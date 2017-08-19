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Прорыв на южном направлении: как Россия закрепляется в Турции

08:0019.08.2017
(обновлено: 08:11 19.08.2017)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фотоВид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В турецком Измире открылась очередная (86-я по счету) международная выставка-ярмарка. В последние годы Россия успешно участвует в таких мероприятиях. Ее делегации привозят сотни, а то и тысячи, контрактов на миллиарды долларов. Неудивительно, что и в этой ярмарке принимают участие практически все основные российские промышленные предприятия. Главная тема ярмарки — энергетика. А это сегодня — большая политика.

Министр энергетики РФ, член совета директоров ПАО НК Роснефть Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Новак озвучил сумму инвестиций турецких компаний в Россию
Одновременно с ярмаркой проходит российско-турецкий деловой форум. Это логично. Поскольку подавляющее большинство российских предпринимателей, работающих на турецком рынке или планирующих на него выходить, все равно будут присутствовать на ярмарке, представительная правительственная делегация, включающая отраслевых министров и руководителей российских регионов, там совсем не помешает. Возникающие вопросы можно будет решать на месте с участием всех заинтересованных сторон.

Но есть нюанс. Российскую делегацию на деловом форуме возглавил министр энергетики Александр Новак. А это уже указание на то, что Россия считает наиболее перспективным направлением двустороннего сотрудничества.

© Фото : Официальный сайт Министерства энергетики РФАлександр Новак на 86-й Измирской международной ярмарке
© Фото : Официальный сайт Министерства энергетики РФ
Александр Новак на 86-й Измирской международной ярмарке

Что ж, сегодня любой гражданин России, изредка слушающий (читающий, смотрящий) новости, знает, что Россия будет строить в Турции АЭС, что вовсю идет строительство газопровода "Турецкий поток", который собираются ввести в строй раньше планового (2019 год) срока, что за восемь месяцев текущего года "Газпром" почти на четверть (22,4%) увеличил поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы также знаем, что в политическом плане Турция занимает конструктивную позицию в вопросах сирийского урегулирования и критикует западную практику антироссийских санкций.

Президент РФ В. Путин. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Турецкий министр: торговый оборот с Россией может возрасти до $100 млрд
Но любой гражданин России легко вспомнит, что совсем недавно Турция была настроена по отношению к России (в частности, из-за поддержки Москвой Ассада) враждебно, что Россия сама вводила против Турции экономические санкции. И сделает логичный вывод: сегодняшний союз ситуативен и с изменением общей политической обстановки может быть дезавуирован так же быстро, как оформился.

При этом не требует доказательств утверждение, что союзная Турция для России выгоднее, чем враждебная.

Во-первых, в таком случае для российского флота будут открыты Босфор и Дарданеллы. Международные конвенции, которые сейчас обеспечивают свободный проход российских кораблей через турецкие проливы, могут быть в любой (особенно в кризисный) момент денонсированы или их действие приостановлено. Кстати, в ходе антироссийских провокаций с участием турецких ВВС в 2015 году именно на закрытие проливов для российского флота рассчитывали наши враги и активно подталкивали к такому решению Анкару.

© REUTERS / Murad SezerСторожевой корабль Пытливый в проливе Босфор, Турция. 3 августа 2017
© REUTERS / Murad Sezer
Сторожевой корабль Пытливый в проливе Босфор, Турция. 3 августа 2017

Во-вторых, Турция — не только приграничное государство (пусть и отделенное от России нейтральными водами Черного моря, но предельно близкое), но и один из активных региональных игроков. Российско-турецкий союз гарантирует спокойствие и стабильность в Закавказье, обеспечивает безопасность Крыма и нейтрализует любую антироссийскую активность на Украине. В случае если Турция будет враждебна в отношении России, защита южных границ и поддержка уже не стабильности, а баланса сил в Закавказье потребует избыточного военного присутствия отнюдь не резиновых российских вооруженных сил на Юго-Западе России, в Крыму и на Кавказе.

В-третьих, союз с Турцией и Ираном обеспечивает в перспективе надежное урегулирование сирийского кризиса, прочный мир и присутствие России в стратегически важном для нее регионе Ближнего Востока.

В-четвертых, такой союз выбивает из рук НАТО и США "турецкий козырь" в виде выгодного (блокирующего Россию) географического положения и сильнейшей и самой боеспособной армии в Европе.

В-пятых, к Турции культурно и исторически тяготеют тюркские народы Кавказа и Средней Азии. Союз с ней обеспечивает дружественную России политику Анкары и в этом вопросе. Что значительно лучше конкуренции за влияние на территориях от Каспия до монгольской границы.

Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперт объяснил "беспокойство" США по поводу поставок С-400 Турции
И как же превратить Турцию из ситуативного союзника в постоянно стратегического партнера?

