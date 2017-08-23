Бунт Греции против Эстонии. Кого грабят под крики о борьбе с коммунизмом

Анатолий Вассерман, для РИА Новости
Греческий министр юстиции Ставрос Контонис отказался ехать в Таллин на конференцию "Наследие преступлений коммунистических режимов в Европе XXI века".
По его словам, название и суть конференции несут в себе риск повторения холодной войны, противоречат европейским базовым ценностям — и вообще, "коммунизм и нацизм уравнивать нельзя ни в коем случае".
Правящая партия СИРИЗА министра поддержала, однако местные правые и либеральные оппозиционеры обвинили его в том, что как раз решение Контониса "противоречит европейским принципам".
Встает естественный вопрос: что же это за европейские базовые ценности и принципы, если их столь по-разному понимают европейцы?
Насколько я могу судить, сейчас европейскими ценностями провозглашено то, от чего любой вменяемый европеец еще пару десятилетий назад пришел бы в ужас и однозначно заявил бы, что это могут счесть ценностями только люди, стремящиеся уничтожить всю Европу.
Для меня, например, очень показательно то, что именно Греция в лице своего министра отказалась участвовать в шабаше недобитых фашистов разных мастей. Дело в том, что Греция испытала издевательства не только немецких фашистов, но и британских (правда, тогда они называли себя еще антифашистами). Но в гражданской войне, разгоревшейся в Греции параллельно с борьбой против фашистских интервентов (кстати, не только немецких нацистов, но и собственно итальянских изобретателей термина "фашизм"), англичане открыто поддержали военной силой именно тех, кто в ходе Второй мировой были союзниками немецких нацистов.
Именно этих людей Британская армия поддерживала всеми доступными средствами, включая бомбежки напалмом мирных городов. Напалм был изобретен как раз в ходе Второй мировой войны, и британцы массированно употребили его как раз против тех, кто в войну боролся с фашистскими захватчиками.
Лично я полагаю, что после таких подвигов считать британцев "не фашистами" довольно сложно. В Греции до сих пор многие помнят те события — и прекрасно понимают, что на фоне такого все преступления, которые Запад приписывает коммунистам, "не смотрятся".
Говорить о преступлениях коммунизма всерьез могут только люди, сделавшие антикоммунизм своей кормушкой и надеющиеся, что эта кормушка профункционирует подольше.
Точно так же, как есть "профессиональные украинцы", надеющиеся извлекать до бесконечности прибыль из отделения Украины от остальной России, есть и профессиональные антикоммунисты, извлекающие или надеющиеся извлечь прибыль из рассказов о зловредной сущности общества, изначально нацеленного на всеобщее благо. По мнению этих людей, всеобщее благо есть благо, не допущенное в их частные карманы. Не вижу смысла всерьез разбирать все эти легенды о свирепых коммунистах именно потому, что коммерческая сущность их слишком уж очевидна. И пример Греции отлично показывает, в чем эта сущность заключена.
А именно: под предлогом борьбы с коммунистической угрозой англичане не просто залили Грецию кровью и напалмом, но еще и продвинули в тамошнюю власть (естественно, сделав ее марионеточной) людей, не препятствующих англичанам в длительном и старательном ограблении Греции.
И я не сомневаюсь, что организаторы конференции в Таллине найдут еще множество оправданий для своего желания получить какую-то долю малую от разграбления своих стран под предлогом все того же антикоммунизма.
Поэтому я вовсе не идеализирую коммунизм и не считаю, что в ночь с сегодня на завтра мы должны его создать. Но борьбой с коммунизмом неизменно прикрываются такие деятели, на фоне которых даже самые дикие персонажи "коммунистической" эпохи Ягода и Хрущев выглядят абсолютно честными бессребрениками.