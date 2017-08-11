К лесбо-премьере Disney: все равно, куда катится Запад, лишь бы без нас

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ для РИА Новостисерию многолетнего мультипликационного шоу для детей "DocMcStuffins". Серия называется "План на случай чрезвычайных обстоятельств" ("The Emergency Plan") и рассказывает о том, как семейка симпатичных кукол действует в момент землетрясения. Формальное назначение мультика — привить детям первичные знания, как у нас это называется, основ безопасности жизнедеятельности. Однако взрослый зритель сразу понимает, что ОБЖ — не единственное педагогическое содержание. Потому что в центре сюжета — однополая семья кукол, в которой вместо папы и мамы имеются две мамы и двое детей.
Одна из авторов и исполнительный продюсер "Doc McStuffins" — Крис Ни (Chris Nee), лесбиянка, состоящая в однополом браке, о чем с пафосом в свое время сообщила New York Times. Крис Ни давно мечтала превратить "Doc McStuffins" в "pro-gay"-сериал, о чем открыто говорила еще в 2012 году в одном из своих интервью. "У моего сына Тео две мамы. И это огромная часть моей жизни, это невероятная часть того, как я вижу этот мир", — говорит Крис Ни. По ее словам, компания Walt Disney активно поддержала ее идею создать детский "pro-gay"-сериал и фактически перенести "жизненный опыт" Крис Ни в мультфильм.
И да. Это не курьез и не "отдельный эпизод".
И это не "паранойя российских борцов с морально деградировавшим Западом". Это часть политики, нацеленной на полную перестройку социума.
Потому что об этом говорят сами деятели движения за "ЛГБТирование детской масс-культуры".
Продюсер Крис Ни прямо заявила: "Мы занимаемся политикой в DocMcStuffins. Мы верим, что боремся за правое дело". Организаторы премии GLAAD Media Awards, ежегодно вручаемой американским "Альянсом геев и лесбиянок против диффамации" людям, которые оказали наиболее заметное влияние на развитие гей-культуры, выступили за сбор подписей "в благодарность компании Disney за то, что она возвысила голос представителей ЛГБТ".первый детский мультик, в котором мальчики целуют мальчиков, а девочки — девочек. Это случилось практически одновременно с выходом на мировые экраны также диснеевского фильма "Красавица и чудовище", который анонсировался его режиссером Биллом Кондоном как фильм, в котором будет "исключительный гей-эпизод в диснеевском кино" ("exclusively gay moment in a Disney movie").
Что тут важно: наблюдаемая нами со стороны гонка гендерных свобод — кампания вполне международная.
Все более-менее помнят, что в США при Обаме принят закон "о трансгендерных школьных туалетах", согласно которому ученик, заявивший, что он "девочка", получает право использовать женские раздевалку, туалет и душевую комнату.
Менее известно, что в Швеции для "неопределившихся" со своим полом детей уже несколько лет как внедряется местоимение третьего лица — ранее отсутствовавшее в шведском языке "оно" (hen). С 2014 года в изданные в Швеции словари шведского языка официально внесено местоимение "hen", и 15 шведских газет используют это слово. "Швеция — действительно пионер, — говорит Ланн Хорншейдт (Lann Hornscheidt), профессор гендерных исследований и лингвистики в Центре междисциплинарных гендерных исследований берлинского Университета имени Гумбольдта. — Никакая другая страна не сделала столько усилий, чтобы сломать гендерные барьеры среди детей".
Наконец, следуют и репрессии. Например, компания Google на днях уволила своего ведущего инженера только за то, что тот усомнился в "идентичности" мужчины и женщины. Компания назвала его мнение "вредным гендерным стереотипом".
Ну и так далее, и тому подобное. И на этом месте можно бы завести нелепый плач о куда катится Запад.
Но на самом деле — это не наше дело. Куда хочет, туда пусть и катится. Это его жизнь.
Нас же во всей этой кампанейщине должно интересовать другое. По факту "Дисней" может стать первой зарубежной корпорацией, на которой сможет проверить себя пресловутый отечественный закон о защите детей от пропаганды гомосексуализма.
И если борьба за гендерный прогресс в США примет характер по-настоящему массовый — то однополые "ролевые модели" будут насильственно упихиваться в каждый или каждый второй мультфильм.
И эта продукция — обладающая перед отечественной, признаемся честно, не только подавляющим количественным, но также и зачастую качественным превосходством — окажется естественным образом на отечественном "рынке детского масс-культа".
И вот тогда посмотрим — существует ли на самом деле отечественный "заслон против гей-пропаганды" или на самом деле компанию Disney просто по дороге к многомиллиардным прибылям в России будут время от времени разорять небольшим административным штрафом.