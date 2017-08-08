Почему Россия и Китай за санкции против КНДР

Анатолий Вассерман , для РИА Новости

В российских патриотических кругах наблюдается изрядное недоумение по поводу того, что и Россия, и Китай проголосовали за санкции против Корейской народно-демократической республики в связи с очередными испытаниями ею ракетного оружия, причем оружия, судя по заявленным самой КНДР характеристикам, способного использоваться как ракетно-ядерное.

Естественно, тут возникает множество вопросов. В частности — ни для кого не секрет, что КНДР в значительной степени финансируется торговыми связями с КНР, и санкции бьют как раз по этим торговым связям, что причиняет и самой КНР существенный ущерб. Кроме того, известно, что сами эти ракеты в своей основе "российского происхождения". В частности, популярнейшая среди стран третьего мира Р-11, продаваемая на экспорт как Р-170 и известная в НАТО как Scud, то есть "Шквал", сейчас по большей части производится на экспорт именно в Корею. Например, Ирак был вооружен, насколько я знаю, именно ракетами в корейской модификации. И ясно, что без дальнейших передач наших технологий вряд ли корейцы смогли бы довести этот комплекс до "дальних" и даже "межконтинентальных" вариантов. Так что можно предположить, что отечественная оборонка до недавнего времени что-то зарабатывала на этом взаимодействии (например, на поставках этих ракет тем, кого не желательно было их подкармливать по политическим соображениям напрямую).

Далее: публике непонятна сама причина такой бурной реакции на корейскую ядернуб программу. Династия Кимов, несмотря на все экзотические для нас особенности восточной риторики, из-за которых, скажем, официальные заявления корейского телевидения выглядят на наш слух как истерика (а журнал "Корея" и в советское время был совершенно неисчерпаемым источником поводов для смеха) — все же показала по меньшей мере куда большую вменяемость и меньшую агрессивность, нежели, например, династия Бушей.

И поэтому многим действительно непонятно — а что, собственно, вызвало такой жесткий междурнародный ответ и чего опасаются РФ и КНР? Почему они не накладывают вето на санкции, а наоборот, поддерживают их себе же в убыток (в том числе политический: показывать партнеру, что ты можешь от него отступиться, никогда не выгодно. Сейчас часто вспоминают события вокруг Ливии, когда Китай и Россия фактически своим бездействием помогли уничтожению этой страны иностранными интервентами).

Комментаторы опасаются: не дано ли теперь добро на разгром северной половины Кореи в интересах даже не южной ее половины, а США? (Республика Корея (РК) как раз хотела бы воссоединения страны по китайской формуле "Одна страна — две системы". Препятствуют этому законному желанию корейцев как раз американцы, которые в этом случае потеряли бы повод для пребывания на полуострове. А это колоссальная военная группировка, способная держать под контролем не только сам полуостров, но и обширные прилегающие территории).

Я полагаю, что и российские, и китайские дипломаты понимают все вышесказанное, скорее всего, значительно лучше меня. И если они ведут себя таким "странным" образом — значит, у них есть для этого серьёзные основания.

Что это за основания: все не угадаешь, но кое-что понятно.

© REUTERS / KCNA Лидер КНДР Ким Чен Ын после испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" в Пхеньяне © REUTERS / KCNA Лидер КНДР Ким Чен Ын после испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" в Пхеньяне

В частности, понятно, что при всем здравомыслии семьи Кимов и их советников нельзя все-таки исключать, что оружием массового поражения воспользуется кто-нибудь не столь здравомыслящий. Например, какой-нибудь корейский военный, не обученный отличать политическую риторику от реальных действий. Но это, конечно, крайне маловероятно.

Зато весьма вероятно, что самим Российской Федерации и Китайской Народно Республике невыгодно пополнение "ядерного клуба" как такового.

Просто потому, что сейчас политический вес и РФ, и КНР в значительной степени опирается просто на их способность причинить неприемлемый ущерб любому агрессору (включая, естественно, США). Но чем сильнее "разбавляется" ядерный клуб, чем больше становится стран, способных на такое — тем меньше оказывается политический вес каждой из них.

Одно дело — когда таких стран в мире всего пять. И другое — когда их становится полсотни.

В данный момент в ядерном клубе, строго говоря, состоят уже семь стран. Это, во-первых, постоянные члены Совбеза ООН Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Во-вторых, это Индия и Пакистан, создавшие свое ядерное оружие вопреки уже существовавшим международным соглашениям (они, правда, просто отказались вступать в соглашение о нераспространение ядерного оружия. Кстати, за это они подвергались довольно серьезному политическому и экономическому давлению).

Ну и неофициально в этом же клубе состоит Израиль с его великолепной формулировкой "у нас ядерного оружия нет, но если понадобится, мы его применим без колебаний".

ЮАР создала свое ядерное оружие, но отказалась от него впоследствии. Иран долгое время подозревали в желании создать собственное ЯО, но сейчас достигнуты соглашения, по которым он довольно успешно доказал, что не стремится им обладать.

Вот и весь ядерный клуб. Понятно, что когда он такой маленький — все его члены заинтересованы в том, чтобы он таким же маленьким и оставался. Вне зависимости от симпатий и союзов с другими странами. И РФ, и КНР прежде всего заинтересованы в сохранении собственного политического веса, в том, чтобы к их слову прислушивались как можно внимательнее.

Ну и кроме того. Важно, что принятие этой резолюции сопровождалось весьма серьезными заявлениями в самом Совбезе ООН. В частности, новый постпред России заявил, что путь санкционного давления на КНДР исчерпан. В переводе с дипломатического — это означает, что дальнейшие резолюции на ту же тему РФ поддерживать не будет.

Далее — и РФ, и КНР обозначили разными способами свою заинтересованность в дальнейшем взаимодействии с Северной Кореей в тех сферах, где это взаимодействие не заблокировано резолюцией.

Ну и наконец, что самое главное: резолюция принята в тот самый момент, когда КНДР уже достаточно убедительно продемонстрировала собственную возможность причинить неприемлемый ущерб именно самим Штатам. И, таким образом, главная цель ее ядерной программы достигнута.

Замечу, что до недавнего времени КНДР в общем-то не нуждалась в межконтинентальных ракетах — потому что ее безопасность была вполне надежно обеспечена группировкой дальнобойной реактивной и ствольной артиллерии в таком месте, откуда Пхеньян в любой момент мог нанести совершенно разрушительный удар по Сеулу. И такой удар был бы достаточен для того, чтобы союзник южной половины Кореи — Америка — защищал бы ее прежде всего собственным отказом от агрессии против северной половины.

Но сейчас власть в США получил президент, провозгласивший своей главной целью возврат рабочих мест, ранее выведенных из Америки, обратно на родину. Это значит, что у него нет особых причин сожалеть о разрушении одного из крупнейших "союзных" промышленных центров, превратившихся в конкурента американской промышленности.

Таким образом, угроза агрессии резко возросла — как мы прекрасно знаем, американцы в любой момент могут придумать повод для агрессии против кого угодно. Да и напасть вовсе без повода с них станется.

Если раньше КНДР гарантировала себе безопасность, "взяв в заложники" РК — то теперь ей для безопасности понадобилась возможность нанести удар непосредственно по Штатам.

Сейчас, когда эта возможность продемонстрирована американцам достаточно убедительно — и приняли эту резолюцию.

Грубо говоря, "вам достаточно возможностей, очень хорошо. Дальше — не стоит", решили в Москве и Пекине. Корея достаточно защищена от последствий американской агрессивной непредсказуемости — и в то же самое время оставили ядерный клуб достаточно маленьким и престижным.