"Огонь и ярость" против Северной Кореи: почему никто никого не бомбит

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Выходные прошли под знаком всемирного политико-литературного анализа пламенных высказываний президента США Дональда Трампа против Северной Кореи. Мир в итоге понял, что немедленной ядерной войны Трамп не замышлял, просто он тоже умеет говорить, как северные корейцы — "огонь и ярость", "оружие заряжено, курок взведен". По маршруту Сеул — Пекин отправился Джозеф Данфорд, глава американского аналога нашего Генштаба — объединенного комитета начальников штабов. Видимо, он снова призовет Пекин "надавить" на Пхеньян. Возникает вопрос: а что это было — ложная тревога или часть какой-то очень умной и тонкой политики, настолько тонкой, что мы ее не видим?
Просто послал сигнал
Об этом сказали буквально все причастные лица. Директор ЦРУ Майкл Помпео сообщил, что президент просто хотел "послать сигнал" Пхеньяну. Советник по нацбезопасности Герберт Макмастер рассказал, что "мы не ближе к войне, чем неделю назад, хотя ближе, чем 10 лет назад". Военные эксперты из стран Азии заявили, что на самом Корейском полуострове не наблюдается ни эвакуации, ни выдвижения техники и войск на позиции — ничего. А их американские коллеги подтвердили, что оценка Пентагона — насчет того, что война против Северной Кореи поведет к немыслимому числу жертв со всех сторон, а поэтому неприемлема — остается в силе.
Мелькнула и достойная внимания мысль со стороны источников, пожелавших остаться неизвестными. Мысль такая: наш президент уже не раз высказывал что-то такое, от чего у нас, его помощников, волосы вставали дыбом. Что-то совсем неожиданное ("мы ему такого не предлагали") и даже вполне бессмысленное. Но потом оказывалось, что за этим стояла какая-то довольно продуманная и даже умная политика, просто непонятно, кто ему ее подсказал (сам придумал?).
Вот и посмотрим, нет ли за всеми этими "огнями и яростями" чего-то тонкого и глубокого. Допустим, что мало кто пока понимает, как работает администрация Трампа, кто и какие там вырабатывает решения, но какая разница. Вдруг решения все-таки не случайные, а представляют собой стратегию. Например, стратегию обуздания Китая, то есть дело вовсе не в какой-то Северной Корее.
Цезарь и проконсул
Но буквально на днях США не только объявили о том, что идея не годится, а объяснили, почему: нельзя ставить Вашингтон и Пхеньян на равных. Они — злодеи, мы — светоч добра. Мы хотели, чтобы Китай просто, без всяких условий, остановил Пхеньян. И продолжаем хотеть.
А поскольку ничего такого не хочет (и не может) ни Китай, ни Северная Корея, то задача дня — заставить, додавить. Так вот, литературные упражнения Трампа вполне могут вписаться в попытки заставить вторую мировую сверхдержаву все-таки работать проконсулом.
Трамп в последние дни занят не только словесными поединками с Ким Чен Ыном, он еще говорит о будущих разбирательствах и санкциях в отношении Китая. Расследуется роль разных китайцев в воровстве американских технологий и прочей интеллектуальной собственности (есть у них такая тысячелетняя традиция — копировать мастеров). И сам же Трамп с трогательной искренностью заявляет: "Если Китай нам поможет (с Кореей. — Прим. ред.), я буду совсем по-другому относиться к вопросам торговли, совсем по-другому…".
Это очень по-американски: им нужна помощь, но просить о таковой США не могут, могут только требовать и заставлять.
Есть и еще рычаг давления. В Вашингтоне обсуждается новый пакет "корейских" санкций — они называются "вторичными". Санкций, конечно, односторонних, то есть не через ООН. Высказывается мысль, что Китай и в ООН недавно голосовал за санкции только затем, чтобы не прошли "вторичные" — но не тут-то было.
Ну и последнее. Ходят упорные слухи, что какие-то прямые переговоры американцев с северокорейцами готовятся — то есть уже фактически идут. А все происходящее — это фирменный трамповский стиль по усилению его позиций перед этими переговорами. Да и соревнование Трампа и Кима по части эффектных выражений — тоже "усиление позиций".
Что в итоге получится? Китай не настолько гордая страна, чтобы не уступить нажиму. Может, и уступит, и это будет вполне по-китайски. Но еще это цивилизация с долгой памятью, особенно на обиды и унижения — или на ограничения долларовых операций. В итоге давние намерения Китая и его партнеров ограничить использование долларов лишь станут еще крепче. Как и многие другие намерения.