Россия утаскивает "нефтяную республику" из-под носа у Америки

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Известный своими уголовными делами, условными сроками и проигранными исками о клевете несистемный оппозиционер ошарашил публику очередным видео-расследованием, в котором заявлено, что лично Путин вытаскивает из кармана каждого россиянина по 3600 рублей для того, чтобы "спасти" венесуэльского президента Мадуро. Легко себе представить гнев аудитории, часть из которой, может, даже помнит бесконечную, дорогую и бессмысленную "помощь братским народам" эпохи СССР.

Но вот незадача — подобные обвинения не отражают реальности. Причем для того, чтобы это понять, не нужно читать условную "кремлевскую пропаганду". Там, где незадачливый видеоблогер видит едва ли не ограбление народа, западные СМИ, например, респектабельное агентство Рейтер, видят мастерский ход по захвату нефтяных активов, а самая популярная венесуэльская газета " El Nacional " вышла с заголовком "Путинская Венесуэла. Россия получает контроль над нефтяными резервами".

Логика подсказывает, что версия "Путин грабит население России для того, чтобы спасти своего друга Мадуро, выдавая ему безвозвратные кредиты" и версия "Путин превращает Венесуэлу в экономическую колонию России" не могут быть верными одновременно. На самом деле обе интерпретации реальности не соответствуют действительности, но надо отдать должное западным СМИ — они гораздо ближе подошли к сути того, что делает Россия (и Китай) на венесуэльском направлении.

Нет, это не экономическая колонизация, это — хладнокровное содействие в расчете на выгоду и начисто лишенное идеалистического альтруизма.

По "оппозиционной" версии, Россия просто выдает правительству Мадуро кредиты, Мадуро их не возвращает, кредиты реструктуризируют, и потом Россия выдает очередные кредиты, которые тоже не будут возвращены. Довольно странно считать, что российский президент тратит миллиарды долларов на поддержку Венесуэлы исключительно из-за желания насолить США, но, видимо, каждый судит по себе.

Версия западных СМИ и оппозиционных венесуэльских политиков ближе к правде, так как в ней изначально больше фактов, хотя и тенденциозно интерпретируемых. Суть схемы — в пересказе агентства Рейтер: воспользовавшись слабостью режима Мадуро, Россия периодически спасает Венесуэлу и ее государственную нефтяную компанию PDVSA от дефолта по внешним долгам, но делает это в стиле Шейлока. Российские кредиты выдаются по залог нефтяных проектов в Венесуэле и самых "сладких" активов PDVSA, и российская сторона, видимо, изначально рассчитывает на то, что по крайней мере часть кредитов не будет выплачена, что приведет к фактическому переходу ключевых элементов нефтяной отрасли Венесуэлы под российский контроль.

Уже сейчас Венесуэла отдает Роснефти 13% своего нефтяного экспорта в счет долгов, а скоро эта цифра может сильно увеличиться. Американские журналисты и дипломаты отмечают, что в этих условиях Россия получает довольно значительное влияние на нефтяном рынке западного полушария, и что уже сейчас она контролирует объем венесуэльского нефтяного экспорта, равный потреблению такой страны как Перу.

Национал-мазохисты из несистемной оппозиции, которые получают какое-то подозрительное удовольствие от перечисления того, как сильно американские санкции ударят по России и российским компаниям, любят напоминать о том, что в качестве залога по кредитам Роснефти фигурирует контрольный пакет акций компании Citgo, которая хотя и принадлежит PDVSA, но физически находится в США. Собственно, Citgo — это довольно крупный игрок на рынке американской нефтепереработки и обладатель довольно разветвленной сети автозаправок, которая пользуется в США большой популярностью. Американский Сенат действительно уже озаботился проблемой того, что один из крупных игроков на американском нефтяном и бензиновом рынке может оказаться в руках Роснефти. Очень вероятно, что в случае если Роснефть заберет этот залог себе, то он будет немедленно конфискован. Означает ли это, что все плохо и российская сторона сделала монументальную глупость?

Нет. Когда Citgo брали в залог, санкций еще и в проекте не было, но сейчас ситуация изменилась, что прекрасно понимают в Роснефти.

Как сообщает агентство Рейтер, чтобы купировать вышеизложенные риски, Роснефть ведет переговоры о замене этого залога на пакеты акций в самых больших и прибыльных нефтяных проектах на территории Венесуэллы, в бассейне реки Ориноко и на венесуэльском шельфе.

"Роснефть однозначно пользуется ситуацией", заявил Элиас Матта, вице-председатель парламентской комиссии по вопросам энергетики и известный венесуэльский оппозиционный политик. "Они [Роснефть] знают, что это слабое правительство, что правительству очень нужны деньги, и они — это акулы". Образ настоящих "акул", который так живо рисует венесуэльский политик, слабо вяжется с критикой действий российских властей со стороны несистемной оппозиции, которая почему-то видит в них глупую благотворительность.

В сухом остатке получается следующее: российские государственные и окологосударственные структуры действительно кредитуют правительство Мадуро, которое находится в сложном политическом и экономическом положении, но российская сторона занимается не благотворительностью, а расширением сферы собственного влияния. Венесуэла или заплатит по выданным кредитам, или значительная часть венесуэльского нефтяного сектора перейдет под российский контроль. Кстати, не только Россия занимается финансированием правительства Мадуро: аналогичным образом действует Пекин и даже широкого известный и очень влиятельный американский банк "Голдман Сакс", который недавно спас Мадуро от дефолта и в мае этого года выкупил очередной транш венесуэльских государственных облигаций, несмотря на критику западных СМИ, обвинивших его в "аморальной поддержке венесуэльского диктатора".

Вряд ли кто-то может обвинить прагматичных финансистов Голдмана в желании заняться благотворительностью.

Единственный по-настоящему серьезный риск для российских, китайских и "голдмановских" инвестиций в Венесуэлу заключается в том, что в случае успешного "венесуэльского майдана" новое правительство объявит дефолт, проведет конфискацию имущества "иностранных сторонников диктатуры" и его невозможно будет заставить платить по счетам. Этот риск нельзя сбрасывать со счетов — и именно он объясняет повышенную процентную ставку и размеры залогов, которые требуют кредиторы от правительства Мадуро, в этом и заключается так называемая "премия за риск". Тут нельзя не вспомнить историю об "украинском кредите" на 3 миллиарда долларов, но вряд ли стоит проводить такие параллели. Огромная и принципиальная разница между Мадуро и Януковичем заключается в том, что Мадуро не боится применять силу для сохранения власти, что он уже неоднократно продемонстрировал. Более того, в силу особенностей собственной биографии Мадуро, который участвовал в деятельности путчисткой группы MBR-200, а также учился "революционному делу" на Кубе, отлично понимает механизмы политической борьбы и то, как нужно бороться с попытками вооруженного захвата власти.

Исходя из вышеизложенного, легко заметить, что рассказы о безвозмездной, глупой и расточительной помощи в адрес Венесуэлы — чистая чушь. Риск российских инвестиций — оправдан, а шансы на получение значительной выгоды, в том числе денежного и геополитического характера — достаточно высоки. Россия ведет себя как сильный игрок на международной арене, совмещая помощь союзникам с защитой и продвижением собственных интересов, и это доказывает, что наша страна извлекла правильные уроки из истории XX века.