Экстремизм цвета хаки: в рядах армии США все чаще выявляют неонацистов

Илья Плеханов, для РИА Новости

Двенадцатого августа в толпу протестующих против акции ультраправых в американском Шарлоттсвилле на машине врезался Джеймс Алекс Филдс-младший. Погиб один человек и 19 получили ранения. В 2015 году Филдс, восхищающийся нацизмом, пытался попасть в армию США и проходил курс молодого бойца, но был изгнан за несоответствие стандартам курса — и так и не стал кадровым военным. По сути, он не был ни солдатом, ни тем более ветераном, поскольку не числился ни в одном подразделении.

Тем не менее члены Объединенного комитета начальников штабов США сделали заявление, что американские Вооруженные силы выступают против расизма и экстремизма и не потерпят проявления этого в своих рядах. Высказались все: от начальника штаба Сухопутных войск Соединенных Штатов генерала Марка Милли до главы Корпуса морской пехоты генерала Роберта Неллера. В официальных социальных аккаунтах американских подразделений также осудили тот факт, что некоторые ультраправые в Шарлоттсвилле были одеты в военную форму или имели военные знаки отличия.

© AFP 2017 / Paul J Richards Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле © AFP 2017 / Paul J Richards Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле

Случайность или тренд?

Неожиданно быстрая и публичная реакция генералов стала ответом на заявления американских СМИ и общества о том, что армия США — рассадник ультраправых идей.

Например, Диллон Улисс Хоппер, лидер группировки Vanguard America, которая и организовала акцию в Шарлоттсвилле, является бывшим морпехом. Хоппер служил в Ираке и Афганистане.

Примеров наличия правых радикалов в рядах Вооруженных сил США довольно много:

в 1995 году десантник Джеймс Бермайстер по мотивам расовой ненависти убил двух чернокожих в Файеттвилле, Северная Каролина, а в ячейку причастных к преступлению неонацистов в 82-й воздушно-десантной дивизии входило более двух десятков солдат;

в 2003 году на базе в Форт-Рили в Канзасе шестеро военнослужащих были связаны с группировкой "Арийская нация" и вели вербовку сослуживцев;

в 2006 году "Национал-социалистическое движение" получило запросы от американских солдат из Ирака и Афганистана о вступлении в организацию по возвращении домой;

в 2007 году двое военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии получили тюремные сроки за попытку продать бронежилеты и морфин знакомым ультраправым экстремистам;

в 2012 году бывший военнослужащий и специалист по психологическим операциям Уэйд Майкл Пейдж (знакомый с вышеупомянутым Бермайстером) расстрелял шестерых прихожан в сикхском храме в Висконсине;

в марте этого года ветеран войны в Афганистане Джеймс Харрис Джексон на улице демонстративно зарезал темнокожего жителя Нью-Йорка по расовым мотивам;



в апреле этого года в Беркли, в ходе уличных стычек, ударом феминистки в лицо отметился осужденный ранее за вооруженное ограбление ветеран войны в Ираке и основатель местной правой группировки Натан Дамиго, который считает, что Трамп выиграл выборы лишь благодаря альтернативным правым.

Напрашивается вопрос: сколько неонацистов может скрываться в армейской среде?

© AP Photo / Steven Hirsch/New York Post via AP, Pool Джеймс Харрис Джексон, обвиняемый в убийстве темнокожего жителя Нью-Йорка, в суде. 23 марта 2017 © AP Photo / Steven Hirsch/New York Post via AP, Pool Джеймс Харрис Джексон, обвиняемый в убийстве темнокожего жителя Нью-Йорка, в суде. 23 марта 2017

Нездоровая статистика

В 2008 году ФБР опубликовало доклад об ультраправых и военнослужащих. Согласно ему, после событий 9/11 и начала бесконечной войны с террором ультраправые воспользовались недобором и ослаблением критериев и завербовались в армию США. По словам некоторых из них, самая мощная армия в мире — армия США — была тогда единственным аналогом воодушевлявшей их военной машины нацисткой Германии.

В 2006-2007 годах вдохновением многим американским военным в Ираке и Афганистане, включая элитных "морских котиков", служила художественная книга Д. Р. Элфорда "Страж дьявола", написанная в 1971 году и повествующая о похождениях бывшего офицера СС в рядах Иностранного легиона. В книге смакуется жестокая борьба бывших немецких военных с повстанцами в Индокитае. Только с 2001 по 2008 год ФБР определило 203 действующих военнослужащих или ветеранов Вооруженных сил как активных членов ультраправых группировок. Цифры доклада цитируются и по сей день, а специалисты считают, что, в принципе, с 2008 года ничего не изменилось.

В среде ультраправых служба в армии котируется, так как прививает дисциплину, навыки обращения с оружием и взрывчаткой, обучает тактическим действиям, дает опыт ведения реальных боевых действий в случае попадания в горячую точку, готовит к "грядущей расовой войне". Кроме того, солдаты после войн в исламских странах зачастую привносят и свежий заряд демонизации врага, этнической и религиозной ненависти. Ветераны в группировках часто становятся лидерами и примерами для подражания молодежи, способствуя агитации и привлечению новых членов.

В 2009 году Министерство внутренней безопасности США опубликовало свой доклад, в котором указывалось, что ультраправые группировки могут воспользоваться психологическими проблемами возвращающихся с войн ветеранов по интегрированию в общество, что приведет к появлению в Штатах новых праворадикальных террористических ячеек или террористов-одиночек. Доклад вызвал шквал критики со стороны консерваторов, так что министр внутренней безопасности Джанет Энн Наполитано была вынуждена извиниться перед ветеранами, отвергнуть выводы доклада, распустить отдел по ультраправому экстремизму и уволить автора исследования. Дэрил Джонсон, автор того доклада, сегодня считает, что до 75% членов существующих группировок-ополчений правого толка в Америке имеют в своей биографии отношение к Вооруженным силам.

Профессор социологии Пит Сими из Чепменского университета также уже много лет занимается праворадикальными организациями. Он хорошо знал стрелка Уэйда Пейджа. Последний в ходе личных бесед заявил, что именно армия США стала средой ультраправой радикализации для него и его знакомых. В 90-х прямо напротив военной базы Форт-Брэгг даже стоял билборд с рекламой радикального "Национального альянса". Согласно исследованиям Сими, в 31% случаев праворадикального террора в США принимали участие бывшие военнослужащие.

Бесконечная борьба с неонацистами

Нельзя сказать, что в Соединенных Штатах Америки совсем не понимают угрозы радикализации военных, и недавние оправдания генералов тому свидетельство.

Вооруженные силы США формально не рекрутируют ультраправых, и наличие экстремистских татуировок или принадлежность к радикальным организациям может стать причиной отказа при поступлении на службу. Правда, по иронии судьбы тот же Диллон Хоппер из Vanguard America в Корпусе морской пехоты несколько лет прослужил именно рекрутером. Если сегодня военнослужащий США будет уличен в связях с радикальными организациями, его ждет выговор, снижение уровня доступа к информации или — уже в самом крайнем случае — выдворение из Вооруженных сил.

В армии США уже трижды за последние 30 лет были серьезные попытки зачистить ряды от ультраправых: в 1986 году — на волне борьбы с ку-клукс-кланом, в 1995-1996-х — после теракта ветерана войны в Персидском заливе Тимоти Маквея в Оклахома-Сити, унесшего жизни 168 человек, и в 2009 году — после избрания Барака Обамы президентом. Сегодня предпринимается очередная попытка как реакция на новое обострение расовых и религиозных отношений в стране после вступления в должность Трампа. Время покажет, будет ли успешной четвертая попытка.