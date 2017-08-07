Максим Соколов, для РИА Новости

Смысл международных санкций в том, чтобы навязать неприятелю свою волю, избегая, однако, последнего довода королей, потому что, допустим, пускать его в ход все-таки боязно. И к тому же довольно дорого.

А так — типичный ультиматум. "Вы окружены, ваше положение безнадежно, сдавайтесь во избежание бессмысленного кровопролития". К тому же в сдаче нет ничего ужасного, а только прекрасное — "будешь дома, будешь в хате и с женою на кровати". В Великую Отечественную немцы для большей наглядности изображали на листовках чернобровую красавицу-жену с бюстом пятого размера.

То ли размер бюста, то ли иные интересные выгоды от предполагаемой капитуляции так подействовали на целевую аудиторию, что последние американские санкции против России вызвали у этой аудитории — nomina sunt odiosa — живейшее желание сдаться на полный аккорд. Что было идеально-желаемым ответом на слова госсекретаря США Тиллерсона — "Почти единогласное голосование по законопроекту о санкциях в конгрессе выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений с США".

Какие шаги — понятно. Почетная (или не почетная, как получится) капитуляция с признанием своего безусловного вассалитета. Взамен Россия избежит ужасов ожесточенного штурма (вар.: "ожесточенных санкций"). Все, как в послании хана Ахмета Ивану III:"А еще островерхий колпак свой вдавиВ знак покорности хану Ахмету.А не то потоплю твою землю в крови,По хребтам по боярским проеду".

Причем поскольку капитуляции в истории имели место, теоретически не исключено — по крайней мере, законы природы того не запрещают — что и в данном случае сбылись бы лучшие мечты наших партнеров и нашей целевой аудитории. "Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал" — это же было, из песни слова не выкинешь.

Но тут наши партнеры допустили ошибку, решив одним выстрелом убить сразу двух зайцев. То, что один заяц, — это Россия, понятно, она давно ведет себя нехорошо с точки зрения всемирного сюзерена. Но другой заяц был президент США Трамп, чьи внешнеполитические полномочия были с легкостью необычайной обнулены в пользу конгресса США решением самого этого конгресса.

Любовь Капитолия к Трампу общеизвестна — "мимо трамповского дома я без шуток не хожу". Но в желании нагадить Трампу конгрессмены в акте о санкциях урезали президентские полномочия как таковые, и с этим придется жить не только Трампу, но и его преемникам, ибо сомнительно, что конгрессмены захотят отказаться от кровного, завоеванного.Апологеты американской демократии жестоко насмехаются над теми, кто усматривает в случившемся существенное перераспределение полномочий. "У вас-де раболепная Дума, и в ваши мозги не укладывается, как выглядит истинное разделение властей".

Возможно, нам этого в самом деле не понять. Но при этом нам не понять еще и небольшой технической детали.

Сделаем очень сильное допущение. Случилось чудо, и бояре решили вручить ключи от города нашему заокеанскому партнеру. Как и кому конкретно их вручать, если нынешние полномочия администрации США никому не понятны, а обязательства этой администрации (например, не допускать разграбления города) конгресс в любой момент может объявить ничтожными?

Все, что остается, так это с величайшей вежливостью и политесом заявить спецпредставителю США, госсекретарю США, да хоть и президенту США следующее: "Мы всегда рады услышать от американской стороны интересные конструктивные предложения и мы глубоко уважаем американские политические обычаи, но покуда ваши полномочия не вполне ясны, переговоры вряд ли получатся, поскольку непонятно, кто за что отвечает. Потребуйте полномочий — тогда хотя бы будет о чем разговаривать. Или — если это почему-либо невозможно — вы можете действовать по принципу "приди и возьми". Этот принцип не требует переговоров, победитель получит все. Получите ли вы — это уже другой вопрос".

Другая формулировка той же проблемы верительных грамот содержится в вопросе, заданном Данте апостолом Петром:

"…Неуличим в изъяне

Испытанной монеты вес и сплав,

Но есть ли у тебя она в кармане?".

И покуда конгресс наслаждается своей победой над президентом, но вопрос о монете и грамотах совершенно неясен, мы просто постоим в стороне.