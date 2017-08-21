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Новая история Украины: война с памятниками и "охота на диверсантов"

18:4821.08.2017
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© РИА Новости / Михаил УспенскийПерейти в фотобанкРепродукция рисунка Переяславская рада. Богдан Хмельницкий выступает за воссоединение Украины и РоссииРепродукция рисунка Переяславская рада. Богдан Хмельницкий выступает за воссоединение Украины и России
© РИА Новости / Михаил Успенский
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Жители небольшого украинского города Переяслав-Хмельницкий оказались сегодня в сложной исторической ситуации. В предыдущие десятилетия этот небольшой и ухоженный городок, в котором проживает 31 тысяча украинцев, был одним из самых исторически значимых не только на Украине, но даже и в СССР. Здесь только музеев почти 30, примерно по одному на тысячу населения.

Женщина фотографирует памятник украинским военным, погибшим в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве открыли памятник в виде пронзенной мечом карты России

А все потому, что более 300 лет назад, в 1654 году, именно на этом месте гетман Запорожского войска Богдан Хмельницкий созвал большой совет казаков (Переяславскую раду), где принес присягу на верность русскому царю Алексею Михайловичу и подписал соглашение, в соответствии с которым Войско Запорожское отныне и на века объединялось на добровольных и равноправных началах с Московским государством.

Но сегодня правда об истории на Украине не в чести.

Русский и украинец — друзья навек?

Богдан Хмельницкий вывел из-под контроля Речи Посполитой Левобережную Украину вместе с городом Киевом, и она окончательно вошла в состав Российского государства. Да, то самое историческое событие, которое положило начало нашей общей российско-украинской (а на самом деле — просто общей российской) истории, произошло именно на этом ныне тихом берегу реки Трубеж.

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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После Великой Отечественной войны в Переяслав-Хмельницком вспомнили о великом событии и поставили несколько памятников. На центральной площади города в 1954 году в честь 300-летия был установлен памятник вечной российско-украинской дружбе — на нем две женщины, олицетворяющие Россию и Украину, полуобнявшись, смотрят на здание горисполкома.

© РИА Новости / Захар ВиноградовМонумент, посвященный 300-летию украинско-российской дружбы
© РИА Новости / Захар Виноградов
Монумент, посвященный 300-летию украинско-российской дружбы

На другой площади, где, предположительно, и состоялась Переяславская рада, появился памятник этому событию. На нем Богдан Хмельницкий с группой соратников смотрят с надеждой и верой в будущее, но не в сторону Москвы, а в сторону Киева. Что само по себе примечательно — случайно или специально, но гетман развернулся в своих устремлениях не к столице империи, а к столице будущей республики, которая вошла в ее состав.

Этому "хмельницкому" повезло больше, чем его копии в городе Чернигове, где в июне нынешнего года местные радикалы развернули памятник Богдану Хмельницкому задом к Москве (там он стоял лицом к столице империи), и теперь на реконструкцию полуразрушенного монумента необходимо изыскать 700 тысяч гривен.

По обе линии фронта

Война людей с памятниками здесь идет вот уже три года, и довольно ожесточенная. Так, вандалы сбили с монумента несколько букв, и теперь он посвящен дружбе украинского с непонятно каким народом.

Леонид Кравчук и Борис Ельцин после подписания договора о признании территориальной целостности РСФСР и УССР в существующих в рамках СССР границах. Ноябрь 1990 года. Действие договора - 10 лет.
© РИА Новости / В. Чистяков
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Пытаюсь выяснить у местных жителей, когда это могло произойти и кто это сделал. Пожилая женщина с тележкой возмущается: "Да, кто их знает. Не пойми, чего творят! Мы всю жизнь были с Россией вместе, а теперь, оказывается, мы — враги! Как такое может быть?"
Услышав наш разговор, из сквера, расположенного позади памятника, выходит пожилой, лет семидесяти, мужчина в аккуратной одежде — белых полотняных брюках и украинской косоворотке. По его словам, делает это местное хулиганье, но кто именно, имеют ли они отношение к каким-либо радикальным группировкам, он не знает.

"Да радикалов у нас особенно никаких нет. А то бы уже все снесли", — не торопясь, обстоятельно поясняет он. И все же, подумав, рекомендует посмотреть другие монументы города.

По его рекомендации иду на то место, где расположен главный памятник Переяславской раде. Тот самый, с Богданом Хмельницким, устремившим свой взгляд не на Россию, а на Киев.

Памятнику этому тоже несколько десятков лет — типичный образец советского исторического монументалиста. Но сегодня он не воспринимается даже местными как официоз — это объект борьбы. И не только официальной, но и явно подпольной.

Во-первых, при подходе к памятнику обнаруживаю мемориальную доску — черный мрамор, а на ней запись, что в 1991 году казаки вместе с атаманом Чорновилом на этом самом месте взяли назад клятву, данную России Богданом Хмельницким в 1654 году.

