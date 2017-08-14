Просто очень деньги нужны. К версии об украинских ракетах для КНДР

Дмитрий Лекух , для РИА Новости

В скандальной публикации The New York Times статьи об "украинском следе" в северокорейской ракетной программе на самом деле нет ничего нового и сенсационного.

Американские спецслужбы еще в прошлом году довольно аргументированно заявляли, что Украина участвует в ракетной программе КНДР "как легальным, так и нелегальным способом". Тогда, правда, речь шла о запуске ракеты "Ынха-3", которая, в частности, выводила в 2012 году на околоземную орбиту северокорейский спутник связи "Кванмёнсон-3". И, как доказывали американские специалисты, именно эта ракета была положена в основу нынешних разработок северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты. А ее вторая ступень использовала четырехкамерный двигатель, весьма подозрительно похожий на советский РД-8, который был разработан и запущен в производство еще в 1985 году КБ "Южное" и до сих пор официально выпускается на знаменитом днепровском "Южмаше".

Да и вообще — о том, что северокорейская конструкция "подозрительно напоминает жидкостные двигатели", которые когда-то производились в СССР — и именно на "Южмаше", давно и в один голос говорили не только американцы.

Пхеньян прочно присутствует на черном рынке вооружений — и как покупатель, и как продавец. В области военного ракетостроения известно и о его связях с исламскими государствами, от Пакистана и Египта до Ирана, и об "украинском следе". И тут интересно даже не то, что Украина торгует на черном рынке, в том числе и ракетными технологиями.

Интереснее то, что об этом написала уже и The New York Times.

…О чем, собственно, речь.

Газета ссылается на доклад Международного института стратегических исследований, опубликованный сегодня же. В документе предпринята попытка объяснить внезапный успех северокорейских специалистов, совершивших прорыв в области создания баллистических ракет, после целой череды неудачных пусков. И в основу данного документа легли фотографии, опубликованные самой КНДР, на которых Ким Чен Ын осматривает "новые корейские ракетные двигатели", которые похожи на советские.

Эти движки, кстати, в своем оригинальном виде вполне способны доставить с десяток термоядерных зарядов через океан, и по странному стечению обстоятельств выпускает их только одно предприятие. То есть "Южмаш" же.

И украинская сторона в лице секретаря Совета национальной безопасности и обороны господина Турчинова может сколько угодно опровергать оценки американского разведывательного сообщества в целом и эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана в частности. И заявлять, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею вот вообще никогда, а все происходящее — "провокация российских спецслужб".

Но выглядит это смешно. Украина практически в открытую слишком долго распродавала свои "военно-промышленные запасы", доставшиеся ей еще с советских времен, при всех режимах: и при Ющенко, и при Януковиче, и даже раньше. Иногда, кстати, вместе со специалистами: так, к примеру, общеизвестны поставки Грузии комплексов "Бук" в комплекте с украинскими военнослужащими перед короткой российско-грузинской войной 2008 года. Просто потому, что именно из них, снятых, кстати, с боевого дежурства на Украине, сбивались во время той скоротечной войны украинскими "военными советниками" российские военные самолеты.

И этого тогда никто даже и не думал отрицать.

Всплывало "украинское оружие" и у исламистов в Сирии и Ираке, и у талибов в Афганистане.

И в Африке.

Да где только не всплывало.

И когда Турчинов сегодня говорит о том, что такие поставки в Пхеньян невозможны потому, что, цитируем дословно, Украина считает правящий режим Северной Кореи "тоталитарным, опасным и непредсказуемым и поддерживает все санкции против этой страны", то у людей понимающих это вызывает исключительно здоровый детский смех.

Украина есть серая зона мировых оружейных рынков, и политика тут совершенно ни при чем. Ни Турчинов, ни кто-либо иной не может ответственно заявлять о том, что контролирует сложившиеся "оружейные и технологические рынки". И тем более не может аргументировать свои слова "тоталитарностью КНДР". Посредники, закупавшие для Пхеньяна или сами двигатели (по версии The New York Times), или технологии и узлы (как считают другие эксперты), могли представлять вот вообще кого угодно: черный рынок оружия устроен очень любопытно, и никто не может знать, где по факту потом эта "вундервафля" всплывет.

А военно-промышленный комплекс Незалежной, и раньше грешивший определенной "неразборчивостью в связях", сейчас, в том числе и из-за разрыва с Россией, находится в таком отчаянном положении, что втихую подторговывает даже с ополченцами в Донецке и Луганске, которые, на секундочку, воюют с самими украинскими ВСУ. И это — тоже общеизвестный, хоть и тщательно замалчиваемый факт.

Так что продать могли кому угодно и что угодно.

Просто очень деньги нужны.