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Человек, которого боится власть. Фельетон о преследовании художника

08:0026.08.2017
(обновлено: 08:06 26.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий ПодвицкийФельетон о преследовании художникаФельетон о преследовании художника
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Слесарь-сантехник четвертого разряда  Берендеев удачно обмыл с коллегами аванс и уже двигался домой осторожным противоторпедным зигзагом, как вдруг остро ощутил потребность в продолжении банкета.

Акция в поддержку Кирилла Серебренникова у Басманного суда. 23 августа 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Собравшиеся у Басманного суда аплодируют в поддержку Серебренникова
Разбив витрину небольшого торгового павильона, он сноровисто распихал по карманам две бутылки водки, найденным у кассы маркером игриво написал на стене неприличное слово из трех букв, добавил к нему изображение и полез обратно на улицу, где и был радушно принят нарядом полиции, прибывшим из-за сработавшей сигнализации. После чего был доставлен в отделение милиции и помещен в обезьянник до утра.

Примерно в час ночи сонный дежурный по отделению лейтенант Петров вышел на улицу покурить и был внезапно ослеплен вспышками камер и взят в кольцо какими-то людьми.

— Это правда, что Берендеев арестован?  Что ему инкриминируют? Можно его увидеть?—  стрекотала девушка в строгом брючном костюме, пытливо тыкая в лицо Петрова огромным микрофоном с надписью "телеканал Дрожь".

Режиссер Кирилл Серебренников на заседании Басманного суда в Москве. 23 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Серебренников: я скромный человек и материальной сферой не интересуюсь
Тот выронил сигарету и вытаращил глаза. Сон как рукой сняло.

— Скажите, правда, что при задержании Берендеев был жестоко избит, хотя не оказывал никакого сопротивления?— допытывался какой-то кудрявый молодой человек с другой стороны, выставив вперед длинную палку с прикрепленным к ней сотовым телефоном.

— Чего?! Вы кто?! — оторопело спросил лейтенант, пятясь к спасительным дверям.

— Не важно, кто я, важно — кто вы и те, кто дал вам право издеваться над человеком! — решительно ответил молодой человек, умело манипулируя палкой, чтобы попадать в фокус вместе с дежурным.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники акции в поддержку руководителя театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова у здания Басманного суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники акции в поддержку руководителя театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова у здания Басманного суда

Кинорежиссер Никита Михалков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Михалков назвал ситуацию вокруг Серебренникова "кукольной истерикой"
К отделению уже подъезжали микроавтобусы с логотипами различных каналов, из них деловито выносили софиты, тянули провода, а симпатичные девушки поправляли прически и мурлыкали в микрофоны: "Раз, раз! Нормально? Я в кадре?"

Дежурный оттолкнул микрофоны, стремительно кинулся в помещение и закрыл за собой дверь, приказав сержанту с автоматом стоять до конца до прибытия подкрепления.

После чего открыл решетку и долго тряс спящего на лавке Берендеева, вопрошая: "Ты кто?!" Берендеев приоткрыл мутный глаз и ответил: "Дед Пихто" и перевернулся на другой бок, окатив лейтенанта ароматной волной перегара.

Петров как раз лихорадочно пробивал по базе международного террориста по кличке Пихто, когда зазвонил служебный телефон.

Генерал тревожным голосом потребовал срочно доставить Берендеева в Главное управление под усиленной охраной.

Режиссер Кирилл Серебренников после заседания Басманного суда в Москве. 23 августа 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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На Серебренникова надели электронный браслет
Недовольно мычащего Берендеева подняли и под руки потащили на улицу к машине.  Немедленно засверкали вспышки и заработали видеокамеры.

— Мы видим, что Берендеев уже не стоит на ногах! — восторженно заверещала в камеру с логотипом "Эхо" растрепанная пожилая девушка с немного опухшим лицом. — Мало что изменилось в методах охранки с тридцать седьмого года!
…………..
Уже совсем рассвело. Перед воротами ГУ МВД на Петровке стояло множество каких-то людей.

Заезжая в ворота, Петров с изумлением заметил среди них знакомые по телевизору лица. Известные режиссеры, артисты, популярные ведущие и прочие медийные персоны при виде полицейского УАЗика сразу оживились, заволновались и стали выкрикивать "Позор!", "Свободу Берендееву!" и "Нет репрессиям!".

