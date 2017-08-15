Кто устроил погромы в США и корейский кризис. Эксклюзивный фельетон

Игорь Романович , автор блога Green Tea

Сергей Кужугетович оторвался от карты с десятками красных стрел, направленных на Лихтенштейн, и включил закрытый канал военной разведки.

На экране появился бородатый человек в ковбойской шляпе и футболке с портретом генерала Ли.

— Докладывайте, товарищ майор, — сухо сказал министр. — Как продвигается операция?

— Здравия желаю, товарищ генерал армии! — человек поправил бандану на шее и вытянулся по стойке смирно. — Первая группа, залегендированная под членов канадского ОУН-УПА, внедрилась в украинскую диаспору Шарлоттсвилля, хорошенько выпила с их активистами и рассказала, что генерал Роберт Ли был видным командиром РККА и соратником Семена Михайловича Буденного. После чего те немедленно отправились в местный парк сносить его памятник.

© REUTERS / Joshua Roberts Ультраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов Шарлоттсвилле, штат Вирджиния © REUTERS / Joshua Roberts Ультраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

Вторая наша группа проникла в местный бар, где собирались фанаты Конфедерации, и криками "Парни! Кто-то ломает памятник нашему старине Ли!" всполошила посетителей, после чего те похватали дробовики и тоже устремились в парк.

Третья группа направилась в районы компактного проживания афроамериканцев и пуэрториканцев с тревожной вестью, что в парке проходит сборище "Ку-клукс-клана".

В это время четвертая хакерская группа активно разносила по соцсетям призывы: "Хватит кормить Канзас!", "Сколько можно терпеть несменяемость двухпартийной системы?" и "Даешь Свободную Республику Деспосито на месте Калифорнии!"

Ожидаем приезда Владимира Вольфовича с мешком пряников для раздачи восставшему народу.

— Толково, — одобрил министр. — Продолжайте операцию, товарищ майор, и не думайте о секундах свысока.

В дверь кабинета постучали.

— Войдите! — крикнул Шойгу, выключая монитор.

Вошел Ким Чен Ын.

— Ну не могу я больше, Сергей Кужугетович! — Ким Чен Ын залпом опрокинул стопку и стукнул пухлым кулаком по столу. — Сил моих больше нет! Как закрою глаза — березки русские белоствольные шумят и на сердце опять горячо-горячо.

— Возьмите себя в руки, товарищ Безруков! — строго сказал министр обороны, налил гостю еще коньяку и смягчил тон:

— Сергей Витальевич. Дорогой вы наш блистательный товарищ. Ну потерпите еще немного. Трамп почти доведен до кондиции и уже пугает своих родных и близких рассказами про какие-то стены огня и ярости. А "Самсунг", "Хёндэ" и "Киа" собираются в полном составе переезжать в Сибирь. Вы представляете, сколько это новых рабочих мест для жителей региона? Япония подала заявку на присоединение к Курильским островам на правах Японского федерального округа. Мне ли вам это объяснять, гению среди гениев в военной стратегии?

Гений военной стратегии опрокинул еще стопку и с тоской посмотрел на Шойгу.

— Я артист, вы понимаете? И еще я худрук Московского губернского драматического театра!

— Тем более, — сказал министр. — Значит, быть кровавым диктатором вам не привыкать. Кстати, ваш коллега Серебренников очень высоко о вас отзывался на одном из допросов и просил обязательно занести его слова в протокол. И он прав. Когда вы на полигонах смотрите на запуски в бинокль и радостно смеетесь — я просто стоя аплодирую, вместе с Генштабом.

— А как я недавно выступил в роли командующего ракетными войсками КНДР?— Безруков немного успокоился и довольно улыбнулся.

