Стравить Индию и Китай: смысл "новой афганской стратегии США"

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Нравится ли нам решение президента Дональда Трампа "остаться в Афганистане"? А это зависит от того, какой у этой стратегии смысл на самом деле. Если вы верите монополизированным демократами СМИ в США, то там все просто — нет стратегии, одна глупость, потому что это Трамп. Но есть страны, в которых очень даже хорошо понимают смысл происходящего — это сам Афганистан, Пакистан, Индия и Китай. Им там понятно — не в Афганистане дело. США хотят перессорить, стравить Индию с Китаем, две обгоняющие Америку державы. По сути, очень простая и понятная политика.

Смена союзников

Давайте посмотрим, что было главным в недавней "афганской" речи Трампа на военной базе Форт-Майер под Вашингтоном. С точки зрения американца, да и россиянина, это решение сохранить в стране военное присутствие неопределенной численности на неопределенный срок. Но сразу возникает вопрос — а какой в этом смысл. Трамп добавляет 4 тысячи военнослужащих к нынешним 8 с лишним. Да хоть 40 тысяч: в какой-то момент их там было около 100 тысяч, и ничего хорошего из этого не получилось.

С точки зрения европейского союзника США по НАТО главное — это вопрос о том, будут ли снова втягивать его военнослужащих в эту непонятную историю. Пока Америка была сверхдержавой, дань кровью была неизбежна. Сейчас — вовсе нет, можно и нужно уклониться.

В любом случае ясно, что никакой военной победы над терроризмом не ожидается, да Трамп даже не объясняет, что такое победа. В лучшем

случае говорит об избежании поражения, что уходить нельзя и т.д.

Кстати, с самой зимы 2001-2002 года, когда началась интервенция в Афганистане, в России и в союзных ей странах по этому поводу испытывали смешанные чувства. Победа американцев — значит, надолго оккупированная и управляемая из Вашингтона страна в самом центре сложного региона, военные базы и все прочее. Но победа противников США, множества террористических организаций — тоже плохо: кто этих людей будет рано или поздно ликвидировать или, допустим, принуждать к капитуляции и хорошему поведению — мы? Наши соседи и друзья? Пусть уж лучше американцы помогут в этой задаче. Но сейчас вообще невозможно понять, помогут ли и чего вообще хотят.

Но это нам непонятно, с нашего угла зрения. А для наблюдателей из Дели, Исламабада, Пекина, да и Кабула все проще простого. Главная сенсация выступления Трампа в том, что вынесено серьезное предупреждение партнеру — Пакистану — за поддержку тех самых террористов, которых американцы с 2001 года не могли победить в Афганистане. К сотрудничеству в Афганистане вместо этого приглашена Индия, противник Пакистана с момента его образования (1947 год). Союзники меняются.

Исходные данные такие: ключевые экономические и политические игроки в Афганистане — это индийцы и китайцы. Такой вот неожиданный результат войны: воевали США, потеряв около 2,5 тысячи человек, а инвестируют в афганскую экономику и поэтому влияют там соседи страны. При этом друг другу не мешают (китайцы — это горнодобыча и инфраструктура, индийцы — тоже инфраструктура, торговля и прочий мелкий бизнес). А постепенно, с помощью механизмов БРИКС, ШОС и прочих, они будут и сотрудничать.

Продолжение исходных данных: Пакистан — традиционный противник Индии и когда-то американский партнер, в том числе в военной сфере. А сейчас он все больше переходит под покровительство Китая, что не делает индийцев к Китаю дружественнее. Отношения же Китая и Индии в целом, помимо Пакистана — однозначно оценить сложно. Одни видят здесь соперничество, другие — растущее сотрудничество, а вообще-то есть и то, и другое.

Повод для головокружения

И вдруг Трамп рушит всю эту конструкцию. Посмотрим, как все это может теперь выглядеть: пара США — Индия против пары Пакистан — Китай. Не важно, по какому поводу — борьба с терроризмом здесь может вообще быть десятым делом, так же, как это происходит у американцев в Ираке и Сирии. И Афганистан тоже не очень-то важен. Важно чужими руками создавать проблемы Китаю (да и Индии тоже).

Пакистан реагирует на речь Трампа обиженно и уклончиво, говорит, что всей душой против терроризма. Утверждает, что главный источник нестабильности вообще не Афганистан, а нерешенный спор с Индией за штат Джамму и Кашмир. Заявляет, что предстоит американо-пакистанская встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств. Главный же вопрос для Исламабада в том, сможет ли Китай полностью заменить Америку в роли подпорки пакистанского режима — при том, что впервые в истории США и Индия могут оказаться на одной стороне. Дружа с США и Китаем, Исламабад чувствовал себя хорошо. Сейчас — не очень.

Китай (кстати, Трампом в его речи вообще не упомянутый) реагирует мрачно. Пакистан находится на передовой линии борьбы с терроризмом (то есть его обижать нельзя), Китай налаживает сотрудничество афганцев и пакистанцев… в общем, не лезьте не в свое дело. В целом же ясно, что Пекин неизбежно оказывается в ловушке — на стороне пакистанских покровителей афганского и прочего терроризма, по неправильную сторону от Индии.

В ловушке оказывается и Индия. Страна десятилетиями пыталась объяснить Америке, что главное региональное террористическое гнездо — это Пакистан. Он служит тылом и для афганских группировок, и для тех, которые вредят Индии. И вдруг Америка услышала. Да просто невозможно в такой ситуации не радоваться : "это хорошо, что Трамп признал роль Индии в стабильности и развитии Афганистана".

Но это мелочи — получить неясную пока поддержку США лишь в индо-пакистанской войне за влияние на Афганистан. Ловушка же для Индии в том, что ее просто вынуждают стать региональным партнером США в борьбе против Китая. Индийцы ведь даже не разрешили до конца очередной пограничный конфликт с Китаем на плато Доклам. А тут — Китай сейчас вынужден защищать пакистанских друзей, вызывая ярость Индии, но теперь-то последняя получит поддержку США… Повод для головокружения и ошибок, соблазн для руководства Индии. Хотя привести этот соблазн может к тому, что раньше противником был всего лишь Пакистан, а теперь — он же с Китаем, а США как были, так и остаются за горизонтом.

Это было давней мечтой США — сделать Индию и Китай соперниками, конкурентами, врагами (то же самое относилось к попыткам 90-х годов стравить Китай и Россию). А сейчас это уже не мечта, а необходимость. Китай сегодня производит больше ВВП (подсчет по паритету покупательной способности валют), чем США, Индия — на 3-м месте. Китай с Индией вместе не оставляют Америке шанса. А вот если их расколоть…

Видимо, крупным событием станет общение лидеров Китая и Индии на предстоящем в сентябре саммите БРИКС в Китае. Для начала важно, чтобы она состоялась. Для продолжения — чтобы обе стороны как минимум спокойно оценили смысл новой стратегии США, которая касается далеко не только Афганистана и не только борьбы с терроризмом.