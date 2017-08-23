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Поляки требуют триллионы с русских и немцев. Что они получат

11:0123.08.2017
(обновлено: 11:14 23.08.2017)
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© Fotolia / KavalenkavaВаршавская сирена на Рыночной площади в ПольшеВаршавская сирена на Рыночной площади в Польше
© Fotolia / Kavalenkava

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Инициатива польских депутатов от правящей партии "Право и справедливость" о взыскании триллионных (нам повезло еще, что в злотых) репараций с России за Вторую мировую войну стала органичным дополнением недавней идеи польского же министра обороны получить таковые с Германии.

Польские оппозиционные депутаты в зале заседаний польского сейма
© REUTERS / Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski
Историк: требование Польшей "военных репараций" – топтание на мозолях
Надо признать, что польские политики и власти последнее время дают особенно много поводов для оттачивания на них остроумия. Однако каждый такой случай посреди реакции в виде хохота или язвительных острот заставляет задаваться вопросом: как многовековая государственность с великодержавным прошлым умудрилась вляпаться в подобное?

Ведь дело-то в данном случае не столько в претензиях и мечтах о контрибуциях и репарациях, сколько в их вопиющей неуместности именно в данный исторический момент.

Кстати, три прибалтийские республики с их требованиями к России о компенсации за десятилетия советской оккупации куда более логичны и адекватны. Эта тема в их внешнеполитической риторике возникла еще 1990-х годах, когда вполне был шанс, что ослабевшую и находившуюся в фазе катастрофической государственной деградации Россию удастся продавить на данное решение. Не сложилось, но вполне понятно, что государству куда сложнее отступиться от ранее заявленной позиции, и оно продолжает ее придерживаться, даже если условия кардинально изменились.

Памятник советским воинам в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Политолог: Россия еще не исчерпала все возможности воздействия на Польшу
В этом смысле вполне показательны изменения в самой России в отношении прибалтийских претензий. В предыдущие два десятилетия они вызывали откровенное раздражение и в обществе, и у государства, которое глухо огрызалось в ответ на требования бывших союзных республик. Только последние годы над притязаниями прибалтов стали откровенно смеяться, причем не только граждане, но и официальные лица. Недавний комментарий российского посла в Литве Александра Удальцова, что это не Москва должна Вильнюсу, а Вильнюс — Москве, причем гигантскую сумму (72 миллиарда долларов), за колоссальные вложения в развитие инфраструктуры республики в советский период, как раз наглядно показывает смену позиции и интонации российского государства в данной теме. Тем не менее нельзя не признать, что республики Прибалтики вполне последовательны в своей политике и требованиях к России в данном вопросе.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкУлица Пилес в Вильнюсе
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Улица Пилес в Вильнюсе

На этом фоне тем более поразительна позиция польских элит. Ладно бы эта инициатива возникла хотя бы полтора десятилетия назад, когда казалось, что Россия стоит одной ногой в могиле и действительно был шанс урвать с нее дополнительный кусок. Но делать это сейчас, когда Россия продемонстрировала очередное возрождение из пепла и выглядит в глазах мира резко усилившимся и весьма агрессивным геополитическим хищником, — это откровенно нарываться на неприятности.

Теоретически можно было бы предположить, что польские элиты прекрасно отдают себе отчет, что раскрученная в мире истерика по поводу опасной и агрессивной России сильно преувеличена. И что репарационная кампания — просто их способ играть свою игру в новой мировой ситуации, демонстрируя миру бесстрашное дергание тигра за усы, зная, что на самом деле от Москвы не исходит для Варшавы ни малейшей угрозы. Однако параллельная идея стребовать репарации с Германии подрубает эту версию на корню.

Памятник советским войнам в Варшаве, Польша
CC BY 2.0 / Paweł Kabański / Soviet Soldier Monument, Warsaw, Poland
Политолог: удивительно, что поляки так предают память спасших их от нацизма
После нескольких десятилетий сильно урезанного национального суверенитета Германия находится в одном шаге от того, чтобы окончательно вырваться на "геополитический простор". Уже сейчас политическая и экономическая гегемония Германии в Европе безоговорочна. А учитывая, как безжалостно были "высосаны" в ее пользу еще недавно вполне здоровые экономики вроде греческой или болгарской, вряд ли стоит надеяться, что "сумрачный тевтонский гений" за десятилетия национального унижения не испытывает жажды реванша, пусть даже чисто политического и экономического. А между Германией и Польшей, как известно, особые исторические счеты, причем взаимные.

Так чем же думают польские политики и государственные деятели, когда в разгар масштабных геополитических трансформаций начинают себя вести… нет, не как слон в посудной лавке, а скорее как моська, лающая на окружающих слонов. Притом что один "слон" настроен явно агрессивно и того гляди разозлится.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСейм Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Польши в Варшаве

Ответ, скорее всего, очень прост.

За последний год катастрофическую деградацию в своих действиях продемонстрировали влиятельнейшие элиты мира, начиная с США. Вряд ли стоит упрекать польскую, что она тоже все больше сползает в неадекватность.

К тому же современный, прямо перед нашими глазами трансфрмирующийся мир являет собой уникальную, возникающую крайне редко в истории возможность перераспределения ресурсов и статусов. Это не может не являть собой сильнейший соблазн для любых минимально амбициозных держав.

В каком-то смысле нынешняя ситуация на международной арене напоминает 90-е годы в России с распадом любых правил, процессами масштабного передела и появившимися шансами поучаствовать в этом почти для любого. В этот процесс бросились с головой миллионы людей, оставив за спиной не только привычные установки и правила, но и банальный здравый смысл.

Дворцовая площадь в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Политолог о новых претензиях Польши к РФ: в Варшаве решили "срубить" денег
Итоги известны. Передел произошел, некоторые рискнувшие на самом деле стали сильными мира сего. Вот только российские кладбища пополнились бесконечными аллеями жертв того времени.

Период планетарной геополитической и экономической трансформации может привести на кладбище целые страны. Некоторые претенденты на данный исход уже известны. Тем удивительнее, что, наблюдая в непосредственной близости пример Украины, польские элиты готовы рисковать собственной страной.

 

 

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