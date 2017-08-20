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Кто такой мистер Трамп и что нам с ним делать

12:3420.08.2017
(обновлено: 13:05 20.08.2017)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп говорит о националистическом митинге в Шарлоттсвилле в Дипломатической комнате Белого дома. 14 августа 2017Президент США Дональд Трамп говорит о националистическом митинге в Шарлоттсвилле в Дипломатической комнате Белого дома. 14 августа 2017
© AP Photo / Evan Vucci

Вероника Крашенинникова, МИА "Россия сегодня"

Итак, мистер Трамп показал всему миру свое истинное лицо. Демонстрация американских ультраправых в Шарлоттсвилле стала для президента лакмусовым тестом — с последствиями, которые могут сыграть решающую роль в его политической карьере.

Ультраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Трамп снова возложил вину за столкновения в Шарлоттсвилле на обе стороны
Факельный марш поздним вечером в пятницу, 11 августа, и протест против сноса памятника "южному" генералу Роберту Ли в субботу, 12 августа, собрали ультраправых из многих американских штатов и даже из Канады. Лозунг "Объединяйтесь, правые!" привлек полный спектр так называемых "альтернативных правых": расистов, сторонников "белого превосходства", членов "Ку-клукс-клана", неофашистов и других ветвей ультраправой идеологии. Они скандировали лозунги "Вы не замените нас!", адресованные цветному населению и иммигрантам, "Евреи нас не заменят!", "Кровь и почва!".

На месте был и Дэвид Дюк, один из главных идеологов американского неонацизма, ранее "верховный маг" "Ку-клукс-клана", и заодно почетный доктор политических наук Киевского университета. На вопрос, что для него этот день, Дюк отвечал: "Это поворотный момент. Мы, народ этой страны, намерены вернуть свою страну себе. Мы выполним обещания Дональда Трампа. Это то, во что мы верим и почему голосовали за него".

На скандирование противников "Фашизм не пройдет!" ультраправые отвечали: "Слишком поздно!".

Затем 20-летний неонацист Джеймс Филдc направил свой автомобиль в толпу противников ультраправых: одна женщина погибла, 19 ранены, пятеро из них в критическом состоянии.

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© 2017 Associated Press
Автомобиль въехал в толпу в американском Шарлоттсвилле. Видео инцидента

Немедленно после этого глава Совета по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил телеканалу NBC: "Конечно, это терроризм".

Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Однако у президента Трампа оказалось другое мнение. Он возложил ответственность за насилие на "все стороны, все стороны".
Эти слова Трампа вызвали бурю негодования среди всего политического спектра, и в понедельник, 14 августа, под давлением собственной администрации, президент зачитал текст с осуждением "Ку-клукс-клана" и неонацистов и быстро удалился, не ответив на вопросы журналистов.

Но долго президент не продержался. И уже во вторник, без бумажки, повторил, что обе стороны несут ответственность за происшедшее. И более того, среди ультраправых демонстрантов были "светлые, очень светлые люди".

О расистских и ультраправых убеждениях Трампа было известно и ранее, поэтому его кандидатура вызывала такой протест во время предвыборной кампании и президентства. В 2011 году Трамп возглавил пропаганду так называемого "движения рожденцев" (Birther Mouvement), которые утверждали, что президент Обама родился не в Америке, является не американцем, а африканским мусульманином из Кении и, следовательно, не имеет права занимать Белый — белый по цвету — дом. Установив таким образом "авторитет" в расистских кругах, Трамп впоследствии стал "их" кандидатом. Назначив идеолога "альтернативных правых" Стивена Бэннона на пост советника по стратегии в Белом доме, Трамп легитимизировал "альт-правых" в официальном политическом пространстве.

© REUTERS / Joshua RobertsУльтраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Ультраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле
© AFP 2017 / Paul J Richards
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Собственно, Дональд Трамп вырос в расистской среде: отец президента Фред Трамп в 1927 году был арестован за участие в демонстрации "Ку-клукс-клана" в Нью-Йорке. Дональд рассуждал о своих "высших" генах, полученных от деда Фридриха Трампа, эмигрировавшего в Америку из Баварии: "Я горд тем, что во мне течет немецкая кровь. Никаких сомнений. Это здорово". Ивана Трамп, бывшая жена Дональда, рассказывала своему адвокату в 1990 году, что ее муж держит на прикроватном столике сборник избранных речей Гитлера "Мой новый порядок" и перечитывает его".

Но повторный отказ Трампа от осуждения ультраправых прорвал политическую плотину. Его денонсировал практически весь политический спектр: республиканцы, демократы, общество, бизнес-круги. Распались президентский Совет по промышленности и Форум по стратегии и политике – знакомые миллиардеры Трампа и главы крупнейших американских корпораций покинули эти структуры.

В пятницу 18 августа члены Президентского Комитета по искусству и гуманитарным наукам вышли из совета в полном составе. В письме Трампу они заявили: "Игнорирование вашей отвратительно риторики сделало бы нас соучастниками ваших слов и действий. … Белое превосходство, дискриминация и злоба не являются американскими ценностями. Ваши ценности не являются американскими. … Если это вам непонятно, мы также призываем вас уйти в отставку".

Давний знакомый Трампа миллиардер Карл Айкен ушел в отставку с поста специального советника президента. Джеймс Мердок, глава корпорации "21st Century Fox", которая владеет телеканалом "Fox News", основным телевизионным ресурсом Трампа, публично осудил президента: "Не могу поверить, что приходится это писать: противостояние нацистам принципиально важно, хороших нацистов не бывает".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
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Реакция Трампа на события в Шарлотсвилле имеет глубокие последствия. Позиции президента внутри страны, и без того слабые, получают удар за ударом, причем от тех кругов, которые до сих пор продолжали его поддерживать: большинства республиканцев, крупнейшего капитала – финансового и промышленного. Параллельно мобилизуется ультраправая часть общества, которая почувствовала готовность президента защищать ее, и в общественном восприятии Трамп будет ассоциироваться с ультраправыми еще теснее.

В международном плане ситуация еще более негативна для Трампа. Европа, которая и до того скрипела от него зубами и на территории которой германский нацизм практиковал самые жестокие преступления, отторгнет Трампа еще больше. Консерваторы, которые откололи от Европы Британию, и играли на идеологической близости с Трампом, тоже не готовы ассоциироваться с таким американским "консерватизмом".

Выбор России в данном случае еще более очевиден. Мы являемся наследниками великой победы Советского Союза над фашизмом. Десятки миллионов людей, исполненные глубокого достоинства и гордости, каждый год 9 мая выходят на шествие "Бессмертного полка". Эта Победа – стержень нашей национальной идеи, объединяющая все части российского общества. И именно эта идея служит для нас лакмусовым тестом для оценки внешних сил на предмет партнерства с нами.

Дональд Трамп отодвинул Америку от России еще дальше, чем Барак Обама и все предыдущие президенты США.

© REUTERS / Joshua RobertsСтолкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
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