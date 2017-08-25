Коллективный Шариков съедает Трампа: почему в США начались гонения на науку

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Смотреть на американскую версию "ленинопада", борьбу с историческими памятниками и исторической памятью, — забавно, но слегка страшновато. США — страна с довольно крупным арсеналом ядерного, конвенционального и даже финансового оружия массового поражения, которое при попадании не в те руки может нанести колоссальный ущерб всей планете. Соединенные Штаты скатываются к хаосу с пугающей скоростью, и главным индикатором ускорения процесса хаотизации можно считать то, с какой легкостью участники внутриполитического конфликта используют во внутреннем противостоянии те политические технологии, которые до этого применялись исключительно вовне. С точки зрения социальных технологий сейчас в Америке идет гражданская война с применением политтехнологического эквивалента ядерного оружия. Инструменты, которые использует команда "глобалистов" (условная группа "Сорос энд Клинтон"), не рассчитаны на селективное применение. Когда команда Трампа приняла решение ответить симметрично, начался американский "ленинопад" в Сиэтле — и стало понятно, что процесс хаотизации приближается к точке невозврата.
Известное и очень влиятельное американское НКО ACLU (Американский союз защиты гражданских свобод) было вынуждено принести официальные извинения, потому что на его рекламном плакате в поддержку свободы слова был изображен белый ребенок, держащий американский флаг. Претензия сторонников политкорректности заключается в том, что этот постер является расистским.
Еще один пример отказа от здравого смысла и чувства меры — скандал с увольнением из компании Google программиста и биолога Джеймса Деймора, который посмел заявить, что мужчины и женщины отличаются друг от друга на биологическом уровне, и привел в поддержку своего, в общем-то, банального заявления целую серию научных доказательств. Осознав, что победить тезис "мужчины и женщины — разные" на научном поприще нельзя, американская пресса и борцы против "белого мужского шовинизма" легко пошли на следующий логичный шаг и подняли на щит тезис "наука — это не истина". Это кажется невозможным, но именно под таким заголовком вышло популярное среди сторонников Клинтон издание Slate. "Прекратите приравнивать "науку" к правде!" — призывает оно своих читателей.
Когда часть общества начинает на полном серьезе думать, что если научные факты не совпадают с их любой политической теорией, то тем хуже для фактов, а их политические оппоненты решают опуститься на их уровень и отомстить за снос памятника генералу Ли сносом памятника Ленину, быть беде.
Поэтому Трамп зря апеллирует в своем Твиттере к логике и зря спрашивает о том, снести ли теперь памятник рабовладельцу Джорджу Вашингтону. Теперь у его оппонентов есть новая цель — ведь война идет не только за образ будущего, но и за образ прошлого. Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, писал Оруэлл — и был в значительной степени прав. Оппонентам Трампа нужно, чтобы все хорошее, что есть в Америке, начиналось с избрания Барака Обамы, а все, что было до этого, было объявлено бесконечным мраком, ужасом, а сами исторические США — тюрьмой и концлагерем. Если так пойдет и дальше, то скоро мы услышим требования о переименовании города Нью-Йорка, ведь он был назван не в честь английского Йорка, как думают многие, а в честь герцога Йоркского, который был акционером крупнейшей британской компании по торговле рабами.
Когда-то коллективный Запад и особенно США в совершенстве владели искусством превращать свои внутренние исторические конфликты в источники вдохновения и силы, посмертно привлекая враждовавших между собой исторических личностей к работе на имперскую пропаганду и имперскую идентичность. В Лондоне есть памятная доска Уильяму Уоллесу — герою борьбы за независимость Шотландии. А еще в Лондоне можно найти памятники смертным врагам — королю Карлу I и Оливеру Кромвелю. В Штатах до недавнего времени спокойно и даже с некой скрытой гордостью относились к памятникам конфедератам и символике "свободного Юга". Любыми способами история страны "сшивалась" таким образом, чтобы конфликтующие культурные, этнические, политические и цивилизационные идентичности не воевали между собой, а работали как команда, дополняя своими сильными сторонами общенациональную идентичность.
Предложения "довоевать" гражданские войны или "вспомнить и дорешать" исторические обиды были инструментами подрыва геополитических противников, таких как Россия (СССР), или проблемных колоний, таких как Индия. Инструменты работали очень эффективно, и вот настал момент, когда в рамках внутривидовой войны в США применено оружие, которое до этого применялось только к внешним врагам. Расползается по швам объединявший страну образ прошлого — и тем самым погружается в хаос образ будущего. Со стороны очень хорошо видно, как глупо это выглядит и как плохо закончится.