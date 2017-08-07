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Война будет обязательно. На сколько еще рассчитана Украина

16:4707.08.2017
013010
© РИА НовостиБТР у мемориального комплекса Украина во Второй мировой войне. Киев, УкраинаБТР у мемориального комплекса Украина во Второй мировой войне. Киев, Украина
© РИА Новости

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Как стало известно из официального заявления представителя Национального банка Украины (НБУ), власти Незалежной 4 августа сего года перечислили Международному валютному фонду (МВФ) первый взнос в размере 450 миллионов долларов по программе Stand-by от 2014 года.

Что тут интересно.

Солдаты ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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Программа Stand-by Agreement была подписана три года назад и предусматривала выделение Украине 17 миллиардов долларов в течение двух лет. Фонд по этой программе выделил Украине 4,6 миллиарда долларов, то есть формально программа выполнена не была. Тем не менее в марте 2015 года совет директоров Международного валютного фонда одобрил для Украины программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) на ту же сумму. При этом МВФ выдал кредит на предельно жестких условиях: власти Украины обязались поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги, уменьшить число бюджетников, сократить дефицит Пенсионного фонда (в том числе через повышение пенсионного возраста), отменить мораторий на куплю-продажу земли.

По этой программе были выделены еще три транша: в пять миллиардов долларов (реально спасший гривну от полного краха в марте 2015 года), в 1,7 миллиарда долларов (в августе 2015-го) и в один миллиард (уже осенью 2016 года).

Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
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Еще один, последний транш, тоже в миллиард, был получен в апреле уже года нынешнего, после чего процесс окончательно встал. Причина понятна — земельная реформа, которая так и не пошла.

Дело в том, что в МВФ умеют считать, и его чиновники вполне обоснованно берегут свои кресла. И если уже перечисленные деньги хотя бы кое-как "отбиваются" за счет банального ограбления населения (деньги от роста тарифов ЖКХ, именно на них МВФ — и небезосновательно — рассчитывает), то дальнейший процесс гарантированно встанет. По банальной причине: грабить будут и дальше, но уже сейчас на Украине идет цепочка неплатежей, показывающая, что "подкожный запас жира" заканчивается.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники всеукраинского марша протеста "Европейским ценам - европейскую зарплату" против повышения цен на газ и роста коммунальных тарифов
© РИА Новости / Стрингер
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Участники всеукраинского марша протеста "Европейским ценам - европейскую зарплату" против повышения цен на газ и роста коммунальных тарифов

И сейчас из всех потенциальных источников ничего не осталось, кроме Пенсионного фонда (там тоже есть что "отжать") и приватизации сельскохозяйственных земель. Которую, смеем предположить, Украина все равно запустит.

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Но не это тут самое интересное.

Начиная со следующего года заканчивается период реструктуризации, и 2018-2020 годы становятся пиковыми по выплатам, которые невозможно не проводить и которые составляют 16 миллиардов долларов прямых бондов и еще шесть миллиардов государственных гарантий: ну, это не считая "мелочей". И крупнейшим из частных держателей украинских суверенных евробондов выступает не кто иной, как американский инвестфонд Franklin Templeton Investments, а шутить с этими ребятами пока что не удавалось никому. Не верите — спросите хотя бы у Аргентины.

Да и остальная компания "частных держателей суверенных бумаг" тоже, признаться, впечатляет: Goldman Sachs, Wellington Management Group, Fidelity International, Allianze SE, AVIVA Funds, Nomura Asset Management. А кроме них — Международный банк реконструкции и развития, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, ЕС, Канада, Япония, Германия, США.

Продюсер Дмитрий Куликов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Серьезные пацаны, так сказать.

И прощать здесь кто-то что-то кому-то вряд ли станет: один раз уже реструктурировали — хорош.

Следовательно, в полный рост встает вопрос "заканчивающегося времени". В этих условиях его можно решить только при помощи форс-мажорной ситуации. И тут не нужно быть Вангой для того, чтобы угадать, какая единственно возможная форс-мажорная ситуация может и должна тут на Украине случиться.

Война.

Причем полномасштабная.

На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ползучей интервенцией на Донбассе тут уже так просто не обойтись.

Лучше всего, безусловно, если война будет с "агрессивной" Россией.

Тогда можно будет, на худой конец, "дать по тапкам" через аэропорт Борисполь. Вместе с наворованным, а также чадами и домочадцами. И организовать потом "правительство в изгнании" где-нибудь в теплых краях — а по долгам, по долгам пускай платят победители. Ну а если Россия в очередной раз "на войну не придет", то вполне сгодится эскалация в Донбассе плюс какой "националистический переворот" с последующей "гражданской" уже по всей несчастной территории. Денег-то отдавать долги все равно физически взять просто неоткуда, "дефолт" тот же Franklin Temlpeton Investments — совершенно точно не устроит. Были примеры.

Поэтому иной раз очень забавно слушать дискуссии в СМИ на тему, "могут ли спровоцировать войну поставки киевским властям американского летального оружия".

Да какая разница, будут эти поставки или нет?

Война там будет в любом случае. Все по науке: проект сворачивается, необходимо хеджироваться и, возможно, даже фиксировать убытки.
Иначе придется платить по самым настоящим счетам.

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