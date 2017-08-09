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Бунт по новейшей методичке: когда победит майдан в Москве

11:4809.08.2017
(обновлено: 12:15 09.08.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного в МосквеВид на Собор Василия Блаженного в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

Начать, наверно, стоит с далекой латиноамериканской страны. В Венесуэле (не очень благополучное нефтяное государство с населением примерно как у Украины) продолжает раскручиваться майдан. Уличные протесты плавно переходят в уличные бои и обратно. Президент, за которого несколько больше половины граждан, но в основном бедноты, сражается с оппозицией, за которую несколько меньше половины — но зато в основном элиты и миддл-класса. Оппозиция обвиняет президента в диктаторстве, президент обвиняет США во вмешательстве. Пока что попытки организовать "переход силовиков на сторону народа" или хотя бы убедить их держаться в стороне — в основном не срабатывают.

Член Зиновьевского клуба Алексей Панкин
© РИА Новости / Александр Трефилов
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Последняя смелая попытка состоялась в г. Валенсия, где группа активистов в балаклавах и военной форме 6 августа попыталась "поднять восстание", выпустила ролик на Ютюб, но была быстро обезврежена (по версии оппозиционных и зарубежных демократических СМИ — ушла в леса и оттуда готовит марш на столицу Каракас).

© REUTERS / Operation David CaraboboГруппа активистов заявляют о начале восстания в городе Валенсия, Венесуэла. 6 августа 2017
© REUTERS / Operation David Carabobo
Группа активистов заявляют о начале восстания в городе Валенсия, Венесуэла. 6 августа 2017

США, со своей стороны — одновременно оказывают информационную поддержку демократическим протестующим и официально "исключают возможность прямого вмешательства по панамскому сценарию".

Репортажи из этой далекой страны у отечественного зрителя порождают глубочайшее ощущение дежавю — потому что совпадения с киевским майданом идут на десятки. Имеются онижедети, в касках и со скрипочками идущие на полицейские щиты.

Имеются активисты, вооруженные чем-то более убедительным.

Имеется даже совсем голый активист, "ставший символом" — фактически близнец соответствующего голого активиста из г. Киева-2014.

Площадь Независимости в Киеве. Февраль 2014
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Майдан как привычка: ненасильственной смены власти больше не получится
Ну и деревянные щиты, балаклавы, боевые стримы, баррикады, сакральные жертвы в количестве десятков штук. И даже мелькает кое-где былинный сжатый кулак, кочующий по цветным революциям уже второй десяток лет.

Встает естественный вопрос. Что перед нами — стихийные совпадения или же реализация легендарной Методички Госдепа?

Речь, напомним — об условном "своде правил" по организации и информационному сопровождению т.н. цветных революций. Само существование таких методичек внешнеполитическое ведомство США и аффилированные с ним агенства, как и положено, отрицают. При этом единообразие не только лозунгов и уличных тактик, не только распространяемых "памяток для протестующих", но даже методов освещения происходящего международными СМИ — вплоть до одинаковых кадров фотоагентств — налицо.

Для нас с вами это интересно еще и тем, что (в глубоко травоядном варианте, разумеется) элементы всего перечисленного возникают регулярно и у нас — на пресловутых шествиях "разгневанных детей". И безусловно интересно, при каких обстоятельствах у них могут отрасти в руках арматурины и коктейли Молотова.

© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtБеспорядки в Каракасе, Венесуэла. 20 июля 2017
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
Беспорядки в Каракасе, Венесуэла. 20 июля 2017

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в аэропорту Каракаса
© REUTERS / Miraflores Palace
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Так вот, что хотелось бы по этому поводу отметить.

Первое. Совершенно не имеет никакого значения, существует ли сегодня Методичка Госдепа в качестве некоей формальной бумажки. Потому что к нынешнему дню существует (уже не первое десятилетие) международная высшая школа майданных технологий — неформальная, но вполне прикладная. Имеющая своих теоретиков (см., например, фундаментальный труд специалиста по антидиктаторским движениям и экс-посла США в России М.Макфола "Неоконченная русская революция") и международных практиков (см., например, бродячего революционера М.Н. Саакашвили, чья одиссея по Восточной Европе принимает уже анекдотические черты).

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Американская революция бездействия. О восстании элит против любых перемен
За два-три десятилетия наработана уже не просто база. Написаны не просто "поваренные книги цветных революций". Создана уже целая "цветная революционная культура" — со своими канонами и партитурами, международными профессиональными и любительскими ассоциациями и фестивалями. И точно так же, как любой начинающий музыкант-любитель изучает аккорды и для начала осваивает "Звезду по имени Солнце", мечтая о золотом диске и "Эми" — любой начинающий майдан неизбежно пользуется наработками майданной культуры.

Молодые люди на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Политическая педофилия": ничего грязного, только бизнес
Возникает сам собой воздетый кулачок, разгневанное юношество надевает балаклавы, и на полицейские кордоны в первых рядах идут бесстрашные девушки с цветами, а за ними боевики с молотов-коктейлями. И парашютирующиеся в центр событий фотокорреспонденты (помня о том, за что выдают призы и премии года) копируют одинаковые картинки вида "Полицейские Избивают Орущего Хипстера", а десантирующиеся написатели лонгридов ваяют по давно слежавшейся схеме очерки, в которых "Студентка Анна говорит, что люди просто устали от коррупции и хотят отстаивать свои права". Наиболее отличившиеся — становятся профессиональными прогрессорами и демократизаторами, которых, как мы видим, не только подкармливают через свободолюбивые фонды и натаскивают в Йеле, но и перебрасывают из страны в страну (см. Марию Егоровну Гайдар, начинавшую с маршей пустых кастрюль в России, сегодня служащей Киеву, и это еще не предел). 

Ну и второе, оно же главное. Фокус весь в том, что успех цветной революции (она же майдан) — зависит совершенно не от мастерства инструкторов и доходчивости методичек.

© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtАнтиправительственные активисты строят баррикаду в городе Венесуэлы, Валенсия. 6 августа 2017
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
Антиправительственные активисты строят баррикаду в городе Венесуэлы, Валенсия. 6 августа 2017

Майдан — это всего лишь внешняя, видимая, уличная часть давления на государство "снизу". Есть еще и вторая часть — давление внешнее, сверху. Говоря просто, это когда одновременно на "Беркут" нападают ряженые с дубинами и цепями, а тем временем из западных посольств, включая Главное Посольство, методично исходят сигналы к элите. С напоминанием, где у нее виллы, дети и капиталы и почему она должна принять правильную сторону.

Говоря проще — майдан работает исключительно против государств, не обладающих суверенитетом. Только государства, правящие (политические, силовые, экономические) элиты которых зависимы от внешнего шантажа, могут стать его жертвами.

Мужчина размахивает национальным флагом во время протеста, требуя честных выборов в городе Дириамба, примерно в 40 километрах от Манагуа. 16 октября 2016 года
© AFP 2017 / Inti Ocon
Готовят ли США для Никарагуа майдан

А если в государстве есть суверенитет (то есть элиты не находятся в зависимости от зарубежных инстанций) — то любой майдан есть просто беготня хулиганов по улицам, ликвидируемая в течение пары дней.

И поэтому, идет ли речь о далекой Венесуэле или о России — эта уличная беготня служит лишь симптомом того, что "зарубежные партнеры" в настоящий момент снова решили попробовать ваш суверенитет на прочность.

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