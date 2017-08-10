Капитаны, бегущие с корабля. Украину покидают импортные топ-менеджеры

Дмитрий Лекух , для РИА Новости

Польский рок-музыкант, создатель и бессменный фронтмен группы "Chemia" ("Химия") Войцех Бальчун подал в отставку с должности председателя правления ПАО "Украинська зализныця", куда был в свое время назначен 20 апреля 2016 года Кабинетом министров Украины в суровое и весьма "смутное" время "между Яценюком и Гройсманом".

Личностью, кстати, данный "топ-менеджер" был и остается весьма занятной.

По крайней мере, гастрольную деятельность группы "Chemia" во время руководства украинскими железными дорогами пан рокер не прерывал.

А особую известность Войцех Бальчун приобрел в то незабвенное время, когда после избрания выступил в Кабмине на польском языке без переводчика, а поскольку министры вообще ничего не поняли (тот же пан Аваков и по-украински-то ни фига не понимает), то его попытался перевести новоиспеченный в ту пору премьер Владимир Гройсман. Не знаю уж, поняли ли пана поляка министры хотя бы в переводе собственного премьера, но всю деятельность Бальчуна на должности руководителя "Укрзализныци" вполне можно охарактеризовать буквально одной-двумя фразами.

Не прерывая гастрольной деятельности, спустя полгода работы, 2 ноября 2016 года Войцех Бальчун сначала заявил о техническом дефолте "Укрзализныци", а потом так же, не прерывая гастролей, 9 августа уже текущего 2017 года — о своей отставке.

Вот, в принципе, и все.

И сказать тут, казалось бы, больше нечего: смутные "революционные" времена выносят наверх личностей порой и куда более экзотических.

Если бы не одна любопытная деталь: Бальчун отказывается от должности по своей собственной инициативе. И об этом в среду на заседании правительства лично сообщил премьер-министр правительства Украины все тот же Владимир Гройсман.

"Правительство рассмотрит заявление Бальчуна об увольнении. Он принял это решение самостоятельно", — сказал Гройсман. При этом премьер-министр отметил "положительные изменения" в компании в период руководства Бальчуна. Примеров, правда, не привел, ограничившись кротким "Он работал на сложном предприятии".

…Самого-то пана Бальчуна можно понять: он выигрывал конкурс на руководство крупнейшей железнодорожной компанией восточной Европы в ту пору, когда у "Укрзализныци" были гигантские планы. Реформирование, реконструкция (вплоть до прокладки новой "европейской" железнодорожной колеи).

Импорт, экспорт, транзит. Все дела.

В результате же довольно быстро выяснилось, что руководить ему предстоит абсолютно бесперспективным предприятием. Без денег, без инвестиций, в ужасающем технологическом состоянии и, что самое страшное, "на фоне падающего рынка".

Один показательный недавний пример.

В начале текущей недели российский министр обороны Сергей Шойгу вручал государственную награду, орден Жукова, 39-й отдельной железнодорожной бригаде, военнослужащие которой были задействованы в строительстве участка "обходного" участка Журавка — Миллерово. В результате этого строительства РЖД получили новый участок полотна со всей прилагающейся инфраструктурой протяженностью более ста сорока километров в обход Украины. А "Укрзализныця" лишилась дохода, по оценкам украинских же экспертов, порядка 200-300 миллионов долларов в год за "русский транзит" на участке протяженностью в тридцать семь километров, который более никому не нужен.

Да и вообще наивно выглядит теперь заявленное Украиной стремление быть "государством-транзитером" при таком-то великолепном уровне взаимоотношений с одной из "сторон транзита", Российской Федерацией. При таком уровне взаимопонимания о любых "транзитных возможностях" лучше вообще забыть. Это раньше, во времена СССР, железные дороги РСФСР и УССР составляли единую железнодорожно-транспортную систему. И тогда сообщение между центром страны и Кавказом шло через ХТУ (харьковский транспортный узел). Уже после распада СССР ситуация стала меняться. Причем не по вине российской стороны. Большая часть грузов пошла через Воронеж, по ветке, которая ранее считалась вспомогательной. Перестали быть интересными и портовые возможности "незалежной": Одесский порт находится в ужасающем состоянии, и Россия отнюдь не случайно "расшила" свои портовые мощности, выстроив "южный маршрут" через Темрюк и Новороссийск. На фоне падения еще и внутренних рынков, особенно промышленных, даже пану рокеру станет понятно, что возглавляемое им предприятие в общем-то "не жилец".

И да. Бегство восточноевропейских смешных "варягов" — это точно не локальное происшествие. Это тенденция сегодняшней Украины.

Еще совсем недавно министерство здравоохранения Украины возглавлял гражданин Грузии Александр Квиташвили, министерство финансов — гражданка США Наталия Яресько, минэкономразвития — литовец Айварас Абромавичус, губернатором Одесской области выступал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а главой Нацполиции Украины — гражданка Грузии Хатия Деканоидзе.

В настоящее время, пусть и по разным причинам, все они уже покинули свои посты.

Когда грызуны определенного вида покидают судно, то это говорит прежде всего о состоянии корабля. Это во-первых. А во-вторых, назначать сплошных крыс на должности капитанов тоже надо уметь.