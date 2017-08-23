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Бунт Греции против Эстонии. Кого грабят под крики о борьбе с коммунизмом

15:1523.08.2017
(обновлено: 15:25 23.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкТаллин. Вид на Старый город с пляжа в КадриоргеТаллин. Вид на Старый город с пляжа в Кадриорге
© РИА Новости / Владимир Песня
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Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Греческий министр юстиции Ставрос Контонис отказался ехать в Таллин на конференцию "Наследие преступлений коммунистических режимов в Европе XXI века".

Флаги Греции. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
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По его словам, название и суть конференции несут в себе риск повторения холодной войны, противоречат европейским базовым ценностям — и вообще, "коммунизм и нацизм уравнивать нельзя ни в коем случае".

Правящая партия СИРИЗА министра поддержала, однако местные правые и либеральные оппозиционеры обвинили его в том, что как раз решение Контониса "противоречит европейским принципам".

Встает естественный вопрос: что же это за европейские базовые ценности и принципы, если их столь по-разному понимают европейцы?

© Фото : eu2015lu.euСтаврос Контонис. Архивное фото
© Фото : eu2015lu.eu
Ставрос Контонис. Архивное фото

Насколько я могу судить, сейчас европейскими ценностями провозглашено то, от чего любой вменяемый европеец еще пару десятилетий назад пришел бы в ужас и однозначно заявил бы, что это могут счесть ценностями только люди, стремящиеся уничтожить всю Европу.

Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин
© РИА Новости
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Увы, на деле история Европы нашпигована именно такими "ценностями".

Для меня, например, очень показательно то, что именно Греция в лице своего министра отказалась участвовать в шабаше недобитых фашистов разных мастей. Дело в том, что Греция испытала издевательства не только немецких фашистов, но и британских (правда, тогда они называли себя еще антифашистами). Но в гражданской войне, разгоревшейся в Греции параллельно с борьбой против фашистских интервентов (кстати, не только немецких нацистов, но и собственно итальянских изобретателей термина "фашизм"), англичане открыто поддержали военной силой именно тех, кто в ходе Второй мировой были союзниками немецких нацистов.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкОбъявление оккупационных властей в Греции об уничтожении жителей деревни Канданос за сопротивление немецким захватчикам
© РИА Новости
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Объявление оккупационных властей в Греции об уничтожении жителей деревни Канданос за сопротивление немецким захватчикам

Именно этих людей Британская армия поддерживала всеми доступными средствами, включая бомбежки напалмом мирных городов. Напалм был изобретен как раз в ходе Второй мировой войны, и британцы массированно употребили его как раз против тех, кто в войну боролся с фашистскими захватчиками.

Лично я полагаю, что после таких подвигов считать британцев "не фашистами" довольно сложно. В Греции до сих пор многие помнят те события — и прекрасно понимают, что на фоне такого все преступления, которые Запад приписывает коммунистам, "не смотрятся".

Выступление президента США Дональда Трампа в Айове. 21 июня 2017
© AP Photo / Susan Walsh
Трамп пообещал бороться с "тиранией коммунизма"
В целом же примерно половина встреченных мною упоминаний о преступлениях коммунизма сводится к формуле из французского детского стихотворения: "Это животное очень опасно: когда на него нападают, оно защищается" (Cet animal est très méchant/ Quand on l'attaque, il se défend). Что касается оставшихся преступлений — они относятся к категории "эксцессов исполнителей", то есть они не встроенная в социализм неизбежная проблема, а неисправность, возникшая по ходу работы и впоследствии устраненная самими же коммунистами. Хрестоматийный пример тут — так называемый Большой террор в СССР в конце 30-х, когда в течение 17 месяцев практически каждый донос считался истиной и ему давали ход. Как показали недавние исследования, это было неожиданным для всех осложнением на почве политической борьбы нескольких политических группировок в партийном аппарате, причем в основном в среднем звене этого аппарата, то есть на уровне районов и областей. Никто из участников интриг, в итоге сложившихся в Большой террор, не предвидел и изначально не планировал такого результата. И как только разобрались, что машина репрессий сошла с ума и молотит не глядя, ее немедленно остановили и очень строго наказали большую часть ответственных.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкОчередь в Мавзолей В.И.Ленина на Красной площади в Москве. 1930-е гг.
© РИА Новости
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Очередь в Мавзолей В.И.Ленина на Красной площади в Москве. 1930-е гг.
Участники акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Русское и советское остается главной опорой антифашизма

Говорить о преступлениях коммунизма всерьез могут только люди, сделавшие антикоммунизм своей кормушкой и надеющиеся, что эта кормушка профункционирует подольше.

Точно так же, как есть "профессиональные украинцы", надеющиеся извлекать до бесконечности прибыль из отделения Украины от остальной России, есть и профессиональные антикоммунисты, извлекающие или надеющиеся извлечь прибыль из рассказов о зловредной сущности общества, изначально нацеленного на всеобщее благо. По мнению этих людей, всеобщее благо есть благо, не допущенное в их частные карманы. Не вижу смысла всерьез разбирать все эти легенды о свирепых коммунистах именно потому, что коммерческая сущность их слишком уж очевидна. И пример Греции отлично показывает, в чем эта сущность заключена.

А именно: под предлогом борьбы с коммунистической угрозой англичане не просто залили Грецию кровью и напалмом, но еще и продвинули в тамошнюю власть (естественно, сделав ее марионеточной) людей, не препятствующих англичанам в длительном и старательном ограблении Греции.

Военнослужащие из 173-й бригады воздушного десанта США принимают участие в учениях. Латвия
© REUTERS / Ints Kalnins
Военный коммунизм. Латвия готова стать раем для американских солдат
Под предлогом борьбы с коммунизмом продвигали и тот же фашизм — в Италии, Германии и многих других странах (к началу Второй мировой войны ровно половиной европейских государств управляли фашистские режимы, а вторая половина не видела в этом ничего плохого). Сейчас под видом борьбы с русскими, которые в душе своей, мол, остались коммунистами, продвигают уничтожение и разграбление Большой России, для начала на рубеже 90-х раздробив ее на два десятка кусков, а потом начав эти куски понемногу съедать. Скажем, в Молдавии и прибалтийских республиках под предлогом борьбы с "коммунизмом" уничтожили почти все хозяйство.

И я не сомневаюсь, что организаторы конференции в Таллине найдут еще множество оправданий для своего желания получить какую-то долю малую от разграбления своих стран под предлогом все того же антикоммунизма.

Солдаты вооруженных сил Польши у памятника советским воинам в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
Мнение: наш ответ на снос памятников в Польше – вещь очень деликатная
У коммунизма, разумеется, есть не одни достоинства (ничто на свете не состоит из одних достоинств). Многие его недостатки были выявлены лишь после многих потерь. Более того: при нынешнем уровне сложности общества та система управления, которая ведет к коммунизму, технически неосуществима, и нужные для ее осуществления технические средства накопятся в мире примерно через десятилетие.

Поэтому я вовсе не идеализирую коммунизм и не считаю, что в ночь с сегодня на завтра мы должны его создать. Но борьбой с коммунизмом неизменно прикрываются такие деятели, на фоне которых даже самые дикие персонажи "коммунистической" эпохи Ягода и Хрущев выглядят абсолютно честными бессребрениками.

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