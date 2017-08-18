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Американская "шайтан-труба" для Украины с полным разоблачением

14:5218.08.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской областиВоеннослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

В апреле 2017-го национальная гвардия Украины, как мы помним, получила партию из сотни изделий американской компании "AirTronic USA": "новейших ручных гранатометов" PSRL-1. Люди понимающие над этим очень долго смеялись. И дело тут даже не в том, что сотня ручных гранатометов даже для такой армии, как у Незалежной, — слезы. И не в том, что техасскую "AirTronic USA" трудно отнести как к оружейным гигантам, так и к новаторам в области вооружений.

Военнослужащие во время учений в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Все гораздо смешнее.

Неизвестно, проходили ли армейскую службу "видные украинские военные эксперты", но в восьмидесятые, семидесятые и даже шестидесятые годы прошлого века "новейший ручной гранатомет PSRL-1" в советской армии знали, наверное, все. От генерала до рядового.
Ну, может, за исключением стройбатов: им это было несколько ни к чему.

Только назывались они тогда несколько по-другому.

РПГ-7, он же "шайтан-труба".

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГранатомет РПГ-7 с гранатами ПГ-7ВР в демонстрационном зале Государственного научно-производственного предприятия "Базальт"
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Гранатомет РПГ-7 с гранатами ПГ-7ВР в демонстрационном зале Государственного научно-производственного предприятия "Базальт"

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
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Советский многоразовый ручной противотанковый гранатомет, принятый на вооружение более полувека назад, в 1961 году. Впервые доказавший свою потрясающую эффективность во время Вьетнамской войны: помимо бронетехники, он может быть использован и для уничтожения живой силы противника в укрытиях, а также, при необходимости, для борьбы с низколетящими воздушными целями.
Очень надежный, очень дешевый, очень простой в применении.

Справедливо считавшийся едва ли не лучшим оружием своего класса второй половины ХХ века в мире.
Немножко, правда, устаревший, не без этого.

Но тем не менее до сих пор стоящий на вооружении порядка сорока стран и очень любимый всевозможными "повстанцами", "партизанами", да и обычными бандитами тоже весьма уважаемый. И отнюдь не удивительно, что "образ" РПГ-7 активно используется в мультимедиа. Как киношниками, в том числе и нашими, и голливудскими (смотри, например, "Идиана Джойс: В поисках утраченного ковчега"), так и многочисленными создателями самых разных компьютерных игр.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
США приступают к "летальному" перевооружению Украины

По сути, у "шайтан-трубы" только один существенный недостаток. Он плохо применим в плотной городской застройке, абсолютно не приспособлен для стрельбы в закрытых пространствах и вообще требует определенного навыка при подборе позиции: "задний выхлоп" может все сжечь на расстоянии 25-30 метров, и несчастных случаев при плохом обучении личного состава иногда не удается избежать.

© Фото : United States Marine Corps/ Staff Sgt. Ezekiel KitandweСолдат афганской армии во время стрельбы из гранатомета РПГ-7
© Фото : United States Marine Corps/ Staff Sgt. Ezekiel Kitandwe
Солдат афганской армии во время стрельбы из гранатомета РПГ-7

И внимательный читатель имеет полное право спросить нас: все это, разумеется, хорошо, но при чем тут "новейший ручной гранатомет PSRL-1"?

А при том.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Тут ведь, видите ли, какая закавыка получается: ручной гранатомет PSRL-1 техасская компания "AirTronic USA" вообще не производит. Это только для Украины он так называется.

А в "американском девичестве" он так честно и именуется — USA RPG-7, о чем, в частности, свидетельствует официальная лицензия, выданная хитроумной техасской компании AirTronic Абердинским испытательным полигоном для малосерийного изготовления и продажи американской реплики советского РПГ-7 в страны Латинской Америки. И именно туда техасская фирма потихоньку его и стала продавать, поставив несколько десятков экземпляров "шайтан-трубы" для борьбы с перуанскими повстанцами, пока ей не подвернулось такое счастье в виде "украинского летального заказа".

Американские инструкторы обучают украинских военных на Яворивском военном полигоне во Львовской области. Август 2017
© Фото : DoD / SGT Anthony Jones
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Единственное "значимое техасское изменение" в конструкции данной "советской трубы" — это установка на нее знаменитой "планки Пикатинни" вполне добротного "стандарта НАТО". Тут надо признать: это такие специальные системы креплений рельсового типа, на которые можно насобачивать все что угодно — от визоров до оптики и лазерных целеуказателей. Штука реально удобная, но какой-то "революцией" рельсовые крепления назвать, безусловно, нельзя.

А теперь самое смешное — это стоимость контракта.

Украинскому бюджету он обошелся, судя по имеющимся в открытом доступе данным, в 554 575 долларов США за сотню пусковых установок.

Что, учитывая, что оригинальными РПГ-7 должны быть, по идее, забиты, если не разворовали еще, все армейские склады ВСУ, действительно конгениальная сделка.

Украинские военнослужащие во время учений в Львовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Техасцам удалось небывалое. Учитывая и "забитость складов", и простоту воспроизводства, это все равно что, допустим, продавать в Якутию снег.

…Вообще-то, ребят, это называется явка с повинной.

И в нормальной стране подобного рода "сделками" должны заниматься не громкие "военные эксперты", а вдумчивые и тихие следователи военной прокуратуры. Но за то ли "стоял Майдан"?

Впрочем, на фоне киевских властей, закупающих русский газ в Европе в среднем дороже на сорок с чем-то долларов, и "угольных американских контрактов" шоколадного президента Порошенко это, безусловно, такая мелочь, на которую и внимания-то не стоит особого обращать.

Если только так, посмеяться.

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