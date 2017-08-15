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Венесуэла беспомощнее Северной Кореи: кто станет первой мишенью США

08:0015.08.2017
(обновлено: 08:07 15.08.2017)
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© AFP 2017 / Federico ParraПротестующие подожгли здание Верховного суда во время митинга против президента Николаса Мадуро в Каракасе. Архивное фотоПротестующие подожгли здание Верховного суда во время митинга против президента Николаса Мадуро в Каракасе. Архивное фото
© AFP 2017 / Federico Parra

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает "все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию". В ответ министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сказал, что это был бы "безрассудный поступок, наивысшее проявление экстремизма. В Соединенных Штатах правит экстремистская элита".

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Сын Мадуро пригрозил "взять Белый дом", если США нападут на Венесуэлу

Кто бы сомневался.

Прогнозы аналитиков, которые не исключали военное вмешательство США в Венесуэлу, увы, близки к тому, чтобы сбыться. После заявления Трампа военное вмешательство США в Венесуэле перешло из разряда предположений в разряд очень вероятных перспектив. Особенно если учесть, что организаторами и руководителями венесуэльского майдана являются сами Соединенные Штаты, которые устроили президенту Николасу Мадуро публичную порку на глазах всего мира в попытке вернуть под свой контроль венесуэльскую нефть.

Эта экзекуция Венесуэлы выражается в виде направляемых американцами массовых манифестаций "демократической оппозиции", идущих нон-стоп с апреля этого года и унесших жизни уже более 120 человек. Вина за их гибель, конечно, возлагается лично на "диктатора" Мадуро.

Ситуация в Венесуэле. 30 июля 2017
© AFP 2017 / Juan Baretto
Глава МИД Венесуэлы раскрыл цель угрозы Трампа
Другой инструмент экзекуции — санкции против президента Венесуэлы и других представителей местной власти. На подходе другие антивенесуэльские санкции в виде блокировки денежных платежей за поставленную на экспорт венесуэльскую нефть. США создают негативный информационный фон вокруг Венесуэлы в Латинской Америке, принудив практически все страны региона к публичному осуждению венесуэльских властей.

Сегодня, судя по информационной картинке, нарисованной с подачи американских режиссеров в международных СМИ, кроме Мадуро в Латинской Америке нет злодея страшнее. Его свержение — уже как будто бы законная и естественная цель международного сообщества.

На свет стали появляться такие "мульки", после которых уважающие себя страны — а США себя уважают — направляют к берегам страны-изгоя свои авианосцы. Газета Miami Herald сообщила, что первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо мог планировать покушение на американского сенатора Марко Рубио, который нередко критиковал правительство Венесуэлы. Чем не повод Штатам для вторжения в Венесуэлу?

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Кейтлин Оукс
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Трамп отказал Мадуро в телефонной беседе

Помнится, именно так в конце 1980-х американцы создавали негативный информационный фон вокруг лидера Панамы Мануэля Норьеги, обвиняя его во всех смертных грехах, в частности в пособничестве наркотрафику. И вторглись 20 декабря 1989-го, разрушив несколько кварталов панамской столицы и убив сотни гражданских лиц. Норьега в конце концов был схвачен и упрятан в тюрьму в США.

© AP PhotoВторжение США в Панаму. 20 декабря 1989 года
© AP Photo
Вторжение США в Панаму. 20 декабря 1989 года

В Венесуэле, несмотря на отработанный в разных уголках планеты сценарий "цветных революций", у американцев не все идет гладко.

Сценарий свержения Мадуро силами "демократической оппозиции" сбоит. Манифестации, хоть и с сакральными жертвами, пока бесплодны.

Неделю назад провалилась попытка госпереворота, которым руководил некий дезертир из венесуэльской армии, скрывавшийся в США.

Каракас. Архивное фото
© AFP 2017 / Federico Parra
В Венесуэле назвали "безумием" слова Трампа о военном вмешательстве
Венесуэльские власти заверяют, что неудавшийся переворот направлялся из США и соседней Колумбии. Однако это путчистам не помогло. Мадуро держит ситуацию под контролем.

Поэтому в Вашингтоне и всплывают — совершенно логично — новые способы смещения Мадуро. Путем военной интервенции. Как это будет выглядеть — сказать трудно. Но нельзя исключать ни наземной операции, ни авиаударов типа того, что американцы нанесли в апреле по базе сирийских ВВС в Хомсе. Или по образу и подобию бомбардировок Ливии, когда Запад свергал Каддафи.

Причем это военное вмешательство США в Венесуэлу может произойти скорее, чем бомбежка Северной Кореи, — по нескольким причинам.

Во-первых, Каракас не сможет ответить так, как может ответить Пхеньян. У Венесуэлы нет ядерного оружия. Венесуэла — легкая цель для Вашингтона. Кроме того, Трампу нужна маленькая победоносная война в нынешних нелегких для него внутриполитических условиях.

Танк Венесуэльской национальной армии на территории военной базы Парамакай в Венесуэле
© AP Photo / Juan Carlos Hernandez
В Венесуэле заявили, что напавшим на военную базу помогали из-за границы
Маховик расследования "русского вмешательства" в выборы в США, посредством которого "Москва привела к власти Трампа", раскручивается. Либеральный истеблишмент четко держит курс на формирование условий для импичмента Трампа. Поэтому любой вооруженный конфликт с гарантированной перспективой американской победы как нельзя лучше поможет Трампу набрать очки.