© РИА Новости / Захар ВиноградовМемориальная доска, посвященная отказу нынешних казаков от клятвы, данной 300 лет назад
© РИА Новости / Захар Виноградов
Мемориальная доска, посвященная отказу нынешних казаков от клятвы, данной 300 лет назад

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве. Февраль 2014 года
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Странная запись, особенно если учесть, что далеко не все с этим актом "возврата присяги" были согласны. Во всяком случае, кто-то неистово исколол этот мраморный обелиск каким-то острым тяжелым предметом, возможно, монтировкой или киркой, явно пытаясь нанести ему максимальный ущерб.

Еще несколько шагов, и я у самого памятника. По постаменту проходит самодельный орнамент, нанесенный с помощью трафарета и черной краски, видимо, совсем недавно. Состоит всего из трех букв, хорошо известных всей Украине: "УПА" — Украинская повстанческая армия*.

© РИА Новости / Захар ВиноградовМонумент в честь Переяславской рады
© РИА Новости / Захар Виноградов
Монумент в честь Переяславской рады

К счастью, пока бои за историческое прошлое здесь, в Переяславе, пока ограничиваются только памятниками и не перешли на людей. Так мне, во всяком случае, показалось в тот момент.

Но, кажется, я ошибался.

"Нас приучили ловить диверсантов"

Ближе к вечеру того же благостного летнего дня в небольшом летнем кафе, недалеко от этих памятников, я сидел с ноутбуком, в котором записывал свои впечатления об увиденном.

Открытие в Киеве памятника бойцам ВСУ в виде меча, пронзающего карту РФ
© Ruptly
Эксперт: памятник в Киеве с пронзающим карту России мечом — это убого

За соседним столиком расположилась компания из троих мужчин, явно местных жителей, наслаждавшихся при помощи пива теплым субботним вечером. Неожиданно один из них резко переместился за мой столик и стал расспрашивать, кто я, откуда, что делаю в их городке, что и зачем пишу "на компьютере".

Пришлось пояснить, что собираю материал о состоянии памятников российско-украинской дружбы. Второй его приятель объяснил, что они здесь не просто так, они "ловят диверсантов". А я, как следует из его слов, вполне подхожу под эту роль — незнакомый человек "с компьютером".

Потом, подумав, мой собеседник извинился и пояснил, "понимаешь, нас тут всех приучили ловить диверсантов".

Мы вместе посмеялись его удачной, как ему показалось, шутке. Но узнав, что я из Москвы, он тут же, не раздумывая, отошел в сторону и стал названивать кому-то по сотовому телефону.

Но больше всего в этой троице меня заинтересовал другой человек. Он был постарше и явно с хорошим гуманитарным образованием, слегка, правда, отягощенным изрядным количеством уже выпитого пива.

Памятник Степану Бандере. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Он начал рассказывать историю своего края, этого города, Переяславской рады. И так постепенно получалось, по его словам, что и Переяславской рады не было, и что Богдан Хмельницкий — это чуть ли не выдуманный персонаж, и вообще, что вся эта история российско-украинских отношений сочинена в советское время историками, пытавшимися оправдать захват Российской империей вольной Украины.

Весь этот ненаучный бред сопровождался научными терминами и приправлялся некоторой долей сомнительной местной философии… Стало понятно, что этот житель города занимается такими историческими изысканиями не первый раз (что и подтвердилось позже, когда выяснилось, что он владелец местного турагентства) и что делает это скорее не по убеждению, а по обязанности.

Мне нужно было успеть еще на местный автобус, чтобы ехать дальше, поэтому мы распрощались, договорившись о новой встрече — обменялись телефонами. Ждать пока товарищ "историка" дозвонится до своих побратимов, я тоже не стал.

И, уже покидая Переяслав-Хмельницкий, раздумывая о том, как легко люди на Украине перенимают новые "исторические околонаучные истины", обратил внимание еще на один памятник. Впрочем, даже не памятник, а его обломок.

© РИА Новости / Захар ВиноградовПостамент от памятника Ленину, снесенного нынешней властью
© РИА Новости / Захар Виноградов
Постамент от памятника Ленину, снесенного нынешней властью

В том месте, где улица Богдана Хмельницкого пересекает бывшую (а возможно, и настоящую, этого никто точно не знает) площадь Ленина, в самом центре города, на самом "козырном месте" стоит постамент с торчащими из него остатками ботинок.

Ботинки, как нетрудно догадаться, принадлежат, конечно, Ленину, а постамент — никому.

В том смысле, что это образ нынешней "истории" Украины, убивающей подлинную историю государства, но не способную создать ничего собственного, кроме "охоты на диверсантов".

*Террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России.

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