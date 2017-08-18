Интернет сажает чиновников в тюрьму , но "не голосует".

Сергей Колясников, для РИА Новости
Свидетельств тому, что "интернет работает" (а вернее, тысячи людей выполняют согласованные действия по распространению определенной информации, формируя соответствующие настроения в обществе), масса. И речь тут не только о миллионных сайтах-агрегаторах (не важно, новостных или юмористических), даже частным порядком многие вещи удается решить.
Импульсом, мощью Сети, по понятным причинам, пользуются не только искатели правды и справедливости. Оппозиция — в первую очередь прозападная — тоже весьма не прочь запустить механизм в своих интересах, случаи эти у всех на слуху.
И тем не менее бытует твердое убеждение, что "интернет не голосует".
Вывести сотни и тысячи людей на улицы в десятках городов России "интернет" может (и доказал это не так давно и по разным поводам). Собрать для нуждающихся миллионы рублей — тоже. А вот поставить отметку в бюллетене — нет. Не находите это странным?
Можно бесконечно убеждать себя в том, что протестуют те, кто не дорос до совершеннолетия, а значит, и голосования (как, впрочем, многие и делают). Но если задуматься, "Болотная" была в 2012 году, с тех пор прошло пять лет. Как летит время, верно?
Так что дело, получается, не в возрасте?
"Должная работа" — это не завести страничку для чиновника в Сети, как принято думать. Прежде всего нужно выстроить диалог с информационным обществом — реальный диалог, с реакцией на проблемы и освещением деятельности, а также обоснованием принимаемых решений.
Отличный пример здесь, безусловно, представитель МИД России Мария Захарова. Не отстает и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Сенатор Константин Косачев пишет весьма интересно, особенно ввиду политической деятельности за рубежом, стоит упомянуть и зампредседателя Госдумы Сергея Неверова, а также многих других. Все эти страницы, к слову, можете сразу добавлять (единственно, они на Фейсбуке, что не всегда неудобно). Привожу их не потому, что это страницы чиновников, а потому, что они "живые", эти страницы. Плюс там можно задать вопрос и… ба-бах! получить ответ.
Если же в контексте информационной работы оперировать примерами целых государственных структур, то к МИД России тут надо добавить Министерство обороны, чье представительство в информационном поле стало в разы эффективнее (реперной точкой тут можно считать события 08/08/08).
Получается, что целые регионы, государственные структуры и отдельные высокопоставленные чиновники — уже давно в курсе, что "интернет" таки "голосует", думает, видит, ждет объяснений и задает неудобные вопросы. Тогда для кого эта байка?
Сеть, мощнейшее средство коммуникации и координации, дополненная "порывом" и действием в реале, становится серьезным инструментом именно в реальной же жизни, во многих ее сферах.
Проще говоря, читатель, ты "голосуешь". И реально влияешь на повестку (например, рассматривая определенные информационные поводы на глазах своего же окружения в соцсетях, в своей сетке френдов). Но только "поводы" эти должны быть серьезными. И в этом случае мы действительно можем бороться с беспределом, голосовать, помогать нуждающимся и вести еще тысячи разных нужных и правильных дел.
И когда это произойдет с критической массой пользователей, хотя бы в процентов так в десять, мир начнет меняться куда быстрее.