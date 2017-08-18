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Остаться должен только один: кто возьмет власть в Саудовской Аравии

14:4618.08.2017
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CC BY-SA 4.0 / B.alotaby / Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-РиядеКоролевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

В последнее время обстановка вокруг Саудовской Аравии была достаточно нервозной. Во-первых, королевство оказалось вовлечено в серию конфликтов на своей периферии (в сирийский, иракский, катарский, йеменский), и в этих конфликтах Эр-Рияд проигрывал.

Саудовская Аравия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Во-вторых, крайне непрочными виделись позиции наследника саудовской монархии, кронпринца Мухаммеда бин Салмана (который был назначен наследником волевым решением короля и вопреки мнению большинства членов правящей фамилии). "За последние месяцы кронпринц Мухаммед не раз пропадал из новостных лент, причем иногда даже от ключевой фигуры в королевстве не было известий в течение нескольких дней. Все это накладывалось на беспрерывные слухи о том, что тяжело больной король Салман вот-вот уйдет в мир иной или отречется в пользу сына", — поясняет РИА Новости арабист Леонид Исаев.

© AP Photo / Amr NabilИзображение короля Саудовской Аравии, наследного принца и заместителя наследного принца страны в городе Таиф. Апрель 2017
© AP Photo / Amr Nabil
Изображение короля Саудовской Аравии, наследного принца и заместителя наследного принца страны в городе Таиф. Апрель 2017

Однако на деле для кронпринца Мухаммеда ситуация складывалась не так уж и плохо. Да, на йеменском направлении все глухо и грустно (попытки разрушить антисаудовскую коалицию хуситов и бывшего президента Салеха пока не приводят к успехам, а в то же время представители этой коалиции обстреливают территорию Саудовской Аравии ракетами, созданными с помощью иранцев), а на сирийском саудиты фактически расписались в капитуляции. Однако на катарском и (особенно) иракском наметился прогресс.

Наглость Катара

Эксперты не раз отмечали, что катарская авантюра кронпринца Мухаммеда (смысл которой был в том, чтобы публично выпороть непокорный Катар, дабы другие союзники не отходили от заданной саудитами линии поведения) имела шансы на успех только в случае блицкрига, если бы Катар удалось быстро запугать и подчинить. Однако эмир Тамим не только выдержал начальное давление, но и даже перешел в контрнаступление. Так, "для стимулирования развития туризма и воздушного транспорта" Катар разрешил безвизовый въезд в страну гражданам почти 80 стран. А поскольку в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива действует соглашение о совместном визовом барьере для действий третьих стран, процесс возвращения Катара в эту организацию (напомним, управляемую де-факто саудитами и ОАЭ) будет, мягко говоря, очень непростым.

Заместитель наследного принца королевства Саудовская Аравия и министр обороны Мухаммад бин Салман Аль Сауд во время визита в Китай. 2016 год
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Наглость Катара объясняется весьма просто. "Ситуация тупиковая, но она более вредит Саудовской Аравии как стране, менее заинтересованной в дезинтеграционных тенденциях на полуострове", — поясняет Леонид Исаев. Под угрозой оказалась репутация саудовского королевства и ее интеграционные проекты, и в этой ситуации принц Мухаммед пошел на конструктивные уступки. Прежде всего в тех вопросах, где от конфронтации его имиджевые потери были максимальны.

Так, саудиты (а точнее, кронпринц Мухаммед) отменили запрет на совершение катарскими паломниками хаджа в Мекку. "Все ограничения, связанные с хаджем, бьют по репутации короля как Хранителя двух святынь. Получается, что он занимается сегрегацией по национальному признаку, а ислам как религия не знает национальностей", — поясняет Леонид Исаев.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкМухаммед ибн Салман
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мухаммед ибн Салман

Вид города Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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По сути, принц Мухаммед сделал первый шаг к нормализации ситуации, и теперь вопрос в том, как его воспримут в Катаре. Доха, понимая слабость позиций Эр-Рияда, может начать торговаться с позиций победителя и даже выставить цену за блокаду. В Эр-Рияде, конечно, такую позицию вряд ли примут — принцу Мухаммеду важно не просто восстановить отношения или хотя бы вернуться к статус-кво, но и сделать это с поднятой головой. Однако тут уже могут вмешаться посредники и немножко опустить на землю зарвавшийся эмират. В роли посредников, например, могут выступить США, которым абсолютно не с руки сейчас наблюдать за развалом "заливной" коалиции.

