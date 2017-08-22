США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

О союзниках, принципе "ты — мне, я — тебе" и культурной ответственности

10:5222.08.2017
0780
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМосковский Кремль. Архивное фотоМосковский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

Михаил Демурин, для РИА Новости

Несколько лет тому назад, 9 мая, на подходе к парку Победы я наблюдал такую сцену. Молодой человек раздавал георгиевские ленточки. Кто-то их брал с большим желанием, кто-то — нехотя, кто-то вообще отказывался взять. Примечательно, что с особой искренностью устремлялись взять их вовсе не русские ребята и девушки, а узбеки, казахи, киргизы, наши сограждане — выходцы из северокавказских республик. Такова сила, способная сформировать империю в лучшем смысле этого слова: "царство царств". Тот факт, что на окраинах "полыхает", вовсе не является в этом деле препятствием; наоборот, он, скорее, служит обстоятельством, облегчающим решение задачи. Но при одном условии: в центре должен гореть огонь великой традиции и новых привлекательных идей.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Архивное фото
© REUTERS / Shannon Stapleton
Как рушится карточный домик американских демократов
Эти мысли пришли мне на ум за чтением расплодившихся в последнее время статей, проповедующих идеи внешнеполитического изоляционизма или с радостью вещающих о том, что отсутствие у нашей страны союзников — это хорошо. Пытаться выдавать переход к новому изданию национального эгоизма за некую оригинальную находку внешнеполитической стратегии — это, конечно, смешно. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

Да, сегодняшние международные обстоятельства, в которых вынуждена выживать Россия, очень сложны, но не наши соседи в этом виноваты — мы сами. О конце 1980-х — начало 1990-х в этом контексте говорить излишне. Но и в начале 2000-х особыми находками наша стратегия в ближнем зарубежье отмечена не была. Она несла в себе по меньшей мере два серьезнейших изъяна. Первый — отсутствие собственного отвечающего реалиям нашего времени и в то же время опирающегося на многовековую традицию культурно-исторического проекта ("позиция жены Лота", то есть постоянная оглядка назад, постоянное причитание о том, как все хорошо было до революции, но большевики, мол, не дали подольше пожить в таком благоденствии, — не в счет). Второй — очевидная установка "новой" России на вхождение в западный мир. Да, на достойных условиях. Но именно в западный мир. Зачем соседям идти в западный мир под нашей эгидой, если можно двинуть туда напрямую?

Во второй декаде XXI века многое изменилось. Не изменилась только установка на пиар: население должно радоваться тому, что происходит. В частности, в области внешней политики. Нет союзников — хорошо. Никто из соседей к нам не лоялен — отлично. Делаем упор на принцип "взаимной выгоды", или, как говорили в одном позднем советском фильме, "ты — мне, я — тебе", и так победим.

Не победим. И мало того что не победим — не выживем.

...и враги не нужны
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
...и враги не нужны

Россия всегда была цивилизационным центром окружающего ее мира. Отношения русских с народами-соседями всегда носили многосложный характер, но это были братские отношения! Именно поэтому страна в Отечественную войну 1941—1945 годов смогла откатиться на три тысячи и более километров на восток, а потом всеми своими народами вместе вернуться на освобожденную от гитлеровцев территорию и быстро восстановиться. Это не всегда было "взаимовыгодно" в каждый конкретный момент, но это было во благо всех на долгосрочную перспективу. Понять это умом и тем более, как было в большинстве случаев, почувствовать сердцем, можно было, только опираясь на то чувство, которое сегодня на иностранный манер называется лояльностью. По-русски, преданность. Но преданность не слуги, а друга. Поэтому и подрывал себя в 1941 году окруженный немцами черкес со словами "Русские не сдаются!".

Виза в США
© Fotolia / weim
Игра на обострение: США открыли визовый "козырь"
Все вроде бы давно согласились с мыслью о том, что мы живем в эпоху, когда цивилизационные, или культурно-исторические, факторы мирового противостояния превалируют над геополитическими. А отношения с соседями нас тем не менее продолжают призывать строить на основе даже не геополитического, а сугубо рыночного подхода — по выгоде.

Речь же по большому счету в современной мировой политике идет либо о дальнейшем разобщении народов с целью окончательно отрыть путь к мировому доминированию для глобализаторов, либо о том, что они, народы, начнут восстанавливать и самих себя, и нормальный подход к отношениям друг с другом. И в этом деле внешние границы стран условны. Нельзя ставить во главу угла принцип выгоды, скажем, в отношениях с казахами, киргизами или молдаванами, а внутри границ 1991 года делать упор на дружбу, взаимопомощь, преданность. Это тоже просто не сработает.

Кроме того, разве не понятно, что в случае со многими соседними странами активно пропагандируемая сегодня "взаимная выгода" и не может быть сугубо экономической? Хотя бы в силу очевидной несравнимости  народнохозяйственных потенциалов.

Конечно, изоляционизм, "опора на собственные силы", упрощают политическую задачу сегодня. Как удобно: сбросил с себя "ненужный груз", и ошибки признавать не надо, и никто не требует от тебя заниматься исправлением искривлений. Но на перспективу такой подход даст обратный эффект. Соседей, как, впрочем, и самих себя, надо воспитывать, и в такой постановке вопроса для них не содержится ничего уничижительного: корень этого слова подразумевает питание, пищу, и это должна быть вовсе не только материальная пища.

Необходимый ингредиент
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Необходимый ингредиент

Как российская угроза стала в США удобным оружием в борьбе против Трампа
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Как "российская угроза" стала в США оружием в борьбе против Трампа
В свое время автор этой статьи был активным сторонником жесткого экономического и военно-политического давления на прибалтов. Это был конец 1990-х — начало 2000-х годов. Тогда время было упущено, поэтому и результат тех мер, которые начали предприниматься десятью годами позже, не столь ощутим. Но он есть. И чтобы и далее сохранять привязку этих ли стран или, скажем, Белоруссии, к нам, принцип "взаимной выгоды" — далеко не самый лучший инструмент. Когда-то их надо, условно говоря, "прижать", когда-то — выдать аванс, поощрить. Международная политика и тем более отношения между народами, которые веками жили вместе, — это, повторю, не торговля. 

Да, соседние страны перестали считать для себя полезным быть действительно дружественными России соседями. Произошло это, как я уже говорил выше, по многим причинам, главной из которых, однако, стала не их, извините, дурь, а ослабление всей нашей страны в целом. Но даже в сегодняшнем не самом лучшем своем состоянии мы не можем сбросить с себя политическую и культурную ответственность за свое окружение. Нести ее тяжело, но это единственный путь сохранения своей хотя бы относительной безопасности в условиях конфликта цивилизаций.

И в заключение о "единственных" верных союзниках России — армии и флоте. Как известно, эту мысль любил повторять Александр III. Не прошло, однако, и четверти века после завершения его правления, как именно армия и флот отвернулись от романовской России и стали одной из основ ее революционного преобразования. Это преобразование в итоге, после Октября, было России во благо, для меня это не подлежит сомнению, и в этом смысле армия и флот свою миссию союзников родины выполнили. Но Александр III и те, кто сегодня бредит "золотым XIX веком", конечно, имели в виду, уповая на союзничество армии, совсем другое.

Главный союзник нашей страны — это правильное мировоззрение всего народа и в первую очередь ее правящего слоя. Это тот цивилизационно привлекательный, сильный, но не опаляющий огонь, который должен гореть в ее сердце. Принципом "ты — мне, я — тебе" разжечь и питать этот огонь не получится.

Секта свидетелей угрозы
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Секта свидетелей угрозы
Комментировать
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена