В Киеве прошел парад "полной зависимости" Украины от США и НАТО

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Двадцать четвертое августа 2017 года войдет в историю Украины. Так считает украинский президент Петр Порошенко, выступивший с программной речью перед согражданами, открывая парад, посвященный Дню независимости Украины. И с этим утверждением трудно не согласиться. Только по совсем иной причине, а не той, на которую так напирал в своей речи Порошенко. Он говорил о "войне с соседней державой", в которой, по его мнению, "Украина смогла выстоять".

На самом же деле этот день войдет в историю Украины по другой причине: по главной улице Киева — Крещатику — прошли маршем представители иностранных войск. Вот такая "независимость".

© РИА Новости / Алексей Вовк Участники парада в честь Дня независимости Украины в Киеве. 24 августа 2017 © РИА Новости / Алексей Вовк Участники парада в честь Дня независимости Украины в Киеве. 24 августа 2017

Какая она — "мощь непокоренных"

Отмечать день своей независимости военным парадом — затея на Украине не новая, но странная. Обычно парадом отмечают победы. Например, в Советском Союзе, в который когда-то входила и Украина, было два парада — в день Победы (9 мая) и на очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября). Во втором случае — для тех, кто стоял во главе страны — это тоже была победа над поверженным царским строем.

А вот после 1991 года, когда все республики "разошлись по своим квартирам", традиции изменились. Россия оставила себе один парад — на 9 Мая. Украина же стала почти регулярно отмечать парадом День независимости. Которую она получила в том же 1991-м без всяких побед и преодолений. И, кстати, после уже выступившей за свою независимость России.

Парад в День независимости всегда выглядел немного печально: боевой техники у Украины немного, так что и демонстрировать особенно было нечего.

На этот раз, видимо, учтя ошибки прошлых лет, военную технику не провели парадом по Крещатику, а выставили заранее на переходе от площади Независимости к Европейской площади. Выставку назвали помпезно, в духе сегодняшних пропагандистских усилий — "Мощь непокоренных".

© РИА Новости / Алексей Вовк Празднование Дня независимости Украины в Киеве. 24 августа 2017 © РИА Новости / Алексей Вовк Празднование Дня независимости Украины в Киеве. 24 августа 2017

Насчет "непокоренных" понятно: это намек на то, чему почти полностью посвятил свою парадную речь президент Украины, то есть противостоянию Украины "пытающейся" (так утверждает Порошенко) ее покорить России.

А вот с "мощью" вышла промашка. Как утверждает украинский военный эксперт Олег Жданов, из того, что выставили на Крещатике, "нет фактически ни одного отечественного образца. Все, что мы видим, — старая советская техника, производство которой на сто процентов находится в России. Исключения составляют разве что автомобили КрАЗ, бронетранспортеры "Дозор" и "Козак". Все остальное, начиная от автоматов Калашникова и заканчивая реактивными системами залпового огня "Смерч", "Ураган", чужого (российского. — Пприм. ред.) производства. Даже наша отечественная "Верба" на 50% из БМ-21 системы "Град", которая производится в городе Ржеве. По сути, на сегодняшний день нечего показывать", — заявил он РИА Новости.

Вместе с толпами празднично одетых украинцев прохожу мимо выстроенной в два ряда техники. Около каждого орудия, каждой машины стоят военнослужащие соответствующих частей и подразделений и подробно, доходчиво и, что особо примечательно, на русском языке рассказывают о назначении и тактико-технических характеристиках выставленных образцов — гаубиц, танков, бронемашин.

Впрочем, никуда не смогли уйти от Советской армии и во время парада. Так сдавал парад министру обороны Степану Полтораку заместитель начальника Национального университета обороны Украины имени генерала Черняховского. Напомню, что Иван Черняховский — полководец советских времен, погибший в апреле 1945 года в Восточной Пруссии.

Лукавая идея фикс президента Порошенко



Еще есть такие известные военачальники времен Великой Отечественной войны, как генерал Николай Ватутин и маршал Георгий Жуков. Их имена, как и Черняховского, тоже своеобразно "вплелись" в парад в День независимости Украины. Бюст Ватутина накануне вандалы облили краской (в очередной, кстати, раз). А бюст маршала Жукова, который после войны некоторое время возглавлял Одесский военный округ, в ночь на День независимости в Одессе повесили на мосту…

Открывая непосредственно сам парад, Петр Порошенко выступил с пространной речью (мне даже показалось, что по длительности она была продолжительнее самого парад). В своей речи Порошенко, впрочем, ничего нового не произнес. Главным, как это стало уже традиционным в публичных выступлениях главы украинского государства, был хула в адрес соседнего государства, которое, по словам украинского президента, только и "стремится завладеть сопротивляющейся Украиной".

