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Вашингтон убивает, а не строит: Америка остается в Афганистане

12:4823.08.2017
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© REUTERS / Goran Tomasevic/File PhotoВоеннослужащие армии США в Афганистане. Архивное фотоВоеннослужащие армии США в Афганистане. Архивное фото
© REUTERS / Goran Tomasevic/File Photo

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Мир ожидал от Трампа новой политики по Афганистану. Трамп превзошел ожидания — он рассказал не только об Афганистане, но и о новом подходе к южноазиатским делам.

Быстро не получится

Американские военные в Афганистане. Архивное фото
© AFP 2017 / Javed Tanveer
ВВС США могут активизировать операции в Афганистане после заявлений Трампа
Вопрос о том, что делать с "афганским наследством", решался в американской администрации несколько месяцев. Война в Афганистане уже идет более полутора десятков лет, и победа в ней не просматривается даже на горизонте.

Какое-то время ходили слухи о том, что Трамп намерен просто уйти из Афганистана. Сам президент заявил, что, в общем-то, его первым желанием было ровно так и поступить. Однако затем он подумал, разобрался в вопросе — и заявил, что никакого быстрого выхода не будет.

© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп объявляет американским военнослужащим о новой политике страны во время войны в Афганистане. 21 августа 2017
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп объявляет американским военнослужащим о новой политике страны во время войны в Афганистане. 21 августа 2017

Кого-то эти заявления разочаровали: некоторые эксперты считают, что само по себе нахождение Соединенных Штатов в Афганистане является дестабилизирующим фактором. Возможно, они правы, однако правы и другие специалисты, утверждающие, что быстрый выход приведет к еще большей дестабилизации — и не только на пространстве многострадального Афганистана, но и во всем мире.

Ведь в этом случае Штаты не просто потерпят поражение в отдельно взятой стране — они проиграют в Афганистане, из которого долгие годы лепили главный антитеррористический фронт. Сам Трамп проводил аналогии с Ираком (где после быстрого ухода США появилось ИГ*), но в Ирак Америка входила для борьбы с Хусейном, которого победила и отправила на виселицу. В Афганистане же получится, что, входя туда для борьбы с талибами (которых США позиционировали как террористов), американцы уйдут, а "Талибан"* спокойно возьмет назад власть. Имиджевые потери от такого поражения будут колоссальны, и Трампу они не нужны — особенно сейчас, когда американский президент вот-вот наденет венок победителя терроризма (для этого нужно взять Ракку, вторую столицу "главных террористов" — ИГ*). Как верно отметил Трамп, "последствия быстрого выхода предсказуемы и неприемлемы".

Американские военные в Афганистане. Архивное фото
© AFP 2017 / Javed Tanveer
Эксперт: США смогут создать афганскую армию, только оставшись там навсегда
А вот что нужно Трампу, так это "достойный и постепенный выход", после которого Соединенные Штаты оставят жизнеспособное афганское правительство. Эксперты достаточно скептично относятся к возможности исполнения такого сценария, однако США уверены в том, что это единственный приемлемый вариант, который нужно пытаться реализовать.

Воплотить его в жизнь Трамп пытается следующим образом. Во-первых, он отказывается от установки неких "временных сроков" нахождения войск и говорит, что все будет зависеть от "ситуации на месте". Вроде бы позиция достаточно разумная — как верно отметил Трамп, враги не должны считать, что смогут "пересидеть" американцев. Однако, с другой стороны, такой подход оставляет за Америкой возможность очень надолго засесть в Афганистане и "пересидеть" даже уничтожение "Талибана"*. Ни для кого не секрет, что Афганистан имеет важнейшее стратегическое положение, из него можно эффективно влиять на события в Иране, Китае, Пакистане, Индии. Учитывая холодную войну, которую Трамп объявил первым двум странам из этого списка, вероятность такого сценария повышается.

© REUTERS / Omar SobhaniЖитель Кабула слушает выступление президента США Дональда Трампа. 22 августа 2017
© REUTERS / Omar Sobhani
Житель Кабула слушает выступление президента США Дональда Трампа. 22 августа 2017

Военнослужащие США в Афганистане. Архивное фото
© AP Photo / Rodrigo Abd
СМИ узнали о главных целях новой американской стратегии в Афганистане
Однако позиционирование Соединенных Штатов в Афганистане не означает "строительство нации" — Трамп четко заявил, что американцы лишь будут помогать афганцам и "убивать террористов", но судьба Афганистана остается в руках тамошнего населения, которое и должно озаботиться собственной безопасностью. Поэтому Штаты намерены продолжать инвестиции в развитие афганских Вооруженных сил, их вооружение и обучение. "Чем мощнее будут эти силы в Афганистане, тем меньше там придется работать нашим", — говорит Трамп.

