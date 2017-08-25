Коллективный Шариков съедает Трампа: почему в США начались гонения на науку

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Смотреть на американскую версию "ленинопада", борьбу с историческими памятниками и исторической памятью, — забавно, но слегка страшновато. США — страна с довольно крупным арсеналом ядерного, конвенционального и даже финансового оружия массового поражения, которое при попадании не в те руки может нанести колоссальный ущерб всей планете. Соединенные Штаты скатываются к хаосу с пугающей скоростью, и главным индикатором ускорения процесса хаотизации можно считать то, с какой легкостью участники внутриполитического конфликта используют во внутреннем противостоянии те политические технологии, которые до этого применялись исключительно вовне. С точки зрения социальных технологий сейчас в Америке идет гражданская война с применением политтехнологического эквивалента ядерного оружия. Инструменты, которые использует команда "глобалистов" (условная группа "Сорос энд Клинтон"), не рассчитаны на селективное применение. Когда команда Трампа приняла решение ответить симметрично, начался американский "ленинопад" в Сиэтле — и стало понятно, что процесс хаотизации приближается к точке невозврата.

В Штатах сейчас воюют между собой не наследники конфедератов и янки, хотя это объяснение и кажется соблазнительным на первый взгляд. Главные разногласия связаны с тем, какой образ будущего США и какой образ прошлого США считать правильным. Когорта американских глобалистов и ее идеология очень сильно напоминают злую пародию на радикальных "красных" 20-х годов XX века, но это именно очень злая пародия. В качестве "класса угнетателей" обозначены не богатые владельцы корпораций, а белые гетеросексуальные мужчины, которым, по версии современных американских леваков, должно быть невероятно стыдно за то, что они белые, за то, что они гетеросексуальные, и за то, что они мужчины. Соответственно, они должны платить и каяться за все: за рабство, социальное неравенство, экологические проблемы, за то, что у афроамериканского населения низкие доходы и плохие оценки в школе. Отдельно нужно каяться за историческую науку и искусство, которые якобы отражают мизогинный, патриархальный и расистский набор ценностей "белых гетеросексуальных мужчин" и объявлены источником всего плохого, а также главными выгодополучателями системы эксплуатации всех остальных социальных групп. Для человека русской цивилизации все вышеизложенное звучит как чушь, но это практически официальная идеология очень агрессивной и очень влиятельной части американского общества и американской элиты. Для глобалистской элиты такая токсичная идеология — инструмент войны с Дональдом Трампом и его сторонниками, но этот инструмент невозможно применить точечно, а значит, гражданский конфликт неизбежен.

© AP Photo / Steve Helber Памятник генералу Роберту Эдварду Ли в Шарлотсвилле накрывают брезентом. 23 августа 2017 © AP Photo / Steve Helber Памятник генералу Роберту Эдварду Ли в Шарлотсвилле накрывают брезентом. 23 августа 2017

Проникновение этой человеконенавистнической идеологии в американскую жизнь зашло так далеко, что дело доходит до курьезов. Спортивный комментатор телеканала ESPN Роберт Ли был отстранен от эфира из-за того, что его имя и фамилия совпадают с именем и фамилией генерала, командовавшего армией южан во время Гражданской войны, памятник которому был недавно снесен со скандалом (притом что этот Ли — азиат).

Известное и очень влиятельное американское НКО ACLU (Американский союз защиты гражданских свобод) было вынуждено принести официальные извинения, потому что на его рекламном плакате в поддержку свободы слова был изображен белый ребенок, держащий американский флаг. Претензия сторонников политкорректности заключается в том, что этот постер является расистским.

Еще один пример отказа от здравого смысла и чувства меры — скандал с увольнением из компании Google программиста и биолога Джеймса Деймора, который посмел заявить, что мужчины и женщины отличаются друг от друга на биологическом уровне, и привел в поддержку своего, в общем-то, банального заявления целую серию научных доказательств. Осознав, что победить тезис "мужчины и женщины — разные" на научном поприще нельзя, американская пресса и борцы против "белого мужского шовинизма" легко пошли на следующий логичный шаг и подняли на щит тезис "наука — это не истина". Это кажется невозможным, но именно под таким заголовком вышло популярное среди сторонников Клинтон издание Slate. "Прекратите приравнивать "науку" к правде!" — призывает оно своих читателей.

