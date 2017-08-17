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НАТО только что спасло Македонию от России. На очереди Сербия

12:4117.08.2017
(обновлено: 12:50 17.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСредневековая крепость в Скопье, Македония. Архивное фотоСредневековая крепость в Скопье, Македония. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Как сообщило американское агентство Bloomberg, министр обороны в новом македонском правительстве Радмила Шекеринская заявила, что новые македонские власти предпринимают усилия для присоединения Македонии к НАТО, чтобы защитить страну от "вмешательства" России в ее внутренние дела.

"Нам известны некоторые утечки, которые имели место еще до назначения нового правительства, о попытках России оказать влияние на ключевые сферы в области политики и безопасности. Мы очень этим обеспокоены. Мы думаем, что членство Македонии в НАТО положит конец этим попыткам", — цитирует Bloomberg слова министра обороны.

Российский МИД, конечно, опроверг обвинения в адрес России, отметив, что они "опираются лишь на голословные обвинения русофобов, а также устраиваемые ими информационные вбросы". Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что в Москве рассчитывают "на разъяснения македонской стороны относительно подлинности приписываемых Шекеринской утверждений".

Здание МИД. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИД назвал утверждения о вмешательстве Москвы в дела Македонии надуманными
Впрочем, интервью Шекеринской размещено на официальном сайте министерства обороны Македонии. Из этого следует, что македонские власти подписываются под текстом.

Что стоит отметить. Заявление Шекеринской о "русском вмешательстве" в Македонии как две капли воды похоже на заявления официальной Подгорицы в преддверии вступления Черногории в НАТО. Там для вящей убедительности в канун парламентских выборов осенью прошлого года даже инсценировали попытку госпереворота и покушение на черногорского лидера Мило Джукановича, а вину за это возложили на Россию. Мол, Москва таким способом попыталась воспрепятствовать вступлению Черногории в НАТО. При этом черногорский спецпрокурор по делу о госперевороте Миловое Кантич поблагодарил "британские и американские разведки за помощь в расследовании".

© AFP 2017 / Robert AtanasovskiРадмила Шекеринская
© AFP 2017 / Robert Atanasovski
Радмила Шекеринская

Из бывших югославских республик в НАТО уже вошли Словения, Хорватия, Черногория. Но есть еще несколько стран на западе Балканского полуострова, которые остались "не окученными". Это Македония, Босния и Герцеговина (БиГ) и непризнанная Сербией и Россией, но признанная Западом "Республика Косово".

Вице-президент США Майк Пенс на открытии саммита Адриатической Хартии в Черногории. 2 августа 2017
© AP Photo / Risto Bozovic
СМИ: вице-президент США пообещал помочь вступлению Косово в НАТО
Дни свободы этих стран тоже сочтены. Чтобы ни у кого в регионе не было разночтения, чёткое "понимание текущего момента" дал вице-президент США Майк Пенс. 2 августа на встрече с премьерами стран западных Балкан в Черногории он сказал, что "будущее западных Балкан — на Западе". А почему? А потому что, заявил Пенс, "Россия продолжает попытки перерисовать международные границы силовым путем и пытается дестабилизировать регион западных Балкан". Одним словом, цели указаны, враг определён, тезисы прописаны, отмашка дана. Вот министр обороны Македонии и говорит, как по писанному.

Впрочем, втягивание Македонии, БиГ и Косова в НАТО — это как говорится, лишь дело техники. В финале этой многолетней балканской трагедии со множеством сцен и актов совершится главный акт — вступление в НАТО Сербии. А с ним — бесповоротный подрыв хоть какой-то гипотетической возможности российского влияния на Балканах, чего так боятся в Вашингтоне и Брюсселе.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Черногория связала свою судьбу с ценностями НАТО, заявил премьер
Это возможно только при одном условии — если будет разорвана религиозная общность Сербии и России, которую большинство политологов и аналитиков либо не берут в расчет, либо сознательно замалчивают. Между тем, это главная скрепа между двумя православными народами, которая определяет тот факт, что до сих пор — как показывают регулярные опросы общественного мнения — подавляющее большинство сербов выступает против вступления их страны в НАТО (81,3 % населения) и за союз с Россией (64,9 %). И как раз над изменением этих цифр в обратную сторону усиленно, но пока неэффективно, работают купленные на корню западным капиталом ведущие сербские СМИ. Я уже не говорю о прессе Черногории, БиГ (ее хорватско-мусульманской части), Македонии и Косово.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВид города Белград
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вид города Белград

Не удивлюсь, если однажды мы услышим, что "русские предприняли в Македонии (или в Боснии и Герцеговине) попытку госпереворота" либо "совершили покушение" на какого-то политика, "чтобы не допустить вхождение страны в НАТО".

Вице-президент США Майк Пенс выступил с речью на открытии саммита Адриатической Хартии в Черногории. 2 августа 2017
© AP Photo / Risto Bozovic
Пенс обвинил Россию в дестабилизации Балкан и попытке путча в Черногории
Кстати. Политическим деятелям в Македонии и в других "не окученных" государствах региона следует опасаться, чтобы их американские покровители не отвели им роль сакральных жертв ради того, чтобы потом всё свалить на Россию и втянуть таки эти страны в Североатлантический альянс. По черногорскому сценарию. Как говорится, "nothing personal, just business".

 

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