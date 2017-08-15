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Шоу должно продолжаться: удачный хайп Андрея Малахова

17:0115.08.2017
(обновлено: 17:20 15.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидТелеведущий Андрей МалаховТелеведущий Андрей Малахов
© РИА Новости / Максим Богодвид

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" продолжается и без главного героя. Пока ведущий отдыхает и держит интригу, на Первом канале делают то, что с таким успехом выдавал каждый вечер сам Андрей, — зарабатывают рейтинги (только теперь уже на его собственных проблемах и страстях). В результате программа про возможный уход Малахова с Первого канала имела шикарные для летнего затишья цифры: рейтинг — 6,7%, доля — 22% (14 августа, Москва, 18+). Обычно у "Пусть говорят" рейтинг около 5%, а летом бывает чуть ли не вдвое меньше.

Удивительная, конечно, история. Один из самых популярных ведущих страны то ли уходит с родного канала, то ли остается, и эта информация на августовском телевизионном безрыбье становится большой важной новостью — причем как на самом Первом канале, так и во многих других СМИ. 

И как бы ни кипели зрители и критики ("тоже мне новость!", "да кого это интересует?", "ушел — и слава богу!"), и рейтинги, и количество публикаций по этой теме доказывают, что Андрей Малахов — самый популярный у разных поколений зрителей телеведущий.

Его передачи либо не смотрят совсем, либо смотрят взахлеб. Для некоторых "Пусть говорят" — все равно что программа "Время" в советские годы. Не то чтобы сильно нужно смотреть, просто уже традиция, ритуал, без Малахова и вечер — не вечер. 

Кадр из программы Пусть говорят с участием Дианы Шурыгиной
© Кадр из программы "Пусть говорят"
Первый канал наказали из-за времени выхода программ о Шурыгиной
Бесконечные семейные разборки, драки, измены, надуманные проблемы "звезд" и так далее — весь этот запредельный треш вполне уживаются у Малахова с добрыми юбилейными программами, передачами о тех, кому нужна помощь; о тех, кто сумел преодолеть какой-то недуг или сложные жизненные обстоятельства; о тех, кто может быть настоящим примером и чьи истории не оставляют никого равнодушными. И зрители плачут, смеются, негодуют вместе с ведущим, а потом обсуждают увиденное.

И вроде все уже давно против обсуждения на ТВ постыдных желтых тем, против отупления зрителей, против бесконечных пустых псевдозвезд, кочующих из программы в программу. Но "Пусть говорят" все еще держится на плаву — во многом благодаря как раз личности ведущего.

Умники и красавцы

 


На место Андрея Малахова прочили Дмитрия Шепелева (но у него уже выходит свое новое шоу на Первом), а также красноярского телеведущего Александра Смола. Последнего страна узнала этим летом, когда ролик с поздравлениями в адрес местных депутатов, вдвое поднявших себе зарплату, стал хитом интернета — с классным ведущим были согласны, кажется, все зрители.

У еще одного кандидата на "свято место" — ведущего информационной службы Первого канала Дмитрия Борисова — успешная карьера уже состоялась.
Российский журналист, телеведущий, известный деятель Рунета, продюсер документальных проектов Дмитрий Борисов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Ведущим нового выпуска программы "Пусть говорят" выступил Дмитрий Борисов

Он ведет "Вечерние новости", недавно был одним из ведущих "прямой линии" президента России, Дмитрий был также назначен на должность генерального продюсера большой структуры: "Первый канал. Всемирная сеть".

То есть у него, как у молодого грамотного управленца (кстати, 15 августа ему исполнилось 32 года), есть все козыри для дальнейшего профессионального роста. Но есть и вновь открывшиеся обязательства: что-то сделать с программой "Пусть говорят", временно оставшейся без ведущего. Для начала Дмитрий эту программу просто провел (14 августа) — спокойно, легко и мило, с нескрываемым уважением к Малахову, с реверансами и оговорками вроде "Андрей якобы собрался уходить с Первого канала" и "пока я проведу эту программу, а там посмотрим…"


И хотя от таких предложений обычно не отказываются, на самом деле Дмитрию Борисову не особенно нужно наследие "Пусть говорят": его и так любят многие зрители, начальство и коллеги, свой телевизионный имидж он уже выстроил — нейтральная, но всегда доброжелательная манера ведения новостных программ. Плюс с недавнего времени большая административная нагрузка, какой, к примеру, у того же Андрея Малахова никогда не было. Властелин желтых тем так и не стал теленачальником, оставаясь тем не менее главным любимцем телезрителей.