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАктер Артур Смольянинов во время акции в поддержку руководителя театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова у здания Басманного суда. 23 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Актер Артур Смольянинов во время акции в поддержку руководителя театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова у здания Басманного суда. 23 августа 2017

Одна хрупкая женщина с до боли знакомым лейтенанту по какому-то фильму лицом подняла плакат "Прости нас, Берендеев!" и плюнула на лобовое стекло УАЗика так, что оно треснуло, нешуточно напугав водителя.

Александр Калягин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Калягин назвал домашний арест Серебренникова "очень мягким вариантом"
А другая незнакомая лейтенанту женщина с  полными губами вцепилась в антенну на капоте, яростно ее оторвала и упала на тротуар с воплем: "Снимайте меня! Я буженина!" или что-то в этом роде, лейтенант толком не расслышал из-за шумного мотора.

Он обернулся на Берендеева, который уже протрезвел и с отвисшей челюстью смотрел в окно, и назидательно сказал:

— Видишь, Берендеев? А еще говорят, что нашей творческой элите на простых людей наплевать. А они вот как за тебя, алкаша, переживают. Ты им всем что, смесители с унитазами бесплатно менял?
…………

Лейтенант сдал Берендеева под расписку и поспешил на доклад к генералу.

Тот сидел за массивным столом, мрачно глядя в монитор.

— На, полюбуйся, что ты натворил, — он повернул монитор к Петрову. — Это все по запросу "Арест Берендеева".

Петров осторожно склонился над монитором и стал читать заголовки:

"Человек, которого боится Путин".

"Борец с цензурой и жертва репрессий".

"Художник брошен в подвалы Лубянки".

Матвиенко Валентина. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Матвиенко о Серебренникове: жаль, что он в такой ситуации
У лейтенанта закружилась голова, ему стало трудно дышать, он расстегнул воротник и налил себе воды из графина.

—  Мне тоже налей, — мрачно попросил генерал.

Петров налил, присел и продолжил читать.

Дальше пошли совсем непонятные слова:  "постмодернизм",  "личностное высказывание", "синтез",  "развернутая метафора протеста",  "инсталляция",  "арт-хаус", "трагикомедия, граничащая с эксцентрическим фарсом" и "Берендеев — протагонист современного перформанса".

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации крупного мошенничества, доставлен на заседание Басманного суда в Москве. 23 августа 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации крупного мошенничества, доставлен на заседание Басманного суда в Москве. 23 августа 2017

— Уже все  иностранные газеты пишут, что мы прессуем великого художника, — с тоской сказал генерал. —  Что он там нарисовал-то хоть?

Петров вытащил протокол и несколько фотографий из ограбленного павильона.

Несколько минут они с генералом молча всматривались в три криво написанные на стене буквы и выполненный размашистыми мазками поясняющий рисунок к ним.

Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации крупного мошенничества, на заседании Басманного суда в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Деятели культуры недовольны решением суда в отношении Серебренникова

— А ведь что-то в этом есть, — задумчиво произнес генерал. — Как считаешь, лейтенант?

 Тот поперхнулся и неуверенно ответил:

— Да, эти смелые парящие линии, эта экспрессия, несущая в себе метафору протеста, этот, как его…

— Перформанс на грани синтеза, — хмуро подсказал генерал. — Петров, а давай по коньячку?

Не успели они опрокинуть по второй, как в кабинет вбежал заместитель генерала.

— Товарищ генерал, пронесло! — выпалил он. —  Появился настоящий Берендеев, театральный режиссер какой-то, он как раз только что с Сейшел вернулся, где отдыхал после получения бюджета на новую постановку. Он собирает пресс-конференцию, чтобы заявить, что наш Берендеев — самозванец, который ничего не смыслит в настоящем искусстве. Протестующая внизу элита уже умчалась на пресс-конференцию, напоследок сурово потребовав дать нашему Берендееву пожизненное за воровство, ибо преступность в стране совсем распоясалась. Хозяин павильона забрал заявление, так как уже продал свой павильон с инсталляцией за тридцать миллионов долларов на Сотбис, так что к нам никаких претензий!

Дом на улице Пречистенка в центре Москвы, где в своей квартире режиссер Кирилл Серебренников будет отбывать домашний арест. 23 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Ассоциации театральных критиков прокомментировали арест Серебренникова

—  Господи, — истово перекрестился генерал. — Майор, лейтенант, сегодня объявляю выходной и приглашаю вас  в ресторан! Задержанного отвезти домой на моей машине и передать ему от меня три бутылки конька.
……….
Уже выходя из кабинета, он задержался, взял со стола фотографию, посмотрел и задумчиво сказал:

— Самозванец не самозванец, а рисует уж точно не хуже.

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