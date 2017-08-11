Кто не скачет, тот побеждает: Украине уже нечем шантажировать Россию

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Три года назад в Рунете кипели патриотические страсти по поводу линии, которую должен выбрать Кремль в отношении Украины.
Другие патриоты твердили, что все происходящее на Украине носит кратковременный характер, и Москва обязана ввести войска/вернуть в Киев Януковича/сохранять по максимуму status quo, чтобы все в итоге вернулось на круги своя и Россия с Украиной воротились в привычный формат "многовековых братских отношений".
Ввод в строй участка железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины стал удобным поводом оглянуться назад и подвести некоторые — пока еще промежуточные, но уже вполне определяющие исход — итоги.
Терпение — пожалуй, это главное качество, которое проявляла Москва во взаимодействии с Киевом последние три с половиной года. Там, где рядовым гражданам хотелось "рвать и метать", российская власть ограничивалась взыванием к разуму и мягкими уговорами, что, разумеется, не добавляло ей очков в глазах общества.
Однако вот какое интересное совпадение. Каким-то чудом каждый очередной радикальный шаг с потенциально неприятными последствиями для России Киев делал в момент, когда эти самые неприятные последствия уже не имели для Москвы чрезмерно тяжелого характера.
Например, по какому-то удивительному совпадению Украина инициировала разрывы в экономическом сотрудничестве, когда для России в этом уже не были ничего рокового — либо российские производители были уже готовы заменить украинских смежников, либо задержка в создании отечественного импортозамещающего продукта не несла стратегических угроз.
Наиболее ярко этот феномен проявился, наверное, с энергоблокадой Крыма. Еще полтора года после марта 2014 года Украина снабжала полуостров электроэнергией, а блокада была введена, когда строительство энергомоста с Кубани вышло на финальную стадию. При всех неудобствах веерных включений в течение нескольких месяцев даже частично введенный в строй энергомост не допустил наихудшего сценария для полустрова.
Теперь остается только догадываться, как, какими методами и усилиями Москва в течение полутора лет сдерживала Киев и его радикалов, чтобы не оставить полуостров на столь длительный срок без нормального энергоснабжения. Есть подозрение, что там была совокупность всех методов — от уговоров и взяток до давления и угроз.
И ведь таких тем и вопросов в двухсторонних отношениях были десятки — от глобальных (вроде газового транзита) до относительно мелких, но весьма чувствительных. Что было бы, если бы три года назад Украина перекрыла и запретила России пользоваться железнодорожным участком по своей территории? Какой ущерб нанесло бы это российскому бизнесу, РЖД и обычным гражданам?
За последние недели изменилась интонация Москвы в отношении очередных озвучиваемых инициатив Киева, направленных на разрыв с Россией. Наиболее явно это проявилось в вопросе возможного введения визового режима. Москва на протяжении трех лет мягко вразумляла Киев, раз за разом терпеливо объясняя на самом высоком уровне, что данный шаг будет для Украины стрельбой себе в ногу, учитывая количество украинских гастарбайтеров в России. Однако внезапно тон изменился и теперь российские представители, пожимая плечами, говорят "пусть делают, что хотят — Россия в вопросе виз будет действовать симметрично".
Встает вопрос: что изменилось?
На решение данной задачи России потребовалось три с половиной года.
Киеву больше нечем шантажировать Москву. У Украины больше нет возможности нанести России серьезный ущерб.
Кремль может выдохнуть с облегчением, а российское общество и государство могут поздравить друг друга с выполненной задачей, грандиозный масштаб которой нам еще только предстоит оценить.
Остается один вопрос: а что же Украина?
А Украине предстоит испить свой выбор до дна. Но это уже не проблема России.