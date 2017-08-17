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Американское безумие: в расовых погромах уже найден "след Кремля"

16:1117.08.2017
(обновлено: 16:13 17.08.2017)
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© REUTERS / Joshua RobertsАкции протеста в Шарлоттсвилле, штат Виргиния. 12 августа 2017Акции протеста в Шарлоттсвилле, штат Виргиния. 12 августа 2017
© REUTERS / Joshua Roberts

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Америка впадает в безумие. Полвека прошло после отмены последних законов, позволявших сегрегацию негритянского населения, но "расовая партия", оказывается, все еще не доиграна. Неутихающая волна ненависти после кровавых событий в Шарлоттсвилле возвещает о новой эре в расовом противоборстве в США.

Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
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Что любопытно: с обеих сторон, в общем, действуют "партии обманутых надежд".

Барак Обама вдохнул надежду в миллионы афроамериканцев на то, что Америка будет наконец-то их страной. Однако недовольные и неимущие представители меньшинств не стали "равнее" за годы его правления. Свое разочарование они продемонстрировали в Фергюсоне в 2014 году и в других городах США, где полиция действовала весьма жестко по отношению к негритянским правонарушителям.
А вот Дональд Трамп стал президентом благодаря тому, что белые в глубинке поверили его словам, что они вновь почувствуют себя хозяевами страны. Таким образом, каждый из двух последних президентов США внес свою лепту в усиление радикальных тенденций на расовой почве. Можно с уверенностью сказать, что оба они того не хотели, но "получилось как всегда".

Символично, конечно, что все началось со сноса памятника (что уже всеми отмечено). Эта тематика хорошо знакома обитателям европейского континента, но тут американцы решили поупражняться в пересмотре истории. Всех отличившихся в гражданской войне со стороны южан — к сносу!

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Шарлоттсвилле власти решили убрать памятник генералу Ли, а в Балтиморе этой ночью было ликвидировано четыре памятника генералам Конфедерации и другим историческим фигурам, ассоциирующимся с югом. Это откровенное варварство с несомненными признаками провокации может служить подтверждением правдивости слов президента Трампа о том, что в Шарлоттсвилле зло и насилие исходили от разных групп, а не от одной.

© REUTERS / Joshua RobertsУльтраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Ультраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

Более того, внимательное ознакомление с тем, что на самом деле там происходило, указывает на то, что большая часть насильственных действий приходится на долю демонстрантов, называвших себя антифашистами. Напомним, что около пятиста "белых националистов" и "альтернативных правых" с группой расистов и неонацистов прибыли в минувшую субботу в Шарлоттсвилль в штате Виргиния с целью выразить протест против сноса памятника. Их встречала превосходившая их численно толпа негров, анархистов, коммунистов и носителей зонтичного названия "антифа". Они плевали в незваных гостей, поливали их слезоточивым газом и избивали бейсбольными битами.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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Прибывшие на акцию протеста "белые активисты" вели себя более или менее сдержанно вплоть до того момента, как один из их стана врезался на автомобиле в толпу противников. Тем не менее важно подчеркнуть, что основными виновниками насилия были "антифа" с черными радикалами.

Однако верно и то, что среди белых можно было увидеть людей со свастикой и символикой Ку-клукс-клана и даже лично предводителя последнего — Дэвида Дюка. Тот узнаваем, поскольку страдает от перманентного раздражения кожи на лице после пластических операций (лидер американских нацистов хочет смотреться живее всех живых и моложе всех молодых). Организаторы мероприятия, Ричард Спенсер со товарищи, любят подчеркивать свою приверженность закону и принципу свободы слова. Но это не мешает им маршировать вместе с неонацистами со свастиками и бесноватым Дюком от Ку-клукс-клана.

© REUTERS / Justin IdeДэвид Дюк принимает участие в протестах в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 12 августа 2017
© REUTERS / Justin Ide
Дэвид Дюк принимает участие в протестах в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 12 августа 2017

В общем, самую взвешенную оценку событиям дал Дональд Трамп. Он особо осудил нацистов и расистов, распространяющих яд ненависти, но справедливо заметил, что насилие-то было с обеих сторон. Иными словами, можно понять жителей любого города, которые не хотят видеть у себя бритоголовых со свастиками и бесноватых клановцев в белых простынях. Но на этот раз среди протестующих оказалось не меньше опасных фанатиков и экстремистов, нежели среди быкоподобных правых. Если внимательно вслушаемся в стиль речи и изучим словарный запас радикалов с обеих сторон, то поразимся близостью лексики и манеры изъясняться. Словарь американской "Эллочки-людоедочки" с акций протеста — это несколько лозунгов, подкрепленных небогатым матерным арсеналом. Агрессия и ненависть, подчеркнутая приверженность плебейским уличным манерам.

