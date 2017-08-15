Шоу должно продолжаться: удачный хайп Андрея Малахова

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" продолжается и без главного героя. Пока ведущий отдыхает и держит интригу, на Первом канале делают то, что с таким успехом выдавал каждый вечер сам Андрей, — зарабатывают рейтинги (только теперь уже на его собственных проблемах и страстях). В результате программа про возможный уход Малахова с Первого канала имела шикарные для летнего затишья цифры: рейтинг — 6,7%, доля — 22% (14 августа, Москва, 18+). Обычно у "Пусть говорят" рейтинг около 5%, а летом бывает чуть ли не вдвое меньше.

Удивительная, конечно, история. Один из самых популярных ведущих страны то ли уходит с родного канала, то ли остается, и эта информация на августовском телевизионном безрыбье становится большой важной новостью — причем как на самом Первом канале, так и во многих других СМИ.

И как бы ни кипели зрители и критики ("тоже мне новость!", "да кого это интересует?", "ушел — и слава богу!"), и рейтинги, и количество публикаций по этой теме доказывают, что Андрей Малахов — самый популярный у разных поколений зрителей телеведущий.

Его передачи либо не смотрят совсем, либо смотрят взахлеб. Для некоторых "Пусть говорят" — все равно что программа "Время" в советские годы. Не то чтобы сильно нужно смотреть, просто уже традиция, ритуал, без Малахова и вечер — не вечер.

Бесконечные семейные разборки, драки, измены, надуманные проблемы "звезд" и так далее — весь этот запредельный треш вполне уживаются у Малахова с добрыми юбилейными программами, передачами о тех, кому нужна помощь; о тех, кто сумел преодолеть какой-то недуг или сложные жизненные обстоятельства; о тех, кто может быть настоящим примером и чьи истории не оставляют никого равнодушными. И зрители плачут, смеются, негодуют вместе с ведущим, а потом обсуждают увиденное.

И вроде все уже давно против обсуждения на ТВ постыдных желтых тем, против отупления зрителей, против бесконечных пустых псевдозвезд, кочующих из программы в программу. Но "Пусть говорят" все еще держится на плаву — во многом благодаря как раз личности ведущего.

Умники и красавцы

Пожалуй, самое сложное и важное интервью в моей жизни. Спасибо @natalia_galkovich и @malakhov007 Завтра Первый "Пусть говорят" 19:50 Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Ноя 20 2016 в 6:49 PST



На место Андрея Малахова прочили Дмитрия Шепелева (но у него уже выходит свое новое шоу на Первом), а также красноярского телеведущего Александра Смола. Последнего страна узнала этим летом, когда ролик с поздравлениями в адрес местных депутатов, вдвое поднявших себе зарплату, стал хитом интернета — с классным ведущим были согласны, кажется, все зрители.

У еще одного кандидата на "свято место" — ведущего информационной службы Первого канала Дмитрия Борисова — успешная карьера уже состоялась.

Он ведет "Вечерние новости", недавно был одним из ведущих "прямой линии" президента России, Дмитрий был также назначен на должность генерального продюсера большой структуры: "Первый канал. Всемирная сеть".

То есть у него, как у молодого грамотного управленца (кстати, 15 августа ему исполнилось 32 года), есть все козыри для дальнейшего профессионального роста. Но есть и вновь открывшиеся обязательства: что-то сделать с программой "Пусть говорят", временно оставшейся без ведущего. Для начала Дмитрий эту программу просто провел (14 августа) — спокойно, легко и мило, с нескрываемым уважением к Малахову, с реверансами и оговорками вроде "Андрей якобы собрался уходить с Первого канала" и "пока я проведу эту программу, а там посмотрим…"



И хотя от таких предложений обычно не отказываются, на самом деле Дмитрию Борисову не особенно нужно наследие "Пусть говорят": его и так любят многие зрители, начальство и коллеги, свой телевизионный имидж он уже выстроил — нейтральная, но всегда доброжелательная манера ведения новостных программ. Плюс с недавнего времени большая административная нагрузка, какой, к примеру, у того же Андрея Малахова никогда не было. Властелин желтых тем так и не стал теленачальником, оставаясь тем не менее главным любимцем телезрителей.

