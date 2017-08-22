"Ну вот и все". Экс-замглавы МИД Китая похоронил "эпоху Америки"

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Мы расстались с "американским веком" — такой вывод делает китайский аналитик, ранее занимавший пост замминистра иностранных дел КНР. Но куда интереснее его мысли насчет того, чей век пришел (китайский, а как же иначе). И если по первому пункту миру уже и сказать нечего, то второй будет предметом уточнений и обсуждений лет этак на сто вперед.

Дело о 92 триллионах долларов

Бывший замминистра Хэ Яфэй даже не утруждает себя размышлениями насчет того, наблюдаем мы сейчас начало гражданской войны в США или у них там все само рассосется. Собственно, эта история им даже не упоминается, она — частность, а есть тенденции поглубже. Хэ подходит к вопросу с другой стороны — глобального баланса сил. И делает вывод: кризис "американского мира" начался в 2008 году (если кто-то помнит, тогда было, возможно, полное обрушение всей мировой экономики). Добавляет: 2017 год — исторический момент ускорения начавшегося в 2008-м процесса.

Его ключевая мысль в том, что общая, экономическая и прочая, сила "развивающегося" мира (куда, кстати, Россия тоже входит) доросла до какой-то критической точки. И, заметив это, Китай стал выдвигать всякие инициативы, чтобы превратиться в лидера этого мира не только в экономическом смысле, но еще и в идеологическом (моральном).

Глобализация оказалась опасной для США и их союзников, они стараются ее уничтожить, а Китай, наоборот, решил ее возглавить.

© AP Photo / Anja Niedringhaus Бывший замминистра иностранных дел КНР Хэ Яфэй © AP Photo / Anja Niedringhaus Бывший замминистра иностранных дел КНР Хэ Яфэй

Автор, конечно, прав, и не зря он чеканит убийственные формулировки типа "военные альянсы с США во главе не способны сейчас ни поддерживать глобальный мир, ни даже обеспечить собственную безопасность Америки", отчего репутация сверхдержавы сильно пострадала. Но давайте посмотрим на детали и подробности происходящего прямо сейчас, на наших глазах, и задумаемся не столько о светлом будущем, сколько об очень странном настоящем.

Для начала — сегодняшняя новость: в конгрессе США начинается регулярно повторяющаяся церемония поднятия разрешенного потолка государственного долга страны. В следующем году он превысит 20 триллионов долларов. Это означает, что даже новорожденный американец сегодня должен 44 841 доллар. Но если все будет идти как идет, то через 30 лет долг достигнет 92 триллионов, и новорожденным будет уже как бы все равно.

Девяносто два триллиона — это заметно больше, чем производит сегодня весь мир в целом. Экономика США выдает сейчас в год 18,5 триллиона. Представим себе эту ситуацию применительно к нашему с вами семейному бюджету. И предположим, что та самая гражданская война, которую демократы сейчас пытаются устроить другой, относительно здоровой на голову половине Америки, еще и сократит ее производство ВВП. Что тогда будет… нет, не только с США, а и с Китаем (и всеми прочими)?

© AP Photo / Amr Nabil Мужчины возле баннера с изображением американского доллара возле обменного пункта © AP Photo / Amr Nabil Мужчины возле баннера с изображением американского доллара возле обменного пункта

Кто нас обидит…

Хэ Яфэй говорит, что у былого мирового господства США было две несущие колонны — военная мощь и доллар. Без американской военной мощи Китаю и всем нам будет хорошо. Но уничтожение доллара как мировой валюты еще неизвестно, по кому сильнее ударит, так что если кому-то хочется "китайского века", то надо объяснить миру, как будет выглядеть глобальная финансовая система. Если ты лидер, так лидируй. В любом случае переходный период предстоит нелегкий.

И опять перенесем взгляд с дальних перспектив на текущие события. В Китае праздник. В конце прошлой недели ушел в отставку человек, который в нынешней администрации США, по сути, и был Дональдом Трампом: его главный идеолог и советник по "стратегическим вопросам" Стивен Бэннон. Без него, как считают, Трамп превратится в декоративную фигуру, "Хиллари Клинтон в легкой версии" и так далее.

Так вот. Считается, что именно Бэннон был главным идеологом торговой войны с Китаем (и, по сути, торгово-стратегического подавления Китая), что тот и подтвердил в интервью накануне своей отставки. Непонятно, что теперь произойдет с только что начавшимся в США расследованием насчет похищения разными китайцами интеллектуальной собственности, которое должно было перерасти в закрытие американского рынка от китайских товаров.

Вообще-то 59% хронического американского дефицита в 500-миллиардной торговле с Китаем возникает от американских же инвестиций в Китай. То есть от выноса производств из США на китайскую территорию. Главный предвыборный лозунг Трампа "Сделать Америку снова великой", означал насильственный возврат этих производств домой. Но допустим, что американские корпорации не очень обрадовались такой идее и убрали Бэннона, порадовав Китай. Где теперь наверняка замечают, что "кто нас обидит, долго не протянет".

© AP Photo / Eric Risberg Судно с контейнерами в Сан-Франциско, США © AP Photo / Eric Risberg Судно с контейнерами в Сан-Франциско, США

Наконец, та самая гражданская война в США, чисто случайно закипающая вокруг частного вопроса о снесении памятников. Я думал, что удивительное сходство этих событий с "культурной революцией" в Китае подмечено только за пределами КНР, но нет — оказывается, как минимум блогосфера в этой стране все очень даже хорошо видит . И сокрушается, сдерживая улыбку: что же это они не убереглись от нашего вируса…

Итак, идея "китайского мира" прыжком придвинулась к нам. Но никому не пожелаешь сбычи мечт. Насчет того, как китайцы будут создавать мир без доллара, выше уже сказано. А вот еще одна проблема: джихадизм. Внутренняя зараза, уничтожающая изнутри мусульманскую цивилизацию и затрагивающая весь мир в целом. Помнится, аналогичная ситуация внутри христианского мира означала полтора столетия войн, гражданских и обычных. Сейчас Запад демонстрирует полную неспособность хоть как-то объяснить, что делать, и даже защитить себя.

А значит, если пришел "китайский век", именно новая сверхдержава вынуждена будет брать на себя идейный и материальный груз этой проблемы? Что-то не очень заметны хоть какие-то шевеления в этом направлении.

Или, может быть, мир будет не таким уж китайским, а все-таки многополярным? Кстати, сам этот термин был изобретен китайскими политологами еще на рубеже 90-х годов. И всем понравился, в том числе благодаря ключевой мысли Пекина: никто больше не должен экспортировать ценности, стиль жизни и идеологию, они есть и будут разными. Эта идея очень помогла Китаю в его нарастающем мировом "лидерстве без лидерства", официально она провозглашается им повсеместно.

Но отдельные авторы — а их много — не могут побороть радость от очевидного заката "американского мира". А радоваться особенно нечему, потому что дальше — одни сплошные проблемы и неясность. И это не только к китайцам относится, к нам тоже.