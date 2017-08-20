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Незалежность как суслик. На завоевания свободной Украины

09:5720.08.2017
(обновлено: 10:01 20.08.2017)
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyМонумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фотоМонумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

"Видишь суслика?" — "Нет…" — "И я не вижу. А он есть".

Этот краткий, но эпический диалог полностью описывает ситуацию с незалежностью Украины — теоретически она есть, но ее никто не видит. Впрочем, слово "никто", конечно, преувеличение. Украинская власть взахлеб рассказывает о суверенитете, ей вторит специфическое гражданское общество, окучивающее тему незалежности и самости так успешно, что хватает на хлеб с маслом и икрой.

Одесский припортовый завод. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Поляков
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На Одесском припортовом заводе назвали причину остановки производства
И все же 26-я годовщина независимости — неплохой повод поговорить о том, с чем пришла крупная европейская держава к возрасту расцвета. Поговорить сухо и холодно — по возможности дистанцируясь от мифа о независимости молодого государства, у которого есть флаг, гимн и даже малый герб, а также суверенные вышиванки и шаровары, но нет ни одного доказательства реальной субъектности.

В основе любой независимости, безусловно, лежит экономическая состоятельность. Украине в этом смысле хвастаться совершенно нечем — эксперты высмеивают данные о росте экономики, которые премьер-министр Гройсман черпает из явно параллельной реальности. По его словам, все последнее десятилетие до Майдана Украина только то и делала, что упускала возможности, а вот в последние полгода взмыла в небо гордым соколом. Из его отчета следует, что все невероятно растет и колосится, коррупция побеждена, доходы населения резко выросли, дороги строятся, экспорт растет, а зарплата в госучреждениях достигла невиданных 150 долларов в месяц. Стоит напомнить, что киевские чиновники стартовали скакать на Майдан, когда их только официальная зарплата составляла минимум долларов 500 в месяц, и вот теперь она выросла до 150. Все счастливы, уверен Гройсман. Народ безмолвствует.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service/Pool/Mykhailo MarkivПрезидент Украины Петр Порошенко во время визита на завод "Южмаш". 21 октября 2014
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service/Pool/Mykhailo Markiv
Президент Украины Петр Порошенко во время визита на завод "Южмаш". 21 октября 2014

Между тем, подписав вожделенную ассоциацию с ЕС и сознательно отказавшись от кооперации с Россией, украинцы потеряли настолько весомую часть собственной экономики, что этот провал невозможно залепить ни гимнопением, ни заклинаниями, ни даже скачками. Квоты на экспорт в ЕС ускользающее малы, а рынки России если и не закрылись совсем, то резко сузились. Перманентное выклянчивание кредитов МВФ вкупе с лихорадочной радостью по поводу антироссийских санкций в формате "у соседа корова сдохла" — вот та экономическая реальность, в которой пребывает Украина, в прежние времена бывшая самой экономически мощной и технологически продвинутой республикой СССР.

Здание Национального банка Украины в Киеве
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Экономика Украины встала и пошла. Куда – знает только Порошенко
Гибель легендарных флагманов промышленности, утрата индустриального Донбасса, регулярные выстрелы себе в ногу в виде разрывов промышленной кооперации с СНГ — все это, однако, продается доверчивому населению как некий величественный план переучреждения страны в крупнейшую аграрную державу. Не спрашивайте, каким образом это корреспондируется с продажей чернозема иноземцам, вырубкой лесов на Карпатах, повсеместно превращаемых в отполированную до блеска лысину, с закрытием предприятий, производящих удобрения и сельхозтехнику. Никак не корреспондируется. Впереди Украину ждет производство рапса и подсолнечника, истощающих почву до полного изнеможения, а также роль полигона для фирмы "Монсанто" — мирового лидера в производстве ГМО. И это еще в лучшем случае — независимая Болгария и независимая Румыния могут много рассказать, как заколосилось их сельское хозяйство после передачи собственного суверенитета в руки брюссельских чиновников. Здесь нет никакого злопыхательства, а только тоскливо фиксируемая реальность, ибо чудес не бывает.

