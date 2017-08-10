Глава Сербии признался, что с ним делают из-за России. Как мы можем помочь

Анатолий Вассерман , для РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич впервые публично заявил, что на него оказывается давление со стороны Запада из-за связей Сербии с Россией.

"Я впервые говорю об этом таким образом. Больше невозможно появиться где-либо на Западе, чтобы вас не спросили о России". — сказал Вучич, указав, что речь идет о прессинге со стороны "великих держав".

…Ничего нового Вучич, разумеется, не озвучил. Давление на его страну оказывается не только не первый год, но и не первое десятилетие — начиная от безоговорочной поддержки Западом сербов, сменивших религию на католицизм или ислам, против православных соплеменников, и заканчивая "гуманитарными бомбардировками" (термин организатора развала Чехословакии и первого президента чешского ее осколка Гавела. Кстати, спасибо ему за этот термин, потому что мало было более выразительных примеров западного лицемерия).

Словом, то, что на любого президента Сербии будут давить с целью сломать не только его, но и всю страну — очевидно было и ранее.

Почему именно сейчас президент Сербии не выдержал и рассказал о давлении публично: очевидно, что давление обострилось. Благо сегодня у американцев очень много явных провалов на других направлениях деятельности — вплоть до того, что они сейчас жалуются на спонсируемых ими террористов в Сирии, по чьей вине "русские могут победить". И на фоне этих провалов они вполне могут пожелать выиграть хоть на каком-нибудь поле.

Но дело не только в этом. Дело еще и в том, что пределы прочности и людей, и государств небесконечны. И очень может быть, что президент Сербии просто устал молчать — и открытым текстом сообщил, что с ним делают, исходя из того, что "хуже уже не будет" (хотя обычно эта надежда не оправдывается, как правило — находятся способы сделать еще хуже).

…Ну, а как с этим бороться? Один из героев Хэмингуэя — если не ошибаюсь, в романе "Иметь и не иметь" — говорит "Человек один не может ни черта". На мой взгляд, это в какой-то мере относится и к государству. То есть, конечно, бывают обстоятельства, в которых государство может выстоять в одиночку, но все-таки весьма желательно, чтобы были у него и другие союзники, кроме армии и флота. И чем меньше государство, тем острее оно нуждается в таких союзниках.

Сейчас у нас многие удивлялись, зачем Запад ломает об колено Черногорию (ведь вроде бы ясно, что эта страна мало что прибавляет к существующим возможностям НАТО. И более того — она изрядно испортила репутацию НАТО в том смысле, что способ, каким вынудили ее вступить в блок, бьет по остаткам репутации самого понятия демократии. Уж если народу демонстративно, нагло и неоднократно отказывают в праве на референдум, а тех, кто добивается этого права, объявляют заговорщиками — по-моему, такое не вся российская прогрессивная общественность готова принять не задумываясь). Спрашивается, зачем же портить репутацию? На мой взгляд — затем, что Черногория отделяет Сербию от моря. С распадом союзного государства Югославии, куда на последней стадии распада входили только Сербия и Черногория, Сербия оказалась в полной изоляции, в окружении врагов разной степени враждебности. Скажем, счесть Джукановича, занимающего в Сербии примерно то же положение, что Порошенко в России (то есть это глава небольшого кусочка, отторгнутого от большой страны и потому готовый на любые преступления, лишь бы не допустить воссоединения) — можно кем угодно, но не другом Сербии.

И вот сейчас, когда Сербия оказалась в окружении, естественно, очень трудно ей помочь. Тем не менее, я надеюсь, что сербы — народ достаточно изобретательный, чтобы найти какой-то способ взаимодействия со своими очень немногочисленными друзьями.

Правда, сразу скажу, что помощь сербам не может быть безграничной. И потому, что у России есть и другие проблемы. И потому, что даже Бог помогает тем, кто помогает себе сам — и пока мы не уверены в том, что Сербия, когда встанет перед ней вопрос "защищаться или капитулировать" (а этот вопрос вставал уже не раз, и, к сожалению, в последние десятилетия Сербия неизменно выбирала капитуляцию), на сей раз предпочтет все-таки защищаться.

