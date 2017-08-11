Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

На Корейском полуострове все отчетливее пахнет войной. Стороны просто не видят иного решения проблемы. В нынешних условиях Пхеньян не готов вести с американцами переговоры об отказе от ядерной программы. Просто потому, что рассматривает ядерный статус как необходимое условие для собственного выживания.

Зачем Пхеньяну ядерное оружие

Изначально Ким Ир Сен (основатель северокорейского государства и дедушка нынешнего лидера КНДР, Ким Чен Ына) рассматривал ракетно-ядерную программу как средство сдерживания. Плановая экономика КНДР не могла конкурировать с рыночной экономикой Южной Кореи, и Северная Корея стала резко отставать от южного соседа. А значит, уже не могла сохранять паритет в военном плане. Пхеньяну нужно некое асимметричное средство сдерживания, и этим средством стала ракетно-ядерная программа.

Ракеты КНДР научилась делать еще много лет назад, и делала она их настолько хорошо, что успешно экспортировала за рубеж (иранские и пакистанские ракеты, например, имеют северокорейских предков). Настоящее же развитие ядерной программы началось в 1980-е годы. Уже в нулевые у Северной Кореи появился ядерный заряд (который она успешно испытала), а относительно недавно, если верить американским спецслужбам, у корейцев получилось сделать ядерную боеголовку, которую можно прикрутить на ракету и направить в гости к южнокорейцам, японцам и даже американцам.

Чем опасны северокорейские ракеты

© AP Photo / Korea News Service Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету "Хвасон-14" перед испытаниями. 4 июля 2017 © AP Photo / Korea News Service Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету "Хвасон-14" перед испытаниями. 4 июля 2017

Можно ли решить вопрос дипломатическим путем? Теоретически да, ведь уже решали. В первой половине 1990-х годов Соединенным Штатам удалось достичь с КНДР так называемого рамочного соглашения, которое подразумевало заморозку ядерной программы в обмен на американскую помощь. Однако сейчас повторить ядерное соглашение будет очень просто. Во-первых, потому, что с Трампом, воюющим с собственным конгрессом, такого рода стратегические договоренности практически невозможны. Во-вторых, когда заключалось рамочное соглашение, не было Югославии, Ливии, Ирака, Сирии. Не было примеров стран, которых ровняли с землей просто потому, что они другие (отличные от Запада), и потому, что у них не было защиты. В Северной Корее уверены, что истинной целью Соединенных Штатов является смена режима в Пхеньяне, и что единственной их защитой является ядерный статус.

Первоочередной целью Соединенных Штатов является демонтаж северокорейской ракетно-ядерной программы. И цель эта абсолютно прагматична.

Ядерная Северная Корея представляет серьезнейшую угрозу не только для региональной, но и для мировой системы безопасности. Во-первых, в отличие от Китая и даже от Ирана, КНДР не является государством с перспективами экономического благосостояния, а значит, проще говоря, терять ей меньше. Во-вторых, регулярные обещания уничтожить "южнокорейских марионеток" также не добавляют уверенности в том, что ядерное оружие КНДР было и остается лишь средством сдерживания. В-третьих, и это самое важное, ядерная Северная Корея будет серьезнейшим ударом по режиму нераспространения ядерного оружия, и ударом не имиджевым (ведь перед КНДР ядерный статус обрели Израиль, Пакистан и Индия), а реальным. Пхеньян никогда не стеснялся торговать любым имеющимся у него вооружением, в том числе и стратегическим (взять хотя бы бартер с пакистанцами, в рамках которого северокорейцы передали Исламабаду ракетные технологии, а взамен получили урановую ядерную программу).

Кроме того, появление у КНДР ядерного оружия с большой степени вероятности приведет к резкому росту ядерных амбиций у Южной Кореи, а также к практически неизбежному появлению этого оружия у Японии.

Ни одна из этих перспектив американцев не устраивает, однако проблема в том, что нынешнее северокорейское руководство не готово вести диалог об отказе от ядерного оружия. Именно поэтому у Вашингтона остается лишь два варианта — смена режима и военная операция. Какое-то время американцы могли игнорировать проблему, однако сейчас КНДР близка к пересечению красной линии — получению ракеты с боеголовкой, способной поразить американскую территорию. То есть она теперь не просто угрожает нанести удар по американской территории, а реально получает возможность для такого удара. Поэтому дальше терпеть нельзя, нужно что-то делать, пока северокорейские ракеты долетают лишь до Гуама. Ведь когда эти ракеты будут долетать до Лос-Анджелеса, предпринимать что-либо уже будет поздно.

Как решить проблему КНДР

За северокорейско-американскими боданиями с огромным беспокойством следят в регионе. Обеспокоены Южная Корея, Япония, Россия и Китай. Именно у Пекина есть наибольшая возможность повлиять на КНДР. Однако возможности Пекина гораздо меньше, чем о них думают.

На Западе существует вера в то, что Китай по звонку может заставить Северную Корею сделать что угодно. И, на первый взгляд, для этого есть все основания. КНР поставляет львиную долю потребляемых в Северной Корее продуктов и топлива, защищает ее в Совбезе, инвестирует в производство. Казалось бы, это дает Пекину серьезные рычаги давления на северокорейское руководство. Однако на самом деле это не так. Северная Корея демонстративно отказывается от китайских советов, и даже демонстрирует некую агрессивность в отношении Китая. Например, пропалывая всю прокитайскую часть северокорейской элиты, чем и занялся Ким Чен Ын после прихода к власти (не пожалел даже собственного брата, который, по некоторым данным, был дружен с китайской разведкой).

Причины заносчивости КНДР прозрачны — в Пхеньяне уверены, что Пекин никуда не денется. Альтернативой поддержки Северной Кореи будет лицезрение коллапса северокорейского режима, что для Пекина абсолютно неприемлемо (ибо за этим последуют миллионы беженцев, американские базы в КНДР и т.п.). Сменой режима Китай тоже заняться не сможет. Поэтому китайское руководство вынуждено идти по очень тонкому коридору возможностей, и давления от него стоит ожидать только в том случае, если КНДР уж совсем перегнет палку.

Единственный выход из ситуации — добиться экономического роста в КНДР, реформ северокорейской экономики (они уже идут, но медленно), а также усадить США и Северную Корею за стол для конструктивных переговоров. И на данный момент непонятно, как это можно сделать.