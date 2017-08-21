"Периметр": как устроена российская система ответного ядерного удара

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
В этот день 60 лет назад с космодрома Байконур запущена первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7.
Совершенствовались алгоритмы боевого применения МБР. Отечественная система ядерного сдерживания, объединяющая носители на суше, на море и в воздухе, стала многократно сложнее. Она имеет большой запас прочности, гарантирует уничтожение агрессора в любых условиях обстановки.
Вынужденная мера
С развитием ядерного оружия огромной мощности принципы ведения глобальной войны изменились. Теперь одна ракета способна уничтожить самый защищенный командный центр или бункер с высшим руководством противника. Здесь необходимо иметь ввиду прежде всего американскую доктрину "обезглавливающего удара".
"Периметр" — параллельная и альтернативная командная система Стратегических ядерных сил России, скрытная, хорошо защищенная и безотказная. Как она работает?
Во время боевого дежурства стационарные и подвижные центры управления на огромной территории постоянно оценивает сейсмическую активность, уровень радиации, давление и температуру воздуха, контролируют военные частоты, фиксируют интенсивность переговоров, следят за данными системы предупреждения о ракетном нападении. Отслеживаются точечные источники мощного электромагнитного и ионизирующего излучения, совпадающие с сейсмическими возмущениями (свидетельство ядерных ударов). После анализа этих и множества других данных система может автономно принять решение об ответном ядерном ударе (разумеется, боевой режим могут активировать и первые лица государства).
Обнаружив признаки ядерного удара, "Периметр" посылает запрос в Генеральный штаб. Получив определенный (успокаивающий) ответ, возвращается в состояние анализа обстановки. Если связь с Генштабом не установлена (технический сбой исключен), "Периметр" сразу обращается к системе управления стратегическими ракетами "Казбек".
Не получив ответа и здесь, автономная контрольно-командная система (программный комплекс на основе искусственного интеллекта) самостоятельно принимает решение об ответном ядерном ударе. Она способна безошибочно "понять", что пришло ее время.
"Периметр" неоднократно проходил испытания и модернизацию и сегодня остается, пожалуй, одним из главных сдерживающих факторов третьей мировой войны.
Зеркальное зависание
После холодной войны США отказались от "Operation Looking Glass", поскольку подобная система требовала огромных затрат, не говоря уже об уязвимости самолетов. Отечественный "Периметр" практически не требует средств для поддержания работоспособности. При этом вся конфигурация надежно защищена от диверсантов, природной стихии и поражающих факторов ядерного взрыва.
Развешивая "зеркала" над океаном, наши стратегические конкуренты долгое время могли только догадываться о "Периметре". Газета "Нью-Йорк таймс" лишь 8 октября 1993 года опубликовала статью "Русская машина Судного дня", в которой были раскрыты некоторые подробности о системе управления российскими РВСН (один из разработчиков системы перебрался в США). И вскоре под давлением СНВ-1 "Периметр" сняли с боевого дежурства (летом 1995 года). И все же эта уникальная система не ушла в историю.
К этому можно добавить, что Россия имеет столь же могущественную "Океанскую многоцелевую систему "Статус-6" с боеголовками мощностью 100 мегатонн (пост-Апокалипсис) и, возможно, много чего еще неизвестного широкой общественности. Поэтому "партнерам" не стоит взвешивать шансы на победу в войне с Россией.