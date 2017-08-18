Интернет сажает чиновников в тюрьму , но "не голосует".

Сергей Колясников, для РИА Новости



Свидетельств тому, что "интернет работает" (а вернее, тысячи людей выполняют согласованные действия по распространению определенной информации, формируя соответствующие настроения в обществе), масса. И речь тут не только о миллионных сайтах-агрегаторах (не важно, новостных или юмористических), даже частным порядком многие вещи удается решить.

Чем сильнее информационный резонанс, тем мощнее последствия и… тем выше сопротивление власть имущих. Но даже несмотря на это сопротивление, раз за разом успех повторяется. Лишаются прав и теплых государственных рабочих мест детки-мажоры на машинах, стоимость которых превышает бюджет небольшой страны. Лишаются должностей чиновники, чьей власти раньше хватало на затыкание любого неугодного в подчиненном регионе. Против коррупционеров и взяточников калибром поменьше возбуждаются, а главное — доводятся до конца, уголовные дела. Этот список можно продолжать бесконечно.

Импульсом, мощью Сети, по понятным причинам, пользуются не только искатели правды и справедливости. Оппозиция — в первую очередь прозападная — тоже весьма не прочь запустить механизм в своих интересах, случаи эти у всех на слуху.

И тем не менее бытует твердое убеждение, что "интернет не голосует".

Вывести сотни и тысячи людей на улицы в десятках городов России "интернет" может (и доказал это не так давно и по разным поводам). Собрать для нуждающихся миллионы рублей — тоже. А вот поставить отметку в бюллетене — нет. Не находите это странным?

Можно бесконечно убеждать себя в том, что протестуют те, кто не дорос до совершеннолетия, а значит, и голосования (как, впрочем, многие и делают). Но если задуматься, "Болотная" была в 2012 году, с тех пор прошло пять лет. Как летит время, верно?

Так что дело, получается, не в возрасте?

… Лично я твердо убежден, что время "голосования" для Сети наступило. Более того, эта работа уже ведется — не массово, но идет. И при должной работе будут и голоса.

"Должная работа" — это не завести страничку для чиновника в Сети, как принято думать. Прежде всего нужно выстроить диалог с информационным обществом — реальный диалог, с реакцией на проблемы и освещением деятельности, а также обоснованием принимаемых решений.

Отличный пример здесь, безусловно, представитель МИД России Мария Захарова. Не отстает и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Сенатор Константин Косачев пишет весьма интересно, особенно ввиду политической деятельности за рубежом, стоит упомянуть и зампредседателя Госдумы Сергея Неверова, а также многих других. Все эти страницы, к слову, можете сразу добавлять (единственно, они на Фейсбуке, что не всегда неудобно). Привожу их не потому, что это страницы чиновников, а потому, что они "живые", эти страницы. Плюс там можно задать вопрос и… ба-бах! получить ответ.

Если же в контексте информационной работы оперировать примерами целых государственных структур, то к МИД России тут надо добавить Министерство обороны, чье представительство в информационном поле стало в разы эффективнее (реперной точкой тут можно считать события 08/08/08).

© РИА Новости Страница Марии Захаровой в соцсети Facebook © РИА Новости Страница Марии Захаровой в соцсети Facebook

Как минимум несколько регионов, где в текущем году будут проходить губернаторские выборы, весьма серьезные усилия прилагают именно к формированию информационной повестки.

Получается, что целые регионы, государственные структуры и отдельные высокопоставленные чиновники — уже давно в курсе, что "интернет" таки "голосует", думает, видит, ждет объяснений и задает неудобные вопросы. Тогда для кого эта байка?

Сеть, мощнейшее средство коммуникации и координации, дополненная "порывом" и действием в реале, становится серьезным инструментом именно в реальной же жизни, во многих ее сферах.

Проще говоря, читатель, ты "голосуешь". И реально влияешь на повестку (например, рассматривая определенные информационные поводы на глазах своего же окружения в соцсетях, в своей сетке френдов). Но только "поводы" эти должны быть серьезными. И в этом случае мы действительно можем бороться с беспределом, голосовать, помогать нуждающимся и вести еще тысячи разных нужных и правильных дел.

Но есть важный момент. Ты, читатель (лично ты, да), должен хотя бы изредка заставлять себя задумываться о темах, которые пролистываешь, отрываться от демотиваторов, анекдотов и ленты бесконечных котиков, читать нудные новости и материалы о политике, промышленности и производстве (и "судопроизводстве" — хех, куда без него), разоблачать ложь и поддерживать правду, а главное — доносить свои выводы до своего же окружения.

И когда это произойдет с критической массой пользователей, хотя бы в процентов так в десять, мир начнет меняться куда быстрее.