НАТО только что спасло Македонию от России. На очереди Сербия

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости
Как сообщило американское агентство Bloomberg, министр обороны в новом македонском правительстве Радмила Шекеринская заявила, что новые македонские власти предпринимают усилия для присоединения Македонии к НАТО, чтобы защитить страну от "вмешательства" России в ее внутренние дела.
"Нам известны некоторые утечки, которые имели место еще до назначения нового правительства, о попытках России оказать влияние на ключевые сферы в области политики и безопасности. Мы очень этим обеспокоены. Мы думаем, что членство Македонии в НАТО положит конец этим попыткам", — цитирует Bloomberg слова министра обороны.
Российский МИД, конечно, опроверг обвинения в адрес России, отметив, что они "опираются лишь на голословные обвинения русофобов, а также устраиваемые ими информационные вбросы". Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что в Москве рассчитывают "на разъяснения македонской стороны относительно подлинности приписываемых Шекеринской утверждений".
Что стоит отметить. Заявление Шекеринской о "русском вмешательстве" в Македонии как две капли воды похоже на заявления официальной Подгорицы в преддверии вступления Черногории в НАТО. Там для вящей убедительности в канун парламентских выборов осенью прошлого года даже инсценировали попытку госпереворота и покушение на черногорского лидера Мило Джукановича, а вину за это возложили на Россию. Мол, Москва таким способом попыталась воспрепятствовать вступлению Черногории в НАТО. При этом черногорский спецпрокурор по делу о госперевороте Миловое Кантич поблагодарил "британские и американские разведки за помощь в расследовании".
Из бывших югославских республик в НАТО уже вошли Словения, Хорватия, Черногория. Но есть еще несколько стран на западе Балканского полуострова, которые остались "не окученными". Это Македония, Босния и Герцеговина (БиГ) и непризнанная Сербией и Россией, но признанная Западом "Республика Косово".сказал, что "будущее западных Балкан — на Западе". А почему? А потому что, заявил Пенс, "Россия продолжает попытки перерисовать международные границы силовым путем и пытается дестабилизировать регион западных Балкан". Одним словом, цели указаны, враг определён, тезисы прописаны, отмашка дана. Вот министр обороны Македонии и говорит, как по писанному.
Впрочем, втягивание Македонии, БиГ и Косова в НАТО — это как говорится, лишь дело техники. В финале этой многолетней балканской трагедии со множеством сцен и актов совершится главный акт — вступление в НАТО Сербии. А с ним — бесповоротный подрыв хоть какой-то гипотетической возможности российского влияния на Балканах, чего так боятся в Вашингтоне и Брюсселе.
Не удивлюсь, если однажды мы услышим, что "русские предприняли в Македонии (или в Боснии и Герцеговине) попытку госпереворота" либо "совершили покушение" на какого-то политика, "чтобы не допустить вхождение страны в НАТО".