Король корпоративов и народный защитник

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТелеведущий Андрей Малахов во время Божественной литургии в праздник Успения Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Московского Кремля
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Телеведущий Андрей Малахов во время Божественной литургии в праздник Успения Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Московского Кремля

Возможно, то, что Андрей Малахов так и не обзавелся статусной должностью на родном канале, также стало одной из причин его ухода. Действительно, его рейтинг и как ведущего, и как ньюсмейкера, и как человека, которому страна доверяет, очень высок. Малахов уже давно олицетворяет борьбу за справедливость, причем на самых разных уровнях социальных конфликтов — от сугубо личных, даже интимных, до проблем государственной важности.

Имея, безусловно, высокие доходы, Андрей легко решает любые проблемы — и влиятельных, и простых людей, — тратя свое личное время и деньги. И многие ему благодарны — как доброму волшебнику, такому Санта-Клаусу российского шоу-бизнеса.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТелеведущий Андрей Малахов на открытии ГУМ-Катка на Красной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
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Телеведущий Андрей Малахов на открытии ГУМ-Катка на Красной площади

Андрей Малахов. Архивное фото
© Фото : Андрей Василенко и Максим Новиков
Андрей Малахов выложил фото анкеты, где в поле "профессия" написал "блогер"
Уникальный человек: вроде и богачей у нас в стране много, и знаменитостей, но вот самые разные истории со счастливыми концами были чаще связаны с участием именно Малахова, а не олигархов, депутатов или многочисленных "звезд".

Смешливость и легкая самоирония, даже самокритичность, умение вовремя промолчать, правильно вздохнуть, быстро поставить на место зарвавшегося хама, выразительно хмыкнуть, по-приятельски (или по-братски, по-отечески) осадить разбушевавшегося комментатора, заставить истеричную студию замолчать — во всем этом Малахову равных нет уже давно.

Безусловно, Андрей Малахов украсил бы любой канал, но пока СМИ говорят лишь о его возможном уходе на "Россию 1".


Говорят об этом, впрочем, многие. Но только не представители ВГТРК — от этой темы на "России 1" пока явно дистанцировались. Кстати, на сайте холдинга — Вести.Ru — за последние месяцы нет ни одного упоминания об Андрее Малахове. В общем, нет пока такой темы на втором канале.

Зато Первый канал так просто любимца публики не отпускает и словно оставляет телеведущему возможность вернуться. Программу о его возможном уходе сделали такой приторно-прекрасной, словно Андрей сейчас не на отдыхе, а уже на пенсии.

Это, кстати, феномен — ни об одном телеведущем, уходящем то ли в декретный отпуск, то ли к конкурентам, то ли в никуда, таких программ, как выпуск "Пусть говорят" от 14 августа, еще не делали. Коллеги хвалят и вспоминают, каким он парнем был, постоянно демонстрируются самые яркие фрагменты передачи: Малахов плачет, Малахов смеется, Малахов разнимает дерущихся и утешает рыдающих. Герои его программ приходят в студию и рассказывают, как изменилась их жизнь после участия в шоу: мать перестала пить, девушка сбросила 80 килограммов, бывшие соперницы помирились.

Единственную ложку дегтя — кстати, давно уже всеми ожидаемую — внес Дмитрий Дибров:"Нам больше не нужны любовницы Берлускони и дуры из Instagram. Давайте поговорим вечером на Первом о том, что наши студенты не знают, кто такой Тургенев. Я думаю, Андрей с радостью бы скинул с себя это инстаграмное ярмо и занялся бы (на этом или другом канале) глубокой созидательной журналистикой, которая покажет нам нашу страну не собранием морально-нравственных уродцев".

Нужно ли это самому Андрею Малахову, пока непонятно — на Тургеневе ведь много не заработаешь. Но то, что сугубо производственный конфликт на Первом канале спровоцировал подобные реплики в своем же эфире, от своего же "лица канала", — это сильно, конечно.

"Собрания морально-нравственных уродцев" действительно всем надоели, и если для того, чтобы прекратить весь этот телецирк в прайм-тайме федерального канала, потребовался уход его главного ведущего, то пусть уже уходит.

Тем интереснее будет его возвращение — возможно, в новом формате и в новом качестве.

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