Впрочем, будет Украина флагманом мирового аграрного сектора или нет, символическое превращение бывшего индустриального гиганта в тотальное село идет неуклонно. Новые ценности, обряды, предрассудки, ритуалы — все направлено на то, чтобы победить проклятую урбанизацию с критическим и самостоятельным мышлением городских образованных жителей. В этом смысле симптоматичен случившийся летом скандал с поступлением в университеты Украины, когда набравшие максимально высокие баллы во внешнем тестировании городские абитуриенты оказались за бортом оплачиваемого бюджетом высшего образования — их обошли сельские выпускники, зачисленные благодаря повышающему коэффициенту к их оценкам.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкШахтер добывает уголь на шахте "Глубокая" в Шахтерске
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Шахтер добывает уголь на шахте "Глубокая" в Шахтерске

Подавляющая часть истории украинской незалежности прошла под флагом заискивающего внимания к директивам западных кураторов с двумя резкими обострениями — при Ющенко и вот теперь. После "революции достоинства" американские чиновники вроде Джо Байдена просто заезжали в Кабмин, отодвигали в сторону премьера Яценюка и возглавляли заседания правительства, не утруждая себя даже ритуальными жестами уважения к вассалам. Дирижировали они и Верховной радой — не только подковерно, но и вполне публично. Еще бы — ведь финансово Украина зависит от Запада чуть более чем полностью.

Сейчас под упомянутые выше кредиты МВФ Украина проводит целый ряд широко анонсированных социально-экономических реформ, более похожих на опыты доктора Менгеле.

Украинские врачи накладывают повязки в больнице Киева. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Медицинская реформа Украины: приказано выжить. Причем всех
Здравоохранение. Эта отрасль экономики в странах, менее гидных и величественных в своем замахе, чем Украина, призвана обеспечить сохранность и приумножение рабочей силы государства посредством применения лучших научно-технологических достижений. Украина идет ровно противоположным путем, явно выполняя поставленную перед украинской властью задачу радикального сокращения народонаселения. Оно ведь нагло претендует на долю национального продукта в то время, когда его остро не хватает депутатам, политологам, активистам, медиаобслуге и карателям из нацбатальонов — носителям украинской незалежности. Министр-варяг Супрун открыто лоббирует интересы западных компаний, приобретая у них препараты по крайне мутным коррупционным схемам, в чем ее обвиняют уже даже соратники. Практически прекращены закупки вакцин и сывороток, закрыты программы обеспечения препаратами пациентов с особо тяжелыми патологиями вроде онкологии. Резкое сокращение сети больничных учреждений и формальное калькирование опыта западной медицины без какой-либо подготовки предвещает катастрофу. Во главу отрасли не зря поставлена натуральная людоедка, невозбранно и бестрепетно добивающая остатки украинского здравоохранения.

Президент Украины Петр Порошенко . Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Порошенко разрешил генпрокурору не иметь юридического образования
Образование. Здесь Украина формально полностью перенимает западную систему — как у нас принято, в формате пресловутого каргокульта. Впрочем, содержание обучения все равно не самое главное. Главное — обеспечение преемственности патриотического воспитания, под которым имеется в виду взращивание детишек в русле агрессивной ненависти ко всему русскому, и националистический бред о праве первородства. Поскольку кураторы благосклонно воспринимают девиз украинских радикалов "Украина понад усэ", делая вид, что в кальке с немецкого слогана времен Рейха нет ничего зазорного, воспитание нового поколения в духе национальной исключительности и ксенофобии обеспечено прямо с младых ногтей. Первые семена засеваются уже в детсадах, и далее ядовитые ростки лелеются в школе, детских лагерях, секциях и кружках — вплоть до вузов со всеми остановками.

Согласно новой парадигме, в школах планируется оставить примерно восемь предметов, которые дети будут изучать долгих 12 лет. Судя по всему, главным в школе видится отныне не образование, а затачивание нового поколения под сугубо утилитарные идеологические концепции, главная из которых — тотальная украинизация с зачисткой под ноль любых проявлений русской культуры.

Пенсионная реформа. Повышение возраста выхода на пенсию и требуемого трудового стажа, логичное для стран с высокой продолжительностью жизни, на Украине выглядит откровенно садистски — имеется в виду, что человек просто не успеет по-пенсионерски разинуть рот на национальное богатство, из трудового коллектива отправляясь прямо на кладбище.

© AP Photo / Emilio MorenattiЖительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. 2014 год
© AP Photo / Emilio Morenatti
Жительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. 2014 год

И все же обывательская биомасса, после революции гидности получившая дырку от бублика, продолжает ан масс воспевать плоды Майдана и гордиться нашей незалежностью, а те, кто не воспевают и не гордятся, сидят тихо и ровно, потому что спинным мозгом чуют — Украина практически превратилась в латиноамериканскую диктатуру полицейского типа. Это вам не игрушечного тирана Януковича троллить, тут ответ будет до полной гибели всерьез. Те же критики, кто все еще осмеливается сомневаться в неполном великолепии нашего суверенитета, каждую минуту ждут стука в дверь.

Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
Куда исчезла половина украинцев: об уникальном ноу-хау свободной нации
Власть опирается на вооруженную опричнину и заискивает перед ней, поскольку в случае чего опричнина надает этой власти битами по башке. Симбиоз власти с вооруженной уголовщиной оказался необыкновенно плодотворным для всех участников. Кроме биомассы, разумеется — ей в лучшем случае положен попкорн.

Никакой независимой Украины в природы не существует. Это полностью вассальное, лишенное какой бы то ни было субъектности квазигосударство, тотально зависимое от внешнего управления и доедающее остатки советского наследия, неустанно в него же плюя. Сюзерены закрывают глаза на окончательно оформленное нацистское перерождение украинского государствообразующего мифа и разрешают верхушке вассалитета некоторые вольности в дерибане национального продукта. Пока это государство выполняет свою главную и едва ли не единственную функцию — быть незаживающей трофической язвой на границе с Россией, старшие дяди будут делать вид, что Украина является субъектом мировой политики, и продолжат бросать ошметки с собственного пиршественного стола на поддержание штанов местной, простите за выражение, элиты.

Так кто же является бенефициаром четвертьвековой постыдной деконструкции республики, в советское время суверенной настолько, что она была представлена в качестве отдельного члена ООН?

Несомненно, это Порошенко, ставший единственным настоящим олигархом в стране, которую Кучма пытался отдать на кормление нескольким миллиардерам, от конкуренции которых между собой все же что-то перепадало и населению.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко

Это преданные Порошенко силовики, прокуроры и судьи, готовые исполнить любой приказ Шоколадного Королька.

Это депутаты из властной коалиции, которым позволено безнаказанно воровать, грабить, стрелять в крепостных и проворачивать коррупционные схемы в рамках дозволенного диктатором, не забывая демонстрировать лояльность и судорожный вышиваночный патриотизм.
Это представители нациствующего гражданского общества, которые не сеют, не пашут, не строят, но зарабатывают сокровища свои рейдерством, грабежами, участием в частных армиях старшего и младших олигархов, доносами и расправами.
Это абсолютно сервильные медиа, лепящие какие угодно фейки о российских оккупантах и кремлевских наймитах и травящие по отмашке тех, кого велено.

Американские военные во время учений в Германии, архивное фото
© Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos/Gertrud Zach
Театр военных действий. Зачем НАТО понадобились "убитые русские"
Это совершенно отвязные в своей наглости и алчности волонтеры и активисты.

Это украинские мытци (люди искусства), которых выгнали бы из любого борделя за крайне грязный разврат, делающие себе имя на облизывании власти и нацистов, а также на неустанной борьбе с "руськими" коллегами.

…Как уже официально объявлено, представители девяти стран НАТО и рвущейся туда Грузии примут участие в параде в День независимости 24 августа в Киеве, заверят в уважении к суверенитету и поприветствуют население Украины как соратника в борьбе с общим противником, которого даже называть излишне.

Сам министр обороны США Джеймс Мэттис явится на парад и прямо там встретится с украинским коллегой и президентом Порошенко. По сути — лично примет военный парад в чужой стране. Как это принято в суверенных и независимых государствах.

Ярмарка выходного дня
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ярмарка выходного дня

 

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