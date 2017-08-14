Украинцев отучают есть: почему на сей раз печенек не привезут

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Так и сказал — укоряющим, назидательным тоном, потрясывая огромным вторым подбородком, вросшим в толстенную шею. И это был его парадоксальный ответ на приведенную ведущими статистику о том, что вес потребляемой украинцами еды за последний год… уменьшился на 50 килограммов. По новой демократической медиамоде, прижившейся на Украине в последние годы, министров не принято слишком дерзко допрашивать в прямых эфирах, поэтому ведущие не указали Реве на явно шизофренический склад его мышления. Между тем пан Рева уверенно срывает с Кличко майку лидера в бессмысленном, но пафосном говорении.
Из бессвязного потока министрова сознания изумленные зрители узнали, что сам Рева чуть не умер от голода в США, где ему предлагали одну зелень; что американские бедняки целыми днями едят гамбургеры с картошкой и все это бросают на землю, чем сильно утомляют коммунальные службы; что немцы едят по-другому, чем мы, — разумеется, значительно лучше, меньше, тоньше и изящней. А вот мы, все еще далекие от Европы потомки голодоморов, никак не можем унять свою безграничную прожорливость. И потом — откуда известно, что стали есть на 50 килограммов меньше, если по домам никто не ходил, не проверял и не взвешивал?
Таким образом, делают вывод зрители, будь они как немцы, тратящие на еду всего 14% своих доходов, то жизнь бы стала значительно веселее и богаче. Скажем, при средней зарплате, декларируемой Госстатом примерно в семь тысяч гривен, украинец должен покупать ежемесячно еды на тысячу. При сравнимых с немецкими ценах. Теоретически это возможно — питательная брюква, квас и отруби наверняка поддержат украинца в отличной физической форме. Вот только немцем с таким рационом точно не стать, ибо немец ест мясо с мясом, рыбу с рыбой и полирует это огромным количеством выпечки.
Можно было бы ограничиться массовым ржанием, анекдотами, мемами и демотиваторами, посчитав министра лицом с пониженной социальной ответственностью и умственной субнормальностью (политкорректная замена олигофрении), но, как оказалось, он такой не один. Собственно, практически весь депутатский корпус и подавляющее число высших управленцев Украины неутомимо производят не связанные между собой звуки в исключительно патетическом ключе. Вот и сейчас на помощь соратнику срочно прискакал замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак и объявил, что украинцы не только крайне много едят в силу своих замшелых традиций, но еще и преступно еду разбазаривают, выбрасывая половину на помойку. Он сам проходил мимо мусорника, исследовал его содержимое и обнаружил, что тот наполовину забит едой — "арбузы, дыни и какие-то фрукты". Если исходить из того, что рачительные едоки должны есть арбузы и дыни целиком, с корками, то таки да, тут мы имеем преступное расточительство. Вот так накупят еды — и ну разбазаривать по помойкам.
Эксперты отмечают, что украинцы перестали обращать внимание на качество продуктов, все чаще предпочитая дорогой, здоровой и полезной еде высококалорийную, жирную и дешевую. Вместо масла все чаще берут спреды, покупают дешевые сырные продукты из пальмового масла и колбасу из рогов и копыт. Все это сказывается на состоянии здоровья, но кого это волнует, ведь на лекарства все равно денег нет. Однако даже при такой деградации структуры питания на еду уходит свыше 50% доходов, а более реалистичные аналитики называют все 70-80.
Понятно, что если бы украинцы меньше ели, они бы больше увлекались культурой и искусством, тратились на путешествия, спорт, хорошую одежду и экзотические хобби, но, увы, их почему-то неудержимо тянет жрать, лопать, трескать и хомячить, что озадачивает и раздражает украинскую власть, чуткую до всего высокодуховного.
Министр Рева много еще порассказал интересного в том эфире, особенно отчего-то уничижительно отзываясь об американцах, чуждых современного экологического сознания и энергоэффективности.
А в прежние времена министр любил рассказать о пенсиях. Особенно в разрезе их блокирования жителям Донбасса. Вот и на этот раз, после дискуссии о вкусной и здоровой пище, Рева ответил на тот же самый вопрос в контексте упреков ООН. Ее эксперты встревоженно и озабоченно пожурили Украину за то, что она фактически лишила переселенцев свободы передвижения и пенсии таки не платит, чем понуждает жителей Донбасса питаться совсем уж плохо. Ну и как ответил? Набатно указал на агрессию России и Путина и перенаправил глуповатых экспертов на то, чтобы они дали дрозда Мордору, а не брали за горло украинцев. Недобро так ответил, с прищуром и нескрываемым раздражением. Прорвался все же долго сдерживаемый гнев на прожорливых сограждан.
Собственно, Рева не впервые раздает виртуальные пощечины назойливым западным критикам наших перемог. Недавно министр дал по носу координатору систем ООН на Украине Нилу Уокеру, который снова ритуально заявил, что организация серьезно обеспокоена прекращением социальных выплат и пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса. "Такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел", — сказал в ответ Рева в эфире радио "Свобода".
Обличил министр и бессовестных получателей пособия в 40 гривен по уходу за тяжелобольными — мол, они ведь внаглую домогаются еще и страхового стажа, создавая нагрузку на государственный бюджет. И снова тема благолепного самоограничения украинского народа закольцовывается — во все более широком аспекте.
P.S. Несколько лет назад, незадолго до революции гидности, бывший премьер-министр Николай Азаров в ответ на досаждавшие крики о невыносимой тяжести голодного бытия с раздражением ответил: хватит, мол, ныть, берите лопаты и сажайте капусту с картошкой. Перманентная истерика в СМИ, умело поддерживавшаяся грантоедским сообществом, продолжалась несколько месяцев — вплоть до отставки правительства и майданного переворота. Унизительные же слова же Ревы оставили пресловутых борцов за все хорошее против всего плохого совершенно холодными, а народ безмолвствует, ибо спинным мозгом чует, когда наступает время собирать печеньки, а когда тихо переходить на брюкву…