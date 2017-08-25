Польша: Германию мы гордо заставим платить. А под Украину мудро прогнемся

Виктор Мараховский , для РИА Новости

Случилось нечто неожиданное. Идея польского министра обороны — стрясти с Германии репарации за Вторую мировую войну — вдруг получила официальное развитие.

Что тут стоит учесть: автор затеи, министр Антоний Мачеревич, — существо, в принципе, глубоко специальное. Вопрос о его вменяемости является постоянным предметом шуток в самой Польше. Достаточно вспомнить, что он не только усиленно продвигает идею русского заговора, стоящего за гибелью президента Качиньского под Смоленском. Недавно он делился, например, суперсекретной информацией от своих источников — о том, что французские "Мистрали", так и не ставшие российскими, "уже перепроданы Египтом России за один доллар".

© AP Photo / Markus Schreiber Министр обороны Польши Антоний Мацеревич © AP Photo / Markus Schreiber Министр обороны Польши Антоний Мацеревич

Ну и так далее.

Поэтому всего пару дней назад светлая мысль потребовать денег с ФРГ смотрелась просто еще одним сверкающим копролитом в короне польского министра.

Однако сейчас мы с некоторым изумлением узнаем из выступления премьера Республики Польши Беаты Шидло, что: "Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен ".

Иными словами — официальная Польша на полном серьезе вроде как готовится возобновить претензии, которые Польская Народная Республика уладила с немцами более полувека назад. И мотивирует это не как-нибудь и не чем-нибудь, а невозможностью поступиться принципами и исторической справедливостью.

Но есть один нюанс.

Штука вся в том, что не далее как вчера польские солдаты, будучи верными натовцами, приняли участие в военном параде в городе Киеве.

И там — со смешанными чувствами, но смирно — прослушали первое публичное исполнение нового гимна ВСУ, являющегося, на всякий случай, несколько модифицированным гимном бандеровской УПА*.

Той самой УПА, которая устроила Волынскую резню, уничтожив от 60 до 120 тысяч поляков. И по поводу которой до недавнего времени Польша активно протестовала, повторяя, что "в Европу с Бандерой Украину не пропустит".

Но на днях в этом вопросе, похоже, произошел резкий разворот на 180%. Накануне яркого события в украинской столице официозная польская Rzeczpospolita внезапно выдвинулась с комментарием: "Лучше уж с Бандерой, чем с Москвой".

В комментарии (автор — эксперт местного фонда, являющегося частью американского Atlas Network) разъясняется новый подход. А именно: "Большие народы могут отделять эмоции от стратегических потребностей. Малые нации придерживаются строго моральных позиций, которые, конечно, укрепляют их самооценку, но подрывают политические позиции".

Далее приводится несколько примеров того, как великие нации, глядящие вперед, брали партнеров "с отягощением". Например, США в 1970-х смогли переступить через эмоции и взяли в партнеры Китай — несмотря на тысячи убитых в ходе Корейской войны американцев и "человекоубийственную коммунистическую идеологию" КНР. В итоге они победили СССР.

Сейчас Польша может продемонстрировать свою принадлежность к большим, взрослым народам: "Украина, отторгнутая от Польши и Запада, в будущем обречена стать сателлитом Москвы, и мы должны сделать все, чтобы избежать такого сценария".

Поэтому Польша должна принять и Украину с ее бандеровщиной. "Чувство справедливости велит нам громко протестовать против бандеровских маршей. Польза государства велит молчать и строить как можно более близкие отношения с Киевом, несмотря на глорификацию им ОУН и УПА".

Как мы знаем, так в итоге и вышло.

…А теперь, внимание, вопрос.

Почему Польша одновременно весьма громко кричит об исторической справедливости, откровенно наезжая на ближайшего соседа, сильнейшее государство ЕС и своего крупнейшего экономического партнера Германию, — и вместе с тем кротко помалкивает в целях мудрой стратегической пользы, имея дело с откровенной пиар-бандеровщиной слабой и зависимой Украины?

Нет ли тут какого-то противоречия, казалось бы.

У меня есть версия. Противоречие есть, если считать всерьез Польшу независимым государством.

А если считать ее просто одной из жен в гареме мирового гегемона, отчаянно сражающейся за звание любимой, — все встает на свои места.

Ибо внезапный накат самой крупной страны Восточной Европы на Германию (она что-то слишком много стала о себе воображать) ослабляет немецкие позиции в ЕС и усиливает американские.

И внезапная готовность забыть былое и закрыть глаза на любые украинские шалости, "потому что Россия страшнее", — это тоже, безусловно, вполне в интересах США. Им же не нужны на "восточном фланге" разговорчики в строю и ссоры из-за, подумаешь, каких-то там их геноцидов.

Конечно, тут остается один вопрос: точно ли именно за такую свободу боролась Польша, разрушая тоталитарный, как мы знаем, социалистический блок? Послушно закупать у гегемона на миллиарды долларов пожилые ракеты; послушно платить ему же втридорога за "свободный" газ; послушно посылать своих солдат в завоевательные походы гегемона; послушно атаковать по команде "фас" непослушные страны; послушно мириться с тем, что "товарищи по борьбе с Россией" чтут убийц поляков. Ну и так далее.

Но на этот вопрос пусть Польша отвечает сама.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.