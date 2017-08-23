Вашингтон убивает, а не строит: Америка остается в Афганистане

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости
Мир ожидал от Трампа новой политики по Афганистану. Трамп превзошел ожидания — он рассказал не только об Афганистане, но и о новом подходе к южноазиатским делам.
Быстро не получится
Какое-то время ходили слухи о том, что Трамп намерен просто уйти из Афганистана. Сам президент заявил, что, в общем-то, его первым желанием было ровно так и поступить. Однако затем он подумал, разобрался в вопросе — и заявил, что никакого быстрого выхода не будет.
Кого-то эти заявления разочаровали: некоторые эксперты считают, что само по себе нахождение Соединенных Штатов в Афганистане является дестабилизирующим фактором. Возможно, они правы, однако правы и другие специалисты, утверждающие, что быстрый выход приведет к еще большей дестабилизации — и не только на пространстве многострадального Афганистана, но и во всем мире.
Ведь в этом случае Штаты не просто потерпят поражение в отдельно взятой стране — они проиграют в Афганистане, из которого долгие годы лепили главный антитеррористический фронт. Сам Трамп проводил аналогии с Ираком (где после быстрого ухода США появилось ИГ*), но в Ирак Америка входила для борьбы с Хусейном, которого победила и отправила на виселицу. В Афганистане же получится, что, входя туда для борьбы с талибами (которых США позиционировали как террористов), американцы уйдут, а "Талибан"* спокойно возьмет назад власть. Имиджевые потери от такого поражения будут колоссальны, и Трампу они не нужны — особенно сейчас, когда американский президент вот-вот наденет венок победителя терроризма (для этого нужно взять Ракку, вторую столицу "главных террористов" — ИГ*). Как верно отметил Трамп, "последствия быстрого выхода предсказуемы и неприемлемы".
Воплотить его в жизнь Трамп пытается следующим образом. Во-первых, он отказывается от установки неких "временных сроков" нахождения войск и говорит, что все будет зависеть от "ситуации на месте". Вроде бы позиция достаточно разумная — как верно отметил Трамп, враги не должны считать, что смогут "пересидеть" американцев. Однако, с другой стороны, такой подход оставляет за Америкой возможность очень надолго засесть в Афганистане и "пересидеть" даже уничтожение "Талибана"*. Ни для кого не секрет, что Афганистан имеет важнейшее стратегическое положение, из него можно эффективно влиять на события в Иране, Китае, Пакистане, Индии. Учитывая холодную войну, которую Трамп объявил первым двум странам из этого списка, вероятность такого сценария повышается.
По сути, в этом программном заявлении президент вспомнил и напомнил об основном моменте своей внешнеполитической доктрины: он намерен бороться не за ценности, а за интересы. "Я разделяю разочарование американцев относительно внешней политики, которая тратит слишком много времени, энергии, денег и, самое главное, жизней для того, чтобы перестроить государства по нашему образу и подобию, вместо того чтобы ставить наши интересы безопасности на первое место, — отметил Трамп. — Мы больше не будем использовать нашу армию для того, чтобы строить демократии в далеких землях, а вместо этого станем работать с союзниками и партнерами для защиты наших общих интересов".
Союзники и союзнички
Это, конечно, в том случае, если с союзниками общие интересы есть. Если эти интересы разные, то союзники очень быстро превращаются в проблему. И Трамп это очень четко продемонстрировал, обрушившись с критикой на Пакистан, некогда бывший ключевым партнером США в Южной Азии. "Пакистан предоставляет убежище агентам хаоса, насилия и террора, — заявил Трамп. Мы больше не можем молчать о том, что он укрывает террористические организации, "Талибан"* и другие группировки, которые представляют угрозу региону и всему миру". Более того, президент публично ставит под сомнение безопасность пакистанского ядерного арсенала, часть из которого, по словам хозяина Белого дома, может попасть в руки террористов.
Пакистанские официальные лица очень осторожно комментируют заявление Трампа, называя их "разочаровывающими". Однако еще сильнее их огорчает то, что американский президент, раскритиковав позицию Пакистана по Афганистану, в том же программном заявлении похвалил Индию и предложил ей более активно работать на афганском поле. "Мы хотим, чтобы Индия нам больше помогала в Афганистане, особенно в вопросах предоставления экономической помощи этой стране, а также ее развития", — заявил Трамп. Индийцы, собственно, обеими руками "за" — они уже вложили в Афганистан большие деньги, причем как в различные инфраструктурные проекты, так и в человеческий капитал в лице местных ополчений. Ни для кого не секрет, что в лице подконтрольного Афганистана Нью-Дели хочет получить осу на пакистанском затылке.
*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.