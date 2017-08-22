Трамп передумал делать Америку снова великой

Авигдор Эскин, для РИА Новости
Белый дом без энергетических и интеллектуальных вибраций Стивена Бэннона будет иномастным Белым домом. Именно с именем Бэннона связаны чаяния и надежды тех, кто уповал на президента Трампа как на реставратора "старой и доброй Америки". Стивен Бэннон пришел в штаб будущего президента уже в разгаре успешной кампании, но его роль в планировании и претворении в жизнь победоносной стратегии неоспоримо громадна.
Стивена Бэннона справедливо считают наиболее идейным человеком в окружении Дональда Трампа. Он превратил новостной и аналитический ресурс "Брейбарт" в рупор мыслящей части правых и недовольных американцев. Против либерализма и политкорректности, против глобализма и социализма. Бэннон отошел от активной пропаганды консервативных ценностей "новых правых" периода Рональда Рейгана. Главная его идея — смена элит, возвращение в Белый дом американских патриотов. Бэннон говорил открыто, что сеятели глобализма и либерализма не оставят власть без боя, — и он вновь продолжился. Его начали проигрывать уже когда отправили в отставку Майкла Флинна и отказались от конструктивного сотрудничества с Россией.
Главными противниками Стивена Бэннона были советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис. Первый конфликт возник еще в самом начале правления Трампа, когда Макмастер решил продолжить политкорректную линию президента Обамы и не называть исламистских радикалов исламистскими радикалами. Сам Трамп неоднократно изгалялся над своим соперником в президентской гонке именно на тему его неготовности называть террористов от радикального исламизма радикальными исламистами. К этому имел прямое отношение Бэннон, пытавшийся вымести из американского дискурса опостылевшую политкорректность. Не сразу, но с прошествием первых месяцев победа осталась за Макмастером. Хотя все понимают, что в ходе любого спонтанного выступления сам Трамп может снова назвать вещи своими именами, но курс взят на продолжение линии предыдущей администрации.
К противникам Бэннона писатели газет относят в эти дни и Джареда Кушнера вместе с его супругой Иванкой. Трудно не заметить, что они действительно поют в разных тональностях. Однако именно Джаред Кушнер был союзником Бэннона и Эрика Принса в продвижении идеи вверить антитеррористическую кампанию в Афганистане ЦРУ и частным военным структурам. Как известно, Эрик Принс был создателем частной военной компании "Блэкуотер", отличившейся жесткостью в Ираке. Он также известен своим дружественным отношением к России. Несколько месяцев назад американские газеты уличили его в тайной встрече от имени администрации Трампа на Сейшельских островах с российским представителем.
Сможет ли Бэннон произвести на свет свое широкое общественное движение, наподобие "Морального большинства" Джерри Фолвелла, или попытается создать свою медийную империю? Об этом мы узнаем скоро, а покамест будем наблюдать с удивлением, как Трамп отказывается от стратегии и настроя духа, принесших ему победу.