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Украинцев отучают есть: почему на сей раз печенек не привезут

08:3514.08.2017
(обновлено: 08:53 14.08.2017)
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© РИА НовостиВид на Подол и Троещину. Киев, Украина. Архивное фотоВид на Подол и Троещину. Киев, Украина. Архивное фото
© РИА Новости

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
Куда исчезла половина украинцев: об уникальном ноу-хау свободной нации
Андрей Рева, министр социальной политики Украины, в эфире одного из телеканалов объявил, что украинцы слишком много едят, а потому так бедно живут. Попрекнул то есть опекаемых граждан куском хлеба.

Так и сказал — укоряющим, назидательным тоном, потрясывая огромным вторым подбородком, вросшим в толстенную шею. И это был его парадоксальный ответ на приведенную ведущими статистику о том, что вес потребляемой  украинцами еды за последний год… уменьшился на 50 килограммов. По новой демократической медиамоде, прижившейся на Украине в последние годы, министров не принято слишком дерзко допрашивать в прямых эфирах, поэтому ведущие не указали Реве на явно шизофренический склад его мышления. Между тем пан Рева уверенно срывает с Кличко майку лидера в бессмысленном, но пафосном говорении.

Из бессвязного потока министрова сознания изумленные зрители узнали, что сам Рева чуть не умер от голода в США, где ему предлагали одну зелень; что американские бедняки целыми днями едят гамбургеры с картошкой и все это бросают на землю, чем сильно утомляют коммунальные службы; что немцы едят по-другому, чем мы, — разумеется, значительно лучше, меньше, тоньше и изящней. А вот мы, все еще далекие от Европы потомки голодоморов, никак не можем унять свою безграничную прожорливость. И потом — откуда известно, что стали есть на 50 килограммов меньше, если по домам никто не ходил, не проверял и не взвешивал?

Полки с украинской молочной продукцией в одном из львовских магазинов
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Вы слишком много кушать! В Киеве объяснили большие траты украинцев на еду
Украинцы тратят на еду больше половины семейного бюджета, потому что тупо любят пожрать, настаивает министр и приводит в пример своего отца-раблезианца, превыше всех благ в мире ценившего обжорство. А вот если бы мы ограничивали свой аппетит, то были бы здоровее и наверняка красивее  — вроде пана Ревы, которого совершенно не портит огромный двойной подбородок, без зазора переходящий в шею.

Таким образом, делают вывод зрители, будь они как немцы, тратящие на еду всего 14% своих доходов, то жизнь бы стала значительно веселее и богаче. Скажем, при средней зарплате, декларируемой Госстатом примерно в семь тысяч гривен, украинец должен покупать ежемесячно еды на тысячу. При  сравнимых с немецкими ценах. Теоретически это возможно — питательная брюква, квас и отруби наверняка поддержат украинца в отличной физической форме. Вот только немцем с таким рационом точно не стать, ибо немец ест мясо с мясом, рыбу с рыбой и полирует это огромным количеством выпечки.

Свет цивилизации
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Свет цивилизации

Можно было бы ограничиться массовым ржанием, анекдотами, мемами и демотиваторами, посчитав министра лицом с пониженной социальной ответственностью и умственной субнормальностью (политкорректная замена олигофрении), но, как оказалось, он такой не один. Собственно, практически весь депутатский корпус и подавляющее число высших управленцев Украины неутомимо производят не связанные между собой звуки в исключительно патетическом ключе. Вот и сейчас на помощь соратнику срочно прискакал замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак и объявил, что украинцы не только крайне много едят в силу своих замшелых традиций, но еще и преступно еду разбазаривают, выбрасывая половину на помойку. Он сам проходил мимо мусорника, исследовал его содержимое  и обнаружил, что тот наполовину забит едой — "арбузы, дыни и какие-то фрукты". Если исходить из того, что рачительные едоки должны есть арбузы и дыни целиком, с корками, то таки да, тут мы имеем преступное расточительство. Вот так накупят еды — и ну разбазаривать по помойкам.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили на церемонии приветствия в Тбилиси, Грузия. 18 июля 2017
© REUTERS / Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service
Украина в поиске варягов: помогли ли ей чудесные грузины
Однако статистика разбивает эти карнавальные ужимки и кривляния менеджеров высшего звена простыми цифрами. Из нее следует, что украинцы стали есть не только на 50 килограммов в год меньше, но и структура их питания резко ухудшилась. Из рациона ушли лучшие сорта мяса, а их место заняли бюджетные куры, традиционно накачанные гормонами и фосфатами. Но даже курятины граждане стали есть значительно меньше. Потребление рыбы и молока также резко уменьшилось, то же касается фруктов, овощей, включая даже картошку. Ассоциация поставщиков розничных сетей Украины сравнила продуктовые корзины собственных граждан, россиян и белорусов. Результат: на Украине набор официально утвержденных основных продуктов питания оказался самым бедным, а порции самыми маленькими. 

