"Испания не ваша". Чему удивляется Европа после теракта в Барселоне

Авигдор Эскин
За несколько часов до двойной террористической атаки в Барселоне либеральная британская "Гардиан" разместила на своем сайте пространный материал о том, что как Испания не справляется с приемом беженцев из Северной Африки. Власти страны сообщают, что только за один день на этой неделе они приняли около шестисот незваных гостей, прибывших на пятнадцати небольших суденышках.
Никого не удивил тот факт, что все террористы — иммигранты-исламисты, и что ИГ* немедленно взяло на себя ответственность за побоище. Мы не будем сейчас исследовать подробности, кто из них переселился сам, а кто уже родился в Европе. Важно, что все они относятся приблизительно к одной идеологической, религиозной и этнической группе.
Судя по характеру терактов и прямым сведениям от испанской полиции, оба теракта были спланированы и являлись частью единой цепочки. Таким образом, речь идет не о действиях обезумевшего одиночки, уверовавшего в возможность быстрого попадания в рай путем убийства невинных людей.
Перед нами пример недоработки или даже провала разведки. Мы еще не знаем, какие страны посещали террористы за последнее время. Поскольку мы говорим об организованной группе, то в ней должна была существовать командная иерархия, и все участники злодейского кружка должны были встречаться для планирования. С очень высокой долей вероятности можно предположить, что были живые контакты между ними и матерыми террористами за пределами европейского континента. То есть были коммуникации, за которые можно было зацепиться.
Мы можем с уверенностью сказать, что власти Испании не посмеют закрыть ту мечеть, где террористы получали свой духовный заряд. Можно также усомниться в том, что за решеткой окажется тот духовный муж, который "направил и наставил". Кстати, в одной только Барселоне существует 264 мечети. Главными спонсорами их являются Саудовская Аравия и Катар.
Испания много лет уже живет в относительном спокойствии. Основные удары террористы старались наносить по Парижу, Лондону и Брюсселю. Разведка явно проявила беспечность, допустив присутствие на территории страны организованной банды.
Однако основной новостью является здесь то, о чем не напишут европейские газеты. Мало кто помнит, что в Средние века испанские территории сотни лет находились под властью мусульман и что официальным языком там был арабский. И вовсе уж немногие знают о том, что в Испании активно действует НКО "Хак Аль-Авда", борющаяся за право мусульман на возвращение. Сейчас число мусульман Испании приближается к пяти процентам, то множество миллионов готовы хлынуть для "восстановления исторической справедливости".
Профессор алжирского униветситета "Джамаль Аль-ахмар" обратился недавно с открытым письмом к королю Испании с просьбой восстановить то, что он, собственно, прямо и называет "исторической справедливостью". Многомиллионная армия жителей Северной Африки ждет часа, когда они смогут высадиться на земле Испании, чтобы просто вернуть ее себе. Именно так они понимают дни прошлые и дни нынешние.
Эти тенденции активно поощряются все тем же ИГ*. Для этих людей захват Испании — естественный первый шаг. А в Европе об этом никто не хочет слышать.
*Террористическая организация, запрещенная в России