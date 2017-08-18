США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Интернет сажает чиновников в тюрьму , но "не голосует".

12:1718.08.2017
(обновлено: 12:18 18.08.2017)
0560
© Fotolia / Subbotina AnnaЛюди сидят за компьютеромЛюди сидят за компьютером
© Fotolia / Subbotina Anna

Сергей Колясников, для РИА Новости

Свидетельств тому, что "интернет работает" (а вернее, тысячи людей выполняют согласованные действия по распространению определенной информации, формируя соответствующие настроения в обществе), масса. И речь тут не только о миллионных сайтах-агрегаторах (не важно, новостных или юмористических), даже частным порядком многие вещи удается решить.

Мара Багдасарян в Савеловском суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Тверские приставы приняли шесть производств в отношении Багдасарян
Чем сильнее информационный резонанс, тем мощнее последствия и… тем выше сопротивление власть имущих. Но даже несмотря на это сопротивление, раз за разом успех повторяется. Лишаются прав и теплых государственных рабочих мест детки-мажоры на машинах, стоимость которых превышает бюджет небольшой страны. Лишаются должностей чиновники, чьей власти раньше хватало на затыкание любого неугодного в подчиненном регионе. Против коррупционеров и взяточников калибром поменьше возбуждаются, а главное — доводятся до конца, уголовные дела. Этот список можно продолжать бесконечно.

Импульсом, мощью Сети, по понятным причинам, пользуются не только искатели правды и справедливости. Оппозиция — в первую очередь прозападная — тоже весьма не прочь запустить механизм в своих интересах, случаи эти у всех на слуху.

И тем не менее бытует твердое убеждение, что "интернет не голосует".

Вывести сотни и тысячи людей на улицы в десятках городов России "интернет" может (и доказал это не так давно и по разным поводам). Собрать для нуждающихся миллионы рублей — тоже. А вот поставить отметку в бюллетене — нет. Не находите это странным?

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПодсчет голосов на одном из избирательных участков в единый день голосования
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Подсчет голосов на одном из избирательных участков в единый день голосования

Можно бесконечно убеждать себя в том, что протестуют те, кто не дорос до совершеннолетия, а значит, и голосования (как, впрочем, многие и делают). Но если задуматься, "Болотная" была в 2012 году, с тех пор прошло пять лет. Как летит время, верно?

Так что дело, получается, не в возрасте?

Блогеры и журналисты на заседании Совета блогеров в Государственной Думе РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Власть — "совету блогеров". Как я в Госдуме побывал
… Лично я твердо убежден, что время "голосования" для Сети наступило. Более того, эта работа уже ведется — не массово, но идет. И при должной работе будут и голоса.

"Должная работа" — это не завести страничку для чиновника в Сети, как принято думать. Прежде всего нужно выстроить диалог с информационным обществом — реальный диалог, с реакцией на проблемы и освещением деятельности, а также обоснованием принимаемых решений.

Отличный пример здесь, безусловно, представитель МИД России Мария Захарова. Не отстает и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Сенатор Константин Косачев пишет весьма интересно, особенно ввиду политической деятельности за рубежом, стоит упомянуть и зампредседателя Госдумы Сергея Неверова, а также многих других. Все эти страницы, к слову, можете сразу добавлять (единственно, они на Фейсбуке, что не всегда неудобно). Привожу их не потому, что это страницы чиновников, а потому, что они "живые", эти страницы. Плюс там можно задать вопрос и… ба-бах! получить ответ.

Если же в контексте информационной работы оперировать примерами целых государственных структур, то к МИД России тут надо добавить Министерство обороны, чье представительство в информационном поле стало в разы эффективнее (реперной точкой тут можно считать события 08/08/08).

© РИА НовостиСтраница Марии Захаровой в соцсети Facebook
© РИА Новости
Страница Марии Захаровой в соцсети Facebook

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Володин о "совете блогеров": надо общаться с избирателями, а не с соцсетями
Как минимум несколько регионов, где в текущем году будут проходить губернаторские выборы, весьма серьезные усилия прилагают именно к формированию информационной повестки.

Получается, что целые регионы, государственные структуры и отдельные высокопоставленные чиновники — уже давно в курсе, что "интернет" таки "голосует", думает, видит, ждет объяснений и задает неудобные вопросы. Тогда для кого эта байка?

Сеть, мощнейшее средство коммуникации и координации, дополненная "порывом" и действием в реале, становится серьезным инструментом именно в реальной же жизни, во многих ее сферах.

Проще говоря, читатель, ты "голосуешь". И реально влияешь на повестку (например, рассматривая определенные информационные поводы на глазах своего же окружения в соцсетях, в своей сетке френдов). Но только "поводы" эти должны быть серьезными. И в этом случае мы действительно можем бороться с беспределом, голосовать, помогать нуждающимся и вести еще тысячи разных нужных и правильных дел.

Наблюдатели. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Соцсеть для наблюдателей" заработает к единому дню голосования в сентябре
Но есть важный момент. Ты, читатель (лично ты, да), должен хотя бы изредка заставлять себя задумываться о темах, которые пролистываешь, отрываться от демотиваторов, анекдотов и ленты бесконечных котиков, читать нудные новости и материалы о политике, промышленности и производстве (и "судопроизводстве" — хех, куда без него), разоблачать ложь и поддерживать правду, а главное — доносить свои выводы до своего же окружения.

И когда это произойдет с критической массой пользователей, хотя бы в процентов так в десять, мир начнет меняться куда быстрее.

Комментировать
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена