Кто такой мистер Трамп и что нам с ним делать

Вероника Крашенинникова, МИА "Россия сегодня"
Итак, мистер Трамп показал всему миру свое истинное лицо. Демонстрация американских ультраправых в Шарлоттсвилле стала для президента лакмусовым тестом — с последствиями, которые могут сыграть решающую роль в его политической карьере.
На месте был и Дэвид Дюк, один из главных идеологов американского неонацизма, ранее "верховный маг" "Ку-клукс-клана", и заодно почетный доктор политических наук Киевского университета. На вопрос, что для него этот день, Дюк отвечал: "Это поворотный момент. Мы, народ этой страны, намерены вернуть свою страну себе. Мы выполним обещания Дональда Трампа. Это то, во что мы верим и почему голосовали за него".
На скандирование противников "Фашизм не пройдет!" ультраправые отвечали: "Слишком поздно!".
Затем 20-летний неонацист Джеймс Филдc направил свой автомобиль в толпу противников ультраправых: одна женщина погибла, 19 ранены, пятеро из них в критическом состоянии.
Немедленно после этого глава Совета по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил телеканалу NBC: "Конечно, это терроризм".
Эти слова Трампа вызвали бурю негодования среди всего политического спектра, и в понедельник, 14 августа, под давлением собственной администрации, президент зачитал текст с осуждением "Ку-клукс-клана" и неонацистов и быстро удалился, не ответив на вопросы журналистов.
Но долго президент не продержался. И уже во вторник, без бумажки, повторил, что обе стороны несут ответственность за происшедшее. И более того, среди ультраправых демонстрантов были "светлые, очень светлые люди".
О расистских и ультраправых убеждениях Трампа было известно и ранее, поэтому его кандидатура вызывала такой протест во время предвыборной кампании и президентства. В 2011 году Трамп возглавил пропаганду так называемого "движения рожденцев" (Birther Mouvement), которые утверждали, что президент Обама родился не в Америке, является не американцем, а африканским мусульманином из Кении и, следовательно, не имеет права занимать Белый — белый по цвету — дом. Установив таким образом "авторитет" в расистских кругах, Трамп впоследствии стал "их" кандидатом. Назначив идеолога "альтернативных правых" Стивена Бэннона на пост советника по стратегии в Белом доме, Трамп легитимизировал "альт-правых" в официальном политическом пространстве.
Но повторный отказ Трампа от осуждения ультраправых прорвал политическую плотину. Его денонсировал практически весь политический спектр: республиканцы, демократы, общество, бизнес-круги. Распались президентский Совет по промышленности и Форум по стратегии и политике – знакомые миллиардеры Трампа и главы крупнейших американских корпораций покинули эти структуры.
В пятницу 18 августа члены Президентского Комитета по искусству и гуманитарным наукам вышли из совета в полном составе. В письме Трампу они заявили: "Игнорирование вашей отвратительно риторики сделало бы нас соучастниками ваших слов и действий. … Белое превосходство, дискриминация и злоба не являются американскими ценностями. Ваши ценности не являются американскими. … Если это вам непонятно, мы также призываем вас уйти в отставку".
Давний знакомый Трампа миллиардер Карл Айкен ушел в отставку с поста специального советника президента. Джеймс Мердок, глава корпорации "21st Century Fox", которая владеет телеканалом "Fox News", основным телевизионным ресурсом Трампа, публично осудил президента: "Не могу поверить, что приходится это писать: противостояние нацистам принципиально важно, хороших нацистов не бывает".
В международном плане ситуация еще более негативна для Трампа. Европа, которая и до того скрипела от него зубами и на территории которой германский нацизм практиковал самые жестокие преступления, отторгнет Трампа еще больше. Консерваторы, которые откололи от Европы Британию, и играли на идеологической близости с Трампом, тоже не готовы ассоциироваться с таким американским "консерватизмом".
Выбор России в данном случае еще более очевиден. Мы являемся наследниками великой победы Советского Союза над фашизмом. Десятки миллионов людей, исполненные глубокого достоинства и гордости, каждый год 9 мая выходят на шествие "Бессмертного полка". Эта Победа – стержень нашей национальной идеи, объединяющая все части российского общества. И именно эта идея служит для нас лакмусовым тестом для оценки внешних сил на предмет партнерства с нами.
Дональд Трамп отодвинул Америку от России еще дальше, чем Барак Обама и все предыдущие президенты США.