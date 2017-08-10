После теракта Европа намерена капитулировать. Побеждать умеет только Россия

Сотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре и скрылся

Сотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре и скрылся

Авигдор Эскин, для РИА Новости

День спустя после того, как управляемиый террористом автомобиль BMW врезался в группу французских военных, эксперты там обсуждают пути капитуляции. Придворная французская пресса поначалу, надо сказать, упорно избегала упоминания личности джихадиста, ранившего шестерых солдат. Потребовалось лихачество английской Sun и нескольких непокорных французских изданий, чтобы мы познакомились с новым иммиграном, решившим убивать людей.

Это тридцатишестилетний пришелец из Алжира Хаму Башир. Он нанес удар по молодым защитникам Франции от терроризма в непосредственной близости от штаба Генерального управления внутренней безопасности. Нетрудно предположить, что незванный гость из Алжира хотел показать французам их уязвимость, а людям в форме — продемонстрировать бессмысленность их дозорной деятельности.

Как ни парадоксально, но в данном случае террорист как в воду глядел. Вслед за терактом на телеэкранах появились либеральные французские эксперты, которые заговорили о надобности расформировать антитеррористические подразделения, созданные два года назад.

Никто не спрашивал, почему солдаты вокруг не стреляли на поражение в ходе терактов. Никто не говорил о необходимости уменьшить приток иммигрантов. Все обсуждения велись именно вокруг того, как именно разоружаться и капитулировать.

Сегодня во Франции в рамках "Операции дозор" (Operation sentinelle) задействованы десять тысяч солдат. Официальный государственный рупор Франции на внешний мир, телеканал France 24, весьма однозначно транслировал идею, что путь к решению нынешней проблемы терроризма — лежит через расформирование антитеррористических подразделений.

Логика либеральных французских экспертов проста. Помните, как в апреле джахидист застрелил полицейского прямо на Елисейских полях? А в минувшую субботу такой же бесноватый напал на правоохранителей возле Эйфелевой башн? Ну так вот. Если они нападают последние месяцы именно на стражей порядка, то не стоит ли их убрать.

…Иными словами, мы видим, что Франция ничему не научилась за последние годы. И тут уместен вопрос, а что надо делать на самом деле.

© REUTERS / Benoit Tessier Под Парижем автомобиль наехал на группу военных. 9 августа 2017 © REUTERS / Benoit Tessier Под Парижем автомобиль наехал на группу военных. 9 августа 2017

Сперва стоит расследовать, почему террорист не был ликвидирован на месте, в ходе наезда на солдат. Такого рода внутренние проверки необходимы после каждого подобного случая, но тут вопрос стоит, не следует ли изменить существующие правила открытия огня на поражение. Вместо рассуждений о том, что люди в форме вызывают дополнительное раздражение у террористов, надо позаботиться о выработке более эффективных приказов о немедленном реагировании.

Судя по опубликованной информации о личности террориста, он не состоял ни в каких радикальных ячейках. В списках спецслужб не фигурировал. Иными словами, типичный "самопровоглашенный" боец ИГ*, действующий по системе "франшизы". Сперва такой "энтузиаст" совершает теракт, а потом уже дает понять, что сделал это по призыву всемирной сети. Или записку оставляет, или по ходу действия выкрикивает соответствующие лозунги.

В былые времена террористы существовали в рамках каких-то организаций, имевших свою внутреннюю структуру и действовавших как дисциплинированная военная команда, нанося удары по мирным объектам. А в наше время выработанный ИГ* порядок ведения войны того не требует. Террористов в прошлом вылавливали системно, внедряясь в организации и перехватывая разговоры внутри известных и понятных спецслужбам движений. Сегодня убийцей за рулем грузовика может оказаться человек, который еще неделю назад развлекался "по-западному" и никак не заявлял о своих кровавых наклонностях.

Тем не менее — идея совершения злодеяния во имя крайнего джихадизма приходит к людям не телепатически. В Европе существуют сотни мечетей, в которых прямо призывают вести войну против всего мира в духе ИГ*. Террористы-одиночки всегда оставляют следы с соцсетях, обсуждая идеи, толкающие их на зверства. Французским и прочим западным спецслужбам следовало бы закрыть все рассадники идеологии терроризма. Бесноватые идут убивать по идеологическим причинам и борьба с ними должна начинаться с искоренения идеологии.

Но есть еще более важное направление работы для западных спецслужб. Попытка скрыть или умолчать происхождение террористов никак не проведет к успокоению тех граждан Европы, которые относятся неприязненно к мусульманам в целом. Эта опасность ответных действий существует, но как с ней бороться?

Тут Европа могла бы поучиться у России.

В ходе многолетней борьбы с разными формами исламистского терроризма Москве приходилось балансировать между необходимостью положить конец насилию, подпитываемому определенной идеологией, и сохранением межрелигиозного спокойствия среди граждан страны.

Пройдет время, и во всех дипломатических и военных академиях мира будут изучать опыт России, которая сумела не только привлечь своих мусульман к борьбе с терроризмом, но и вывела их в авангард этой борьбы. Сейчас мы видим это в Сирии.

Во всех странах Европы время от времени раздаются призывы отдельных имамов не увлекаться идеями терроризма ИГ*. Однако нигде и никому на Западе не удалось создать эффективных подразделений мусульман, которые бы действовали против идеологии тьмы и ее претворения в жизнь.

Именно этим бы стоило там срочно заняться.

*Террористическая организация, запрещенная в России