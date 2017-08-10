Капитаны, бегущие с корабля. Украину покидают импортные топ-менеджеры

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Польский рок-музыкант, создатель и бессменный фронтмен группы "Chemia" ("Химия") Войцех Бальчун подал в отставку с должности председателя правления ПАО "Украинська зализныця", куда был в свое время назначен 20 апреля 2016 года Кабинетом министров Украины в суровое и весьма "смутное" время "между Яценюком и Гройсманом".
Личностью, кстати, данный "топ-менеджер" был и остается весьма занятной.
По крайней мере, гастрольную деятельность группы "Chemia" во время руководства украинскими железными дорогами пан рокер не прерывал.
А особую известность Войцех Бальчун приобрел в то незабвенное время, когда после избрания выступил в Кабмине на польском языке без переводчика, а поскольку министры вообще ничего не поняли (тот же пан Аваков и по-украински-то ни фига не понимает), то его попытался перевести новоиспеченный в ту пору премьер Владимир Гройсман. Не знаю уж, поняли ли пана поляка министры хотя бы в переводе собственного премьера, но всю деятельность Бальчуна на должности руководителя "Укрзализныци" вполне можно охарактеризовать буквально одной-двумя фразами.
Вот, в принципе, и все.
И сказать тут, казалось бы, больше нечего: смутные "революционные" времена выносят наверх личностей порой и куда более экзотических.
Если бы не одна любопытная деталь: Бальчун отказывается от должности по своей собственной инициативе. И об этом в среду на заседании правительства лично сообщил премьер-министр правительства Украины все тот же Владимир Гройсман.
"Правительство рассмотрит заявление Бальчуна об увольнении. Он принял это решение самостоятельно", — сказал Гройсман. При этом премьер-министр отметил "положительные изменения" в компании в период руководства Бальчуна. Примеров, правда, не привел, ограничившись кротким "Он работал на сложном предприятии".
Импорт, экспорт, транзит. Все дела.
В результате же довольно быстро выяснилось, что руководить ему предстоит абсолютно бесперспективным предприятием. Без денег, без инвестиций, в ужасающем технологическом состоянии и, что самое страшное, "на фоне падающего рынка".
Один показательный недавний пример.
В начале текущей недели российский министр обороны Сергей Шойгу вручал государственную награду, орден Жукова, 39-й отдельной железнодорожной бригаде, военнослужащие которой были задействованы в строительстве участка "обходного" участка Журавка — Миллерово. В результате этого строительства РЖД получили новый участок полотна со всей прилагающейся инфраструктурой протяженностью более ста сорока километров в обход Украины. А "Укрзализныця" лишилась дохода, по оценкам украинских же экспертов, порядка 200-300 миллионов долларов в год за "русский транзит" на участке протяженностью в тридцать семь километров, который более никому не нужен.
Еще совсем недавно министерство здравоохранения Украины возглавлял гражданин Грузии Александр Квиташвили, министерство финансов — гражданка США Наталия Яресько, минэкономразвития — литовец Айварас Абромавичус, губернатором Одесской области выступал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а главой Нацполиции Украины — гражданка Грузии Хатия Деканоидзе.
В настоящее время, пусть и по разным причинам, все они уже покинули свои посты.
Когда грызуны определенного вида покидают судно, то это говорит прежде всего о состоянии корабля. Это во-первых. А во-вторых, назначать сплошных крыс на должности капитанов тоже надо уметь.