© РИА Новости / Алексей Вовк Участники парада в честь Дня независимости Украины в Киеве. 24 августа 2017 © РИА Новости / Алексей Вовк Участники парада в честь Дня независимости Украины в Киеве. 24 августа 2017

Но тут есть одна особенность. Нигде в своем выступлении Порошенко прямо не назвал это государство. Возможно, из дипломатических соображений, а может быть, еще по какой-то другой лукавой причине. Но чтобы никто не сомневался в том, что он имеет в виду именно Россию, которую Порошенко олицетворяет с Советским Союзом, президент Украины обратился к присутствовавшему на президентской трибуне министру обороны США Джеймсу Мэттису. Заявив, что благодаря получению безвизового режима Украина окончательно разорвала путы с империей. "С той, которую Рональд Рейган назвал "империей зла". Надеюсь, присутствующий здесь министр обороны США Джеймс Маттис подтвердит правильность цитаты", — льстил Порошенко министру.

В другом случае Порошенко назвал СССР "большевистской ордой", а "антитеррористическую операцию", под которой администрация украинского президента скрывает реальную гражданскую войну, сравнил с войной, когда на Украину "напал Гитлер".

О том факте, что Гитлер напал на Советский Союз, в который когда-то входила и Украина, Порошенко не упомянул, как и того, что в той войне было три украинских фронта. А о том, что Украину освобождали от немецко-фашистских захватчиков не только украинцы, а миллионы советских солдат из всех городов и республик СССР, — Порошенко тоже не сказал ни слова.

Те, кто внимательно слушал президента, конечно, подметили, что, говоря о независимости и украинской армии, которую Порошенко почему-то считает главным достижением этой независимости, президент на самом деле выдал свою идею фикс: главное во внешней и внутренней политике для него — не борьба за независимость, а война с Россией. И экономическая в том числе.

Хотя был в его речи и один обескураживающий пассаж о внутренней политической ситуации.

"Я уверен, — заявил Порошенко, — что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов цивилизованных отношений власти и оппозиции. Чтобы враг не смог подорвать нас изнутри. Чтобы "пятая колонна" и не думала поднять головы. Чтобы атаманщина не разрушала основ государственности. Словом, чтобы в политическом противостоянии мы сами себя не уничтожили".

Намек более чем прозрачный, потому что, как утверждают независимые политические аналитики, Порошенко начал подготовку к своему второму президентскому сроку и в ходе этой подготовки предполагает сократить некоторые политические свободы и процедуры, поэтому и начал масштабную борьбу за контроль над СМИ.

Что такое украинская "freedom"

Потом, собственно и был сам парад — то есть маршевое прохождение мимо трибун колонн военнослужащих разных родов войск. И сам парад, и речь на нем президента Украины звучали на фоне странного гигантского плаката, самого большого в этой части города. Плакат прикрывает сожженное три года назад в дни Евромайдана здание Дома профсоюзов. "Freedom is our religion" — написано на нем. Выходит, что украинскую свободу нужно писать на английском языке.

Когда по майдану Незалежности прошли украинские военнослужащие и стали маршировать иностранные, стало ясно, что украинская свобода не может иметь никаких других корней, кроме иностранных.

© РИА Новости / Алексей Вовк Празднование Дня независимости Украины в Киеве. 24 августа 2017 © РИА Новости / Алексей Вовк Празднование Дня независимости Украины в Киеве. 24 августа 2017

Именно в этот удивительный во многих отношениях День украинской независимости по Крещатику, а потом и по главной площади Украины — майдану Незалежности — прошли представители иностранных войск из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Румынии, Грузии, Польши, Молдовы, Литвы, Эстонии и Латвии. И многим из тех, кто смотрел на это в Киеве, я уверен, стало и стыдно, и неловко.

А еще более неловко от того, что некоторые из государств НАТО прислали по три-четыре представителя своих Вооруженных сил — чтобы просто отметиться. Как сказал один мой украинский коллега: "Похоже, что этих охранников на пару часов отпустили из посольства помаршировать".

И совсем уж казусно получилось с английской делегацией. Проходя мимо президентской трибуны под украинский марш, который в этот момент играл военный оркестр, английский военнослужащий (видимо, у них так принято) для чего-то заиграл на шотландской волынке…

"Конечно, это позор для Украины, — заявил РИА Новости историк и политолог Кость Бондаренко. — Никогда в истории нашей страны, даже когда Киев был захвачен фашистами, по главной улице и главной площади столицы маршем не проходили иностранные солдаты — во всяком случае столь открыто и нагло". По его мнению, этот День независимости Украины стал главным показателем того, что никакой независимой на Украине на самом деле нет.