Политическая конфигурация, а с ней и оценка государством своих политических интересов и перспектив той или иной ориентации способны внезапно и драматически меняться. Экономическое сотрудничество обеспечивает более глубокие отношения. Но и их бывает не только можно, но и нужно разорвать. Например, Россия легко отказалась от турецких помидоров, которые, в отличие от турецких строителей и туристических компаний, так и не вернулись пока на российский рынок. В свою очередь, Турция всегда может заменить условные КамАЗы немецкими или американскими грузовиками.
То есть если возникнет политическая необходимость, такое экономическое взаимодействие может быть почти моментально похоронено.

Но есть более чувствительные сферы экономического сотрудничества, которые обеспечивают надежное партнерство на десятилетия, а то и на века.

Cотрудничество в военной сфере, в том, что касается высокотехнологичных образцов вооружения. Здесь, как мы знаем, достигнуто согласие о поставке в Турцию комплексов ПВО/ПРО С-400.

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы C-400
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Зенитные ракетные комплексы C-400

Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Россия и Турция подписали документы по поставке С-400, заявил Эрдоган
Система противовоздушной обороны — не автомат. Ее строят если не навсегда, то на десятилетия. Арабские страны до сих пор используют советские системы ПВО, поставленные им еще в конце 60-х — начале 70-х годов, хоть самого Союза нет уже больше 25 лет. И советские самолеты у них на вооружении стоят. Потому что если вы наладили систему, обучили специалистов и запустили их воспроизводство, если у вас есть контракты на обслуживание и модернизацию системы, то вы сто раз подумаете, стоит ли тратить огромные деньги на замену системы и переобучение всего личного состава во всех ее звеньях и на всех иерархических этажах.

Также на десятилетия запускаются в работу атомные станции. При этом вы зависите от строителя в вопросах не только подготовки персонала и запуска объекта, но и обслуживания, поставок топлива, продления ресурса и в конце концов закрытия и утилизации станции после окончания работы. В нынешнем формате это как минимум 50-70 лет.

Наконец третья сфера — это поставки энергоносителей. Причем не только вам непосредственно, но и через вас на рынки третьих стран, когда вы выступаете одновременно как потребитель и как тразитер.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкРабота судна-трубоукладчика "Пиониринг Спирит" в районе Анапы в рамках прокладки газопровода "Турецкий поток"
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Работа судна-трубоукладчика "Пиониринг Спирит" в районе Анапы в рамках прокладки газопровода "Турецкий поток"

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС
© AFP 2017 / Veli Gurgah
Посол Турции: строительные работы на месте АЭС "Аккую" начнутся в 2018 году
США не случайно активно боролись против еще советско-европейского проекта "Газ-трубы". Им удалось осложнить его реализацию, но не получилось его отменить. С тех пор Россия давно не зависит от европейских поставок труб, но Европа с каждым годом все сильнее зависит от поставок российского газа, который сегодня закрывает уже треть европейского потребления. При этом доля России продолжает расти.

В результате ЕС хотя и не стал особо дружественным в отношении России, но Европа вынуждена даже оппонировать Москве с особой осторожностью. И как только дело доходит до возможной блокады поставок газа, которую неоднократно пыталась организовать Украина в ходе многочисленных "газовых войн" с "Газпромом", позиция Германии, а за ней и ЕС начинает чудесным образом совпадать с позицией России.

Флаг ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Nord Stream-2 рассказали, почему ЕС поддерживает местные энергопроекты
Дело в том, что российский газ можно заменить другим. Но нельзя получить за другой столь же привлекательную цену. Поэтому построенные еще СССР газопроводы исправно качают в ЕС газ, а европейские компании совместно с российскими партнерами активно тянут новые нитки (в том числе и в обход ненадежной Украины). И сколько над этим США не бьются, решить эту проблему не могут. Ни продавленный через Еврокомиссию "Третий энергопакет", ни прямые санкции США за сотрудничество с Россией в области энергетики, ничто не останавливает европейцев. Они ребята практичные и, в отличие от Украины, которая ради идей майдана отказалась и от российского газа (не полностью), и от российских рынков (навсегда), за свое право получать газ по привлекательной цене готовы бороться даже с США, которым открыто угрожают санкциями, если те будут мешать работать с "Газпромом" и участвовать в прибыльных проектах с другими российскими энергетическими компаниями.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Межгосударственные отношения России и Турции
А теперь обратите внимание. Высокотехнологичное оружие, атомная энергетика, поставки газа и газовый транзит — именно те сферы, в которых Россия наиболее активно сотрудничает с Турцией (кстати, и с Ираном тоже).

Так что США не зря бьются в истерике.

В то время как они растеряли своих союзников на Ближнем Востоке, Россия создает прочный региональный союз и связывает его торгово-экономическими интересами, действие которых продлится ближайшие сто лет.

 

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