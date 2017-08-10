Тайны радиационной аварии в бухте Чажма

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Субмарина К-431 проекта 675 (с крылатыми ракетами) была построена в Комсомольске-на-Амуре в 1965 году. За два десятилетия совершила семь автономных походов, оставила за кормой более 180 тысяч миль. Обычная боевая судьба. У пирса судоремонтного завода в бухте Чажма на субмарине К-431 квалифицированные специалисты-атомщики, офицеры береговой технической базы производили плановую перезарядку активных зон двух реакторов типа "ВМ-А" (мощностью 72 МВт).
Ликвидаторы
Тушение пожара и спасение лодки от затопления заняло несколько часов. Кроме аварийной К-431, пострадали стоявшие рядом атомная субмарина К-42 "Ростовский комсомолец" (проекта 627А) и плавмастерская (ПМ-133).
Уцелевших членов экипажа подлодки К-431 эвакуировали в соседнюю бухту Конюшкова. Всех ликвидаторов проверили на степень облучения. Серьезно пострадавших отправили на лечение в госпиталь. Значительные дозы радиации получили 290 человек, у десяти из них зафиксировали острую лучевую болезнь, у 39 — лучевую реакцию. Тогда всех удалось спасти, но к середине 1990-х число официально выявленных пострадавших превысило 950 человек.переоблучением в августе 1985 года можно лишь после получения удостоверения участника действий подразделения особого риска. Впрочем, для местных жителей причинно-следственная связь очевидна, на эту тему много информации в местных СМИ. Часть рабочих и служащих судоремонтного завода после трагедии в Чажме навсегда уехали из тех мест и, наверное, правильно сделали.
Локальные аномалии
Авария произошла с новыми, а не старыми топливными стержнями. Это уберегло от значительного выброса особо опасных изотопов, генерируемых в ходе длительной эксплуатации ядерных установок — стронция-90 и цезия-137. И все же практически вся активная часть реактора была выброшена за пределы субмарины. По оценкам специалистов, около 75 процентов радиоактивного выброса осталось на дне бухты Чажма.пострадали в меньшей степени, чем могли бы. На побережье были выявлены лишь локальные пятна с опасными для людей радиоактивными аномалиями. Кстати, мой дом тогда находился в 8 километрах по прямой от бухты Чажма.
Через 2 месяца после аварии содержание радионуклидов в морской воде снизилось до нормальных фоновых значений. Через 7 месяцев радиационная обстановка была нормализована на всей территории судоремонтного завода.
Высокорадиоактивные останки погибших моряков захоронили на мысе Сысоева, на большой глубине, под толстым слоем бетона. Аварийную субмарину отбуксировали в бухту Павловского (предварительно реактор залили бетоном). И лишь через четверть века, в 2016 году подводный ракетоносец К-431 отправили на утилизацию.
Многие специалисты-атомщики считают: чажминская и чернобыльская катастрофы имеют общую причину — опасное привыкание высококвалифицированных специалистов к реакторам и нарушение инструкций. Непредвиденная цепь событий никогда не бывает случайной. И если бы после радиационной аварии на субмарине К-431приняли жесткие меры на уровне правительства (проверили все ядерные объекты страны), возможно, катастрофы в Чернобыле удалось бы избежать.
Однако и сегодня специалистам-атомщикам расслабляться не стоит.