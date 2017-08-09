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"Огнем, яростью и силой": как США и КНДР провоцируют ядерную войну

17:4009.08.2017
(обновлено: 17:41 09.08.2017)
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

На первый взгляд, угроза войны в Корее иллюзорна. Но, как верно отметил член Совета Федерации Алексей Пушков, КНДР и США "танцуют на краю пропасти". До сих пор они в нее не упали лишь потому, что танцевали по четким правилам. Сейчас эти правила обе стороны нарушают.

Слово за слово

Северная Корея и США исходили из того, что война будет гибельна как для одной стороны, так и для второй, поэтому не были готовы ее начинать. Северная Корея делала провокации (например, запускала очередные ракеты), США на них отвечали новыми санкциями (последние из которых, проведенные через Совет Безопасности ООН, сократят, по мнению Вашингтона, доходы КНДР с трех как минимум до двух миллиардов долларов) или угрозами. После чего Китай, Россия или время всех успокаивали. До следующей провокации и следующего цикла.

Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Корейской народной армии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проблема в том, что сейчас обе стороны нарушают правила танца, из-за чего действительно могут сорваться в пропасть.

Так, США перестали отвечать "достойно" на яркую, оскорбительную и крайне жесткую риторику КНДР. На этот раз Ким Чен Ын нашел себе визави в лице Дональда Трампа. Американский президент не стесняется в выражениях и отвечает Киму похожей риторикой. "Северной Корее лучше больше не угрожать США. Иначе они встретятся с огнем, яростью и силой, которой мир не видел раньше", — заявил Дональд Трамп.

Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвасон-14 перед испытаниями. 4 июля 2017. Архивное фото
© AP Photo / Korea News Service
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Оппоненты тут же раскритиковали президента за то, что он опустился до уровня Пхеньяна. "Это какая-то детская уверенность в том, что мы должны на риторику отвечать такой же риторикой. Возможно, посредством этого достигается внутреннее удовлетворение, но в итоге мы опускаемся в грязь вместо того, чтобы позволить Пхеньяну барахтаться там одному", — говорит сотрудник Центра Карнеги Дуглас Паал. Однако проблема не в этом, а в том, что внутренняя логика северокорейского руководства не позволяет ему оставить без ответа такого рода высказывания.

В результате цикл обострения не прекращается, а развивается по спирали. Неудивительно, что даже обычно безбашенный Маккейн призвал Трампа сбавить обороты. "Если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову", — отметил американский сенатор.

Боеголовка за боеголовку

США могли позволить терпеть северокорейские провокации лишь до тех пор, пока КНДР не пересекала красную линию, то есть не получала возможность угрожать непосредственно территории США. Например, ракетно-ядерным ударом. Все знали, что у КНДР есть ядерное устройство, предполагали, что самая совершенная северокорейская ракета теоретически может долететь до территории США, но были уверены, что у Пхеньяна нет технологий создания боеголовки, которую можно на эту ракету прикрутить.

Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Точнее, не было. The Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществе написала, что теперь такой уверенности нет. Американская разведка считает, что боеголовки у Северной Кореи появились. Поэтому недавнее заявление министра иностранных дел КНДР Ли Юн Хо "преподать Вашингтону жестокий урок с применением ядерного оружия", а также угрозы северокорейских генералов нанести удар по американским войскам на острове Гуам, который находится более чем в 3 тысячах километрах от Пхеньяна, обретают то, чего в них никогда не было, — реальность.

Трансляция новостей про лидера КНДР Ким Чен Ына, который рад успешным испытаниям баллистической ракеты КНДР в Сеуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
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И вот это уже для США абсолютно неприемлемо, ведь, как отметил губернатор Гуама Эдди Кальво, "мы не какая-то там военная база, а американская территория". А вот это уже красная линия. "Президент не потерпит появления в КНДР ядерного оружия, которое будет угрожать безопасности Соединенных Штатов, — заявил помощник Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер. — И мы предпримем все возможное для того, чтобы не допустить этого, в том числе и военные варианты".

Война или переговоры?

Как отмечает сенатор Линдси Грэм, США должны выбрать между региональной стабильностью и собственной безопасностью. "Если Ким Чен Ына придется останавливать через войну, то это будет война там (на Корейском полуострове. — Прим. ред.). Если тысячи умрут, то они умрут там, а не здесь (в США. — Прим. ред.). Именно это Трамп мне и сказал в лицо. Возможно, кому-то это заявление покажется провокационным, но оно таковым не является. Когда ты занимаешь пост президента США, кому ты должен служить? Народу Соединенных Штатов", — отметил политик. И если вдруг Трамп решится на войну, население его поддержит. Сейчас почти 75% американцев считают КНДР одной из самых серьезных угроз (два года назад таковых было лишь 55%), 77% уверены в том, что Пхеньян может нанести ядерный удар по американской территории.

Президент США Дональ Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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Однако стоит ли? Или все-таки вернуться к варианту с переговорами?

Нельзя принудить КНДР силой отказаться от ядерного потенциала — Ким Чен Ын прекрасно помнит, что стало с безъядерными Ливией, Сирией и Ираком. Его можно лишь уговорить через какой-то компромисс. Однако Ким Чен Ын отказывается вступать в бессмысленный, по его мнению, переговорный процесс со странами, которые нацелены на смену режима. Соединенные Штаты отказываются разговаривать с "лживым Кимом", а также предпринимать шаги, которые приведут к ослаблению их военно-политического присутствия в регионе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Ле Лыонг Минь во время встречи в штаб-квартире АСЕАН в Джакарте
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Но США и КНДР могли бы вернуться к той переговорной формуле, которая использовалась почти 20 лет назад, — разговаривать только о ракетах и о ядерной программе, оставив остальные вопросы (например, права человека или сокращение обычных вооружений) за бортом переговорного процесса. Предполагая, что все эти моменты решатся сами собой в процессе постепенного выхода КНДР из изоляции и экономического развития (в 2016 году рост ВВП КНДР составил почти 4% — максимальные показатели за последние полтора десятка лет). Для того чтобы этот выход состоялся, и нужно как-то решить ядерный вопрос. Пусть даже через заморозку ракетно-ядерной программы. К тому же в поддержку этой идеи сыграет и рациональность режима в Пхеньяне — Ким Чен Ын прекрасно понимает, что близок к пересечению красной линии, и не готов рисковать.

Однако тут есть проблема: насколько адекватными готовы быть население США и конгресс? Лишь 21% американцев поддержат сделку, которая приостановит северокорейскую ядерную программу, а не демонтирует ее.

На Капитолии, который в последнее время превратился в ястребиное гнездо, адекватов может быть еще меньше. Вряд ли в таких условиях Трамп (если вдруг представить, что он готов к такой сделке) сможет ее заключить. А без нее США и КНДР рискуют продолжить свое танго в полете вниз.

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