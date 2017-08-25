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Мнение

Польша: Германию мы гордо заставим платить. А под Украину мудро прогнемся

12:5025.08.2017
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДворцовая площадь в ВаршавеДворцовая площадь в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

Случилось нечто неожиданное. Идея польского министра обороны — стрясти с Германии репарации за Вторую мировую войну — вдруг получила официальное развитие.

Германия. Берлин. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В Госдуме не видят смысла возвращаться к теме военных репараций Германии

Что тут стоит учесть: автор затеи, министр Антоний Мачеревич, — существо, в принципе, глубоко специальное. Вопрос о его вменяемости является постоянным предметом шуток в самой Польше. Достаточно вспомнить, что он не только усиленно продвигает идею русского заговора, стоящего за гибелью президента Качиньского под Смоленском. Недавно он делился, например, суперсекретной информацией от своих источников — о том, что французские "Мистрали", так и не ставшие российскими, "уже перепроданы Египтом России за один доллар".

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Польши Антоний Мацеревич
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Польши Антоний Мацеревич

Ну и так далее.

Поэтому всего пару дней назад светлая мысль потребовать денег с ФРГ смотрелась просто еще одним сверкающим копролитом в короне польского министра.

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
Германия считает закрытым вопрос о военных репарациях Польше
Однако сейчас мы с некоторым изумлением узнаем из выступления премьера Республики Польши Беаты Шидло, что: "Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен".

Иными словами — официальная Польша на полном серьезе вроде как готовится возобновить претензии, которые Польская Народная Республика уладила с немцами более полувека назад. И мотивирует это не как-нибудь и не чем-нибудь, а невозможностью поступиться принципами и исторической справедливостью.

Но есть один нюанс.

Штука вся в том, что не далее как вчера польские солдаты, будучи верными натовцами, приняли участие в военном параде в городе Киеве.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

Варшавская сирена на Рыночной площади в Польше
© Fotolia / Kavalenkava
Поляки требуют триллионы с русских и немцев. Что они получат
И там — со смешанными чувствами, но смирно — прослушали первое публичное исполнение нового гимна ВСУ, являющегося, на всякий случай, несколько модифицированным гимном бандеровской УПА*.

Той самой УПА, которая устроила Волынскую резню, уничтожив от 60 до 120 тысяч поляков. И по поводу которой до недавнего времени Польша активно протестовала, повторяя, что "в Европу с Бандерой Украину не пропустит".

Но на днях в этом вопросе, похоже, произошел резкий разворот на 180%. Накануне яркого события в украинской столице официозная польская Rzeczpospolita внезапно выдвинулась с комментарием: "Лучше уж с Бандерой, чем с Москвой".

В комментарии (автор — эксперт местного фонда, являющегося частью американского Atlas Network) разъясняется новый подход. А именно: "Большие народы могут отделять эмоции от стратегических потребностей. Малые нации придерживаются строго моральных позиций, которые, конечно, укрепляют их самооценку, но подрывают политические позиции".

Польские оппозиционные депутаты в зале заседаний польского сейма
© REUTERS / Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski
Историк: требование Польшей "военных репараций" – топтание на мозолях

Далее приводится несколько примеров того, как великие нации, глядящие вперед, брали партнеров "с отягощением". Например, США в 1970-х смогли переступить через эмоции и взяли в партнеры Китай — несмотря на тысячи убитых в ходе Корейской войны американцев и "человекоубийственную коммунистическую идеологию" КНР. В итоге они победили СССР.

Сейчас Польша может продемонстрировать свою принадлежность к большим, взрослым народам: "Украина, отторгнутая от Польши и Запада, в будущем обречена стать сателлитом Москвы, и мы должны сделать все, чтобы избежать такого сценария".

Поэтому Польша должна принять и Украину с ее бандеровщиной. "Чувство справедливости велит нам громко протестовать против бандеровских маршей. Польза государства велит молчать и строить как можно более близкие отношения с Киевом, несмотря на глорификацию им ОУН и УПА".

© РИА Новости / Александр МазуркевичПерейти в фотобанкВетераны Украинской повстанческой армии (УПА) во время шествия к памятнику Степану Бандере в честь "Дня Героев" в центре Львова
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) во время шествия к памятнику Степану Бандере в честь "Дня Героев" в центре Львова
Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Польский ультиматум Украине: бандеровцы смеются, поляки утрутся

Как мы знаем, так в итоге и вышло.

…А теперь, внимание, вопрос.

Почему Польша одновременно весьма громко кричит об исторической справедливости, откровенно наезжая на ближайшего соседа, сильнейшее государство ЕС и своего крупнейшего экономического партнера Германию, — и вместе с тем кротко помалкивает в целях мудрой стратегической пользы, имея дело с откровенной пиар-бандеровщиной слабой и зависимой Украины?

Нет ли тут какого-то противоречия, казалось бы.

У меня есть версия. Противоречие есть, если считать всерьез Польшу независимым государством.

А если считать ее просто одной из жен в гареме мирового гегемона, отчаянно сражающейся за звание любимой, — все встает на свои места.

Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польша — Германии: мы спасли вас от русских. Платите

Ибо внезапный накат самой крупной страны Восточной Европы на Германию (она что-то слишком много стала о себе воображать) ослабляет немецкие позиции в ЕС и усиливает американские.

И внезапная готовность забыть былое и закрыть глаза на любые украинские шалости, "потому что Россия страшнее", — это тоже, безусловно, вполне в интересах США. Им же не нужны на "восточном фланге" разговорчики в строю и ссоры из-за, подумаешь, каких-то там их геноцидов.

Конечно, тут остается один вопрос: точно ли именно за такую свободу боролась Польша, разрушая тоталитарный, как мы знаем, социалистический блок? Послушно закупать у гегемона на миллиарды долларов пожилые ракеты; послушно платить ему же втридорога за "свободный" газ; послушно посылать своих солдат в завоевательные походы гегемона; послушно атаковать по команде "фас" непослушные страны; послушно мириться с тем, что "товарищи по борьбе с Россией" чтут убийц поляков. Ну и так далее.

Но на этот вопрос пусть Польша отвечает сама.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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