Полиция на месте наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© REUTERS / Jim Bourg
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Безумие Америки проявилось в реакции на слова Трампа. Казалось бы, он просто отметил факт совершения актов насилия обеими группами, не так ли? Нет, не так, выходит.

Вот уже несколько дней вся либеральная пресса линчует Трампа за недостаточно жесткое осуждение нацистов и расистов. Его слова искажаются и извращаются, а потом подаются как "скрытый гимн белому расизму". К хору осуждающих присоединяются и некоторые республиканцы. Странная по степени остервенения кампания, напоминающая медийные акции ненависти в тоталитарных странах.

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп говорит о националистическом митинге в Шарлоттсвилле в Дипломатической комнате Белого дома. 14 августа 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп говорит о националистическом митинге в Шарлоттсвилле в Дипломатической комнате Белого дома. 14 августа 2017

На либеральное безумие правые и консервативные радиоведущие и телезвезды отвечают, впрочем, своей порцией дури и безрассудства.

Так, звезда экрана и радиокомментатор Алекс Джонс хрипло выкрикивал какие-то заклинания против Сороса и "глубинного правительства".

Вышло, что "обкуренные" афроамериканцы с "наколотыми" анархистами — это очень хорошо скрытое "правительство" или даже сам Сорос.

Обычно блистательный и остроумный Майкл Савадж прямо сообщил в своей радиопередаче, что все американские СМИ — это "большевики". Он особо остановился на телеканале "Фокс" и подчеркнул, что и они большевики.

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© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ну и так далее. Мы не станем цитировать агрессивных до посинения и безграмотных до покраснения трибунов в американских соцсетях. Но и вышесказанного будет достаточно тем, кто сетует на низкий уровень и на агрессивность в российских политических шоу. Американские СМИ заметно опережают российских коллег по всем возможным негативным показателям.

Победа на выборах Дональда Трампа обнадежила многих американцев, что их страна "снова станет великой". Однако полгода спустя после вступления Трампа в должность в Америке набирает популярность та старая песня Леонарда Коэна, в которой он предсказывал будущее как убийство, "I've seen the future, baby: it is murder".

…На этом месте можно было бы приписать ироническое "ждем от демократической американской прессы разоблачения Путина, стоящего за событиями в Шарлоттсвилле".

Но фокус в том, что с этой иронией мы опоздали. Не кто-нибудь, а Newsweek уже вышел с заголовком "Лидеры альтернативных правых в Шарлоттсвилле имеют страсть к Владимиру Путину".

Ну то есть и тут русские виноваты.

Беспорядки в Шарлоттсвилле
© AP Photo / Steve Helber Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.Столкновения с ультраправыми в Виргинии, США
© AP Photo / Steve Helber
Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.
© REUTERS / Joshua RobertsСтолкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.Мужчина, пострадавший во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Столкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.
© REUTERS / Joshua RobertsВсего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".Ультраправые возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Всего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".
© REUTERS / Joshua RobertsВ субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
В субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.
© AFP 2017 / Paul J RichardsНа фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле
© AFP 2017 / Paul J Richards
На фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.
© REUTERS / Joshua RobertsВ результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.Женщина, пострадавшая во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.
© REUTERS / Joshua RobertsПолиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.
© REUTERS / Joshua RobertsВечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Вечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.
© AP Photo / Steve HelbeВсего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.Спасатели оказывают женщине первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© AP Photo / Steve Helbe
Всего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.
© REUTERS / Jim BourgНа фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.Полиция на месте наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© REUTERS / Jim Bourg
На фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.
© AP Photo / Steve HelberПо официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© AP Photo / Steve Helber
По официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.
© REUTERS / Justin IdeПрезидент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".Цветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© REUTERS / Justin Ide
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".
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