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За что благодарить врагов: они научили русских не скакать

15:4024.08.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в МосквеПрохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Как передают агентства со ссылкой на сообщение социологического "Левада-центра", 58% опрошенных 18-22 августа россиян доверяют президенту В. В. Путину (что является рекордным показателем с начала года). Опрашиваемым предлагалось назвать пять-шесть человек, которым они доверяют, и почти две трети назвали главу государства. За ним привычно следуют главы Минобороны и МИД С. К. Шойгу и С. В. Лавров. Кроме того, рекордное с начала года число граждан одобряет деятельность Путина (83%) и считает, что дела в стране идут в правильном направлении (57%).

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Нам повезло жить в самый ответственный момент мировой истории

Казалось бы, отчего растут популярность власти и одобрение государственного курса в условиях, когда санкции, вызванные внешней политикой государства, усиливаются, а сами граждане переживают уже второй год сокращение реальных доходов?

…Прежде всего следует отметить, что данные "Левады" можно принимать во внимание, но нельзя использовать как опору для принятия решений.

Этот центр известен в первую очередь замечательным умением формировать опрос так, чтобы получить заранее желаемый результат. Для этого могут быть применены разные методы. Приведу только один пример: допустим, в опросе предложено оценить уровень доверия кому-либо цифрой от одного до пяти. Ответы распределились строго поровну. В публикуемых результатах приводится вся таблица, а в кратком резюме, которое раздается журналистам вместе с результатами, может сообщаться, что данному человеку "скорее доверяют 60% опрошенных" (если просуммировать ответы в графах от трех до пяти) или что ему "скорее не доверяют 60%" (если просуммировать ответы в графах от одного до трех).

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с жителями Старого Арбата. 20 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Старого Арбата. 20 июля 2017
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Злой Путин на обложке Time. О мрачном культе западных СМИ

Вот и в данном случае формулировка вопроса "укажите пять человек, которым вы доверяете" заранее предполагает, что число людей, доверяющих президенту, сократится благодаря тем, кто и ему доверяет тоже, но, будучи ограничен в числе выбираемых лиц, выберет не его просто потому, что кому-то доверяет еще больше.

Подобных нюансов довольно много, они неплохо изучены — и, конечно, грамотные социологи уже давно на одном гектаре с "Левадой" не садятся. Тем не менее одно утешение в опубликованных результатах есть. И сам покойный Левада, и все его выученики — люди глубоко либеральные в худшем из существующих смыслов этого слова. И если уж "Левада-центр" публикует результаты, показывающие, что народ и власть практически едины в базовых вопросах — это демонстрирует, что реальная степень единства по крайней мере не меньше, чем указанная в опросе.

Доктор политических наук Елена Катаева. Архивное фото
© Фото из личного архива Елены Катаевой
Такое ли счастье править нами: почему я беспокоюсь о Путине
Откуда же такое единство берется? На мой взгляд, прежде всего — из обширной судьбы нашей страны, многократно и вполне убедительно доказавшей правоту евангельского изречения "Дом, разделившийся в себе, не устоит". В нашей истории было несколько случаев, когда народ утрачивал доверие к власти. Это бывало и потому, что власть действительно не заслуживала доверия: случалось у нас несколько таких эпизодов, из которых самый известный — Смутное время, когда раз за разом к власти приходили люди, уверенные, что на то она и власть, чтоб наесться всласть.

Были и случаи, когда народ оказывался обманут враждебной пропагандой. Скажем, при всех несомненных личных недостатках последнего российского императора Н. А. Романова те, кто развернул против него пропагандистскую кампанию, несомненно меньше заслуживали власти. И сумели доказать это с такой скоростью, что от ухода самого Николая Александровича до вылета из власти на пинковой тяге всех, кто участвовал в его свержении, прошло всего восемь месяцев. Еще раз повторю: и сам Николай управлял не лучшим образом, и проблем в стране накопилось выше головы, и не исключено, что их можно было решить лишь методом, каким Македонский решил проблему Гордиева узла. Но тем не менее этот опыт оказался достаточно болезненным, чтобы народ не желал его повторять.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкНиколай II в царской мантии с короной, скипетром и жезлом шествует под балдахином в Кремле
© РИА Новости
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Николай II в царской мантии с короной, скипетром и жезлом шествует под балдахином в Кремле
Владимир Ильич Ленин по окончании заседания 1 Всероссийского съезда по просвещению в здании Высших женских курсов. Москва. 25 августа 1918
© РИА Новости
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И поэтому — учитывая также и то, что не изгладилась еще народная память о самом недавнем случае утраты народом доверия к власти, известном как перестройка, — народ у нас просто боится считать, что все знает лучше.

Недаром в России в последние годы очень популярен анекдот "Как жаль, что все специалисты по управлению государством и тренировке футболистов работают парикмахерами и таксистами" (не в обиду представителям этих двух профессий будет сказано — просто они чаще всего оказываются "случайными собеседниками").

Но, кроме этого укоренившегося доверия, есть и причины вполне объективные. За прошедшую четверть века большая часть наших сограждан на своем долгом и печальном опыте убедилась, что сам факт разделения России на рубеже 90-х пагубно сказался на всех ее частях, в том числе, естественно, и на Российской Федерации. Сейчас возвращение Крыма воспринимается народом как первый шаг воссоединения всея Руси. Вдобавок события на Украине лишний раз напомнили нам и о том, как опасно "валить власть". При всех недостатках президента Януковича следует признать, что президент Ющенко был несравненно хуже, а уж на фоне Порошенко, которого сейчас тоже велено считать президентом, не то что Янукович, но даже Ющенко выглядит "белым и пушистым".

Президент Украины Петр Порошенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в Киеве. 15 марта 2017 года
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Украина идет к самоуничтожению

И все это приводит к тому, что народ воспринял массированное санкционное давление последних лет и месяцев как прямое требование к нам отказаться, во-первых, от несомненно благотворного воссоединения страны. И во-вторых, пойти по "украинскому пути" массированного самоуничтожения.

Остается удивляться не тому, что так много людей воспринимают санкции как инструмент уничтожения всей страны и всего народа и приветствуют любые формы противостояния этому. Удивляться надо тому, что в стране, оказывается, еще присутствуют в заметных для химического анализа количествах люди, способные всего этого не видеть и все еще искренне считающие, что в Евросоюзе и США "для нас готов и стол и кров".

И уж подавно приходится сожалеть о том, что в числе этих людей находятся, несомненно, и грамотные в чисто профессиональном отношении сотрудники социологического центра.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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dwx90384
"грамотные социологи уже давно на одном гектаре с "Левадой" не садятся" это главное что надо знать о Левада центре и его опросах.
15:50
24.08.2017
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