Американская "шайтан-труба" для Украины с полным разоблачением

Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области

Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области

Дмитрий Лекух , для РИА Новости

В апреле 2017-го национальная гвардия Украины, как мы помним, получила партию из сотни изделий американской компании "AirTronic USA": "новейших ручных гранатометов" PSRL-1. Люди понимающие над этим очень долго смеялись. И дело тут даже не в том, что сотня ручных гранатометов даже для такой армии, как у Незалежной, — слезы. И не в том, что техасскую "AirTronic USA" трудно отнести как к оружейным гигантам, так и к новаторам в области вооружений.

Все гораздо смешнее.

Неизвестно, проходили ли армейскую службу "видные украинские военные эксперты", но в восьмидесятые, семидесятые и даже шестидесятые годы прошлого века "новейший ручной гранатомет PSRL-1" в советской армии знали, наверное, все. От генерала до рядового.

Ну, может, за исключением стройбатов: им это было несколько ни к чему.

Только назывались они тогда несколько по-другому.

РПГ-7, он же "шайтан-труба".

Советский многоразовый ручной противотанковый гранатомет, принятый на вооружение более полувека назад, в 1961 году. Впервые доказавший свою потрясающую эффективность во время Вьетнамской войны: помимо бронетехники, он может быть использован и для уничтожения живой силы противника в укрытиях, а также, при необходимости, для борьбы с низколетящими воздушными целями.Очень надежный, очень дешевый, очень простой в применении.

Справедливо считавшийся едва ли не лучшим оружием своего класса второй половины ХХ века в мире.

Немножко, правда, устаревший, не без этого.

Но тем не менее до сих пор стоящий на вооружении порядка сорока стран и очень любимый всевозможными "повстанцами", "партизанами", да и обычными бандитами тоже весьма уважаемый. И отнюдь не удивительно, что "образ" РПГ-7 активно используется в мультимедиа. Как киношниками, в том числе и нашими, и голливудскими (смотри, например, "Идиана Джойс: В поисках утраченного ковчега"), так и многочисленными создателями самых разных компьютерных игр.

По сути, у "шайтан-трубы" только один существенный недостаток. Он плохо применим в плотной городской застройке, абсолютно не приспособлен для стрельбы в закрытых пространствах и вообще требует определенного навыка при подборе позиции: "задний выхлоп" может все сжечь на расстоянии 25-30 метров, и несчастных случаев при плохом обучении личного состава иногда не удается избежать.

И внимательный читатель имеет полное право спросить нас: все это, разумеется, хорошо, но при чем тут "новейший ручной гранатомет PSRL-1"?

А при том.

Тут ведь, видите ли, какая закавыка получается: ручной гранатомет PSRL-1 техасская компания "AirTronic USA" вообще не производит. Это только для Украины он так называется.

А в "американском девичестве" он так честно и именуется — USA RPG-7, о чем, в частности, свидетельствует официальная лицензия, выданная хитроумной техасской компании AirTronic Абердинским испытательным полигоном для малосерийного изготовления и продажи американской реплики советского РПГ-7 в страны Латинской Америки. И именно туда техасская фирма потихоньку его и стала продавать, поставив несколько десятков экземпляров "шайтан-трубы" для борьбы с перуанскими повстанцами, пока ей не подвернулось такое счастье в виде "украинского летального заказа".

Единственное "значимое техасское изменение" в конструкции данной "советской трубы" — это установка на нее знаменитой "планки Пикатинни" вполне добротного "стандарта НАТО". Тут надо признать: это такие специальные системы креплений рельсового типа, на которые можно насобачивать все что угодно — от визоров до оптики и лазерных целеуказателей. Штука реально удобная, но какой-то "революцией" рельсовые крепления назвать, безусловно, нельзя.

А теперь самое смешное — это стоимость контракта.

Украинскому бюджету он обошелся, судя по имеющимся в открытом доступе данным, в 554 575 долларов США за сотню пусковых установок.

Что, учитывая, что оригинальными РПГ-7 должны быть, по идее, забиты, если не разворовали еще, все армейские склады ВСУ, действительно конгениальная сделка.

Техасцам удалось небывалое. Учитывая и "забитость складов", и простоту воспроизводства, это все равно что, допустим, продавать в Якутию снег.

…Вообще-то, ребят, это называется явка с повинной.

И в нормальной стране подобного рода "сделками" должны заниматься не громкие "военные эксперты", а вдумчивые и тихие следователи военной прокуратуры. Но за то ли "стоял Майдан"?

Впрочем, на фоне киевских властей, закупающих русский газ в Европе в среднем дороже на сорок с чем-то долларов, и "угольных американских контрактов" шоколадного президента Порошенко это, безусловно, такая мелочь, на которую и внимания-то не стоит особого обращать.

Если только так, посмеяться.