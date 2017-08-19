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Китайский урок для Америки и для нас: хунвэйбины и искусство ненавидеть

Сюжет:
Ситуация в Виргинии после беспорядков (72)
11:4019.08.2017
(обновлено: 11:45 19.08.2017)
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© AFP 2017 / Paul J RichardsРаненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в ШарлоттсвиллеРаненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле
© AFP 2017 / Paul J Richards

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

То, что "неожиданная" кампания в США по свержению памятников до смешного напоминает "великую пролетарскую культурную революцию" 1966-1976 годов в Китае, видно простым глазом. Да вот только ничего смешного в этом нет, потому что перед нами продуманная технология. Технология подстрекательства школьников и студентов в США к ненависти и разрушению, точно такая, как была когда-то в Китае. То есть дело далеко не только в самих памятниках и не в событиях полуторавековой давности в Америке, о которых эти памятники должны были напоминать.

Культура как враг

Как вы относитесь к сносу памятников неоднозначным историческим личностям?
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  • 6.4%

    Если памятник оскорбляет чувства многих людей, его стоит снести

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    Сносить можно, но только по итогам общественных слушаний или голосования

  • 70.1%

    Нет, памятники - часть истории, их нельзя уничтожать
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Но для начала – о Китае, раньше и сегодня. Кто бунтовал в то страшное для страны десятилетие: студенты и школьники-старшеклассники. Они и организовывали отряды солдат красной охраны – "хунвэйбинов". В чем была цель той кампании: в коренном изменении самой природы людей, в лишении их истории и культуры (а уже потом в укреплении личной власти Мао Цзэдуна). Как это делалось: путем организации постоянных судорог ненависти. Уничтожение памятников (а также всего, имевшего отношение к тысячелетней истории и культуре) было только частью картины, главным было моральное уничтожение людей, способных сопротивляться "переменам", приходу "новых времен".

А сегодня в Китае… Читаем репортаж лондонского журнала "Экономист". Описываются занятия дошколят; они изучают, как могут, древнюю классику, учатся писать иероглифы, отрабатывают традиционную гимнастику тайчи, пытаются играть на старинных инструментах. В общем, "Китай переживает культурный ренессанс, большей частью спонсированный государством". А цель такового, вы не поверите – укрепить долгосрочную власть коммунистической партии.

© AP Photo / Alexander F. YuanДети играют во дворе пекинской школы, Китай
© AP Photo / Alexander F. Yuan
Дети играют во дворе пекинской школы, Китай

 

Вообще-то перед нами очень смешная публикация. Это такой журнал. Его авторы и руководство ненавидят Китай (да, и Россию тоже). И очень стараются провести мысль: ведь при Мао китайский коммунизм был против культуры, что же происходит сейчас?..

Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
Гражданская война — 2: битва обманутых и "новые расисты Запада"
Да, был. Но сейчас от компартии коммунистическим (ну, хорошо, маоистским) осталось только название – историческое и поэтому достойное того, чтобы его хранить. Партия стала национально-традиционной, хотя и не забывающей о социальной справедливости. Страна и правда переживает взрыв массового интереса к своим корням, великой культуре и истории, это было видно еще в начале 90-х годов (вдруг модными, на уровне "улицы", стали дизайнерские эксперименты с традиционной одеждой из шелка и т.д.). Между прочим (в журнале этого нет), сегодня в Китае не просто достойные кино, архитектура, музыка и литература, но создана система образования, которой можно только позавидовать.

Чего же тут плохого? Однако… Давайте посмотрим на весь свежий выпуск журнала "Экономист". На обложке там – президент Дональд Трамп, ключевая статья – насчет того, как он упустил шанс осудить американских "расистов", отстаивающих в США памятники. А дальше – про китайцев.

Логика железная. Те, кто рушит американскую историю – прогрессисты и герои, кто ее защищает – уроды. Те, кто поддерживает культурное возрождение Китая – уроды. А хунвэйбины, значит, были прогрессистами и героями.

Все начинается в школе

Суть происходившего в Китае в 1966-1976, как и в США сейчас – да, кстати, и на Украине с ее свержением памятников — в том, что человек, лишенный культурных и исторических корней, расчеловечивается. Но такого человека надо готовить с детства. Так вот, в США это происходило давно, нарастало, взорвалось только сейчас.

Кто такие американские хунвэйбины, ополчившиеся на памятники в Шарлоттсвиле и других городах: школьники, студенты и недавние выпускники, точно как в Китае. Но, кстати, это означает, что почти вся образованная (полуобразованная) элита страны – вот такая, что мы и видим по случаям клинического идиотизма по поводу "русского вмешательства в выборы" или по примитивной травле всей элитой своего президента.

