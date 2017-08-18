"Нелегальный" доход: борьба с мигрантами в Европе стала выгодным бизнесом

Илья Плеханов, для РИА Новости

Европейское ультраправое "Движение за идентичность" в июле собрало через краудфандинг более 100 тысяч долларов и зафрахтовало на них судно С-Star для патрулирования Средиземного моря. Главная цель акции — воспрепятствовать потоку нелегальных мигрантов из Африки в Европу. Поход называется "Защитим Европу" и носит сугубо символический и провокационный характер. Его широкое освещение в прессе и соцсетях вызывает яростное возмущение европейских правозащитников.

На этой неделе краудфандинговая американская платформа Patreon, поддавшись давлению общественности, все же закрыла аккаунт "Движения за идентичность", выплатив остаток денег на счете. Всего на Patreon правым активистам удалось собрать 17 тысяч долларов. В июне аккаунт "Движения" закрыли и в PayPal, но у него остался аккаунт на платформе WeSearchr, через которую на морской поход против нелегалов собрано уже более 200 тысяч долларов благодаря пожертвованиям тысяч человек. Частная гражданская, в чем-то карикатурная и откровенно популистская инициатива по борьбе с мигрантами смогла привлечь ощутимые финансы, но это всего лишь капля в море того, что официально хоть и не столь заметно происходит на этом стремительно растущем рынке в Европе. О том, что представляет собой этот рынок и кто на нем зарабатывает больше всех — в материале РИА Новости.

Частная прибыль от общей беды

Бюджет Frontex, агентства Европейского союза по безопасности внешних границ, вырос с шести миллионов евро в 2005 году до 254 миллионов в 2017 году, и Европа все равно недовольна деятельностью агентства. Разговоры о его реформировании или создании новой европейской структуры идут не первый год. Но и эти формальные затраты не впечатляют.

Британский аналитический центр Институт зарубежного развития (ODI) подсчитал, что с 2014 по 2016 годы Европа потратила на предотвращение нелегальной миграции около 17 миллиардов евро. Сегодня на этом рынке миллиарды зарабатывают такие коммерческие гиганты, работающие в том числе и в сфере безопасности, как Ericsson, Airbus, Siemens, Leonardo S.p.A. (бывшая Finmeccanica), G4S, Indra и Thales. Более того, эти компании не просто получают контракты от ЕС, но и являются активными участниками формирования самой повестки безопасности, выступая в качестве экспертов и консультантов по проведению политики борьбы с нелегальными мигрантами. Finmecannica, Thales и Airbus были основными лоббистами укрепления и милитаризации границ и создания частной организации по европейской безопасности. Официальный ЕС прислушивается к их советам, хотя эти компании параллельно поставляют оружие на Ближний Восток и в Африку. Таким образом, они успевают заработать одновременно и на войне, и на охране Европы от ее последствий.

Основные направления бизнеса для частных компаний в сфере борьбы с нелегальными мигрантами: физическая охрана, оснащение границ, оперирование центрами или лагерями для мигрантов, установка и обслуживание систем слежения и наблюдения, сбор информации, ведение баз данных, работа с документами, физическая депортация и тому подобное. В докладах о безопасности границ выделяют около 40 существующих рыночных ниш, где компаниям можно заработать.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis Лагерь для мигрантов на отсрове Лесбос, Греция © AP Photo / Thanassis Stavrakis Лагерь для мигрантов на отсрове Лесбос, Греция

Эксперт по вопросам миграции Центра европейской политики Ив Паскуа считает, что приватизация борьбы с нелегалами и аутсорсинг государством этой функции частным компаниям обусловлены бюджетными ограничениями ЕС. Во Франции, по его словам, частным фирмам, например, отданы на аутсорсинг вопросы с оформлением виз — речь пока идет о сборе заявок и анкет. Паскуа говорит, что частные компании делают это быстрее государственных структур.

Вопреки общественной критике

В 2010 году ангольский мигрант Джимми Мубенга умер от удушья после того, как охранники компании G4S применили силу во время депортации бортом British Airways. G4S лишилась тогда контракта на депортацию с Агентством пограничного контроля Великобритании, но никто не понес наказания. В прошлом году компания Air Europa также лишилась контракта на перевозку мигрантов при депортации в Испании.

На ее место и контракт в 11 миллионов евро на полтора года боролись авиакомпании Evelop Airlines, Orbest и Air Nostrum. Правозащитники назвали депортацию мигрантов с помощью частных авиакомпаний "рейсами позора", но это никого не волновало в бизнесе. Зимой этого года в Великобритании LGBT-общественность осудила неафишируемую депортацию мигрантов с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Африку "рабовладельческими чартерами" частной авиакомпанией. Возмущение части общественности в Европе вызывает также и интерес ряда европейских стран к опыту Израиля по контролю границы с Египтом и созданию инфраструктуры слежения и безопасности на границе сектора Газа и на Западном берегу.

© AP Photo / Visar Kryeziu Защитные ограждения на границе между Македонией и Грецией © AP Photo / Visar Kryeziu Защитные ограждения на границе между Македонией и Грецией

Зарубежные схемы

Впрочем, такие инциденты и давление правозащитников вряд ли остановят бурный рост рынка. Контракты на возведение стен в испанских анклавах Сеута и Мелилья в Марокко, например, принесли исполнителю 75 миллионов евро, контракт на систему слежения за безопасностью побережья Испании — 230 миллионов, система слежения за безопасностью границ всего ЕС с помощью дронов, спутников и датчиков работает с 2013 года и на ее развитие к 2020 году потратят еще 244 миллиона евро. Возведение защитных барьеров на границах в Европе приносит подрядчикам сотни миллионов евро. Зарабатывают даже на патентах. Испанская компания European Security Fencing, например, еще в 2003 году запатентовала свой тип колючей проволоки, чтобы натянуть ее в Марокко в испанских анклавах, а теперь по этому патенту ставят заграждения на границе Австрии и Венгрии.

Другой привлекательный вид бизнеса сегодня — это так называемый перенос контроля границы в третьи страны, когда деньги ЕС вкладываются непосредственно в структуры контроля границы стран — источников беженцев, и проекты осуществляются с помощью европейцев. Логика понятна.

Например, Испания вложила 168 миллионов евро в Сенегал и Мавританию, чтобы предотвратить потоки мигрантов на Канары. ЕС тоже будет платить в ближайшее время сотни миллионов африканским странам, включая сумму в 130 миллионов евро Ливии. А после трех миллиардов, которые платятся Турции за контроль над мигрантами, все остальные страны тоже захотели свой кусок пирога в этом бизнесе.

Перенос исполнения контрактов и распределение по ним денег становятся еще менее прозрачным. На деньги ЕС страны — получатели европейских инвестиций в Африке должны закупить оборудование и технику для контроля границы и мигрантов. Например, 25 миллионов евро от ЕС должны быть выделены Мали на создание системы биометрического контроля. Возникает резонный вопрос: у каких компаний африканцы будут покупать все необходимое, чтобы в ЕС были довольны?

Перспективы и прогнозы для рынка контроля нелегальной миграции самые радужные: к 2022 году глобальный коммерческий рынок охраны границ составит около 50 миллиардов евро, а рынок одной только Европы к этому сроку — 29 миллиардов евро. Похоже, что этот бизнес будет процветать, а делегирование силовых государственных функций частным компаниям — набирать обороты. Социальные проблемы с мигрантами и связанная с этим нагрузка на бюджет в Европе — сегодня лишь источник прибыли корпораций.