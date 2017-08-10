США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Тайны радиационной аварии в бухте Чажма

08:4910.08.2017
0140
© Фото : пресс-служба ВМФПодлодка. Архивное фотоПодлодка. Архивное фото
© Фото : пресс-служба ВМФ

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Учения взвода радиационной, химической и биологической защиты
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Войска РХБЗ спасут мир
В этот день 32 года назад — 10 августа 1985-го — на судоремонтном заводе в бухте Чажма (Приморский край) взрыв на атомной подводной лодке К-431 Тихоокеанского флота унес жизни 10 военных моряков, еще сотни людей пострадали от радиации. Это своего рода "предупреждение свыше" скрыли от охваченной перестройкой страны, и похожая катастрофа, но уже совсем иного масштаба, вскоре произошла в Чернобыле. Удивительно, что во многом поучительная история К-431 остается малоизвестной даже через 32 года.

Субмарина К-431 проекта 675 (с крылатыми ракетами) была построена в Комсомольске-на-Амуре в 1965 году. За два десятилетия совершила семь автономных походов, оставила за кормой более 180 тысяч миль. Обычная боевая судьба. У пирса судоремонтного завода в бухте Чажма на субмарине К-431 квалифицированные специалисты-атомщики, офицеры береговой технической базы производили плановую перезарядку активных зон двух реакторов типа "ВМ-А" (мощностью 72 МВт).

Контейнеры с ядерным топливом
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
РосРАО вывезло из Приморья последнее отработанное ВМФ ядерное топливо
Собственно, перезарядку завершили 9 августа, но тяжелая верхняя крышка реактора легла негерметично, и при гидравлических испытаниях начала пропускать теплоноситель (причиной оказался забытый под прокладкой огарок электрода). В субботу 10 августа ее начали переустанавливать — с нарушением ряда технологических требований. При подъеме на стропах крана реакторная крышка немного перекосилась и зацепила компенсирующую решетку реактора, потянула вместе с ней тепловыделяющие элементы. А тут еще мимо прошел на скорости в 12 узлов катер-торпедолов — волной качнуло плавмастерскую с краном, крышка на стропах пошла вверх, в реакторе началась самопроизвольная реакция деления урана (пусковой режим). Тепловой взрыв с уровнем радиации в эпицентре около 90 тысяч рентген в час отбросил многотонную реакторную крышку. Находившиеся в реакторном отсеке восемь офицеров и два матроса погибли мгновенно. На подводной лодке начался пожар с мощными выбросами радиоактивных пыли и пара. В образовавшуюся трещину прочного корпуса стала поступать забортная вода, К-431 осела на корму.

 

Ликвидаторы

Тушение пожара и спасение лодки от затопления заняло несколько часов. Кроме аварийной К-431, пострадали стоявшие рядом атомная субмарина К-42 "Ростовский комсомолец" (проекта 627А) и плавмастерская (ПМ-133).

Дальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье
© РИА Новости / Илья Горбунов
Куда выбрасывают ядерные реакторы: радиоактивное наследие Приморья
"Ростовский комсомолец" так и не вернулся в строй, однако его экипаж первым приступил к ликвидации последствий аварии. Вокруг были разбросаны взрывом останки погибших, росло огромное облако черно-желтого дыма, и все же ликвидаторы не до конца понимали опасность происходящего. После замеров радиации морякам запретили приближаться к лодке, пожар тушили брандспойтами издалека. К месту аварии в Чажме подтягивались силы личного состава береговой базы, соединения подводных лодок, военно-строительных отрядов. Две тысячи человек противостояли разрушительной радиации в течение нескольких дней.

Уцелевших членов экипажа подлодки К-431 эвакуировали в соседнюю бухту Конюшкова. Всех ликвидаторов проверили на степень облучения. Серьезно пострадавших отправили на лечение в госпиталь. Значительные дозы радиации получили 290 человек, у десяти из них зафиксировали острую лучевую болезнь, у 39 — лучевую реакцию. Тогда всех удалось спасти, но к середине 1990-х число официально выявленных пострадавших превысило 950 человек.

Знак радиации, архивное фото фото
© http://radiacija.ucoz.ru/
Ядерный могильник в Приморье: удар по природе или диктат времени
Ядерную аварию на восемь лет просто засекретили, а затем она "проходила" только по линии Министерства обороны. Это означает, что компенсацию за подорванное радиацией здоровье смогли получить не все ликвидаторы. Установить причинно-следственную связь заболевания с переоблучением в августе 1985 года можно лишь после получения удостоверения участника действий подразделения особого риска. Впрочем, для местных жителей причинно-следственная связь очевидна, на эту тему много информации в местных СМИ. Часть рабочих и служащих судоремонтного завода после трагедии в Чажме навсегда уехали из тех мест и, наверное, правильно сделали.

Локальные аномалии

Авария произошла с новыми, а не старыми топливными стержнями. Это уберегло от значительного выброса особо опасных изотопов, генерируемых в ходе длительной эксплуатации ядерных установок — стронция-90 и цезия-137. И все же практически вся активная часть реактора была выброшена за пределы субмарины. По оценкам специалистов, около 75 процентов радиоактивного выброса осталось на дне бухты Чажма.

Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии
© РИА Новости / Игорь Костин
Перейти в фотобанк
Чернобыль: неофициальная версия катастрофы
В день аварии склоны окрестных сопок локализовали распространение радиации, а вечером прошел почти тропический ливень, пыль прибило. Расположенный в 2 километрах от места трагедии прибрежный поселок Дунай (с населением около 10 тысяч человек) и другие населенные пункты от взрыва реактора пострадали в меньшей степени, чем могли бы. На побережье были выявлены лишь локальные пятна с опасными для людей радиоактивными аномалиями. Кстати, мой дом тогда находился в 8 километрах по прямой от бухты Чажма.

Через 2 месяца после аварии содержание радионуклидов в морской воде снизилось до нормальных фоновых значений. Через 7 месяцев радиационная обстановка была нормализована на всей территории судоремонтного завода.

Высокорадиоактивные останки погибших моряков захоронили на мысе Сысоева, на большой глубине, под толстым слоем бетона. Аварийную субмарину отбуксировали в бухту Павловского (предварительно реактор залили бетоном). И лишь через четверть века, в 2016 году подводный ракетоносец К-431 отправили на утилизацию.

Чернобыльская АЭС
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Перейти в фотобанк
Чернобыль: ложь и правда спустя 30 лет
Расследованием катастрофы занималась комиссия Главного технического управления ВМФ, которая пришла к выводу, что причиной трагедии стало нарушение руководящих документов и отсутствие должного контроля за проведением перегрузки.

Многие специалисты-атомщики считают: чажминская и чернобыльская катастрофы имеют общую причину — опасное привыкание высококвалифицированных специалистов к реакторам и нарушение инструкций. Непредвиденная цепь событий никогда не бывает случайной. И если бы после радиационной аварии на субмарине К-431приняли жесткие меры на уровне правительства (проверили все ядерные объекты страны), возможно, катастрофы в Чернобыле удалось бы избежать.

Однако и сегодня специалистам-атомщикам расслабляться не стоит.

Комментировать
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена