Суд над Трампом и его штабом — начало паралича Америки

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Новость о том, что спецпрокурор Мюллер собирает так называемое большое жюри присяжных в рамках расследования дела о предполагаемом сотрудничестве избирательного штаба Трампа с Россией, вызвала бурю восторга у тех, для кого поражение Хиллари Клинтон стало экзистенциальной катастрофой. Перед ними открылась перспектива последующего импичмента Трампа и перевода американской внешней политики в гораздо более агрессивный режим, предполагающий, например, военную интервенцию в Сирии, о которой так мечтали "ястребы" администрации Обамы, но от которой отказался Трамп. Если этот сценарий будет реализован, то нынешние отношения России с США, даже с учетом всех санкций и взаимной высылки дипломатов, будут казаться недостижимым золотым веком дружбы и взаимопонимания.
The Wall Street Journal и The New York Times утверждают, что формирование "большого жюри" указывает на то, что расследование "связей Трампа с Россией" выходит "на новый уровень", и что следующим его этапом будет предъявление уголовных обвинений сотрудникам избирательного штаба Дональда Трампа. Одновременно Демократическая партия и оппоненты Трампа внутри Республиканской партии продолжают активно изучать общественное мнение на предмет поддержки возможного импичмента президенту на основании результатов расследования спецпрокурора Мюллера.
Несмотря на все усилия американских СМИ и спецслужб, большая часть американцев выступает против импичмента президента. По данным опроса Morning Consult/POLITICO, 46% выступают против импичмента, 40% — за, 14% — не определились, причем по сравнению с аналогичным опросом в мае этого года количество желающих импичмента уменьшилось на 3%. Более того, социологи выясняли, что разделение по вопросу импичмента идет строго по партийным линиям, и примерно половина американских избирателей принципиально не готовы согласиться с тезисом о том, что президента можно отстранить от должности из-за предполагаемого сотрудничества с Россией во время избирательной кампании. Показательно, что часть избирателей, которые в принципе считают контакты с российской стороной неэтичными, сразу же меняют свое мнение о таких контактах на положительное в том случае, если речь идет о получении компромата на Хиллари Клинтон.
Конгрессмен Тим Райен заявил в интервью MSNBC: "Мы не можем просто говорить о России, потому что люди там, в Огайо, вообще-то не особо говорят о России, о Путине […] Они пытаются понять, как им сделать следующий платеж по ипотеке, как оплатить обучение детей, каким будет платеж за свет".
По опросу, проведенному Гарвардским университетом, 73% опрошенных обеспокоены тем, что "российское расследование" отвлекает Конгресс от решения насущных проблем страны, 64% считают, что "российское расследование" наносит вред самим США.
Проблемы сторонников Клинтон не ограничиваются неблагоприятным общественным отношением. Есть основания полагать, что в свете нового витка политического противостояния администрация Трампа решила больше не придерживаться тактики отказа от поиска скелетов в шкафах прежней администрации. В начале президентского срока Трамп очень сильно разочаровал своих избирателей заявлением о том, что он не будет настаивать на уголовном преследовании Хиллари Клинтон, несмотря на то, что лозунг "Посади ее!" (Lock her up!) был одним из самых популярных среди ее сторонников.с атакой на посольство США в Бенгази. С учетом того, что атака, предположительно, была связана со сделкой по передаче оружия террористам, и эта сделка проводилась по согласованию с тогдашним руководством Госдепа, перед Хиллари Клинтон и ее ближним кругом встает реальная перспектива оказаться за решеткой за содействие террористам или за попытку помешать уголовному расследовании и уничтожение улик. И это только одна из потенциальных уязвимостей любимого кандидата американских "ястребов".
Американский политический кризис и даже попытки провести импичмент Трампа для нас являются прежде всего большим окном возможностей, из которого нужно успеть вынести все, что только можно. А если удастся подкинуть дров во внутриполитический американский пожар, то будет совсем хорошо.