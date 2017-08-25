Сегодня котенок — завтра ребенок: живодеров надо лечить или сажать?

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Приговор трем хабаровским живодерам, получившим по три и четыре года тюремного заключения, зоозащитники сочли слишком мягким: дело в том, что непосредственно за убийство животных суд назначил им наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Реальные же тюремные сроки Алена Савченко, Алина Орлова и Виктор Смышляев получили за другие преступления, среди которых разбой, возбуждение ненависти и вражды, оскорбление чувств верующих.

Савченко и Орлова в 2016 году систематически мучили и убивали животных, снимая все это на видео. Эти записи и стали причиной того, что на них обратили внимание вначале пользователи интернета, а затем правоохранители. Котятами и собаками девушки, как выяснилось, не ограничились — вместе со своим знакомым (третьим фигурантом дела Виктором Смышляевым) они издевались над бездомным мужчиной, сняли все это на видео и выложили в интернет.

Также одна из девушек неоднократно публиковала на странице в социальной сети изображения и тексты, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в СК сообщили, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на местного жителя, ограбив его на 600 рублей.

© Фото : "ДВ-новости"/Игорь Чураков Алёна Савченко, Алина Орлова и Виктор Смышляев во время суда © Фото : "ДВ-новости"/Игорь Чураков Алёна Савченко, Алина Орлова и Виктор Смышляев во время суда

Живодеры — больные люди?

Одна из причин такого поведения — это желание выделиться, получить известность, считают эксперты. "Неслучайно они это снимали, выкладывали видео в Сети, так же как и в случаях, когда взрослые бьют или унижают кого-то, а потом делятся этим, допустим, на YouTube.

"Мы не такие как все", — это основной мотив, — считает руководитель отдела научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. — Второе — это уже некая их личная черта, сближающая их с психопатами, когда они все наши нормальные эмоциональные отношения с животным, с другими людьми просто игнорируют. У них нет эмпатии, сочувствия к жертве", — считает специалист.

Они хотят выделиться, но им явно нет дела до того, что их так называемая слава омерзительна. Нормальные люди рефлексируют, думают, что в том или ином спорном случае их, допустим, не поддержат друзья или осудят родители. Живодерам же абсолютно все равно, что их может кто-то осудить, для них не существует граней дозволенного.

Если они больные люди, то, может быть, их стоит лечить, а не судить? Ведь никакие исправительные работы не исправят мозг убийцам животных, в отличие, возможно, от сильнодействующих препаратов и продолжительного лечения в психиатрической больнице.

"Вот раньше у нас было понятие социопат, психопат в клиническом лексиконе. А сейчас нет такого жесткого для них определения, как в некоторых странах, допустим, в Америке или в Канаде, где такие люди (живодеры. — Прим. ред.) признаны психопатами, — рассказывает Сергей Ениколопов. — И это для ученых разных стран, в том числе нашей, отдельная головная боль — разработать программы по работе с подобными насильниками", — отмечает эксперт.

Одни ученые считают, что исправить таких людей невозможно, их нужно только изолировать. Другие — что с ними можно и нужно отдельно работать.

Пока на самом деле не делается ни то, ни другое. Мучители и убийцы животных не попадают ни в тюрьму, ни в психиатрическую больницу.

"Хабаровские живодеры" получили более трех лет тюрьмы. Вы считаете справедливым такое наказание? Да, такие сроки, пусть и по совокупности статей, - достаточная мера

Нет, наказание должно быть строже

Реальные сроки они получили за разбой и другие преступления, а за живодерство - обязательные работы. Это неприемлемо Результаты 22.3% Да, такие сроки, пусть и по совокупности статей, - достаточная мера

35.9% Нет, наказание должно быть строже

41.8% Реальные сроки они получили за разбой и другие преступления, а за живодерство - обязательные работы. Это неприемлемо Все опросы Голосовать

Что остановит живодеров и догхантеров?



Ну получат они сколько-то часов исправительных работ, только еще больше обозлятся, психику их никто не скорректирует ведь. Их поведение может скорректировать пока только одно — страх жесткого наказания, страх длительного тюремного заключения."Неслучайно они вот посидели в СИЗО до суда и во всем признались, но на суде просят не давать им реальный срок. Серийным убийцам людей и в голову не придет, что их могут вот просто так пожурить и отпустить на свободу. А этим (живодерам. — Прим. ред.) приходит. Они животных не считают за живых существ, это для них некие предметы. Убийство собаки для них — все равно что разбить стекло, виноват-исправлюсь, не сажать же меня тюрьму за это?", — считает Сергей Ениколопов.

Сейчас уголовная ответственность за жестокое обращение с животными предусмотрена статьей 245 УК РФ. Максимальное наказание по части первой этой статьи — арест на срок до шести месяцев, по части второй (деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) — лишение свободы на срок до 2 лет.

"Эта статья также учитывалась при вынесении приговора. Наказание по первой части этой статьи слишком мягкое, поэтому давно высказываются предложения по ее ужесточению, — рассказал Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры". — Проблема также не только в мягкости наказания, но и в том, что за жестокое обращение с животными крайне редко привлекают к какой-либо ответственности. Чтобы изменить такой подход, необходимо менять саму практику: не оставлять безнаказанным ни одно подобное преступление, причем наказывать как можно суровее, только тогда таких случаев станет меньше".

С серийными убийцами животных действительно надо что-то делать. У нас подробно прописаны наказания по статье "Убийство", а также случаи, когда преступнику требуется психиатрическая помощь.

Может быть, в случае с живодерами пора уже совместить полезное с полезным? Лишать свободы за убийство животных и принудительно лечить в психбольнице.

Ведь тех, кто с нескрываемым удовольствием мучает животных, а потом с особой жестокостью их убивает, сложно назвать нормальными, правда?

По сути, оставляя живодеров на свободе, мы подвергаем потенциальной опасности не только животных, но и людей. Ненормальный агрессивный человек может повести себя в конфликтной ситуации непредсказуемо. Да и в неконфликтной тоже — чем им всем мешали эти бедные замученные и сожженые заживо кошки и собаки?

Теневая война зоозащитников и живодеров

В Самарской области школьницы-живодерки жестоко расправились с котом на глазах у младшей девочки.

В Дивногорске Красноярского края трое мужчин мучили щенка рядом с детским садом, а затем перерезали ему горло, все это видели маленькие дети.

Активисты требуют наказать живодеров из поселка Винзили в Тюменской области, вбивавших гвозди в голову собаке.

Это лишь некоторые из новостей августа по этой теме. Многим из нас рано или поздно попадаются ссылки на информацию о подобных жутких преступлениях догхантеров и живодеров, но немногие решаются на борьбу с мучителями животных.

Пока же дело о хабаровских живодерах стало таким резонансным благодаря активности зоозащитников и неравнодушных, скажем так, пользователей соцсетей.

В интернете помимо сайтов, на которых живодеры делятся своими видео с бесчинствами, существует огромное количество сайтов по поискам и преследованиям истязателей. С помощью профильных сообществ зоозащитники добиваются ликвидации в сетевом пространстве групп живодеров, удаления их видеозаписей и фото издевательств.

Нередки и внесетевые "разборки" зоозащитников и живодеров, фактически уже на грани закона. В результате, когда на государственном уровне проблема защиты животных не решается на должном уровне, в дело идет самосуд.