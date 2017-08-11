Кто не скачет, тот побеждает: Украине уже нечем шантажировать Россию

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Три года назад в Рунете кипели патриотические страсти по поводу линии, которую должен выбрать Кремль в отношении Украины.

Одни патриоты требовали немедленного и тотального отрезания сошедших с ума на почве национализма и свидомости небратьев от российских благ и преференций. Они бурно возмущались, что Кремль не сделал этого раньше, а вместо этого больше двадцати лет своими руками вскармливал новую бандеризацию Украины. Любой новый шаг Москвы, направленный на сохранение status quo, воспринимался ими как предательство.

Другие патриоты твердили, что все происходящее на Украине носит кратковременный характер, и Москва обязана ввести войска/вернуть в Киев Януковича/сохранять по максимуму status quo, чтобы все в итоге вернулось на круги своя и Россия с Украиной воротились в привычный формат "многовековых братских отношений".

Российское государство разочаровало и тех, и других. Вторых — потому что в конечном итоге все придет к тому самому тотальному разрыву и предоставлению Украину самой себе и своей судьбе, а первых — потому что вместо громких заявлений, красивых резких жестов и молниеносных решений была принята к действию тактика тщательно просчитанных решений, малопубличных действий и малых шагов.

Ввод в строй участка железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины стал удобным поводом оглянуться назад и подвести некоторые — пока еще промежуточные, но уже вполне определяющие исход — итоги.

Терпение — пожалуй, это главное качество, которое проявляла Москва во взаимодействии с Киевом последние три с половиной года. Там, где рядовым гражданам хотелось "рвать и метать", российская власть ограничивалась взыванием к разуму и мягкими уговорами, что, разумеется, не добавляло ей очков в глазах общества.

Однако вот какое интересное совпадение. Каким-то чудом каждый очередной радикальный шаг с потенциально неприятными последствиями для России Киев делал в момент, когда эти самые неприятные последствия уже не имели для Москвы чрезмерно тяжелого характера.

Например, по какому-то удивительному совпадению Украина инициировала разрывы в экономическом сотрудничестве, когда для России в этом уже не были ничего рокового — либо российские производители были уже готовы заменить украинских смежников, либо задержка в создании отечественного импортозамещающего продукта не несла стратегических угроз.

Наиболее ярко этот феномен проявился, наверное, с энергоблокадой Крыма. Еще полтора года после марта 2014 года Украина снабжала полуостров электроэнергией, а блокада была введена, когда строительство энергомоста с Кубани вышло на финальную стадию. При всех неудобствах веерных включений в течение нескольких месяцев даже частично введенный в строй энергомост не допустил наихудшего сценария для полустрова.

Теперь остается только догадываться, как, какими методами и усилиями Москва в течение полутора лет сдерживала Киев и его радикалов, чтобы не оставить полуостров на столь длительный срок без нормального энергоснабжения. Есть подозрение, что там была совокупность всех методов — от уговоров и взяток до давления и угроз.

И ведь таких тем и вопросов в двухсторонних отношениях были десятки — от глобальных (вроде газового транзита) до относительно мелких, но весьма чувствительных. Что было бы, если бы три года назад Украина перекрыла и запретила России пользоваться железнодорожным участком по своей территории? Какой ущерб нанесло бы это российскому бизнесу, РЖД и обычным гражданам?

В данном случае крайне важным аспектом является то, что эти темы — были. Они — в прошлом.

За последние недели изменилась интонация Москвы в отношении очередных озвучиваемых инициатив Киева, направленных на разрыв с Россией. Наиболее явно это проявилось в вопросе возможного введения визового режима. Москва на протяжении трех лет мягко вразумляла Киев, раз за разом терпеливо объясняя на самом высоком уровне, что данный шаг будет для Украины стрельбой себе в ногу, учитывая количество украинских гастарбайтеров в России. Однако внезапно тон изменился и теперь российские представители, пожимая плечами, говорят "пусть делают, что хотят — Россия в вопросе виз будет действовать симметрично".

Встает вопрос: что изменилось?

Ответ представляется достаточно простым: Россия, наконец, закрыла свои самые большие уязвимости, порожденные сращением экономических и инфраструктурных систем двух стран. Железная дорога в обход построена, газопроводы в обход загружены и строятся новые, инфраструктурная независимость Крыма обеспечена, ключевые смежники для российских предприятий импортозамещены. Остались уже незначительные мелочи, которые не влияют на ситуацию принципиально.

На решение данной задачи России потребовалось три с половиной года.

Киеву больше нечем шантажировать Москву. У Украины больше нет возможности нанести России серьезный ущерб.

Кремль может выдохнуть с облегчением, а российское общество и государство могут поздравить друг друга с выполненной задачей, грандиозный масштаб которой нам еще только предстоит оценить.

Остается один вопрос: а что же Украина?

А Украине предстоит испить свой выбор до дна. Но это уже не проблема России.