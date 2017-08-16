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Век биороботов: чего можно ждать от комара-"разведчика"

11:3916.08.2017
(обновлено: 12:35 16.08.2017)
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© Фото : Hirotaka Sato/NTU SingaporeЖук-киборг с установленным рюкзаком с электронным оборудованиемЖук-киборг с установленным рюкзаком с электронным оборудованием
© Фото : Hirotaka Sato/NTU Singapore

Валерий Спиридонов, для РИА Новости

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку тела, рассказывает о том, какую роль могут сыграть "живые" роботы в жизни человечества в ближайшие годы и какими плюсами и минусами они обладают.

Разработки в сфере робототехники активно ведутся с пятидесятых годов прошлого столетия. В конце шестидесятых в Японии был создан первый промышленный робот, после чего их производство неустанно развивается и совершенствуется.

Робот
© Fotolia / Sarah Holmlund
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Само понятие robot означает неразумный технический механизм, созданный человеком для исполнения той или иной работы. На сегодняшний день таких устройств все больше и больше. Роботы используются в медицине, строительстве, криминалистике, сельском хозяйстве и даже в быту, в том числе ради присмотра за домашними питомцами или досуга.

Это неодушевленные, неживые машины могут выполнять тяжелую, во всех смыслах этого слова, работу лучше человека. Однако следует помнить, что робототехника сегодня — одна из передовых отраслей высокотехнологичного производства, инвестиции в которую исчисляются миллиардами долларов.

Что, если в будущем человечеству понадобится иметь дело не просто с "мертвыми" машинами, но с живыми механизмами? Речь идет о том, что еще несколько десятков лет назад считалось выдумкой фантастов и футурологов: существовании биологических роботов.

Биороботы: выдумка или реальность?

© Fotolia / Alexandr MitiucРобот-комар
© Fotolia / Alexandr Mitiuc
Робот-комар

В университете штата Иллинойс в городе Урбана (США) уже пятый год разрабатывается инновационный проект: ученые создают миниатюрных роботов, в "тела" которых вживляются настоящие, живые клетки мышц. Основа микромашин — специальный гель, напечатанный на 3D-принтере. Однако введенные туда клетки являются полноценным биологическим материалом. Таким образом, создание и разработка биороботов сегодня уже реальность. Для чего же нужны подобные механизмы и как они создаются?

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Научные работники университета Иллинойса говорят, что их детище, несмотря на его революционность, устроено и работает крайне простым образом. Внутрь гидрогелевого "каркаса" вводится биологический материал — живые мышечные клетки. Они сжимаются и разжимаются, вследствие чего биоробот передвигается в пространстве. Чтобы заставить мышечные волокна работать, достаточно легкого электрического разряда. Чем сильнее импульс, тем интенсивнее сокращаются клетки и тем более "работящей" становится микромашина.

По словам научных сотрудников, эта технология обладает потенциалом, который позволит создавать биологические машины, не нуждающиеся в использовании традиционных силовых установок. В свою очередь это может повысить уровень технологии доставки лекарственных средств внутри больного, помочь в микрохирургии, операциях по вживлению имплантов и множества других вещей.

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Таким образом, можно сказать, что уже сегодня существуют микроскопические биороботы, потенциально пригодные к медицинскому использованию. С другой стороны, никаких биомеханоидов с ракетницами по бокам человечество пока не создало в силу отсутствия технической базы. Но все же, в определенном смысле биороботов как в мирных, так и военных целях люди применяли всегда. Речь идет о животных.

Природные "биороботы"

На протяжении своей истории человечество использовало в качестве оружия самые изощренные средства. Неудивительно, что орудиями становились и животные.

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Считается, что первым "биологическим оружием" человека могли быть скорпионы и пчелы, чьи ульи представители древних цивилизаций могли использовать в тактических целях для изгнания противника или блокировки доступа в определенные районы на поле битвы.

Биороботами, используемыми в военных целях, были и крысы. Крестоносцы катапультами забрасывали зараженных смертельными инфекциями грызунов в осажденные города.

В немирных целях использовались даже такие умные и добрые существа, как дельфины. В 1960-х годах СССР и США разработали технологии военной дрессировки дельфинов, вследствие которой последние научились разносить торпеды и бомбы-липучки. Дельфины обнаруживали диверсантов и затонувшие мины. Звучит как фантастика, но эти создания применялись даже для патрулирования морских военных объектов!
Нельзя не вспомнить и главных друзей человека — собак. Они по сей день массово используются как в мирных, так и в военных целях. Существовали специальные технологии дрессировки боевых собак, которые должны были относить бомбы под танки, после чего возвращаться к своим хозяевам, а в случае чего — рвать в клочья врага.

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛейтенант ВМС США с боевым дельфином во время тренировки. 1998 год
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Лейтенант ВМС США с боевым дельфином во время тренировки. 1998 год

Это далеко не полный список животных и средств их использования в военных целях. Конечно, ими дело не ограничивается. Коровы и свиньи, кони и волы, овцы и собаки — все они были приручены человеком для того, чтобы облегчить себе существование. Веками люди использовали своих меньших братьев как живых роботов, которые постоянно трудились, из года в год охраняя хозяйскую территорию от диких зверей и воров, давая пищу и одежду, трудясь в поле.

По сути, животные являлись биороботами для тяжелых, монотонных работ, с которыми они справлялись лучше, дешевле и быстрее, чем люди. Сегодня киборгизация коснулась и их.

План всеобщей киборгизации

В 2012 году миру был продемонстрирован радиоуправляемый таракан, а через несколько лет компания Backyard Brains при помощи краудфандинга создала набор для всех желающих, используя который можно создать такого биоробота у себя дома. В этом году инженеры уже написали инструкцию, как сделать управляемого таракана на основе популярного контроллера Arduino.

CC BY 3.0 / Backyard Brains / Радиоуправляемый таракан компании Backyard Brains
CC BY 3.0 / Backyard Brains /
Радиоуправляемый таракан компании Backyard Brains

Лаборатория прогрессивных полимеров Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова
© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследований
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Позднее инженеры из Наньянского технологического университета создали биоробота из жука-бронзовки. На этот раз кибер-импланты позволяют не только управлять движением насекомого, но и могут менять его скорость.

Регулирование скорости осуществляется благодаря прямому подключению электродов к нервно-мышечным волокнам насекомого. В отличие от предыдущих опытов построения биороботов на основе тараканов, где электрические импульсы задавали лишь направление движения, в данном случае они влияют на степень сокращения соответствующих мышц.

Инженеры считают, что с технической точки зрения проще сделать киборга на уже готовой, живой "базе" из жука, чем пытаться воссоздать все его способности при помощи сложного устройства, хотя и такие исследования, конечно, тоже ведутся.

"Энергопотребление" у такого киборга сводится к минимуму, так как у инженеров нет необходимости создавать и поддерживать работу сложной системы датчиков. Кроме того, у таких биороботов есть множество других плюсов. Из недостатков использования живых насекомых отмечают ограниченный температурный режим функционирования киборгов и короткое время жизни.

Исследователи считают, что их работа поможет создавать высокоэффективных киборгов на основе насекомых, пригодных для решения самых разных задач — от шпионажа до поиска жертв стихийных бедствий. Хотя границы применения подобных систем еще только предстоит изучить.

Создание роботов сегодня является передовым и перспективным видом высокоточного технологического производства. Роботы развиваются и совершенствуются, они "осваивают" новые человеческие виды деятельности, от медицинских операций до выпаса скота и дрессировки животных. В скором времени машины, в том числе и с биологическими имплантами, станут действительно массовым явлением и дадут цивилизации новые возможности.

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