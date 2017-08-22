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Трамп передумал делать Америку снова великой

10:1722.08.2017
(обновлено: 10:23 22.08.2017)
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© AFP 2017 / Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm 

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Белый дом без энергетических и интеллектуальных вибраций Стивена Бэннона будет иномастным Белым домом. Именно с именем Бэннона связаны чаяния и надежды тех, кто уповал на президента Трампа как на реставратора "старой и доброй Америки". Стивен Бэннон пришел в штаб будущего президента уже в разгаре успешной кампании, но его роль в планировании и претворении в жизнь победоносной стратегии неоспоримо громадна.

Президент США Дональд Трамп. 18 августа 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Вашингтонская игра с престолом: сюжетный ход не в пользу Трампа
С первых дней работы новой администрации мы замечаем неизменный эффект лебедя, рака и щуки. Непрекращающиеся утечки информации, боязнь говорить вслух и непреложная неуверенность в завтрашнем дне. Кадровая чехарда в Белом доме сегодня не знает аналога, ибо кто и когда менял за полгода советника по национальной безопасности, пресс-секретаря, советника по рыночным реформам и собственно главного советника. И это неполный список. Прежде чем обсуждать политические последствия ухода Бэннона, мы должны зафиксировать ухудшение состояния и так больного Белого дома. Словно проказа его охватила, как бывало в древние времена.

Стивена Бэннона справедливо считают наиболее идейным человеком в окружении Дональда Трампа. Он превратил новостной и аналитический ресурс "Брейбарт" в рупор мыслящей части правых и недовольных американцев. Против либерализма и политкорректности, против глобализма и социализма. Бэннон отошел от активной пропаганды консервативных ценностей "новых правых" периода Рональда Рейгана. Главная его идея — смена элит, возвращение в Белый дом американских патриотов. Бэннон говорил открыто, что сеятели глобализма и либерализма не оставят власть без боя, — и он вновь продолжился. Его начали проигрывать уже когда отправили в отставку Майкла Флинна и отказались от конструктивного сотрудничества с Россией.

Показательные бои
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Показательные бои

Главными противниками Стивена Бэннона были советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис. Первый конфликт возник еще в самом начале правления Трампа, когда Макмастер решил продолжить политкорректную линию президента Обамы и не называть исламистских радикалов исламистскими радикалами. Сам Трамп неоднократно изгалялся над своим соперником в президентской гонке именно на тему его неготовности называть террористов от радикального исламизма радикальными исламистами. К этому имел прямое отношение Бэннон, пытавшийся вымести из американского дискурса опостылевшую политкорректность. Не сразу, но с прошествием первых месяцев победа осталась за Макмастером. Хотя все понимают, что в ходе любого спонтанного выступления сам Трамп может снова назвать вещи своими именами, но курс взят на продолжение линии предыдущей администрации.

Президент США Дональд Трамп говорит о националистическом митинге в Шарлоттсвилле в Дипломатической комнате Белого дома. 14 августа 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Кто такой мистер Трамп и что нам с ним делать
Главной темой раздора стала международная политика. Бэннон в свое время активно поддержал Brexit, он не произносил слова "изоляционизм", но именно так был понят партнерами США за рубежом и самими американцами. Предвыборное обещание "Америка в первую очередь" подразумевало сокращение расходов на внешнюю экспансию и выявление стимулов для экономического роста. Противостоявшая Бэннону команда склоняет президента к продолжению курса Клинтона, Джоржа Буша — младшего и Обамы. Все это дошло до последнего витка абсурдной риторики в адрес Северной Кореи. За пару дней до снятия с должности Бэннон позволил себе публично поглумиться над шефом, заявив, что тот в любом случае не собирается наносить удара по лютому Киму. Дональд Трамп не любит, когда над ним глумятся. Кстати, в том же интервью Бэннон назвал ультраправых вместе с расистами и неонацистами "клоунами" и призвал кончать с ними. Это не мешает некоторым некомпетентным и зловредным обозревателям причислять его идейно к "Ку-клукс-клану".

Крестовый поход
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Крестовый поход

К противникам Бэннона писатели газет относят в эти дни и Джареда Кушнера вместе с его супругой Иванкой. Трудно не заметить, что они действительно поют в разных тональностях. Однако именно Джаред Кушнер был союзником Бэннона и Эрика Принса в продвижении идеи вверить антитеррористическую кампанию в Афганистане ЦРУ и частным военным структурам. Как известно, Эрик Принс был создателем частной военной компании "Блэкуотер", отличившейся жесткостью в Ираке. Он также известен своим дружественным отношением к России. Несколько месяцев назад американские газеты уличили его в тайной встрече от имени администрации Трампа на Сейшельских островах с  российским представителем.

Советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Трампа, заявивший об экономической войне с Китаем, ушел в отставку
Эрик Принс считается сегодня очень влиятельной фигурой в Вашингтоне. Его сестра Бетси ДеВос является министром просвещения в нынешней администрации. Тем не менее его авторитета оказалось недостаточно для получения многомиллиардного контракта на Афганистан. Не смогли помочь и Кушнер с Бенноном. Вместо этого говорят открыто о тысячах новых американских бутс на этой земле, не терпящей чужих покорителей.

Сможет ли Бэннон произвести на свет свое широкое общественное движение, наподобие "Морального большинства" Джерри Фолвелла, или попытается создать свою медийную империю? Об этом мы узнаем скоро, а покамест будем наблюдать с удивлением, как Трамп отказывается от стратегии и настроя духа, принесших ему победу.

Администрация президента США
© Инфографика
Администрация президента США
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