Как мы вообще понимаем понятие "капитуляция", "сломленность" применительно к стране — в частности, Сербии (или Черногории)?

Я полагаю, что значительной части сербов задурили голову примерно той же риторикой, какую использовали и против русского большинства граждан Украины. А именно — "на Западе кормушка сытная, припадите к ней, и воздастся вам халява". Но такие мысли излечиваются более или менее быстро самыми надежными в мире психотерапевтами — голодом и холодом. Я думаю, в скором времени те же черногорцы убедятся, что в НАТО они нужны исключительно в качестве пушечного мяса, а в ЕС в качестве подножного корма. И тогда можно будет искать среди них людей не только понимающих, кто виноват, но и думающих, что делать.

На Украине ответ на эти вопросы тоже, в общем, пытаются искать многие — но там народу задурили голову еще и рассказами о злых москалях, напавших на родину, а украинцы (как и остальные русские) готовы терпеть очень многие лишения, пока верят, что это на благо страны и народа. Поэтому на Украине голод и холод терапевтически помогают пока в весьма ограниченных пределах. А вот в Черногории, где "напавших москалей" пытаются выдумать, но неубедительно, и в Сербии, которой вообще навязывается Западом своеобразный аналог "немецкого послевоенного сознания" с грузом вины и необходимостью непрерывно платить и каяться — такой сценарий едва ли реализуется.

Кстати. Нынешние черногорские гонения на русских резидентов (а очень многие наши соотечественники, соблазнившись дешевизной, прикупили там недвижимость) должны встретить с нашей стороны полное понимание по принципу "не хотите — не надо". Имущество россиян в Черногории должно быть распродано, а граждане и капиталы должны быть выведены из-под враждебной юрисдикции. Каковы ожидаемые потери черногорского туристического бизнеса от политики нынешних черногорских властей — сами черногорцы уже рассказывают много, красочно и нецензурно.

Разумеется, сербы имеют очень небольшие возможности защищаться самостоятельно. Они сами эту ограниченность своих сил прекрасно осознают (достаточно вспомнить известную поговорку про "нас и русских 300 миллионов, нас без русских несколько фургонов"). Но, как бы то ни было, лишь после выбора Сербией опции "защищаться", а не "капитулировать" мы сможем за нее, как сейчас говорят, вписаться.

© AP Photo / Darko Vojinovic Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан и президент Сербии Александр Вучич во время переговоров в Белграде. 8 июня 2017 © AP Photo / Darko Vojinovic Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан и президент Сербии Александр Вучич во время переговоров в Белграде. 8 июня 2017

Я, кстати, уверен, что если Сербия продемонстрирует свою волю к самозащите — за нее впишемся не только мы. На ум приходит, например, Китайская народная республика. Китай неоднократно разными способами показывал, что очень нуждается в портах в Европе. И в принципе я не исключаю, что именно Китай может поискать способ реинтеграции Черногории с остальной Сербией. Это, конечно, очень оптимистичная надежда: Китай старается действовать чисто экономическими способами, и только в полной мере убедившись, что тот же Джуканович предпочтет не зарабатывать на китайском транзите, а демонстрировать свою лояльность американцам, может задуматься о поиске более сговорчивых партнеров в отторгнутом осколке Сербии. Но задуматься и о таком варианте возможно.

…Возвращаясь к реальным возможностям для Сербии освободиться из-под давления Запада. Это, разумеется, будет непросто. Как уже было сказано — сербам сейчас навязывается такая же полная "моральная беспомощность", которой славится современная Германия. Но для реализации этой программы в Сербии в полной мере — необходимы две мелочи. Во-первых, многолетняя оккупация. А во-вторых — реальные доказательства неких вопиющих преступлений сербов (которые в действительности, как каждый раз оказывалось, просто фальсифицировались на протяжении всех антисербских походов Запада).

Поэтому сломить Сербию окончательно, превратив ее в аналог Германии после Второй мировой войны — будет крайне сложно. А это оставляет надежду.