По сути, в этом программном заявлении президент вспомнил и напомнил об основном моменте своей внешнеполитической доктрины: он намерен бороться не за ценности, а за интересы. "Я разделяю разочарование американцев относительно внешней политики, которая тратит слишком много времени, энергии, денег и, самое главное, жизней для того, чтобы перестроить государства по нашему образу и подобию, вместо того чтобы ставить наши интересы безопасности на первое место, — отметил Трамп. — Мы больше не будем использовать нашу армию для того, чтобы строить демократии в далеких землях, а вместо этого станем работать с союзниками и партнерами для защиты наших общих интересов".

Союзники и союзнички

Это, конечно, в том случае, если с союзниками общие интересы есть. Если эти интересы разные, то союзники очень быстро превращаются в проблему. И Трамп это очень четко продемонстрировал, обрушившись с критикой на Пакистан, некогда бывший ключевым партнером США в Южной Азии. "Пакистан предоставляет убежище агентам хаоса, насилия и террора, — заявил Трамп. Мы больше не можем молчать о том, что он укрывает террористические организации, "Талибан"* и другие группировки, которые представляют угрозу региону и всему миру". Более того, президент публично ставит под сомнение безопасность пакистанского ядерного арсенала, часть из которого, по словам хозяина Белого дома, может попасть в руки террористов.

Исламабад. Архивное фото
© AP Photo / Anjum Naveed
Экс-сотрудник ЦРУ рассказал, к чему может привести позиция США по Пакистану
Таким образом, Трамп фактически поставил Исламабад перед выбором. "Пакистан может многое получить от помощи нам в Афганистане и многое потерять от продолжения укрывания террористов и преступников". Например, в деньгах — Трамп намекнул, что Штаты дают Пакистану "миллиарды и миллиарды долларов…, но ни одно партнерство не выдержит укрывательство террористов, которые атакуют американских чиновников и военных". В Вашингтоне, в общем-то, не скрывают, что устали от Пакистана. По словам бывшего директора Совета национальной безопасности Джошуа Уайта, "в администрации уже есть те, которые хотят назвать Пакистан не проблемой, а врагом".

© AP Photo / Dusan VranicМорские пехотинцы США отдыхают во время патрулирования города Сангин в Афганистане. 3 ноября 2011
© AP Photo / Dusan Vranic
Морские пехотинцы США отдыхают во время патрулирования города Сангин в Афганистане. 3 ноября 2011

Пакистанские официальные лица очень осторожно комментируют заявление Трампа, называя их "разочаровывающими". Однако еще сильнее их огорчает то, что американский президент, раскритиковав позицию Пакистана по Афганистану, в том же программном заявлении похвалил Индию и предложил ей более активно работать на афганском поле. "Мы хотим, чтобы Индия нам больше помогала в Афганистане, особенно в вопросах предоставления экономической помощи этой стране, а также ее развития", — заявил Трамп. Индийцы, собственно, обеими руками "за" — они уже вложили в Афганистан большие деньги, причем как в различные инфраструктурные проекты, так и в человеческий капитал в лице местных ополчений. Ни для кого не секрет, что в лице подконтрольного Афганистана Нью-Дели хочет получить осу на пакистанском затылке.

Вид на город Кветта, Пакистан. Архивное фото
© Flickr / Jarjan
МИД Пакистана разочарован обвинениями Трампа в укрывательстве террористов
А вот это уже неприемлемо для Пакистана. "Афганистан продолжает быть войной на периферии между Нью-Дели и Исламабадом, причем обе стороны рассматривают эту войну как "игру с нулевой суммой" (то есть игру, где компромисс невозможен, а выигрыш одной стороны обязательно означает такой же по значимости проигрыш другой. — Прим. ред.)", — говорит Сет Джонс, специалист по Афганистану из Rand Corporation. У пакистанцев складывается впечатление, что Соединенные Штаты не просто защищают свои интересы в Афганистане, а фактически встают на индийскую сторону в индо-пакистанском конфликте. Поэтому в Пакистане уже предупреждают, что сближение США с Индией и ее еще большее вовлечение в афганские дела "изолирует друзей Вашингтона в Исламабаде". Ну и, естественно, развяжет руки друзьям Китая, который тут же постарается еще больше укрепить связи с пакистанскими партнерами.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.

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