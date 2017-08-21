"Периметр": как устроена российская система ответного ядерного удара

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В этот день 60 лет назад с космодрома Байконур запущена первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7.

Задача была не из простых. Создатели Р-7 выполнили намеченный план полета с третьего запуска — 21 августа 1957 года ракета преодолела расстояние 5600 километров и донесла боеголовку до полигона Кура. Шесть дней спустя СССР официально объявил о наличии у него межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) — на год раньше, чем США. Таким образом, наша страна резко увеличила периметр национальной безопасности, но на достигнутом не остановилась. Межконтинентальные ракеты летали все дальше и несли все большее количество ядерных боеголовок. Сегодня самая мощная МБР Р-36М2 "Воевода" способна нести 10 боевых блоков мощностью по 170 килотонн на расстояние до 15 тысяч километров.

Совершенствовались алгоритмы боевого применения МБР. Отечественная система ядерного сдерживания, объединяющая носители на суше, на море и в воздухе, стала многократно сложнее. Она имеет большой запас прочности, гарантирует уничтожение агрессора в любых условиях обстановки.

Вынужденная мера

Россия способна нанести ответный ядерный удар даже в случае гибели высшего руководства страны. Для этого раскинула крылья над российскими просторами система "Периметр", которая очень беспокоит наших "партнеров". Более того, в НАТО высокую устойчивость ядерного щита (или меча) России считают вызывающе аморальной.

С развитием ядерного оружия огромной мощности принципы ведения глобальной войны изменились. Теперь одна ракета способна уничтожить самый защищенный командный центр или бункер с высшим руководством противника. Здесь необходимо иметь ввиду прежде всего американскую доктрину "обезглавливающего удара".

© неизвестный фотограф Минобороны СССР Командная ракета 15А11 системы "Периметр" © неизвестный фотограф Минобороны СССР Командная ракета 15А11 системы "Периметр"

Такому удару отечественные конструкторы противопоставили систему гарантированного ответного Армагеддона. Созданный в годы холодной войны "Периметр" заступил на боевое дежурство в январе 1985 года. Этот огромный и сложнейший боевой организм, рассредоточенный на территории страны, постоянно контролирует обстановку и тысячи ядерных боеголовок. Кстати, для уничтожения такой страны, как США, достаточно двухсот современных ядерных зарядов.

"Периметр" — параллельная и альтернативная командная система Стратегических ядерных сил России, скрытная, хорошо защищенная и безотказная. Как она работает?

Во время боевого дежурства стационарные и подвижные центры управления на огромной территории постоянно оценивает сейсмическую активность, уровень радиации, давление и температуру воздуха, контролируют военные частоты, фиксируют интенсивность переговоров, следят за данными системы предупреждения о ракетном нападении. Отслеживаются точечные источники мощного электромагнитного и ионизирующего излучения, совпадающие с сейсмическими возмущениями (свидетельство ядерных ударов). После анализа этих и множества других данных система может автономно принять решение об ответном ядерном ударе (разумеется, боевой режим могут активировать и первые лица государства).

Обнаружив признаки ядерного удара, "Периметр" посылает запрос в Генеральный штаб. Получив определенный (успокаивающий) ответ, возвращается в состояние анализа обстановки. Если связь с Генштабом не установлена (технический сбой исключен), "Периметр" сразу обращается к системе управления стратегическими ракетами "Казбек".

Не получив ответа и здесь, автономная контрольно-командная система (программный комплекс на основе искусственного интеллекта) самостоятельно принимает решение об ответном ядерном ударе. Она способна безошибочно "понять", что пришло ее время.

Заметим, что не существует способа нейтрализации, отключения или разрушения "Периметра", ведь его создавали для работы в условиях "прикладного армагеддона". В случае повреждения основных линий связи (или блокировки их системами РЭБ противника) система запускает командные баллистические ракеты управления, которые передадут стартовый импульс непосредственно на уцелевшие после удара противника шахты РВСН, подводные лодки и другие комплексы для ядерного ответа без участия высшего военного командования . Неслучайно западные военные аналитики назвали эту систему "Dead hand" (Мертвая рука).

"Периметр" неоднократно проходил испытания и модернизацию и сегодня остается, пожалуй, одним из главных сдерживающих факторов третьей мировой войны.

Зеркальное зависание

© Фото : Library of Congress Экипаж воздушного командного пункта Стратегического Авиационного Командования США на самолете Boeing EC-135C © Фото : Library of Congress Экипаж воздушного командного пункта Стратегического Авиационного Командования США на самолете Boeing EC-135C

Во время холодной войны американцы использовали иную дублирующую систему под названием "Operation Looking Glass". Экипажи воздушных командных пунктов Стратегического Авиационного Командования США на одиннадцати самолетах Boeing EC-135C (позднее — на шестнадцати E-6B "Mercury") 24 часа в сутки, непрерывно в течение 30 лет (с 1961 года до 24 июня 1990 года) посменно "висели" в воздухе над Атлантикой и Тихим океаном. Каждый экипаж в составе 15 военнослужащих контролировал обстановку и дублировал систему управления американскими стратегическими силами (МБР) на случай уничтожения наземных центров.

После холодной войны США отказались от "Operation Looking Glass", поскольку подобная система требовала огромных затрат, не говоря уже об уязвимости самолетов. Отечественный "Периметр" практически не требует средств для поддержания работоспособности. При этом вся конфигурация надежно защищена от диверсантов, природной стихии и поражающих факторов ядерного взрыва.

Развешивая "зеркала" над океаном, наши стратегические конкуренты долгое время могли только догадываться о "Периметре". Газета "Нью-Йорк таймс" лишь 8 октября 1993 года опубликовала статью "Русская машина Судного дня", в которой были раскрыты некоторые подробности о системе управления российскими РВСН (один из разработчиков системы перебрался в США). И вскоре под давлением СНВ-1 "Периметр" сняли с боевого дежурства (летом 1995 года). И все же эта уникальная система не ушла в историю.

США и их союзники не оценили доброй воли руководства Российской Федерации, начав активно строить мир "американской исключительности". НАТО вплотную подошла к нашим границам. И "Периметр" снова активировали — в декабре 2011 года командующий РВСН генерал Сергей Каракаев заявил , что система находится на боевом дежурстве.

К этому можно добавить, что Россия имеет столь же могущественную "Океанскую многоцелевую систему "Статус-6" с боеголовками мощностью 100 мегатонн (пост-Апокалипсис) и, возможно, много чего еще неизвестного широкой общественности. Поэтому "партнерам" не стоит взвешивать шансы на победу в войне с Россией.