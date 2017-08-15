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Бизнес-интересы как при Каддафи: что Москва может получить в Ливии

19:1115.08.2017
(обновлено: 19:12 15.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Москву посетил один из двух лидеров территории, которая когда-то была Ливией, — Халифа Хафтар. Он хотел, чтобы Москва помогла сделать из этой территории снова страну.

Помирить две части Ливии

Ливия до сих пор не может выйти из состояния гражданской войны. По сути, рукопожатных влиятельных политических сил в Ливии две. Это так называемое правительство национального согласия (ПНС) в главе с Фаизом Сараджем, заседающее в Триполи, а также Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром, которая контролирует Временное правительство, парламент (заседающий в Тобруке) и значительные территории на востоке страны.

Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж. Архивное фото
© Фото : Виталий Зайцев
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Долгое время эти политические силы конфликтовали друг с другом, а также с сонмом мелких племенных ополчений, группировок и исламистских банд на территории бывшей Джамахирии. Запад поддерживал Сараджа. Однако в последнее время ЛНА добилась настолько значимых успехов, захватила под контроль столько территорий, что игнорировать Халифу Хафтара стало уже бессмысленным. Да, во многом он достиг успеха за счет поддержки со стороны ОАЭ и египтян (которые рассматривали его как эффективный инструмент для ликвидации ливийских исламистов и "Братьев-мусульман"*, поддерживаемых Катаром). Каир и Абу-Даби, в частности, снабжали его оружием, нарушая тем самым резолюции Совета Безопасности ООН об оружейном эмбарго касательно Ливии. Однако ливийское население поддерживает Хафтара, видит в нем гарант стабильности и надежду на прекращение гражданской войны, которая уже много лет терзает страну.

Именно поэтому ключевые европейские игроки на ливийском поле — французы и итальянцы — стали искать пути примирения Хафтара и Сараджа. Так, в конце июля в Париже состоялись переговоры между двумя ливийскими лидерами, по итогам которых они договорились о прекращении огня и о решении противоречий через электоральные процедуры — "как только это станет возможным".

© AP Photo / Michel EulerПереговоры ливийских лидеров в Париже. 25 июля 2017
© AP Photo / Michel Euler
Переговоры ливийских лидеров в Париже. 25 июля 2017

Хафтар против итальянского флота

Однако у этого соглашения есть несколько но. Во-первых, к Хафтару у европейских посредников отношение разное. По данным Института Ближнего Востока РАН, Италия делает ставку на баланс сил между ливийскими игроками и согласна отдать Хафтару лишь пост министра обороны. Что же касается Парижа, то французский президент Эммануэль Макрон готов (видимо, с подачи министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, который был раньше министром обороны и прекрасно разбирается в ливийских делах) признать за Хафтаром статус "нового диктатора Ливии". Эксперты говорят о серьезных трениях между Парижем и Римом в ливийском вопросе.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат прибывает в свой офис перед встречей с лидерами ЕС. 2 февраля 2017 года
© REUTERS / Yves Herman
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Во-вторых, политические позиции Хафтара все-таки шатки. Французские партнеры ненадежны. Опять же по данным Института Ближнего Востока, Макрон демонстрирует готовность "отступиться" от поддержки Хафтара и поддержать Сараджа в том случае, если Алжир и Италия гарантируют ему соблюдение соответствующих французских интересов. Все-таки Халифа Хафтар рассматривается европейцами как слишком сильная фигура, которой сложно будет управлять. В отличие от Сараджа.

Со слабым лидером сложно договариваться, поскольку он мало что контролирует. Взять хотя бы недавнюю историю с кораблями. Сразу после парижских переговоров итальянцы решили отправить к берегам Ливии свои военные корабли, которые должны были помочь в деле пресечения потока беженцев из Африки на итальянские берега. Сарадж дал добро, однако Хафтар и подконтрольный ему парламент в Тобруке выступили резко против и заявили даже о готовности топить эти корабли. В Ливии начались акции против "интервентов", Сарадж "поплыл" и дистанцировался от итальянцев, а Хафтар набрал репутационные очки. Однако в будущем дележе ливийского нефтегазового пирога Сарадж все-таки будет более предпочтительным партнером, ведь к тому времени уже должна быть выстроена некая политическая конфигурация власти. 

© AP Photo / Anna SurinyachЛодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. 1 августа 2017
© AP Photo / Anna Surinyach
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. 1 августа 2017
Боевики на пикапе, недалеко от Триполи, Ливия
© AFP 2017 / Mahmud Turkia
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Наконец, в-третьих, Хафтару нужно интенсифицировать переговорный процесс. "Проблема в том, что политическое соглашение, подписанное в конце 2015 года (имеются в виду Схератские соглашения о создании правительства национального единства сроком на два года. — Прим. ред.), игнорировало Хафтара. В будущем правительстве ему не было места, и сейчас политическое соглашение нужно переписать. Теоретически это не проблема — все стороны готовы, но все они со своими условиями. Однако новое соглашение должно быть подписано уже к концу 2017 года, ведь именно тогда истекает срок действия Схератских соглашений, после чего мы вообще остаемся без каких-либо договорных основ о стабилизации ситуации в Ливии", — говорит РИА Новости эксперт РСМД Юрий Бармин.

Бизнес-интересы Москвы в Ливии

Именно поэтому Хафтар сейчас пытается усилить свои переговорные позиции за счет поддержки извне. В частности, едет в Москву.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017

В Кремле его встречали практически по высшему разряду. Так, Халифа Хафтар провел переговоры с Сергеем Лавровым. "Мы не говорили о конкретной роли России в урегулировании, но будем рады, если она поможет", — заявил Халифа Хафтар по итогам встречи с министром. Кроме того, его принимал министр обороны Сергей Шойгу, по итогам встречи с которым обошлись без комментариев.

Вид на город Триполи, Ливия. 25 февраля 2016
© AFP 2017 / Mahmud Turkia
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Московский вояж Хафтара снова породил разговоры о том, что Кремль хочет более активно вовлечься в ливийские дела. И мотивы для этого вовлечения есть. "Прежде всего нами двигают бизнес-интересы — при Каддафи в Ливии они были значительными. Москва планирует получить военные, нефтегазовые, инфраструктурные контракты в Ливии. Кроме того, нами движет мотив, который нельзя посчитать в цифрах, — мы хотим немного отыграться в наших отношениях с Западом", — говорит Юрий Бармин.

Однако насколько Москва сможет реализовать свои планы? Да, перед Западом отыграемся, да, военные контракты получим (по словам Юрия Бармина, до 95% систем вооружений в Ливии — советского образца, поэтому любое правительство будет обращаться к России для усиления своих вооруженных сил), однако по нефтегазу и инфраструктурным контрактам гарантий пока нет. И чтобы хоть какие-то появились, нужно не только подписывать какие-то соглашения, но и диверсифицировать свои контакты. Ставить не только на Хафтара, но и на Сараджа. Который, судя по некоторым данным, приедет в российскую столицу уже в сентябре. Договариваться.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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