Во-вторых, США заточены на свержение Мадуро. Как уже сказано, им нужно вернуть под свой контроль венесуэльскую нефть. Кроме того, им не нужна вторая Куба. Успешное противостояние Венесуэлы давлению США может сыграть для последних злую шутку. Это, несомненно, вдохновит антиамериканские силы в Латинской Америке, в основном левого толка. И американцы могут через несколько лет получить регион, где значительная часть стран будет находиться "вне зоны доступа" для Вашингтона.

© REUTERS / Ueslei MarcelinoПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро в Каракасе. 10 августа 2017
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Каракасе. 10 августа 2017

В-третьих, то, что США руководят "демократической оппозицией" в Венесуэле, — секрет Полишинеля. Как ни крути, Штаты фактически вошли в роль лидера международной борьбы за светлое венесуэльское будущее. И оставить ситуацию на полпути они просто не могут без потери репутации. США, как и в ситуации с Северной Кореей, загнали себя в тупик, из которого есть только один выход — победа Соединенных Штатов. Поэтому от Мадуро они не отстанут ни при каких обстоятельствах.

Саммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Архивное фото
© РИА Новости / Александр Соловский
США приветствовали решение о приостановке членства Венесуэлы в Меркосур

И в-четвертых. В Латинской Америке США имеют богатый опыт быстрого свержения неугодных режимов с помощью военной силы. Кроме Панамы, можно вспомнить вооруженное вторжение на Гренаду в 1983 году под предлогом защиты американских студентов, а на самом деле — для свержения режима Мориса Бишопа, взявшего курс на укрепление отношений с Кубой. Можно вспомнить организованный ЦРУ военный переворот в Чили 1973 года против законного правительства Сальвадора Альенде. Еще раньше, в 1954-м, в Гватемале силами наемников, подготовленных ЦРУ, был свергнут президент Хакобо Арбенс, который пытался проводить политику в интересах национальной экономики, но не в интересах американских корпораций. Одним словом, в Латинской Америке США действуют и будут действовать в рамках своей традиции.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Каракасе. Архивное фото
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
США не прекратят нефтяные связи с Венесуэлой, считает политолог
Латинскую Америку Штаты считают своей вотчиной и потому вообще ни на чье мнение обращать внимания не будут. В свете этого понимания совершенно карикатурно выглядит заявление президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом. Как передает телеканал CNN, он сказал, что военное вмешательство в отношении Венесуэлы не должно рассматриваться и что такую меру не поддержит ни одна из стран Латинской Америки. Это просто смешно. Поддержат — и еще будут аплодировать.

© AFP 2017 / STRПрезидент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и вице-президент США Майк Пенс на совместной пресс-конференции в Картахене. 13 августа 2017
© AFP 2017 / STR
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и вице-президент США Майк Пенс на совместной пресс-конференции в Картахене. 13 августа 2017

Пенс, в свою очередь, заявил, что считает возможным мирное решение кризиса в Венесуэле. Обратим внимание — "возможным".

Неиспользование военной силы в отношении Венесуэлы — для США это только лишь возможность, а не императив.

Каковы будут последствия вторжения в Венесуэлу — если оно случится — для всей Латинской Америки? Очень вероятно, что это будет началом процесса силового утверждения Вашингтоном своих марионеточных режимов в тех странах региона, где у власти стоят антиамериканские силы. В первую очередь это станет импульсом для "оправданного" усиления разностороннего давления на Кубу, Никарагуа и Боливию.

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро. Архивное фото
© AP Photo / Ariana Cubillos
США ввели санкции против президента Венесуэлы

Что касается Кубы, то она уже более 60 лет в экономической блокаде. И президент Трамп относительно недавно заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Обамы по нормализации отношений с Гаваной. Так что нам еще предстоит наблюдать за тем, что Трамп придумает в отношении Кубы. Это, думаю, не за горами.

Никарагуа тоже в сетях американских интриг. Организация американских государств (ОАГ), где главную скрипку играют США, в мае фактически отказалась сотрудничать с Никарагуа в деле "совершенствования избирательной системы" страны. Это можно расценивать как черную метку для президента Даниэля Ортеги, открыто заявляющего о дружеских отношениях с Кубой и Россией. Кроме того, в процессе одобрения конгрессом США находится проект так называемого Никарагуанского акта (Nica Act). Этот закон вводит жесткие условия для предоставления американских кредитов никарагуанским компаниям, а по сути — блокирует финансовую помощь Никарагуа.

Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Моралес опасается вооруженного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В прицеле плотного американского "внимания" также — боливийский президент Эво Моралес. Фактически отстранен от избирательного процесса бывший президент Бразилии Инасио Лула да Силва, который был бы самым вероятным победителем на очередных президентских выборах в 2018 году. Он известен своим отрицанием гегемонии США. В результате недавно по обвинению в "коррупции" Лула да Силва приговорен к девяти с половиной годам тюрьмы. Левые силы в Латинской Америке называют это провокацией и не сомневаются, что за ней стоят США, — провернута комбинация по устранению нежелательной фигуры, и никакого майдана не надо.

Одним словом, пока весь мир занят Сирией и Северной Кореей, США негромко, но уверенно продолжают действовать на своем "заднем дворе" так, как было на протяжении всего прошлого века. И очередной ближайшей жертвой назначена Венесуэла.

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