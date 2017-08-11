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К лесбо-премьере Disney: все равно, куда катится Запад, лишь бы без нас

09:4311.08.2017
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© Flickr / architekt2Логотип студия Disney. Архивное фотоЛоготип студия Disney. Архивное фото
© Flickr / architekt2

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ для РИА Новости

Продюсер и сценарист мультсериала Симпсоны Мэтт Грейнинг. Архивное фото
© AP Photo / Тonya Wise/ Invision
Создатель "Симпсонов" снимет мультфильм о принцессе-алкоголичке
Американская кинокомпания Walt Disney Company выпустила очередную серию многолетнего мультипликационного шоу для детей "DocMcStuffins". Серия называется "План на случай чрезвычайных обстоятельств" ("The Emergency Plan") и рассказывает о том, как семейка симпатичных кукол действует в момент землетрясения. Формальное назначение мультика — привить детям первичные знания, как у нас это называется, основ безопасности жизнедеятельности. Однако взрослый зритель сразу понимает, что ОБЖ — не единственное педагогическое содержание. Потому что в центре сюжета — однополая семья кукол, в которой вместо папы и мамы имеются две мамы и двое детей.

Одна из авторов и исполнительный продюсер "Doc McStuffins" — Крис Ни (Chris Nee), лесбиянка, состоящая в однополом браке, о чем с пафосом в свое время сообщила New York Times. Крис Ни давно мечтала превратить "Doc McStuffins" в "pro-gay"-сериал, о чем открыто говорила еще в 2012 году в одном из своих интервью. "У моего сына Тео две мамы. И это огромная часть моей жизни, это невероятная часть того, как я вижу этот мир", — говорит Крис Ни. По ее словам, компания Walt Disney активно поддержала ее идею создать детский "pro-gay"-сериал и фактически перенести "жизненный опыт" Крис Ни в мультфильм.

Гей-парад в Лондоне
© РИА Новости / Александр Смотров
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Walt Disney, таким образом, оказался на передовом рубеже борьбы за глобальное продвижение либеральных ценностей, среди которых на первом месте уже несколько лет — "гендерная свобода".

И да. Это не курьез и не "отдельный эпизод".

И это не "паранойя российских борцов с морально деградировавшим Западом". Это часть политики, нацеленной на полную перестройку социума.

Потому что об этом говорят сами деятели движения за "ЛГБТирование детской масс-культуры".

Продюсер Крис Ни прямо заявила: "Мы занимаемся политикой в DocMcStuffins. Мы верим, что боремся за правое дело". Организаторы премии GLAAD Media Awards, ежегодно вручаемой американским "Альянсом геев и лесбиянок против диффамации" людям, которые оказали наиболее заметное влияние на развитие гей-культуры, выступили за сбор подписей "в благодарность компании Disney за то, что она возвысила голос представителей ЛГБТ".

Белый дом в Вашингтоне, подсвеченный цветами флага ЛГБТ, США. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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В марте этого года компания уже выпустила первый детский мультик, в котором мальчики целуют мальчиков, а девочки — девочек. Это случилось практически одновременно с выходом на мировые экраны также диснеевского фильма "Красавица и чудовище", который анонсировался его режиссером Биллом Кондоном как фильм, в котором будет "исключительный гей-эпизод в диснеевском кино" ("exclusively gay moment in a Disney movie").

Что тут важно: наблюдаемая нами со стороны гонка гендерных свобод — кампания вполне международная.

Все более-менее помнят, что в США при Обаме принят закон "о трансгендерных школьных туалетах", согласно которому ученик, заявивший, что он "девочка", получает право использовать женские раздевалку, туалет и душевую комнату.

Менее известно, что в Швеции для "неопределившихся" со своим полом детей уже несколько лет как внедряется местоимение третьего лица — ранее отсутствовавшее в шведском языке "оно" (hen). С 2014 года в изданные в Швеции словари шведского языка официально внесено местоимение "hen", и 15 шведских газет используют это слово. "Швеция — действительно пионер, — говорит Ланн Хорншейдт (Lann Hornscheidt), профессор гендерных исследований и лингвистики в Центре междисциплинарных гендерных исследований берлинского Университета имени Гумбольдта. — Никакая другая страна не сделала столько усилий, чтобы сломать гендерные барьеры среди детей".

ЛГБТ активисты пикетируют здание, в котором заседает генеральный Собор Церкви Англии
© Фото : фото Christian Today
ЛГБТ активисты Британии протестуют против дискриминации их Церковью Англии
Но другие так просто лидерства не отдадут. В Великобритании 14 крупнейших торговых сетей, которые среди прочего торгуют детскими игрушками, приняли решение лишить игрушки тех признаков, по которым их можно отнести к игрушкам для мальчиков или к игрушкам для девочек, и сделать их "гендерно нейтральными". Среди этих торговых групп — Tesco, Sainsbury's, Morrisons, Boots, Marks & Spencer.

Наконец, следуют и репрессии. Например, компания Google на днях уволила своего ведущего инженера только за то, что тот усомнился в "идентичности" мужчины и женщины. Компания назвала его мнение "вредным гендерным стереотипом".

Ну и так далее, и тому подобное. И на этом месте можно бы завести нелепый плач о куда катится Запад.

Но на самом деле — это не наше дело. Куда хочет, туда пусть и катится. Это его жизнь.

Нас же во всей этой кампанейщине должно интересовать другое. По факту "Дисней" может стать первой зарубежной корпорацией, на которой сможет проверить себя пресловутый отечественный закон о защите детей от пропаганды гомосексуализма.

Госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
Керри извинился перед ЛГБТ-сообществом за "десятилетия дискриминации"
Потому что закон принят достаточно давно, и не то что о миллионах репрессированных не слышно — не слышно даже об отдельных наказанных.

И если борьба за гендерный прогресс в США примет характер по-настоящему массовый — то однополые "ролевые модели" будут насильственно упихиваться в каждый или каждый второй мультфильм.

И эта продукция — обладающая перед отечественной, признаемся честно, не только подавляющим количественным, но также и зачастую качественным превосходством — окажется естественным образом на отечественном "рынке детского масс-культа".

И вот тогда посмотрим — существует ли на самом деле отечественный "заслон против гей-пропаганды" или на самом деле компанию Disney просто по дороге к многомиллиардным прибылям в России будут время от времени разорять небольшим административным штрафом.

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