Король корпоративов и народный защитник

Возможно, то, что Андрей Малахов так и не обзавелся статусной должностью на родном канале, также стало одной из причин его ухода. Действительно, его рейтинг и как ведущего, и как ньюсмейкера, и как человека, которому страна доверяет, очень высок. Малахов уже давно олицетворяет борьбу за справедливость, причем на самых разных уровнях социальных конфликтов — от сугубо личных, даже интимных, до проблем государственной важности.

Имея, безусловно, высокие доходы, Андрей легко решает любые проблемы — и влиятельных, и простых людей, — тратя свое личное время и деньги. И многие ему благодарны — как доброму волшебнику, такому Санта-Клаусу российского шоу-бизнеса.

Уникальный человек: вроде и богачей у нас в стране много, и знаменитостей, но вот самые разные истории со счастливыми концами были чаще связаны с участием именно Малахова, а не олигархов, депутатов или многочисленных "звезд".

Смешливость и легкая самоирония, даже самокритичность, умение вовремя промолчать, правильно вздохнуть, быстро поставить на место зарвавшегося хама, выразительно хмыкнуть, по-приятельски (или по-братски, по-отечески) осадить разбушевавшегося комментатора, заставить истеричную студию замолчать — во всем этом Малахову равных нет уже давно.

Безусловно, Андрей Малахов украсил бы любой канал, но пока СМИ говорят лишь о его возможном уходе на "Россию 1".



Говорят об этом, впрочем, многие. Но только не представители ВГТРК — от этой темы на "России 1" пока явно дистанцировались. Кстати, на сайте холдинга — Вести.Ru — за последние месяцы нет ни одного упоминания об Андрее Малахове. В общем, нет пока такой темы на втором канале.

Зато Первый канал так просто любимца публики не отпускает и словно оставляет телеведущему возможность вернуться. Программу о его возможном уходе сделали такой приторно-прекрасной, словно Андрей сейчас не на отдыхе, а уже на пенсии.

Это, кстати, феномен — ни об одном телеведущем, уходящем то ли в декретный отпуск, то ли к конкурентам, то ли в никуда, таких программ, как выпуск "Пусть говорят" от 14 августа, еще не делали. Коллеги хвалят и вспоминают, каким он парнем был, постоянно демонстрируются самые яркие фрагменты передачи: Малахов плачет, Малахов смеется, Малахов разнимает дерущихся и утешает рыдающих. Герои его программ приходят в студию и рассказывают, как изменилась их жизнь после участия в шоу: мать перестала пить, девушка сбросила 80 килограммов, бывшие соперницы помирились.



Единственную ложку дегтя — кстати, давно уже всеми ожидаемую — внес Дмитрий Дибров:"Нам больше не нужны любовницы Берлускони и дуры из Instagram. Давайте поговорим вечером на Первом о том, что наши студенты не знают, кто такой Тургенев. Я думаю, Андрей с радостью бы скинул с себя это инстаграмное ярмо и занялся бы (на этом или другом канале) глубокой созидательной журналистикой, которая покажет нам нашу страну не собранием морально-нравственных уродцев".

Нужно ли это самому Андрею Малахову, пока непонятно — на Тургеневе ведь много не заработаешь. Но то, что сугубо производственный конфликт на Первом канале спровоцировал подобные реплики в своем же эфире, от своего же "лица канала", — это сильно, конечно.

"Собрания морально-нравственных уродцев" действительно всем надоели, и если для того, чтобы прекратить весь этот телецирк в прайм-тайме федерального канала, потребовался уход его главного ведущего, то пусть уже уходит.

Тем интереснее будет его возвращение — возможно, в новом формате и в новом качестве.