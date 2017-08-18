"Испания не ваша". Чему удивляется Европа после теракта в Барселоне

Авигдор Эскин

За несколько часов до двойной террористической атаки в Барселоне либеральная британская "Гардиан" разместила на своем сайте пространный материал о том, что как Испания не справляется с приемом беженцев из Северной Африки. Власти страны сообщают, что только за один день на этой неделе они приняли около шестисот незваных гостей, прибывших на пятнадцати небольших суденышках.

За последние четыре года только в Италию, к примеру, прибыли морем более шестисот тысяч переселенцев. В этом году они активно используют берега Греции, и особенно Испании.

Никого не удивил тот факт, что все террористы — иммигранты-исламисты, и что ИГ* немедленно взяло на себя ответственность за побоище. Мы не будем сейчас исследовать подробности, кто из них переселился сам, а кто уже родился в Европе. Важно, что все они относятся приблизительно к одной идеологической, религиозной и этнической группе.

Судя по характеру терактов и прямым сведениям от испанской полиции, оба теракта были спланированы и являлись частью единой цепочки. Таким образом, речь идет не о действиях обезумевшего одиночки, уверовавшего в возможность быстрого попадания в рай путем убийства невинных людей.

Перед нами пример недоработки или даже провала разведки. Мы еще не знаем, какие страны посещали террористы за последнее время. Поскольку мы говорим об организованной группе, то в ней должна была существовать командная иерархия, и все участники злодейского кружка должны были встречаться для планирования. С очень высокой долей вероятности можно предположить, что были живые контакты между ними и матерыми террористами за пределами европейского континента. То есть были коммуникации, за которые можно было зацепиться.

Не вызывает также сомнения присутствие духовного авторитета, который прямо или косвенно благословил на душегубство. Существенных денежных затрат подобные теракты не требуют, но координация и идеологическая подготовка были кем-то осуществлены.

Мы можем с уверенностью сказать, что власти Испании не посмеют закрыть ту мечеть, где террористы получали свой духовный заряд. Можно также усомниться в том, что за решеткой окажется тот духовный муж, который "направил и наставил". Кстати, в одной только Барселоне существует 264 мечети. Главными спонсорами их являются Саудовская Аравия и Катар.

Испания много лет уже живет в относительном спокойствии. Основные удары террористы старались наносить по Парижу, Лондону и Брюсселю. Разведка явно проявила беспечность, допустив присутствие на территории страны организованной банды.

Из просочившейся к нам информации мы знаем, что арестованный Дрисс Укабир, исламист марокканского происхождения, размещал на своей странице на "Фейсбуке" экстремистские и радикальные материалы, преимущественно, впрочем, антиизраильского характера. Власти Испании могли это воспринять как странную заинтересованность в происходящем вдали от их берегов. Но тут же нам сообщают, что Укабир использовал нацистскую символику и многократно обращался к нацистскому мировосприятию. Такое сочетание должно было насторожить испанские спецслужбы, и Укабира следовало взять в проработку.

Однако основной новостью является здесь то, о чем не напишут европейские газеты. Мало кто помнит, что в Средние века испанские территории сотни лет находились под властью мусульман и что официальным языком там был арабский. И вовсе уж немногие знают о том, что в Испании активно действует НКО "Хак Аль-Авда", борющаяся за право мусульман на возвращение. Сейчас число мусульман Испании приближается к пяти процентам, то множество миллионов готовы хлынуть для "восстановления исторической справедливости".

© REUTERS / Jesus Moron Мигранты после пересечения границы Марокко и Испании в Сеуте. 7 августа 2017 © REUTERS / Jesus Moron Мигранты после пересечения границы Марокко и Испании в Сеуте. 7 августа 2017

Профессор алжирского униветситета "Джамаль Аль-ахмар" обратился недавно с открытым письмом к королю Испании с просьбой восстановить то, что он, собственно, прямо и называет "исторической справедливостью". Многомиллионная армия жителей Северной Африки ждет часа, когда они смогут высадиться на земле Испании, чтобы просто вернуть ее себе. Именно так они понимают дни прошлые и дни нынешние.

Эти люди убеждены, что Испания должна принадлежать им. Они вспомнили про изгнанных после поражения халифата мусульман и об оставшихся и принявших христианство морисках, которых в значительной части тоже со временем выгнали. Миллионы их потомков жаждут реванша.

Эти тенденции активно поощряются все тем же ИГ*. Для этих людей захват Испании — естественный первый шаг. А в Европе об этом никто не хочет слышать.

*Террористическая организация, запрещенная в России