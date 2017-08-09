США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Как Америка ответит на путинскую игру мускулами: актуальный фельетон

12:4109.08.2017
(обновлено: 12:53 09.08.2017)
09921
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике ТываПрезидент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Двухдневный отдых Президента России в Сибири прошёл для мировой демократической общественности совершенно незамеченным.

Директор ЦРУ, часто и нервно наливая себе из графина, два часа не обращал на Россию и Путина никакого внимания, стоя перед представителями мировых СМИ, собравшихся на срочный брифинг.

***

Дворцовая площадь в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Русское проклятие вернулось и напало на европейских русофобов
- Сибирь? Почему Сибирь?— перепросил французского журналиста Майк Помпео. — Во-первых, это попытка заставить население ограничить поездки за рубеж, а во-вторых, больше ему негде, так как Россия зажата между крупнейшими европейскими странами с Запада и Японией с Востока. Путин вначале хотел взять лодку и отсидеть вечернюю зорьку у Белой Скалы в Сочи, но в итоге выбрал Чёрные Камни в Сибири, так как они дальше от несокрушимого Войска Польского с батальонами НАТО, да и клёв там лучше.

***

— Почему мы так уверены, что Путин загнан в угол?— Майк недружелюбно взглянул на журналистку RT. — Это же элементарно. Он рыбачил в горных озерах, занимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам и совершал пешие переходы по горам. Именно так ведут себя отчаявшиеся и загнанные в угол лидеры слабых региональных держав, по мнению наших ведущих аналитиков. Вы знаете, сколько мы им платим? И вообще, кто-нибудь, заберите у неё микрофон!

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва

***

Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Рыбу снимай, а не горы": Кремль опубликовал разговоры Путина на рыбалке
- Конечно, угрожает! — ответил Майк журналисту немецкого издания. — Снова этот обнаженный торс, эти мускулы, как намёк на игру политическими мускулами на международной арене в попытках компенсировать свою слабость. Чёрные, скрывающие глаза очки, как намёк на хакерские атаки. Эта одежда военного образца. Миролюбивые лидеры на отдыхе носят белые шорты, лёгкие рубашки поло и играют на газонах в гольф, а не гоняются за щуками в горных озёрах. Что, кстати, было намёком, мол, догоню и всех прищучу. У русских есть такое слово "Прищьютчить". Оно означает нарушение демократических прав и свобод и наплевательское отношение к установленным нами нормам международного грабе… сорри, права.

***

Руку поднял журналист "Ассошиэйтед Пресс" Мэтью Ли.

Возле здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Агенты Путина в конгрессе США: отличная работа
- У меня есть стенограмма телефонного разговора президента Трампа с Путиным, господин директор. Вы сможете его как-то прокомментировать?

Трамп: Здравствуй, Владимир! Я слышал, что ты поймал большую щуку, это так?

Путин: День добрый, Дональд. Это так. Два часа за ней гонялся. Есть даже видео. Хочу выложить его на ютьюб, похвастаться. Не каждый день выпадает такая удача.

Трамп: Но ты не можешь этого сделать! Пресса подхватит это, а я не смогу с этим жить. Это убьет меня. Я — самый могущественный человек в мире, но не могу поймать не только щуку, но даже того, кто сливает мои телефонные разговоры прессе и это ставит меня в очень, очень неудобное положение.

Сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Война и "мир" в российской политике США
Путин: К сожалению, я не могу на это пойти, Дональд. Ты бы видел ту щуку — она просто великолепна и я был очень рад, когда подстрелил её. Кужугетович от зависти чуть было не подстрелил ваш новейший авианосец, тоже крупный, но к счастью нам удалось отобрать у него спутниковый телефон.

Трамп: Я разговаривал по телефону весь день, но этот разговор — самый неприятный за весь день. Ты меня очень расстроил, Владимир. Пойду позвоню Порошенко и пообещаю ему много летального, для его армии, оружия. Всего хорошего, Владимир.
Путин: Всего хорошего, Дональд. Береги себя.
*длинные гудки*

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва

Майк поперхнулся водой из графина, прокашлялся и решительно заявил:
— Без комментариев, это секретная информация!

После чего спешно завершил брифинг, так и не удостоив никому неинтересную Россию ни одним упоминанием.

***

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Трамп как лидер неправильного Запада
Тем временем Шойгу наградил орденом Жукова 39-ю отдельную железнодорожную бригаду за строительство железной дороги Журавка — Миллерово в обход Украины, так как парни реально заслужили.

Единственное, пришлось долго уговаривать младшего сержанта Номгонова отпустить пойманного им элитного инструктора частной военной компании "Academi", обучавшего воинов ВСУ искусству ведения боя трезвыми.

Номгонов упирался, утверждал, что это не инструктор, а его живой шаманский бубен и в доказательство стучал по груди американца увесистым кулаком, отчего тот издавал мелодичные горловые звуки.

В итоге, командованию всё-таки удалось выменять рыдающего от счастья элитного инструктора на красивый охотничий нож с дарственной надписью самого Министра обороны.

— Служу России! — радостно ответил младший сержант, любуясь ценным подарком.

Петр Порошенко в кабине истребителе МиГ-29 перед полетом. 5 августа 2017
© Фото : пресс-службы президента Украины
Прокатился на истребителе: Порошенко высмеяли за полет на МиГ-29
Президент Украины, не желая выпадать из тренда, решил мужественно полетать на истребителе МиГ-29. Через три минуты Пётр Алексеевич разволновался, стал выкрикивать: "Лёлик, останови, я выйду!", после чего потерял сознание и обвис на ремнях. Генерал Лёлик Муженко приказал остановить истребитель, благо он ещё не взлетел, и Верховного Главнокомандующего вынесли из кокпита. Позже полёт смонтировали из кадров фильма "Топ Ган", воспользовавшись поразительным внешним сходством Петра Алексеевича с Томом Крузом — естественно, этническим украинцем.

© РИА Новости / пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко в кабине истребителя МиГ-29. 5 августа 2017
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Президент Украины Петр Порошенко в кабине истребителя МиГ-29. 5 августа 2017

А тут ещё НАТО выразило сожаление по поводу того, что российский президент прибыл с визитом в Абхазию без согласования с грузинскими властями.

Разбитая боевая техника в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Панов
Перейти в фотобанк
Танки США в Грузии: август 2008-го ничему не научил

Судя по всему, НАТО, помимо своей основной деятельности в качестве штаб-квартиры ЛГБТ в плохом смысле, взвалила на свои хрупкие плечи ещё и нелегкие функции всех министерств иностранных дел планеты.

Теперь за мир во всём мире можно спать спокойно. Разумеется, кроме несчастных музыкантов группы Скутер, на которых объявила охоту безжалостная украинская Фемида.

Комментировать
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена