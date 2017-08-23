Поляки требуют триллионы с русских и немцев. Что они получат

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Инициатива польских депутатов от правящей партии "Право и справедливость" о взыскании триллионных (нам повезло еще, что в злотых) репараций с России за Вторую мировую войну стала органичным дополнением недавней идеи польского же министра обороны получить таковые с Германии.
Ведь дело-то в данном случае не столько в претензиях и мечтах о контрибуциях и репарациях, сколько в их вопиющей неуместности именно в данный исторический момент.
Кстати, три прибалтийские республики с их требованиями к России о компенсации за десятилетия советской оккупации куда более логичны и адекватны. Эта тема в их внешнеполитической риторике возникла еще 1990-х годах, когда вполне был шанс, что ослабевшую и находившуюся в фазе катастрофической государственной деградации Россию удастся продавить на данное решение. Не сложилось, но вполне понятно, что государству куда сложнее отступиться от ранее заявленной позиции, и оно продолжает ее придерживаться, даже если условия кардинально изменились.
На этом фоне тем более поразительна позиция польских элит. Ладно бы эта инициатива возникла хотя бы полтора десятилетия назад, когда казалось, что Россия стоит одной ногой в могиле и действительно был шанс урвать с нее дополнительный кусок. Но делать это сейчас, когда Россия продемонстрировала очередное возрождение из пепла и выглядит в глазах мира резко усилившимся и весьма агрессивным геополитическим хищником, — это откровенно нарываться на неприятности.
Теоретически можно было бы предположить, что польские элиты прекрасно отдают себе отчет, что раскрученная в мире истерика по поводу опасной и агрессивной России сильно преувеличена. И что репарационная кампания — просто их способ играть свою игру в новой мировой ситуации, демонстрируя миру бесстрашное дергание тигра за усы, зная, что на самом деле от Москвы не исходит для Варшавы ни малейшей угрозы. Однако параллельная идея стребовать репарации с Германии подрубает эту версию на корню.
Так чем же думают польские политики и государственные деятели, когда в разгар масштабных геополитических трансформаций начинают себя вести… нет, не как слон в посудной лавке, а скорее как моська, лающая на окружающих слонов. Притом что один "слон" настроен явно агрессивно и того гляди разозлится.
Ответ, скорее всего, очень прост.
За последний год катастрофическую деградацию в своих действиях продемонстрировали влиятельнейшие элиты мира, начиная с США. Вряд ли стоит упрекать польскую, что она тоже все больше сползает в неадекватность.
К тому же современный, прямо перед нашими глазами трансфрмирующийся мир являет собой уникальную, возникающую крайне редко в истории возможность перераспределения ресурсов и статусов. Это не может не являть собой сильнейший соблазн для любых минимально амбициозных держав.
В каком-то смысле нынешняя ситуация на международной арене напоминает 90-е годы в России с распадом любых правил, процессами масштабного передела и появившимися шансами поучаствовать в этом почти для любого. В этот процесс бросились с головой миллионы людей, оставив за спиной не только привычные установки и правила, но и банальный здравый смысл.
Период планетарной геополитической и экономической трансформации может привести на кладбище целые страны. Некоторые претенденты на данный исход уже известны. Тем удивительнее, что, наблюдая в непосредственной близости пример Украины, польские элиты готовы рисковать собственной страной.