Бунт по новейшей методичке: когда победит майдан в Москве

Виктор Мараховский , для РИА Новости

Начать, наверно, стоит с далекой латиноамериканской страны. В Венесуэле (не очень благополучное нефтяное государство с населением примерно как у Украины) продолжает раскручиваться майдан. Уличные протесты плавно переходят в уличные бои и обратно. Президент, за которого несколько больше половины граждан, но в основном бедноты, сражается с оппозицией, за которую несколько меньше половины — но зато в основном элиты и миддл-класса. Оппозиция обвиняет президента в диктаторстве, президент обвиняет США во вмешательстве. Пока что попытки организовать "переход силовиков на сторону народа" или хотя бы убедить их держаться в стороне — в основном не срабатывают.

© REUTERS / Operation David Carabobo Группа активистов заявляют о начале восстания в городе Валенсия, Венесуэла. 6 августа 2017 © REUTERS / Operation David Carabobo Группа активистов заявляют о начале восстания в городе Валенсия, Венесуэла. 6 августа 2017

Последняя смелая попытка состоялась в г. Валенсия, где группа активистов в балаклавах и военной форме 6 августа попыталась "поднять восстание", выпустила ролик на Ютюб, но была быстро обезврежена (по версии оппозиционных и зарубежных демократических СМИ — ушла в леса и оттуда готовит марш на столицу Каракас).

США, со своей стороны — одновременно оказывают информационную поддержку демократическим протестующим и официально "исключают возможность прямого вмешательства по панамскому сценарию".

Репортажи из этой далекой страны у отечественного зрителя порождают глубочайшее ощущение дежавю — потому что совпадения с киевским майданом идут на десятки. Имеются онижедети, в касках и со скрипочками идущие на полицейские щиты.

Имеются активисты, вооруженные чем-то более убедительным.

Имеется даже совсем голый активист, "ставший символом" — фактически близнец соответствующего голого активиста из г. Киева-2014.

Ну и деревянные щиты, балаклавы, боевые стримы, баррикады, сакральные жертвы в количестве десятков штук. И даже мелькает кое-где былинный сжатый кулак, кочующий по цветным революциям уже второй десяток лет

Встает естественный вопрос. Что перед нами — стихийные совпадения или же реализация легендарной Методички Госдепа?

Речь, напомним — об условном "своде правил" по организации и информационному сопровождению т.н. цветных революций. Само существование таких методичек внешнеполитическое ведомство США и аффилированные с ним агенства, как и положено, отрицают. При этом единообразие не только лозунгов и уличных тактик, не только распространяемых "памяток для протестующих", но даже методов освещения происходящего международными СМИ — вплоть до одинаковых кадров фотоагентств — налицо.

Для нас с вами это интересно еще и тем, что (в глубоко травоядном варианте, разумеется) элементы всего перечисленного возникают регулярно и у нас — на пресловутых шествиях "разгневанных детей". И безусловно интересно, при каких обстоятельствах у них могут отрасти в руках арматурины и коктейли Молотова.

Так вот, что хотелось бы по этому поводу отметить.

Первое. Совершенно не имеет никакого значения, существует ли сегодня Методичка Госдепа в качестве некоей формальной бумажки. Потому что к нынешнему дню существует (уже не первое десятилетие) международная высшая школа майданных технологий — неформальная, но вполне прикладная. Имеющая своих теоретиков (см., например, фундаментальный труд специалиста по антидиктаторским движениям и экс-посла США в России М.Макфола "Неоконченная русская революция") и международных практиков (см., например, бродячего революционера М.Н. Саакашвили, чья одиссея по Восточной Европе принимает уже анекдотические черты).

За два-три десятилетия наработана уже не просто база. Написаны не просто "поваренные книги цветных революций". Создана уже целая "цветная революционная культура" — со своими канонами и партитурами, международными профессиональными и любительскими ассоциациями и фестивалями. И точно так же, как любой начинающий музыкант-любитель изучает аккорды и для начала осваивает "Звезду по имени Солнце", мечтая о золотом диске и "Эми" — любой начинающий майдан неизбежно пользуется наработками майданной культуры.

Возникает сам собой воздетый кулачок, разгневанное юношество надевает балаклавы, и на полицейские кордоны в первых рядах идут бесстрашные девушки с цветами, а за ними боевики с молотов-коктейлями. И парашютирующиеся в центр событий фотокорреспонденты (помня о том, за что выдают призы и премии года) копируют одинаковые картинки вида "Полицейские Избивают Орущего Хипстера", а десантирующиеся написатели лонгридов ваяют по давно слежавшейся схеме очерки, в которых "Студентка Анна говорит, что люди просто устали от коррупции и хотят отстаивать свои права". Наиболее отличившиеся — становятся профессиональными прогрессорами и демократизаторами, которых, как мы видим, не только подкармливают через свободолюбивые фонды и натаскивают в Йеле, но и перебрасывают из страны в страну (см. Марию Егоровну Гайдар, начинавшую с маршей пустых кастрюль в России, сегодня служащей Киеву, и это еще не предел).

Ну и второе, оно же главное. Фокус весь в том, что успех цветной революции (она же майдан) — зависит совершенно не от мастерства инструкторов и доходчивости методичек.

© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt Антиправительственные активисты строят баррикаду в городе Венесуэлы, Валенсия. 6 августа 2017 © AFP 2017 / Ronaldo Schemidt Антиправительственные активисты строят баррикаду в городе Венесуэлы, Валенсия. 6 августа 2017

Майдан — это всего лишь внешняя, видимая, уличная часть давления на государство "снизу". Есть еще и вторая часть — давление внешнее, сверху. Говоря просто, это когда одновременно на "Беркут" нападают ряженые с дубинами и цепями, а тем временем из западных посольств, включая Главное Посольство, методично исходят сигналы к элите. С напоминанием, где у нее виллы, дети и капиталы и почему она должна принять правильную сторону.

Говоря проще — майдан работает исключительно против государств, не обладающих суверенитетом. Только государства, правящие (политические, силовые, экономические) элиты которых зависимы от внешнего шантажа, могут стать его жертвами.

А если в государстве есть суверенитет (то есть элиты не находятся в зависимости от зарубежных инстанций) — то любой майдан есть просто беготня хулиганов по улицам, ликвидируемая в течение пары дней.

И поэтому, идет ли речь о далекой Венесуэле или о России — эта уличная беготня служит лишь симптомом того, что "зарубежные партнеры" в настоящий момент снова решили попробовать ваш суверенитет на прочность.