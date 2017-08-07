Максим Соколов, для РИА Новости
Смысл международных санкций в том, чтобы навязать неприятелю свою волю, избегая, однако, последнего довода королей, потому что, допустим, пускать его в ход все-таки боязно. И к тому же довольно дорого.
То ли размер бюста, то ли иные интересные выгоды от предполагаемой капитуляции так подействовали на целевую аудиторию, что последние американские санкции против России вызвали у этой аудитории — nomina sunt odiosa — живейшее желание сдаться на полный аккорд. Что было идеально-желаемым ответом на слова госсекретаря США Тиллерсона — "Почти единогласное голосование по законопроекту о санкциях в конгрессе выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений с США".
"А еще островерхий колпак свой вдави
В знак покорности хану Ахмету.
А не то потоплю твою землю в крови,
По хребтам по боярским проеду".
Причем поскольку капитуляции в истории имели место, теоретически не исключено — по крайней мере, законы природы того не запрещают — что и в данном случае сбылись бы лучшие мечты наших партнеров и нашей целевой аудитории. "Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал" — это же было, из песни слова не выкинешь.
Но тут наши партнеры допустили ошибку, решив одним выстрелом убить сразу двух зайцев. То, что один заяц, — это Россия, понятно, она давно ведет себя нехорошо с точки зрения всемирного сюзерена. Но другой заяц был президент США Трамп, чьи внешнеполитические полномочия были с легкостью необычайной обнулены в пользу конгресса США решением самого этого конгресса.
Апологеты американской демократии жестоко насмехаются над теми, кто усматривает в случившемся существенное перераспределение полномочий. "У вас-де раболепная Дума, и в ваши мозги не укладывается, как выглядит истинное разделение властей".
Возможно, нам этого в самом деле не понять. Но при этом нам не понять еще и небольшой технической детали.
Сделаем очень сильное допущение. Случилось чудо, и бояре решили вручить ключи от города нашему заокеанскому партнеру. Как и кому конкретно их вручать, если нынешние полномочия администрации США никому не понятны, а обязательства этой администрации (например, не допускать разграбления города) конгресс в любой момент может объявить ничтожными?
Другая формулировка той же проблемы верительных грамот содержится в вопросе, заданном Данте апостолом Петром:
"…Неуличим в изъяне
Испытанной монеты вес и сплав,
Но есть ли у тебя она в кармане?".
И покуда конгресс наслаждается своей победой над президентом, но вопрос о монете и грамотах совершенно неясен, мы просто постоим в стороне.