Когда часть общества начинает на полном серьезе думать, что если научные факты не совпадают с их любой политической теорией, то тем хуже для фактов, а их политические оппоненты решают опуститься на их уровень и отомстить за снос памятника генералу Ли сносом памятника Ленину, быть беде.

На сторонников "расовой и социальной справедливости" не действуют уговоры и увещевания, а вкус крови они уже почувствовали — они почувствовали, "что можно". Америка, в которой марширующие "за справедливость" несут плакат с надписью "Все мои герои убивают полицейских", а мейнстримные СМИ делают вид, что так и надо, уже не может быть стабильным государством.

Поэтому Трамп зря апеллирует в своем Твиттере к логике и зря спрашивает о том, снести ли теперь памятник рабовладельцу Джорджу Вашингтону. Теперь у его оппонентов есть новая цель — ведь война идет не только за образ будущего, но и за образ прошлого. Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, писал Оруэлл — и был в значительной степени прав. Оппонентам Трампа нужно, чтобы все хорошее, что есть в Америке, начиналось с избрания Барака Обамы, а все, что было до этого, было объявлено бесконечным мраком, ужасом, а сами исторические США — тюрьмой и концлагерем. Если так пойдет и дальше, то скоро мы услышим требования о переименовании города Нью-Йорка, ведь он был назван не в честь английского Йорка, как думают многие, а в честь герцога Йоркского, который был акционером крупнейшей британской компании по торговле рабами.

© AP Photo / Gerald Herbert Демонстрация против расизма в Новом Орлеане. 19 августа 2017 © AP Photo / Gerald Herbert Демонстрация против расизма в Новом Орлеане. 19 августа 2017

За последние десятилетия в Соединенных Штатах появилась целая прослойка Шариковых, для которых идеалом является не создание справедливого общества и даже не общество, построенное на принципе "отнять и поделить", а социум, в котором кто-то другой (желательно, чтобы это был белый, консервативный, гетеросексуальный мужчина) будет вечно оплачивать потребление "профессиональных угнетенных" — и при этом чувствовать, что он так и не искупил историческую вину своих предков перед ними.

Когда-то коллективный Запад и особенно США в совершенстве владели искусством превращать свои внутренние исторические конфликты в источники вдохновения и силы, посмертно привлекая враждовавших между собой исторических личностей к работе на имперскую пропаганду и имперскую идентичность. В Лондоне есть памятная доска Уильяму Уоллесу — герою борьбы за независимость Шотландии. А еще в Лондоне можно найти памятники смертным врагам — королю Карлу I и Оливеру Кромвелю. В Штатах до недавнего времени спокойно и даже с некой скрытой гордостью относились к памятникам конфедератам и символике "свободного Юга". Любыми способами история страны "сшивалась" таким образом, чтобы конфликтующие культурные, этнические, политические и цивилизационные идентичности не воевали между собой, а работали как команда, дополняя своими сильными сторонами общенациональную идентичность.

Предложения "довоевать" гражданские войны или "вспомнить и дорешать" исторические обиды были инструментами подрыва геополитических противников, таких как Россия (СССР), или проблемных колоний, таких как Индия. Инструменты работали очень эффективно, и вот настал момент, когда в рамках внутривидовой войны в США применено оружие, которое до этого применялось только к внешним врагам. Расползается по швам объединявший страну образ прошлого — и тем самым погружается в хаос образ будущего. Со стороны очень хорошо видно, как глупо это выглядит и как плохо закончится.

…А главный урок, который мы должны извлечь из этого, заключается в том, что не нужно уподобляться нашим американским оппонентам. На предложения или соблазн "довоевать" гражданскую войну в политическом или любом другом смысле нужно отвечать твердым отказом, понимая, что такое предложение не может исходить от кого-то, кто желает добра нашей Родине. Но если в США все-таки не остановятся и решат воспроизвести в современных условиях свою Гражданскую войну, то, наверное, эту ситуацию нужно будет рассматривать не как трагедию, а как шанс. Будет лучше, если вакуум силы, который оставят после себя Соединенные Штаты Америки на мировой арене, будет заполнен Россией, а не кем-то другим.