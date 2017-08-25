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Сегодня котенок — завтра ребенок: живодеров надо лечить или сажать?

19:2225.08.2017
(обновлено: 19:34 25.08.2017)
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© Fotolia / ArtifirsovКотенок на улицеКотенок на улице
© Fotolia / Artifirsov

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Приговор трем хабаровским живодерам, получившим по три и четыре года тюремного заключения, зоозащитники сочли слишком мягким: дело в том, что непосредственно за убийство животных суд назначил им наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Алёна Савченко и Алина Орлова во время суда
© Фото : "ДВ-новости"/Игорь Чураков
Суд вынес приговор "хабаровским живодеркам"

Реальные же тюремные сроки Алена Савченко, Алина Орлова и Виктор Смышляев получили за другие преступления, среди которых разбой, возбуждение ненависти и вражды, оскорбление чувств верующих.

Савченко и Орлова в 2016 году систематически мучили и убивали животных, снимая все это на видео. Эти записи и стали причиной того, что на них обратили внимание вначале пользователи интернета, а затем правоохранители. Котятами и собаками девушки, как выяснилось, не ограничились — вместе со своим знакомым (третьим фигурантом дела Виктором Смышляевым) они издевались над бездомным мужчиной, сняли все это на видео и выложили в интернет.

Также одна из девушек неоднократно публиковала на странице в социальной сети изображения и тексты, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в СК сообщили, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на местного жителя, ограбив его на 600 рублей.

© Фото : "ДВ-новости"/Игорь ЧураковАлёна Савченко, Алина Орлова и Виктор Смышляев во время суда
© Фото : "ДВ-новости"/Игорь Чураков
Алёна Савченко, Алина Орлова и Виктор Смышляев во время суда

Живодеры — больные люди?

Одна из причин такого поведения — это желание выделиться, получить известность, считают эксперты. "Неслучайно они это снимали, выкладывали видео в Сети, так же как и в случаях, когда взрослые бьют или унижают кого-то, а потом делятся этим, допустим, на YouTube.

"Мы не такие как все", — это основной мотив, — считает руководитель отдела научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. — Второе — это уже некая их личная черта, сближающая их с психопатами, когда они все наши нормальные эмоциональные отношения с животным, с другими людьми просто игнорируют. У них нет эмпатии, сочувствия к жертве", — считает специалист.

Они хотят выделиться, но им явно нет дела до того, что их так называемая слава омерзительна. Нормальные люди рефлексируют, думают, что в том или ином спорном случае их, допустим, не поддержат друзья или осудят родители. Живодерам же абсолютно все равно, что их может кто-то осудить, для них не существует граней дозволенного.

Если они больные люди, то, может быть, их стоит лечить, а не судить? Ведь никакие исправительные работы не исправят мозг убийцам животных, в отличие, возможно, от сильнодействующих препаратов и продолжительного лечения в психиатрической больнице.

"Вот раньше у нас было понятие социопат, психопат в клиническом лексиконе. А сейчас нет такого жесткого для них определения, как в некоторых странах, допустим, в Америке или в Канаде, где такие люди (живодеры. — Прим. ред.) признаны психопатами, — рассказывает Сергей Ениколопов. — И это для ученых разных стран, в том числе нашей, отдельная головная боль — разработать программы по работе с подобными насильниками", — отмечает эксперт.

© Фото : АГН "Москва"/ Андрей НикеричевАкция зоозащитников у представительства Хабаровского края в Москве. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Андрей Никеричев
Акция зоозащитников у представительства Хабаровского края в Москве. Архивное фото

Одни ученые считают, что исправить таких людей невозможно, их нужно только изолировать. Другие — что с ними можно и нужно отдельно работать.

Пока на самом деле не делается ни то, ни другое. Мучители и убийцы животных не попадают ни в тюрьму, ни в психиатрическую больницу. 

