В Киеве прошел парад "полной зависимости" Украины от США и НАТО

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Двадцать четвертое августа 2017 года войдет в историю Украины. Так считает украинский президент Петр Порошенко, выступивший с программной речью перед согражданами, открывая парад, посвященный Дню независимости Украины. И с этим утверждением трудно не согласиться. Только по совсем иной причине, а не той, на которую так напирал в своей речи Порошенко. Он говорил о "войне с соседней державой", в которой, по его мнению, "Украина смогла выстоять".
На самом же деле этот день войдет в историю Украины по другой причине: по главной улице Киева — Крещатику — прошли маршем представители иностранных войск. Вот такая "независимость".
Какая она — "мощь непокоренных"
А вот после 1991 года, когда все республики "разошлись по своим квартирам", традиции изменились. Россия оставила себе один парад — на 9 Мая. Украина же стала почти регулярно отмечать парадом День независимости. Которую она получила в том же 1991-м без всяких побед и преодолений. И, кстати, после уже выступившей за свою независимость России.
Парад в День независимости всегда выглядел немного печально: боевой техники у Украины немного, так что и демонстрировать особенно было нечего.
На этот раз, видимо, учтя ошибки прошлых лет, военную технику не провели парадом по Крещатику, а выставили заранее на переходе от площади Независимости к Европейской площади. Выставку назвали помпезно, в духе сегодняшних пропагандистских усилий — "Мощь непокоренных".
Насчет "непокоренных" понятно: это намек на то, чему почти полностью посвятил свою парадную речь президент Украины, то есть противостоянию Украины "пытающейся" (так утверждает Порошенко) ее покорить России.
Вместе с толпами празднично одетых украинцев прохожу мимо выстроенной в два ряда техники. Около каждого орудия, каждой машины стоят военнослужащие соответствующих частей и подразделений и подробно, доходчиво и, что особо примечательно, на русском языке рассказывают о назначении и тактико-технических характеристиках выставленных образцов — гаубиц, танков, бронемашин.
Впрочем, никуда не смогли уйти от Советской армии и во время парада. Так сдавал парад министру обороны Степану Полтораку заместитель начальника Национального университета обороны Украины имени генерала Черняховского. Напомню, что Иван Черняховский — полководец советских времен, погибший в апреле 1945 года в Восточной Пруссии.
Лукавая идея фикс президента Порошенко
Открывая непосредственно сам парад, Петр Порошенко выступил с пространной речью (мне даже показалось, что по длительности она была продолжительнее самого парад). В своей речи Порошенко, впрочем, ничего нового не произнес. Главным, как это стало уже традиционным в публичных выступлениях главы украинского государства, был хула в адрес соседнего государства, которое, по словам украинского президента, только и "стремится завладеть сопротивляющейся Украиной".
В другом случае Порошенко назвал СССР "большевистской ордой", а "антитеррористическую операцию", под которой администрация украинского президента скрывает реальную гражданскую войну, сравнил с войной, когда на Украину "напал Гитлер".
О том факте, что Гитлер напал на Советский Союз, в который когда-то входила и Украина, Порошенко не упомянул, как и того, что в той войне было три украинских фронта. А о том, что Украину освобождали от немецко-фашистских захватчиков не только украинцы, а миллионы советских солдат из всех городов и республик СССР, — Порошенко тоже не сказал ни слова.
Хотя был в его речи и один обескураживающий пассаж о внутренней политической ситуации.
"Я уверен, — заявил Порошенко, — что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов цивилизованных отношений власти и оппозиции. Чтобы враг не смог подорвать нас изнутри. Чтобы "пятая колонна" и не думала поднять головы. Чтобы атаманщина не разрушала основ государственности. Словом, чтобы в политическом противостоянии мы сами себя не уничтожили".
Намек более чем прозрачный, потому что, как утверждают независимые политические аналитики, Порошенко начал подготовку к своему второму президентскому сроку и в ходе этой подготовки предполагает сократить некоторые политические свободы и процедуры, поэтому и начал масштабную борьбу за контроль над СМИ.
Что такое украинская "freedom"
Когда по майдану Незалежности прошли украинские военнослужащие и стали маршировать иностранные, стало ясно, что украинская свобода не может иметь никаких других корней, кроме иностранных.
Именно в этот удивительный во многих отношениях День украинской независимости по Крещатику, а потом и по главной площади Украины — майдану Незалежности — прошли представители иностранных войск из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Румынии, Грузии, Польши, Молдовы, Литвы, Эстонии и Латвии. И многим из тех, кто смотрел на это в Киеве, я уверен, стало и стыдно, и неловко.
А еще более неловко от того, что некоторые из государств НАТО прислали по три-четыре представителя своих Вооруженных сил — чтобы просто отметиться. Как сказал один мой украинский коллега: "Похоже, что этих охранников на пару часов отпустили из посольства помаршировать".
"Конечно, это позор для Украины, — заявил РИА Новости историк и политолог Кость Бондаренко. — Никогда в истории нашей страны, даже когда Киев был захвачен фашистами, по главной улице и главной площади столицы маршем не проходили иностранные солдаты — во всяком случае столь открыто и нагло". По его мнению, этот День независимости Украины стал главным показателем того, что никакой независимой на Украине на самом деле нет.