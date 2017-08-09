Как Америка ответит на путинскую игру мускулами: актуальный фельетон

Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва

Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва

Игорь Романович , автор блога Green Tea

Двухдневный отдых Президента России в Сибири прошёл для мировой демократической общественности совершенно незамеченным.



Директор ЦРУ, часто и нервно наливая себе из графина, два часа не обращал на Россию и Путина никакого внимания, стоя перед представителями мировых СМИ, собравшихся на срочный брифинг.

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- Сибирь? Почему Сибирь?— перепросил французского журналиста Майк Помпео. — Во-первых, это попытка заставить население ограничить поездки за рубеж, а во-вторых, больше ему негде, так как Россия зажата между крупнейшими европейскими странами с Запада и Японией с Востока. Путин вначале хотел взять лодку и отсидеть вечернюю зорьку у Белой Скалы в Сочи, но в итоге выбрал Чёрные Камни в Сибири, так как они дальше от несокрушимого Войска Польского с батальонами НАТО, да и клёв там лучше.

***

— Почему мы так уверены, что Путин загнан в угол?— Майк недружелюбно взглянул на журналистку RT. — Это же элементарно. Он рыбачил в горных озерах, занимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам и совершал пешие переходы по горам. Именно так ведут себя отчаявшиеся и загнанные в угол лидеры слабых региональных держав, по мнению наших ведущих аналитиков. Вы знаете, сколько мы им платим? И вообще, кто-нибудь, заберите у неё микрофон!

***

- Конечно, угрожает! — ответил Майк журналисту немецкого издания. — Снова этот обнаженный торс, эти мускулы, как намёк на игру политическими мускулами на международной арене в попытках компенсировать свою слабость. Чёрные, скрывающие глаза очки, как намёк на хакерские атаки. Эта одежда военного образца. Миролюбивые лидеры на отдыхе носят белые шорты, лёгкие рубашки поло и играют на газонах в гольф, а не гоняются за щуками в горных озёрах. Что, кстати, было намёком, мол, догоню и всех прищучу. У русских есть такое слово "Прищьютчить". Оно означает нарушение демократических прав и свобод и наплевательское отношение к установленным нами нормам международного грабе… сорри, права.

***

Руку поднял журналист "Ассошиэйтед Пресс" Мэтью Ли.

- У меня есть стенограмма телефонного разговора президента Трампа с Путиным, господин директор. Вы сможете его как-то прокомментировать?

Трамп: Здравствуй, Владимир! Я слышал, что ты поймал большую щуку, это так?

Путин: День добрый, Дональд. Это так. Два часа за ней гонялся. Есть даже видео. Хочу выложить его на ютьюб, похвастаться. Не каждый день выпадает такая удача.

Трамп: Но ты не можешь этого сделать! Пресса подхватит это, а я не смогу с этим жить. Это убьет меня. Я — самый могущественный человек в мире, но не могу поймать не только щуку, но даже того, кто сливает мои телефонные разговоры прессе и это ставит меня в очень, очень неудобное положение.

Путин: К сожалению, я не могу на это пойти, Дональд. Ты бы видел ту щуку — она просто великолепна и я был очень рад, когда подстрелил её. Кужугетович от зависти чуть было не подстрелил ваш новейший авианосец, тоже крупный, но к счастью нам удалось отобрать у него спутниковый телефон.

Трамп: Я разговаривал по телефону весь день, но этот разговор — самый неприятный за весь день. Ты меня очень расстроил, Владимир. Пойду позвоню Порошенко и пообещаю ему много летального, для его армии, оружия. Всего хорошего, Владимир.

Путин: Всего хорошего, Дональд. Береги себя.

*длинные гудки*

Майк поперхнулся водой из графина, прокашлялся и решительно заявил:

— Без комментариев, это секретная информация!

После чего спешно завершил брифинг, так и не удостоив никому неинтересную Россию ни одним упоминанием.

***

Тем временем Шойгу наградил орденом Жукова 39-ю отдельную железнодорожную бригаду за строительство железной дороги Журавка — Миллерово в обход Украины, так как парни реально заслужили.

Единственное, пришлось долго уговаривать младшего сержанта Номгонова отпустить пойманного им элитного инструктора частной военной компании "Academi", обучавшего воинов ВСУ искусству ведения боя трезвыми.

Номгонов упирался, утверждал, что это не инструктор, а его живой шаманский бубен и в доказательство стучал по груди американца увесистым кулаком, отчего тот издавал мелодичные горловые звуки.

В итоге, командованию всё-таки удалось выменять рыдающего от счастья элитного инструктора на красивый охотничий нож с дарственной надписью самого Министра обороны.

— Служу России! — радостно ответил младший сержант, любуясь ценным подарком.

Президент Украины, не желая выпадать из тренда, решил мужественно полетать на истребителе МиГ-29. Через три минуты Пётр Алексеевич разволновался, стал выкрикивать: "Лёлик, останови, я выйду!", после чего потерял сознание и обвис на ремнях. Генерал Лёлик Муженко приказал остановить истребитель, благо он ещё не взлетел, и Верховного Главнокомандующего вынесли из кокпита. Позже полёт смонтировали из кадров фильма "Топ Ган", воспользовавшись поразительным внешним сходством Петра Алексеевича с Томом Крузом — естественно, этническим украинцем.

А тут ещё НАТО выразило сожаление по поводу того, что российский президент прибыл с визитом в Абхазию без согласования с грузинскими властями.

Судя по всему, НАТО, помимо своей основной деятельности в качестве штаб-квартиры ЛГБТ в плохом смысле, взвалила на свои хрупкие плечи ещё и нелегкие функции всех министерств иностранных дел планеты.

Теперь за мир во всём мире можно спать спокойно. Разумеется, кроме несчастных музыкантов группы Скутер, на которых объявила охоту безжалостная украинская Фемида.