Американцы с криком Мы - революция скинули памятник войскам Конфедерации
© 2017 Associated Press
В Северной Каролине протестующие опрокинули памятник войскам Конфедерации
Но как детей в США превращают в хунвэйбинов? Вот статья в консервативной Daily Signal со множеством подробностей. Есть программа "День вызова", которой охвачены 2200 школ страны, то есть ей подверглись уже миллионы человек. Идея ее такая: каждый – жертва. Особенно если ты черный или из секс-меньшинства, конечно, но и белый тоже. Каждый должен рассказать товарищам, в чем он угнетен и в чем его жертвенность. Тогда друзья его поддержат. А вот если ты сам оказываешься угнетателем, то в ход идет знаменитая американская тактика бойкота, хорошо, что не надевают колпаки с иероглифами. То есть детей учат постоянно искать врагов, угнетателей, и бороться с ними коллективно. Находиться в состоянии нескончаемой агрессии.

И ведь это, повторим, только одна программа.

В правлении фонда, который ее насаждает, из 17 человек – 15 "левых". Кстати, из этого примера ясно, что они левые и есть, и еще ясно, что методы науськивания студентов точно те же, что были в Китае времен "культурной революции" — если, конечно, знать, как это там делалось.

Полиция на месте наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© REUTERS / Jim Bourg
Американская бойня: чему нас учит трагедия в Шарлоттсвилле
Это долгая история – откуда растут корни нынешней американской болезни. Как ни странно, от последователей Льва Троцкого с его "перманентной революцией" (воплощенной в Китае товарищем Мао), от прочих левых идеологов 60-х годов, нашедших приют в американских университетах… Никаких секретов, все подробно описано в книгах, статьях и т.д.

Но что сегодня важнее – что натаскивание малолетних на борьбу делается демократами и структурами вокруг них. В программе "День вызова" значился когда-то урок на тему "Кто не голосовал за Барака Обаму – расист". А после выборов Трампа правление выпустило документ, заявляющий, что после голосования школьники и студенты встречаются с актами насилия и расизма со стороны поднявших голову трампистов. В результате акты насилия и начались: только на самом деле это хунвэйбины начали атаковать студентов консервативного мышления, тех, которые за культуру и традиционные ценности.

Далее же они и их собратья устроили дико агрессивную кампанию против памятников по всей стране, что мы и видим.

Беспорядки в Шарлоттсвилле
© AP Photo / Steve Helber Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.Столкновения с ультраправыми в Виргинии, США
© AP Photo / Steve Helber
Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.
© REUTERS / Joshua RobertsСтолкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.Мужчина, пострадавший во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Столкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.
© REUTERS / Joshua RobertsВсего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".Ультраправые возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Всего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".
© REUTERS / Joshua RobertsВ субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
В субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.
© AFP 2017 / Paul J RichardsНа фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле
© AFP 2017 / Paul J Richards
На фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.
© REUTERS / Joshua RobertsВ результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.Женщина, пострадавшая во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.
© REUTERS / Joshua RobertsПолиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.
© REUTERS / Joshua RobertsВечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Вечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.
© AP Photo / Steve HelbeВсего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.Спасатели оказывают женщине первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© AP Photo / Steve Helbe
Всего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.
© REUTERS / Jim BourgНа фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.Полиция на месте наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© REUTERS / Jim Bourg
На фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.
© AP Photo / Steve HelberПо официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© AP Photo / Steve Helber
По официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.
© REUTERS / Justin IdeПрезидент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".Цветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© REUTERS / Justin Ide
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".
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Часто спрашивают: это что получается, американский "памятникопад" — это оттого, что они финансировали такую же кампанию на Украине, а вот теперь зло вернулось в Америку? Да нет, оно оттуда и не уходило. Обработка мозгов ведется глобальная, и в России мы тоже это получали и получаем по полной программе, хотя у нас есть какой-то иммунитет от заразы. Но эта "культурная революция" была направлена прежде всего на переделку — уничтожение — собственных, западных обществ. Шаг за шагом, начиная со школы…

И ведь все шло так успешно, но нормальная часть этих обществ вдруг не выдержала, начала "не так голосовать", избрала Трампа – вот тут все и взорвалось. Смотрим, ужасаемся. И запоминаем: любые кампании, по любым поводам, в которых присутствует необъяснимая агрессия и ненависть – это оттуда: технология такая. И мы даже знаем теперь, чем такие кампании оборачиваются. 

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