Эксперты отмечают, что украинцы перестали обращать внимание на качество продуктов, все чаще предпочитая дорогой, здоровой и полезной еде высококалорийную, жирную и дешевую. Вместо масла все чаще берут спреды, покупают дешевые сырные продукты из пальмового масла и колбасу из рогов и копыт. Все это сказывается на состоянии здоровья, но кого это волнует, ведь на лекарства все равно денег нет. Однако даже при такой деградации структуры питания на еду уходит свыше 50% доходов, а более реалистичные аналитики называют все 70-80.

Понятно, что если бы украинцы меньше ели, они бы больше увлекались культурой и искусством, тратились на путешествия, спорт, хорошую одежду и экзотические хобби, но, увы, их почему-то неудержимо тянет жрать, лопать, трескать и хомячить, что озадачивает и раздражает украинскую власть, чуткую до всего высокодуховного.

Идеальный гражданин
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Идеальный гражданин

Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украинская полиция с начала года пресекла 12 попыток продажи детей
Траты на еду в структуре расходов между тем неуклонно увеличиваются все последние годы, поскольку постоянный рост цен и тарифов многократно превышает рост доходов, что делает Украину одной из беднейших стран Европы. Если тенденция не будет изменена, траты на еду могут составить и 100% доходов. И эта простейшая арифметика доступна ученику третьего класса, но неподъемна для министра с двумя высшими образованиями. Мы же не думаем, что перед нами просто циничный лицемер?
Министр Рева много еще порассказал интересного в том эфире, особенно отчего-то уничижительно отзываясь об американцах, чуждых современного экологического сознания и энергоэффективности.

А в прежние времена министр любил рассказать о пенсиях. Особенно в разрезе их блокирования жителям Донбасса. Вот и на этот раз, после дискуссии о вкусной и здоровой пище, Рева ответил на тот же самый вопрос в контексте упреков ООН. Ее эксперты встревоженно и озабоченно пожурили Украину за то, что она фактически лишила  переселенцев  свободы передвижения и пенсии таки не платит, чем понуждает жителей Донбасса питаться совсем уж плохо. Ну и как ответил? Набатно указал на агрессию России и Путина и перенаправил глуповатых экспертов на то, чтобы они дали дрозда Мордору, а не брали за горло украинцев. Недобро так ответил, с прищуром и нескрываемым раздражением. Прорвался все же долго сдерживаемый гнев на прожорливых сограждан.

Собственно, Рева не впервые раздает виртуальные пощечины назойливым западным критикам наших перемог. Недавно министр дал по носу координатору систем ООН на Украине Нилу Уокеру, который снова ритуально заявил, что организация серьезно обеспокоена прекращением социальных выплат и пенсий  жителям неподконтрольных территорий Донбасса. "Такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел", — сказал в ответ Рева в эфире радио "Свобода". 

Обличил министр и бессовестных получателей пособия в 40 гривен по уходу за тяжелобольными — мол, они ведь внаглую домогаются еще и страхового стажа, создавая нагрузку на государственный бюджет. И снова тема благолепного самоограничения украинского народа закольцовывается — во все более широком аспекте.

Президент Украины Петр Порошенко
© AFP 2017 / Vladimir Simicek
Запретите Россию. О чем просят Порошенко неравнодушные украинцы
…Веселое обсуждение Ревиных диетологических импровизаций продолжалось рекордных для интернета три дня, и завтра обязательно прозвучит нечто еще более зубодробительное, что переключит внимание публики на себя, однако зловещие  шутки о трехразовом питании по системе "понедельник-среда-пятница" выглядят все более реалистично. 

P.S. Несколько лет назад, незадолго до революции гидности, бывший премьер-министр Николай Азаров в ответ на досаждавшие крики о невыносимой тяжести голодного бытия с раздражением ответил: хватит, мол, ныть, берите лопаты и сажайте капусту с картошкой. Перманентная истерика в СМИ, умело поддерживавшаяся грантоедским сообществом, продолжалась несколько месяцев — вплоть до отставки правительства и майданного переворота. Унизительные же слова же Ревы оставили пресловутых борцов за все хорошее против всего плохого совершенно холодными, а народ безмолвствует, ибо спинным мозгом чует, когда наступает время собирать печеньки, а когда тихо переходить на брюкву…

Ярмарка выходного дня
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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