"Хабаровские живодеры" получили более трех лет тюрьмы. Вы считаете справедливым такое наказание?
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  • 22.3%

    Да, такие сроки, пусть и по совокупности статей, - достаточная мера

  • 35.9%

    Нет, наказание должно быть строже

  • 41.8%

    Реальные сроки они получили за разбой и другие преступления, а за живодерство - обязательные работы. Это неприемлемо
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Ну получат они сколько-то часов исправительных работ, только еще больше обозлятся, психику их никто не скорректирует ведь. Их поведение может скорректировать пока только одно — страх жесткого наказания, страх длительного тюремного заключения.
"Неслучайно они вот посидели в СИЗО до суда и во всем признались, но на суде просят не давать им реальный срок. Серийным убийцам людей и в голову не придет, что их могут вот просто так пожурить и отпустить на свободу. А этим (живодерам. — Прим. ред.) приходит. Они животных не считают за живых существ, это для них некие предметы. Убийство собаки для них — все равно что разбить стекло, виноват-исправлюсь, не сажать же меня тюрьму за это?", — считает Сергей Ениколопов.

Что остановит живодеров и догхантеров?

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкКормление бездомной собаки на улице
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Кормление бездомной собаки на улице

Сейчас уголовная ответственность за жестокое обращение с животными предусмотрена статьей 245 УК РФ. Максимальное наказание по части первой этой статьи — арест на срок до шести месяцев, по части второй (деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) — лишение свободы на срок до 2 лет.

Алина Орлова, Алёна Савченко и Виктор Смышляев во время суда
© Фото : "ДВ-новости"/Игорь Чураков
"Слишком мягкий приговор". Хабаровские живодеры получили реальные сроки

"Эта статья также учитывалась при вынесении приговора. Наказание по первой части этой статьи слишком мягкое, поэтому давно высказываются предложения по ее ужесточению, — рассказал Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры". — Проблема также не только в мягкости наказания, но и в том, что за жестокое обращение с животными крайне редко привлекают к какой-либо ответственности. Чтобы изменить такой подход, необходимо менять саму практику: не оставлять безнаказанным ни одно подобное преступление, причем наказывать как можно суровее, только тогда таких случаев станет меньше".

С серийными убийцами животных действительно надо что-то делать. У нас подробно прописаны наказания по статье "Убийство", а также случаи, когда преступнику требуется психиатрическая помощь.

Может быть, в случае с живодерами пора уже совместить полезное с полезным? Лишать свободы за убийство животных и принудительно лечить в психбольнице.

Ведь тех, кто с нескрываемым удовольствием мучает животных, а потом с особой жестокостью их убивает, сложно назвать нормальными, правда?

По сути, оставляя живодеров на свободе, мы подвергаем потенциальной опасности не только животных, но и людей. Ненормальный агрессивный человек может повести себя в конфликтной ситуации непредсказуемо. Да и в неконфликтной тоже — чем им всем мешали эти бедные замученные и сожженые заживо кошки и собаки?

Теневая война зоозащитников и живодеров

В Самарской области школьницы-живодерки жестоко расправились с котом на глазах у младшей девочки.

В Дивногорске Красноярского края трое мужчин мучили щенка рядом с детским садом, а затем перерезали ему горло, все это видели маленькие дети.

Кошка и собака. Архивное фото
© AP Photo / Desmond Boylan
В Госдуме предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

Активисты требуют наказать живодеров из поселка Винзили в Тюменской области, вбивавших гвозди в голову собаке.

Это лишь некоторые из новостей августа по этой теме. Многим из нас рано или поздно попадаются ссылки на информацию о подобных жутких преступлениях догхантеров и живодеров, но немногие решаются на борьбу с мучителями животных.
Пока же дело о хабаровских живодерах стало таким резонансным благодаря активности зоозащитников и неравнодушных, скажем так, пользователей соцсетей.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБездомные собаки на улице
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Бездомные собаки на улице

В интернете помимо сайтов, на которых живодеры делятся своими видео с бесчинствами, существует огромное количество сайтов по поискам и преследованиям истязателей. С помощью профильных сообществ зоозащитники добиваются ликвидации в сетевом пространстве групп живодеров, удаления их видеозаписей и фото издевательств.

Нередки и внесетевые "разборки" зоозащитников и живодеров, фактически уже на грани закона. В результате, когда на государственном уровне проблема защиты животных не решается на должном уровне, в дело идет самосуд.

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