© AFP 2017 / Jung Yeon Je Трансляция новостей про лидера КНДР Ким Чен Ына, который рад успешным испытаниям баллистической ракеты КНДР в Сеуле. Архивное фото © AFP 2017 / Jung Yeon Je Трансляция новостей про лидера КНДР Ким Чен Ына, который рад успешным испытаниям баллистической ракеты КНДР в Сеуле. Архивное фото

— Это когда вы назвали Трампа старым маразматиком и добавили, что вы с вашими ракетчиками с первого класса вместе и если будут стрелять в них, то попадут в вас? Это было настолько сильно, что даже командующий РВСН не смог сдержать слез. А его трудно выбить из колеи. Как-то раз, находясь на КП, он услышал, что Англия атаковала Россию, и немедленно приказал нанести ответный массированный удар.

Хорошо, что вовремя выяснилось, что это в соседней комнате офицеры смотрели футбольный матч и то был голос комментатора. Неловко бы вышло.

— Все-таки никак не могу привыкнуть, Сергей Кужугетович, — Безруков налил себе еще стопку и выпил, хрустко закусив бочковым огурцом. — Пхеньян совершенно пустой, всюду люди с какой-то аппаратурой, китайские военные. Где население?

— Большую часть по приказу Сталина тайно эвакуировали в СССР подальше от американских бомбежек еще в пятидесятых, — министр мельком взглянул на часы, давая понять, что беседа подходит к концу. — С тех пор там живут только проверенные корейские товарищи, китайские ракетчики и наш спецназ из Улан-Удэ. Все парады и демонстрации монтируются на Мосфильме, свет в "городах" ежедневно включается и выключается рубильником из Хабаровска, генералы и дипломаты — артисты провинциальных якутских и чукотских театров, а массовку обеспечивают китайские военные. А вы думаете, почему в наши театральные вузы конкурс сто человек на место, а по телевизору смотреть нечего? Все лучшие в Северной Корее. Если кому-то из них срочно нужно домой — ну там сын родился или хороший корпоратив, миру сообщают, что такого-то генерала расстреляли из гранатомета или скормили собакам. Все верят. А еще там куча ракет, щедро разбросанных по горам в ожидании агрессии США, все местные электрички — это БЖРК, а все пароходы и баржи — носители крылатых ракет, для чего, собственно, вся эта песня и писалась. Жахнули в ответ — США в каменном веке, а у нас лишь декорации оплавились. И, что самое главное, Россия с Китаем не при делах и еще и выразят соболезнования в ООН. И вот когда США почти созрели для очередной своей агрессии, а Китай уже готовится осваивать необитаемый остров Гуам, вы нас так огорчаете, до невозможности.

— Больше не буду, Сергей Кужугетович, — Ким Чен Ын улыбнулся светлой есенинской улыбкой и оправил свой полувоенный френч с красным флажком.

— Верю! — улыбнулся в ответ министр и включил канал с новостями Северной Кореи. — Вот, всякий раз любуюсь.

Диктор в розовом кимоно приятным голосом и с легкими завываниями тонко троллила Трампа, рассказывая, что Обама был настоящим мачо, а нынешний президент тряпка, подкаблучник и небоскребы у него короткие.

Безруков встал и пожал министру руку:

— Да, вы правы. Пора мне. А то Анита Цой за всех отдувается, а я тут коньяки распиваю.

………….

А в это время где-то под украинским Очаковым парни из мобильного строительного батальона морской пехоты США ошарашено смотрели на опустевшую за ночь стройплощадку, на которой еще вчера вечером стояла дорогая строительная техника, громоздились штабеля стройматериалов и высился забор с датчиками движения и колючей проволокой под током.

С моря дул бриз, а так как форма бойцов пропала тоже, то стоять в одних трусах было прохладно.

"Как же мы теперь будем строить нашу базу, сэр?" — робко спросил молодой рядовой у стоящего рядом мастер-сержанта.

Тот вернул глаза на место и со свистом втянул в могучие легкие воздух.

"…Ю-ю-ю-ю-ю!!!" — громким эхом пронеслось по окрестным рощам, отчего несколько дремавших ворон всполошенно снялись с веток старой осины и улетели.