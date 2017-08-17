НАТО только что спасло Македонию от России. На очереди Сербия

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Как сообщило американское агентство Bloomberg, министр обороны в новом македонском правительстве Радмила Шекеринская заявила, что новые македонские власти предпринимают усилия для присоединения Македонии к НАТО, чтобы защитить страну от "вмешательства" России в ее внутренние дела.

"Нам известны некоторые утечки, которые имели место еще до назначения нового правительства, о попытках России оказать влияние на ключевые сферы в области политики и безопасности. Мы очень этим обеспокоены. Мы думаем, что членство Македонии в НАТО положит конец этим попыткам", — цитирует Bloomberg слова министра обороны.

Российский МИД, конечно, опроверг обвинения в адрес России, отметив, что они "опираются лишь на голословные обвинения русофобов, а также устраиваемые ими информационные вбросы". Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что в Москве рассчитывают "на разъяснения македонской стороны относительно подлинности приписываемых Шекеринской утверждений".

Впрочем, интервью Шекеринской размещено на официальном сайте министерства обороны Македонии. Из этого следует, что македонские власти подписываются под текстом.

Что стоит отметить. Заявление Шекеринской о "русском вмешательстве" в Македонии как две капли воды похоже на заявления официальной Подгорицы в преддверии вступления Черногории в НАТО. Там для вящей убедительности в канун парламентских выборов осенью прошлого года даже инсценировали попытку госпереворота и покушение на черногорского лидера Мило Джукановича, а вину за это возложили на Россию. Мол, Москва таким способом попыталась воспрепятствовать вступлению Черногории в НАТО. При этом черногорский спецпрокурор по делу о госперевороте Миловое Кантич поблагодарил "британские и американские разведки за помощь в расследовании".

Из бывших югославских республик в НАТО уже вошли Словения, Хорватия, Черногория. Но есть еще несколько стран на западе Балканского полуострова, которые остались "не окученными". Это Македония, Босния и Герцеговина (БиГ) и непризнанная Сербией и Россией, но признанная Западом "Республика Косово".

Дни свободы этих стран тоже сочтены. Чтобы ни у кого в регионе не было разночтения, чёткое "понимание текущего момента" дал вице-президент США Майк Пенс. 2 августа на встрече с премьерами стран западных Балкан в Черногории он сказал , что "будущее западных Балкан — на Западе". А почему? А потому что, заявил Пенс, "Россия продолжает попытки перерисовать международные границы силовым путем и пытается дестабилизировать регион западных Балкан". Одним словом, цели указаны, враг определён, тезисы прописаны, отмашка дана. Вот министр обороны Македонии и говорит, как по писанному.

Впрочем, втягивание Македонии, БиГ и Косова в НАТО — это как говорится, лишь дело техники. В финале этой многолетней балканской трагедии со множеством сцен и актов совершится главный акт — вступление в НАТО Сербии. А с ним — бесповоротный подрыв хоть какой-то гипотетической возможности российского влияния на Балканах, чего так боятся в Вашингтоне и Брюсселе.

Это возможно только при одном условии — если будет разорвана религиозная общность Сербии и России, которую большинство политологов и аналитиков либо не берут в расчет, либо сознательно замалчивают. Между тем, это главная скрепа между двумя православными народами, которая определяет тот факт, что до сих пор — как показывают регулярные опросы общественного мнения — подавляющее большинство сербов выступает против вступления их страны в НАТО (81,3 % населения) и за союз с Россией (64,9 %). И как раз над изменением этих цифр в обратную сторону усиленно, но пока неэффективно, работают купленные на корню западным капиталом ведущие сербские СМИ. Я уже не говорю о прессе Черногории, БиГ (ее хорватско-мусульманской части), Македонии и Косово.

Не удивлюсь, если однажды мы услышим, что "русские предприняли в Македонии (или в Боснии и Герцеговине) попытку госпереворота" либо "совершили покушение" на какого-то политика, "чтобы не допустить вхождение страны в НАТО".

Кстати. Политическим деятелям в Македонии и в других "не окученных" государствах региона следует опасаться, чтобы их американские покровители не отвели им роль сакральных жертв ради того, чтобы потом всё свалить на Россию и втянуть таки эти страны в Североатлантический альянс. По черногорскому сценарию. Как говорится, "nothing personal, just business".