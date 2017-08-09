Как Америка ответит на путинскую игру мускулами: актуальный фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea
Двухдневный отдых Президента России в Сибири прошёл для мировой демократической общественности совершенно незамеченным.
Директор ЦРУ, часто и нервно наливая себе из графина, два часа не обращал на Россию и Путина никакого внимания, стоя перед представителями мировых СМИ, собравшихся на срочный брифинг.
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— Почему мы так уверены, что Путин загнан в угол?— Майк недружелюбно взглянул на журналистку RT. — Это же элементарно. Он рыбачил в горных озерах, занимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам и совершал пешие переходы по горам. Именно так ведут себя отчаявшиеся и загнанные в угол лидеры слабых региональных держав, по мнению наших ведущих аналитиков. Вы знаете, сколько мы им платим? И вообще, кто-нибудь, заберите у неё микрофон!
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Руку поднял журналист "Ассошиэйтед Пресс" Мэтью Ли.
Трамп: Здравствуй, Владимир! Я слышал, что ты поймал большую щуку, это так?
Путин: День добрый, Дональд. Это так. Два часа за ней гонялся. Есть даже видео. Хочу выложить его на ютьюб, похвастаться. Не каждый день выпадает такая удача.
Трамп: Но ты не можешь этого сделать! Пресса подхватит это, а я не смогу с этим жить. Это убьет меня. Я — самый могущественный человек в мире, но не могу поймать не только щуку, но даже того, кто сливает мои телефонные разговоры прессе и это ставит меня в очень, очень неудобное положение.
Трамп: Я разговаривал по телефону весь день, но этот разговор — самый неприятный за весь день. Ты меня очень расстроил, Владимир. Пойду позвоню Порошенко и пообещаю ему много летального, для его армии, оружия. Всего хорошего, Владимир.
Путин: Всего хорошего, Дональд. Береги себя.
*длинные гудки*
Майк поперхнулся водой из графина, прокашлялся и решительно заявил:
— Без комментариев, это секретная информация!
После чего спешно завершил брифинг, так и не удостоив никому неинтересную Россию ни одним упоминанием.
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Единственное, пришлось долго уговаривать младшего сержанта Номгонова отпустить пойманного им элитного инструктора частной военной компании "Academi", обучавшего воинов ВСУ искусству ведения боя трезвыми.
Номгонов упирался, утверждал, что это не инструктор, а его живой шаманский бубен и в доказательство стучал по груди американца увесистым кулаком, отчего тот издавал мелодичные горловые звуки.
В итоге, командованию всё-таки удалось выменять рыдающего от счастья элитного инструктора на красивый охотничий нож с дарственной надписью самого Министра обороны.
— Служу России! — радостно ответил младший сержант, любуясь ценным подарком.
А тут ещё НАТО выразило сожаление по поводу того, что российский президент прибыл с визитом в Абхазию без согласования с грузинскими властями.
Судя по всему, НАТО, помимо своей основной деятельности в качестве штаб-квартиры ЛГБТ в плохом смысле, взвалила на свои хрупкие плечи ещё и нелегкие функции всех министерств иностранных дел планеты.
Теперь за мир во всём мире можно спать спокойно. Разумеется, кроме несчастных музыкантов группы Скутер, на которых объявила охоту безжалостная украинская Фемида.