Поворот ас-Садра

Что же касается Ирака, то там Саудовской Аравии, кажется, удалось наконец-то потеснить всесильный Иран. А все потому, что Эр-Рияд обратился к правильным людям.

Мужчины сидят на набережной в Дохе, Катар
© AP Photo / Rob Harris, File
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Королевство уже давно пытается усилить свои позиции в Ираке. "Саудовцы активно работают в Иракском Курдистане и никогда не скрывали того, что они дают деньги Багдаду для противостояния ИГ*", — поясняет РИА Новости специалист по Ближнему Востоку, эксперт РСМД Антон Мардасов. Еще в июне с визитом в Эр-Рияде побывал премьер-министр Хайдер аль-Абади, где он встречался с королем Салманом и договорился с ним о создании специального иракско-саудовского совета, призванного улучшить отношения двух стран до уровня стратегического партнерства. В рамках нового партнерства, по словам Абдул-Азиза аль-Шаммари (саудовского поверенного в делах в посольстве в Багдаде), королевство намерено впервые за 27 лет открыть погранпереход Арар для переправки товаров на территорию Ирака. Однако реальным прорывом в иракской политике Эр-Рияда стал визит в столицу королевства Муктады ас-Садра — одного из самых влиятельных шиитских лидеров Ирака.

© AP Photo / Saudi Press AgencyШиитский лидер Ирака Муктада ас-Садра с наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом во время встречи в Саудовской Аравии. 31 июля 2017
© AP Photo / Saudi Press Agency
Шиитский лидер Ирака Муктада ас-Садра с наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом во время встречи в Саудовской Аравии. 31 июля 2017

Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Как отмечает Институт Ближнего Востока, "в Эр-Рияде отдают отчет в том, что в среде шиитской общины существуют различные взгляды по отношению к развитию отношений с Ираном. Проиранские настроения особенно распространены среди шиитов больших городов, в частности Багдада. Одновременно иранские сторонники как правило принадлежат к среднему классу или иракской буржуазии. В то же время у племен южного Ирака распространены иные настроения. Их представители более подвержены идее арабского национализма и еще помнят Ирано-иракскую войну 1980-1988 годов, на которой погибли многие иракцы". И ас-Садр, несмотря на все его тесные отношения с Ираном, представляет именно эту часть населения. Как опять же отмечает Институт Ближнего Востока, "в течение последних двух лет Муктада ас-Садр круто изменил свою политику. В настоящее время он позиционирует себя в качестве иракского националиста, а не шиитского лидера".

Ставка на шиитов

Да, некоторые эксперты скептически относятся к антуражу визита. "Он был слишком уж публичным, поэтому в отношении ас-Садра сразу же возник поток критики", — говорит Леонид Исаев. Однако "сам факт того, что ас-Садр встретился с Мухаммедом бин Салманом (отвечающим за внутриполитическую, внешнеполитическую и экономическую политику королевства), появление их совместных фотографий вызвали фурор в арабском мире", — говорит Антон Мардасов.

Ночной вид города Эр-Рияд, Саудовская Аравия
© AFP 2017 / Saul Loeb
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Вопрос, впрочем, не в антураже, а в договоренностях, достигнутых на данном мероприятии. По официальным данным, на встрече с Муктадой ас-Садром кронпринц обещал не вмешиваться во внутренние дела Ирака, дать 10 миллионов долларов на экономическое восстановление страны и рассмотреть различные инвестиционные проекты в южных (то есть шиитских) районах Ирака. По неофициальным же данным, речь могла идти о финансовой поддержке ас-Садра и его политических амбиций. "Сейчас Ирак готовится к провинциальным и парламентским выборам, которые пройдут в 2018 году. Садристы претендуют на серьезные результаты, и если они займут позицию по ограничению иранского влияния, могут получить ряд бонусов — и не только от саудитов. Напомню, что ас-Садр посещал и Абу-Даби", — поясняет Антон Мардасов.

На всех прошлых выборах в Ираке саудовцы ставили на суннитские группировки и все прошлые разы оставались без электоральных призов. Если сейчас они поставят на ас-Садра и тот действительно займется ограничением иранского влияния на юге Ирака, преуспеет в этом, то Саудовская Аравия разом может отыграться и за поражение в Сирии, и за ожидаемое поражение в Йемене. А принц Мухаммед резко укрепит свои перспективы удержать трон после смерти отца. Конечно, шансы на реализации такой стратегии отнюдь не стопроцентные, но они куда выше, чем катарская авантюра принца Мухаммеда. Значит, он все-таки растет и работает над собой.

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